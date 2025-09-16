Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană

17:10

Una din prioritățile Partidului Nostru în campania electorală este reducerea numărului de legislatori, iar în cazul dacă va fi aplicată va aduce economii de zeci de milioane la bugetul statului „În cei 30 de ani de independență, în Republica Moldova numărul de „nacealnici" doar a crescut. Dar pentru țara noastră, 51 de deputați sunt mai ... Renato Usatîi – „Reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51, propusă de Partidul Nostru, este sprijinită de către cetățeni