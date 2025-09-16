Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Politik, 16 septembrie 2025 14:00
2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Datele au fost prezentate de Biroul politici de reintegrare, care a atras atenția asupra evoluțiilor pozitive, dar și a dificultăților cu care se confruntă școlile cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit BPR, creșterea numărului de ...
Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial # Politik
Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Acestea au fost blocate în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Deciziile SFS au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit ordinelor semnate de directoarea SFS, Olga Golban, documentele oficiale prevăd suspendarea ...
13:40
CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că buletinele de vot destinate cetățenilor Republicii Moldova din străinătate au fost tipărite și sunt pregătite pentru distribuire. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost tipărite 864.300 de buletine de vot pentru cele 297 de secții de votare organizate peste hotare. Luni, 15 septembrie, la Tipografia Centrală, întregul ...
Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom # Politik
Energocom estimează un preț mediu de 410 EUR/1000 m³ pentru gazele achiziționate în anul 2025–2026, sumă care include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova. Pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, Energocom a anunțat că a contractat deja aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze ...
Trei forțe politice ar urma să accedă în viitorul Parlament, potrivit unui sondaj realizat de comunitatea Watchdog.md şi Centrul de cercetări sociologice CBS Research, prezentat marţi, 16 septembrie. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS),actuala formațiune de guvernământ, Blocul electoral „Patriotic" (BEP) și Partidul Nostru (PN). Conform datelor sondajului: PAS, condus de Igor Grosu, ...
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” # Politik
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru că l-ar fi omorât pe Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie, de către oamenii legii. La domiciliul său au descins mascații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger", potrivit surselor PulsMedia.MD. Informațiile obținute de Ziarul de Gardă arată că Perju folosea ...
Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru # Politik
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru a declarat la o întâlnire electorală că formațiunea sa își propune realizarea mai multor priorități economice. Printre acestea spune politicianul ar fi construcția Canalului „Dunărea Moldovei" pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului „Toate țările bogate împrumută bani. Doar că atunci când împrumuți – o parte ...
19:40
Procurorii au solicitat judecătorilor să examineze dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc separat de cel al bancherilor acuzați de complicitate la „furtul miliardului", în contextul extrădării oligarhului din Grecia. Cazurile au fost conexate în 2024. Pe 15 septembrie, la Judecătoria Buiucani a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii ...
Începând din 12 octombrie 2025, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen. Potrivit Poliției de Frontieră, EES nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și sigur de verificare, înlocuind treptat ștampilarea ...
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și de Partidul Național Moldovenesc împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei Demnitate și Adevăr. CEC a constatat lipsa „probelor pertinente" privind existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței CEC din ...
Renato Usatîi – Reducerea creditelor pentru populație și agenții economici, prin crearea unei bănci de stat, o prioritate a Partidului Nostru # Politik
Crearea unei bănci de stat este una dintre prioritățile Partidului Nostru, afirmă liderul formațiunii Renato Usatîi. Politicianul spune că sistemul bancar din Moldova este unul închis, nu finanțează sectorul real al economiei, iar legislația bancară actuală este în defavoarea cetățeilor și a agențolor economici „ La noi toate băncile sunt străine, nu există niciuna de ...
Decis – Pelerinii evrei care merg spre Uman vor ateriza în România și vor traversa Republica Moldova cu autocaruri şi taxiuri # Politik
După ce autoritățile moldovene nu s-au înțeles cu cele israeliene privind folosirea Aeroportului Internațional Chișinău de către pelerinii evrei către Uman (Ucraina),aceștia vor ateriza predominant în estul României, și vor traversa Republica Moldova pe șosele cu autocaruri şi taxiuri, notează Europa Liberă. Aeroportul Internațional din Iași, folosit adesea și de călătorii din Republica Moldova, a ...
Festivalul Vinului Moldovenesc la București – 49 de crame din Republica Moldova prezentat peste 300 de vinuri # Politik
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova. Vinificatorii moldoveni au prezentat peste 300 de vinuri, roșu, alb, sec, demisec, toate stropite cu voie bună și o atmosferă vibrantă. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian ...
Premierul Recean, la Moldova Business Week 2025: Invităm companiile străine să investească în viitorul Republicii Moldova # Politik
Invităm companiile locale și partenerii internaționali să profite de aceste oportunități și să investească în viitorul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean în cadrul Moldova Business Week 2025. „În cadrul Moldova Business Week 2025, subliniem importanța investițiilor locale și internaționale care contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova și la crearea de ...
Peste 2.600 de ucraineni au dobânit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului # Politik
Peste 2.600 de ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului. Asta arată datele Biroului de Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. În total, cetățeani a fost însă solicitată de peste 4 400 de ucraineni. Totodată, datele mai arată că alți peste 2800 de ucraineni au fost recunoscuți cetățeni ai țării noastre. Datele oficiale ...
Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu – Care sunt destinațiile principale pentru grânele moldovenești # Politik
În lunile iulie–august 2025, Republica Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă, arată analiza economistului Iurie Rija. Volumul livrărilor a urcat la 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față de 2024 și cu 55,6% comparativ cu 2023. Prin raportare la 2022, avansul este ...
Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la 79 de miliarde de lei în creștere față de anul trecut – Cine sunt creditorii Moldovei # Politik
Soldul datoriei externe de stat a fost, la sfârșitul lunii iunie, de aproximativ 79 de miliarde de lei, arată un raport al Ministerului Finanțelor. Comparativ cu situația din iunie 2024, datoriile externe au crescut cu 15,5 miliarde de lei sau cu 24,5%, transmite Ziua.md. Datele Ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com, arată că doar în prima ...
Republica Moldova continuă să fie principalul cumpărător de brânză produsă în Ucraina și își mărește ponderea în achizițiile acestui produs, potrivit datelor publicate de Logos Press, cu referire la Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. În perioada ianuarie–august 2025, exporturile de brânză ucraineană au crescut cu 25,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând ...
CEC a respins contestațiile unor concurenți electorali privind participarea ministrului Buzu, în acțiuni electorale # Politik
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, la acțiuni de campanie, fără a fi suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru" și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidatul ...
Poliția de Frontierǎ – Actele digitale din aplicația EVO nu pot fi folosite pentru traversarea hotarului # Politik
Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO, informeazǎ, duminicǎ, Poliția de Frontierǎ. Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat, explicǎ sursa citatǎ. Astfel, ...
În capitală se desfășoară competiția sportivă de alergare, Maratonul Internațional Chișinău 2025 # Politik
Cea mai mare și spectaculoasă competiție sportivă de alergare din Moldova, Maratonul Internațional Chișinău are loc astăzi la Chișinău. Startul s-a dat dimineață în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment participă mii de alergători din Moldova și din străinătate. Sub aplauzele publicului, mii de participanți au pornit pe traseu. Emoțiile sunt mari, iar adrenalina e ...
Renato Usatîi – Restabilirea școlilor profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament # Politik
Liderul Partidului Nostru , Renato Usatîi consideră că una din prioritățile revigorării economiei naționale este restabilirea potențialului uman legat de școlile profesionale care sunt fundamentul economiei în orice țară. „Suntem o țară plină de juriști, de oameni cu studii superioare, dar nu producem lemnari, sudori, croitorese. Astăzi cu greu găsești un tractorist, nemaivorbind de sudor ...
Deputat despre campania electorală – În loc de viziune pentru viitor, avem mesaje despre moarte și tranșee # Politik
Deputatul Partidului Socialiștilor, Adela Răileanu, critică dur actuala campanie electorală, pe care o califică drept „una de de teroare și panică regizată de guvernare". Într-o postare pe rețelele de socializare, Răileanu, fostă jurnalistă, susține că nu a mai văzut vreodată asemenea mesaje alarmiste în campaniile electorale din Republica Moldova. „Niciodată, dar absolut niciodată, nu am ...
Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” # Politik
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam", ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a valorilor ...
Partidul Nostru – Vom crea la „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu moldoveni aflați peste hotare, inclusiv în Federația Rusă # Politik
Echipa Partidului Nostru a prezentat un șir de inițiative legislative cele mai importante și primele 29 de proiecte de lege gata elaborate pentru viitorul Parlament, astfel încât să fie implementate. Liderul PN , Renato Usatîi spune că una din aceste inițiative vizează transferurile de peste hotare legat de cetîțenii moldoveni din Federația Rusă „Ultimul sistem ...
Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru – Nu vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni – Trebuie să ne concentrăm pe economie, problemele oamenilor și viitorul țării # Politik
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru la alegerile parlamenatre consideră că societatea moldovenească este extrem de divizată, iar acest fenomen dăunează ascensiunii economice a statului. Cereteu spune
România în alertă – Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național – RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea # Politik
Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale. La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru ... România în alertă – Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național – RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea The post România în alertă – Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național – RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea appeared first on Politik.
Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan # Politik
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără a fi nevoie să demonstreze cunoaşterea limbii ruse, transmite News.ro. Pentru a lua parte la program, este suficient ca aceşti ... Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan The post Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan appeared first on Politik.
NATO își consolidează poziția pe flancul estic după intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei – A lansat operațiunea „Santinela estică” # Politik
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” pentru a-și consolida poziția pe flancul estic. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit polsatnews.pl, citează Digi24. Rutte a menționat că vor fi mobilizate resurse din opt țări, urmare a incidentului în care spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin 21 de ... NATO își consolidează poziția pe flancul estic după intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei – A lansat operațiunea „Santinela estică” The post NATO își consolidează poziția pe flancul estic după intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei – A lansat operațiunea „Santinela estică” appeared first on Politik.
Moldova a încheiat analiza capitolului negocierilor de aderare la UE privind siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară # Politik
Republica Moldova a încheiat ieri analiza Capitolului 12 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează Siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit lui Gherasimov, acest capitol înseamnă șanse mai mari pentru agricultorii autohtoni de a intra pe piața europeană. „Punerea în practică ... Moldova a încheiat analiza capitolului negocierilor de aderare la UE privind siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară The post Moldova a încheiat analiza capitolului negocierilor de aderare la UE privind siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru este modernizarea aeroroportului din Mărculești, care va fi rezerva celui de la Chișinău # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat la o întâlnire cu alegătorii din Florești că un obiectiv prioritar al PN este modernizarea aeroroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău. Usatîi spune că este nevoie de investiții pentru a putea fi repusă în funcțiune infrastructura aeroportuară. „Raionul Florești a moștenit ... Renato Usatîi – Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru este modernizarea aeroroportului din Mărculești, care va fi rezerva celui de la Chișinău The post Renato Usatîi – Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru este modernizarea aeroroportului din Mărculești, care va fi rezerva celui de la Chișinău appeared first on Politik.
Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc – MAI gata să-l preia pe oligarh din custodia autorităților elene # Politik
Ministerul Justiției a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene, în urma solicitărilor înaintate de autorităţile Republicii Moldova privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituția responsabilă de preluarea persoanei vizate. MAI a început ... Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc – MAI gata să-l preia pe oligarh din custodia autorităților elene The post Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc – MAI gata să-l preia pe oligarh din custodia autorităților elene appeared first on Politik.
SUA propun sancțiuni extinse în cadrul G7 asupra energiei din Rusia pentru a pune capăt războiului, tarife masive asupra Chinei și Indiei # Politik
Statele Unite își vor îndemna aliații din Grupul celor șapte state industrializate (G&) să impună tarife de până la 100% Chinei și Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc, într-un efort de a-l convinge pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. O astfel de măsură ar fi contrară principiilor fundamentale ale ... SUA propun sancțiuni extinse în cadrul G7 asupra energiei din Rusia pentru a pune capăt războiului, tarife masive asupra Chinei și Indiei The post SUA propun sancțiuni extinse în cadrul G7 asupra energiei din Rusia pentru a pune capăt războiului, tarife masive asupra Chinei și Indiei appeared first on Politik.
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP, potrivit News.ro. „Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar, pentru moment, putem vorbi ... Kremlinul anunță o pauză în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina The post Kremlinul anunță o pauză în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina appeared first on Politik.
Usatîi critică Guvernul că a concediat aproape 40% din angajații CFM – Soluția Partidului Nostru -Lucrătorii căilor ferate trebuie echivalați cu bugetarii # Politik
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor. „Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine ... Usatîi critică Guvernul că a concediat aproape 40% din angajații CFM – Soluția Partidului Nostru -Lucrătorii căilor ferate trebuie echivalați cu bugetarii The post Usatîi critică Guvernul că a concediat aproape 40% din angajații CFM – Soluția Partidului Nostru -Lucrătorii căilor ferate trebuie echivalați cu bugetarii appeared first on Politik.
Producătorii de zahăr se confruntă cu pierderi din cauza înghețurilor din primăvară – Procesatorii – E prematur să vorbim de o prognoză # Politik
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii. În primăvară, cultura a fost grav afectată de înghețuri. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate, scrie Moldova1. Fermierul Igor Tcaci cultivă sfeclă de zahăr pe 146 de ... Producătorii de zahăr se confruntă cu pierderi din cauza înghețurilor din primăvară – Procesatorii – E prematur să vorbim de o prognoză The post Producătorii de zahăr se confruntă cu pierderi din cauza înghețurilor din primăvară – Procesatorii – E prematur să vorbim de o prognoză appeared first on Politik.
Suspectul în cazul asasinării activistului politic, Charlie Kirk, a fost prins – Anunțul făcut de Donald Trump # Politik
Este veste de ultimă oră în SUA. Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost prins, a anunțat președintele american Donald Trump în tinpul unei emisiuni la Fox News, conform Mediafax. Donald Trump a declarat pentru Fox News că autoritățile l-au găsit pe ucigașul lui Charlie Kirk: „Îl avem în custodie cu un grad ... Suspectul în cazul asasinării activistului politic, Charlie Kirk, a fost prins – Anunțul făcut de Donald Trump The post Suspectul în cazul asasinării activistului politic, Charlie Kirk, a fost prins – Anunțul făcut de Donald Trump appeared first on Politik.
Președinta Republicii Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit agenției Vatican News. Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni. Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin. Cei doi ... Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon The post Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon appeared first on Politik.
Igor Grosu: „Nu va mai fi gaz de 10 lei – Îmi pare rău să vă dau vestea, dar asta este istorie” # Politik
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, că tarifele istorice de 10 lei pentru metrul cub de gaz nu se vor mai aplica în Republica Moldova. El a făcut referire la promisiunile făcute anterior de reprezentanții opoziției, subliniind că politica energetică trebuie adaptată ... Igor Grosu: „Nu va mai fi gaz de 10 lei – Îmi pare rău să vă dau vestea, dar asta este istorie” The post Igor Grosu: „Nu va mai fi gaz de 10 lei – Îmi pare rău să vă dau vestea, dar asta este istorie” appeared first on Politik.
Maestrul,Gheorghe Urschi, în stare critică după o intervenție chirurgicală – Familia solicită transferul său într-o altă instituție medicală # Politik
Maestrul Gheorghe Urschi, în vârstă de 77 de ani, se află în stare critică în spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru ocluzie intestinală în data de 26 august. Informația a fost făcută publică vineri, 12 septembrie, de una dintre fiicele actorului, pe pagina sa de Facebook, care a lansat un apel inclusiv ... Maestrul,Gheorghe Urschi, în stare critică după o intervenție chirurgicală – Familia solicită transferul său într-o altă instituție medicală The post Maestrul,Gheorghe Urschi, în stare critică după o intervenție chirurgicală – Familia solicită transferul său într-o altă instituție medicală appeared first on Politik.
CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie – Peste 860 de mii vor fi distribuite în diasporă, cele mai multe în Italia # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat vineri, 12 septembrie, că a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit CEC, tirajul total al buletinelor destinate diasporei este de 864 300 de exemplare, repartizate pe mai multe limbi: ... CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie – Peste 860 de mii vor fi distribuite în diasporă, cele mai multe în Italia The post CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie – Peste 860 de mii vor fi distribuite în diasporă, cele mai multe în Italia appeared first on Politik.
Raport Promo-LEX – Peste 50 de cazuri de abuz de utilizare a resurselor administrative și nereguli privind plasarea publicității electorale # Politik
De la începutul campaniei electorale, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative, dintre care 45 vizează Partidul Acțiune și Solidaritate. Câte două cazuri au fost atribuite blocurilor electorale Alternativa, Patriotic și Victoria, deși cel din urmă nu este înregistrat oficial în cursa electorală. Și Partidul Mișcarea Respect ... Raport Promo-LEX – Peste 50 de cazuri de abuz de utilizare a resurselor administrative și nereguli privind plasarea publicității electorale The post Raport Promo-LEX – Peste 50 de cazuri de abuz de utilizare a resurselor administrative și nereguli privind plasarea publicității electorale appeared first on Politik.
Consiliul municipal Bălți vrea triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor – Primarul Alexandr Petkov: „Coaliția haosului” acționează ilegal, vom apăra bălțenii # Politik
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri” (DRCD), controlată de „coaliția haosului”, cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de ... Consiliul municipal Bălți vrea triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor – Primarul Alexandr Petkov: „Coaliția haosului” acționează ilegal, vom apăra bălțenii The post Consiliul municipal Bălți vrea triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor – Primarul Alexandr Petkov: „Coaliția haosului” acționează ilegal, vom apăra bălțenii appeared first on Politik.
Cu două săptămâni înainte de alegeri, Guvernul a prezentat Strategia energetică 2050 – Pentru realizarea strategiei sunt estimate investiții de 43 de miliarde de euro # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat lansarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2050, prezentată ca un plan pentru viitorul energetic al țării. Documentul prevede investiții masive în eficiență energetică, regenerabile și infrastructură, dar și măsuri sociale pentru protejarea celor mai vulnerabili. Până în anul 2050, autoritățile își propun ca peste 80% din energia ... Cu două săptămâni înainte de alegeri, Guvernul a prezentat Strategia energetică 2050 – Pentru realizarea strategiei sunt estimate investiții de 43 de miliarde de euro The post Cu două săptămâni înainte de alegeri, Guvernul a prezentat Strategia energetică 2050 – Pentru realizarea strategiei sunt estimate investiții de 43 de miliarde de euro appeared first on Politik.
Fostul președinte al Braziliei, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Politik
Fostul șef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, în vârstǎ de 70 de ani, a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia a venit la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de președintele american Donald Trump în favoarea sa. De asemenea, ... Fostul președinte al Braziliei, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat The post Fostul președinte al Braziliei, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat appeared first on Politik.
Renato Usatîi – „Reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51, propusă de Partidul Nostru, este sprijinită de către cetățeni # Politik
Una din prioritățile Partidului Nostru în campania electorală este reducerea numărului de legislatori, iar în cazul dacă va fi aplicată va aduce economii de zeci de milioane la bugetul statului „În cei 30 de ani de independență, în Republica Moldova numărul de „nacealnici” doar a crescut. Dar pentru țara noastră, 51 de deputați sunt mai ... Renato Usatîi – „Reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51, propusă de Partidul Nostru, este sprijinită de către cetățeni The post Renato Usatîi – „Reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51, propusă de Partidul Nostru, este sprijinită de către cetățeni appeared first on Politik.
Ion Ceban rămâne interzis în România și spațiul Schengen – Curtea de Apel București i-a respins cererea – Reacția primarului # Politik
Primarul degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, rămâne interzis în România și în spațiul Schengen. Curtea de Apel București i-a respins cererea de suspendare a interdicției. Pe de altă parte edilul capitalei spune că va merge în continuare conform procedurii legale și va informa opinia publică ulterior. Magistrații români au declarat solicitarea lui Ceban inadmisibilă. ... Ion Ceban rămâne interzis în România și spațiul Schengen – Curtea de Apel București i-a respins cererea – Reacția primarului The post Ion Ceban rămâne interzis în România și spațiul Schengen – Curtea de Apel București i-a respins cererea – Reacția primarului appeared first on Politik.
Dezichilibru pe piața uleiului – Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând # Politik
Republica Moldova a exportat în iulie–august 2025 un volum de 1 800 tone de ulei de floarea-soarelui, de 2,3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024 (778 tone), arată analiza economistului Iurie Rija. Totuși, nivelul rămâne mult sub performanțele din 2022 și 2023, când în aceeași perioadă s-au livrat anual aproape 29 mii ... Dezichilibru pe piața uleiului – Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând The post Dezichilibru pe piața uleiului – Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând appeared first on Politik.
Companiilor mijlocii și mari li se restircționa gradual accesul la furnizarea gazelor naturale de către furnizorii cu obligație de serviciu public, în vederea liberalizării pieței și alinierii Republicii Moldova la angajamentele asumate prin Tratatul Comunității Energetice, potrivit unui proiect de hptărâre al ANRE, care urmează să fie aprobată în una dintre ședințe, notează bani.md Potrivit ... ANRE obligă marile întreprinderi să procure gaz pe piața liberă, din aprilie 2026 The post ANRE obligă marile întreprinderi să procure gaz pe piața liberă, din aprilie 2026 appeared first on Politik.
Victoria forțelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie și eventuala formare a unei majorități loiale Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău ar însemna stoparea procesului de integrare europeană a R. Moldova. Totodată, instituțiile noastre ar fi penetrate de reprezentanți ai Federației Ruse, loclitățile nu ar mai primi resurse pentru modernizare, iar moldovenii ar putea ... PAS: O majoritate prorusă înseamnă stoparea aderării la UE – Reacția opoziției The post PAS: O majoritate prorusă înseamnă stoparea aderării la UE – Reacția opoziției appeared first on Politik.
