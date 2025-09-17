ȘTIRI cu Natalia Catan, 17.09.2025, ora 17:00

13:10

Două partide și un bloc electoral ar accede în Parlamentul de la Chișinău dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Cel puțin asta arată datele unui sondaj efectuat de compania CSB Research, la comanda WatchDog. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar fi votat de 38,8% din totalul respondenților deciși, devenind principala […] Articolul SONDAJ: Doar trei formațiuni politice ar accede în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.