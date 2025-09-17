Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea
Politik, 17 septembrie 2025 22:20
Premierul Dorin Recean a comentat amânarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, anunțată de autoritățile din Grecia. Într-o postare publicată pe Facebook, Recean a menţionat că va fi „investigat” modul în care Plahotniuc „a reuşit” să împiedice acest proces. „Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit ... Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea The post Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea appeared first on Politik.
Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni # Politik
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție ... Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni The post Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni appeared first on Politik.
Autoritățile elene au suspendat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Procuratura Generală anunță că în urma deciziei inmisterului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele. Procuratura subliniază că, de la reținerea lui Plahotniuc pe teritoriul Greciei, la 22 ... ULTIMA ORĂ – Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată, anunță Procuratura Generală The post ULTIMA ORĂ – Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată, anunță Procuratura Generală appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” # Politik
Comisia Electorală Centrală sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”, notează newsmaker.md Decizia a fost luată în ședința din 17 septembrie, după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale. „Sunt probate sută la sută aspectele de ... ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” The post ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” appeared first on Politik.
Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok # Politik
TikTok anunță că își intensifică eforturile în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Doar între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială. Peste 96% din aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte ca utilizatorii ... Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok The post Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok appeared first on Politik.
Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice # Politik
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor. Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în 13 septembrie. Nu este despre sancțiuni, spun autoritățile, ci despre monitorizare și prevenție. Pentru controale, poliția rutieră utilizează tehnologii ... Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice The post Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice appeared first on Politik.
Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem # Politik
Unul din cei mai competenți procurori pleacă din sistem. Octavian Iachimovschi adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Acuzatorul, care instrumentează mai multe episoade din dosarul Frauda bancară, a confirmat, pentru TV8, informația. Întrebat care e motivul hotărârii, Iachimovschi nu a dat prea multe detalii, dar a ... Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem The post Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem appeared first on Politik.
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare. Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord, Centru și Sud. Astfel, Inspectoratul General al Poliției va avea o coordonare mai clară între nivelul central și cel local, cu delimitarea precisă a responsabilităților subdiviziunilor specializate, regionale și teritoriale. Regionalizarea creează ... Poliția din Moldova se regionalizează – Ce prevede proiectul aprobat de Guvern The post Poliția din Moldova se regionalizează – Ce prevede proiectul aprobat de Guvern appeared first on Politik.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele ... Ministrul Energiei amite o scădere a tarifelor la gaz, dar decizia aparține ANRE The post Ministrul Energiei amite o scădere a tarifelor la gaz, dar decizia aparține ANRE appeared first on Politik.
Guvernul de la Chișinău apelează la sprijinul SUA – Moldova va construi pe banii americani linia energetică Strășeni – Gutinaș # Politik
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează ... Guvernul de la Chișinău apelează la sprijinul SUA – Moldova va construi pe banii americani linia energetică Strășeni – Gutinaș The post Guvernul de la Chișinău apelează la sprijinul SUA – Moldova va construi pe banii americani linia energetică Strășeni – Gutinaș appeared first on Politik.
Discuții avansate despre achiziția Portului Giurgiulești de către România – Premierul Ilie Bolojan, a discutat cu BERD despre o posibilă tranzacție # Politik
Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD),condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, pentru a discuta despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (APM),controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor (80% din capital),a ... Discuții avansate despre achiziția Portului Giurgiulești de către România – Premierul Ilie Bolojan, a discutat cu BERD despre o posibilă tranzacție The post Discuții avansate despre achiziția Portului Giurgiulești de către România – Premierul Ilie Bolojan, a discutat cu BERD despre o posibilă tranzacție appeared first on Politik.
Președintele Sandu a semnat decretul privind structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat în data de 16 septembrie un decret care aprobă structura și numărul maxim de angajați ai Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Decretul stabilește că STRATCOM va putea avea până la 29 de angajați, iar directorul centrului va avea la dispoziție o lună pentru a ... Președintele Sandu a semnat decretul privind structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării The post Președintele Sandu a semnat decretul privind structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală # Politik
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru spune că justiția a primit indicații să amâne după alegeri anularea ordonanței prin care el fost scos de sub urmărire penală „Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală, a fost atacată la Curtea de Apel. Cei „galbeni” au ... Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală The post Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală appeared first on Politik.
Începând cu 22 septembrie 2025, toate camioanele – încărcate sau fără marfă – care intenționează să plece din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni se pot programa în rândul electronic. Transportatorii își pot selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul rezervat trebuie să se prezinte în parcarea ... Rând electronic pentru camioane la PTF Leușeni, începând cu 22 septembrie The post Rând electronic pentru camioane la PTF Leușeni, începând cu 22 septembrie appeared first on Politik.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni”. Tariful pentru apă potabilă va fi de 39,38 lei/m³, cu 3,01 lei/m³ mai mult decât anterior, iar tariful pentru canalizare va fi de 25,27 lei/m³, în creștere cu 0,71 ... ANRE a decis – Tarifele pentru apă și canalizare în Dondușeni vor fi majorate The post ANRE a decis – Tarifele pentru apă și canalizare în Dondușeni vor fi majorate appeared first on Politik.
UE ar putea renunța defintiv la gazul rusesc – SUA pregătite să asigure volume suficiente pentru piața europeană # Politik
Uniunea Europeană ar putea elimina treptat gazul rusesc în 6–12 luni, înlocuindu-l cu gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, pentru Reuters, după întâlniri cu responsabili europeni din sector. Oficialul a precizat că Washingtonul este pregătit să asigure volume suficiente pentru piața UE. Wright s-a întâlnit joi ... UE ar putea renunța defintiv la gazul rusesc – SUA pregătite să asigure volume suficiente pentru piața europeană The post UE ar putea renunța defintiv la gazul rusesc – SUA pregătite să asigure volume suficiente pentru piața europeană appeared first on Politik.
Scenarii la MAI – Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, unul dintre coordonatorii extrădării lui Plahotniuc # Politik
Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc de operațiunea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Canalul de Telegram Observatorul notează că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat urmează să fie adus joi, 18 septembrie, nu pe 25 septembrie cum anunțau anterior autoritățile. Mai mult, ... Scenarii la MAI – Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, unul dintre coordonatorii extrădării lui Plahotniuc The post Scenarii la MAI – Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, unul dintre coordonatorii extrădării lui Plahotniuc appeared first on Politik.
Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei – Naționala traversează o perioadă dificilă, însă împreună putem schimba lucrurile spre bine # Politik
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei, notează FMF Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești. A debutat în fotbalul mare la formația Cristalul Fălești. A ... Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei – Naționala traversează o perioadă dificilă, însă împreună putem schimba lucrurile spre bine The post Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei – Naționala traversează o perioadă dificilă, însă împreună putem schimba lucrurile spre bine appeared first on Politik.
Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Politik
2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Datele au fost prezentate de Biroul politici de reintegrare, care a atras atenția asupra evoluțiilor pozitive, dar și a dificultăților cu care se confruntă școlile cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit BPR, creșterea numărului de ... Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană The post Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană appeared first on Politik.
Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial # Politik
Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Acestea au fost blocate în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Deciziile SFS au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit ordinelor semnate de directoarea SFS, Olga Golban, documentele oficiale prevăd suspendarea ... Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial The post Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial appeared first on Politik.
CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că buletinele de vot destinate cetățenilor Republicii Moldova din străinătate au fost tipărite și sunt pregătite pentru distribuire. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost tipărite 864.300 de buletine de vot pentru cele 297 de secții de votare organizate peste hotare. Luni, 15 septembrie, la Tipografia Centrală, întregul ... CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie The post CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom # Politik
Energocom estimează un preț mediu de 410 EUR/1000 m³ pentru gazele achiziționate în anul 2025–2026, sumă care include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova. Pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, Energocom a anunțat că a contractat deja aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze ... Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom The post Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom appeared first on Politik.
Trei forțe politice ar urma să accedă în viitorul Parlament, potrivit unui sondaj realizat de comunitatea Watchdog.md şi Centrul de cercetări sociologice CBS Research, prezentat marţi, 16 septembrie. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS),actuala formațiune de guvernământ, Blocul electoral „Patriotic” (BEP) și Partidul Nostru (PN). Conform datelor sondajului: PAS, condus de Igor Grosu, ... Sondaj – Două partide și un bloc electoral ar accede în viitorul Parlament The post Sondaj – Două partide și un bloc electoral ar accede în viitorul Parlament appeared first on Politik.
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” # Politik
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru că l-ar fi omorât pe Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie, de către oamenii legii. La domiciliul său au descins mascații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, potrivit surselor PulsMedia.MD. Informațiile obținute de Ziarul de Gardă arată că Perju folosea ... Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” The post Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru # Politik
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru a declarat la o întâlnire electorală că formațiunea sa își propune realizarea mai multor priorități economice. Printre acestea spune politicianul ar fi construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului „Toate țările bogate împrumută bani. Doar că atunci când împrumuți – o parte ... Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru The post Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru appeared first on Politik.
Procurorii au solicitat judecătorilor să examineze dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc separat de cel al bancherilor acuzați de complicitate la „furtul miliardului”, în contextul extrădării oligarhului din Grecia. Cazurile au fost conexate în 2024. Pe 15 septembrie, la Judecătoria Buiucani a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii ... Procurorii cer ca Vladimir Plahotniuc să să fie judecat separat în dosarul frauda bancară The post Procurorii cer ca Vladimir Plahotniuc să să fie judecat separat în dosarul frauda bancară appeared first on Politik.
Începând din 12 octombrie 2025, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen. Potrivit Poliției de Frontieră, EES nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și sigur de verificare, înlocuind treptat ștampilarea ... România va introduce un nou sistem modern de control la frontiera Schengen The post România va introduce un nou sistem modern de control la frontiera Schengen appeared first on Politik.
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și de Partidul Național Moldovenesc împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei Demnitate și Adevăr. CEC a constatat lipsa „probelor pertinente” privind existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței CEC din ... Decizia CEC – Nu există un bloc electoral camuflat între PAS și Platforma DA The post Decizia CEC – Nu există un bloc electoral camuflat între PAS și Platforma DA appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Reducerea creditelor pentru populație și agenții economici, prin crearea unei bănci de stat, o prioritate a Partidului Nostru # Politik
Crearea unei bănci de stat este una dintre prioritățile Partidului Nostru, afirmă liderul formațiunii Renato Usatîi. Politicianul spune că sistemul bancar din Moldova este unul închis, nu finanțează sectorul real al economiei, iar legislația bancară actuală este în defavoarea cetățeilor și a agențolor economici „ La noi toate băncile sunt străine, nu există niciuna de ... Renato Usatîi – Reducerea creditelor pentru populație și agenții economici, prin crearea unei bănci de stat, o prioritate a Partidului Nostru The post Renato Usatîi – Reducerea creditelor pentru populație și agenții economici, prin crearea unei bănci de stat, o prioritate a Partidului Nostru appeared first on Politik.
Decis – Pelerinii evrei care merg spre Uman vor ateriza în România și vor traversa Republica Moldova cu autocaruri şi taxiuri # Politik
După ce autoritățile moldovene nu s-au înțeles cu cele israeliene privind folosirea Aeroportului Internațional Chișinău de către pelerinii evrei către Uman (Ucraina),aceștia vor ateriza predominant în estul României, și vor traversa Republica Moldova pe șosele cu autocaruri şi taxiuri, notează Europa Liberă. Aeroportul Internațional din Iași, folosit adesea și de călătorii din Republica Moldova, a ... Decis – Pelerinii evrei care merg spre Uman vor ateriza în România și vor traversa Republica Moldova cu autocaruri şi taxiuri The post Decis – Pelerinii evrei care merg spre Uman vor ateriza în România și vor traversa Republica Moldova cu autocaruri şi taxiuri appeared first on Politik.
Festivalul Vinului Moldovenesc la București – 49 de crame din Republica Moldova prezentat peste 300 de vinuri # Politik
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova. Vinificatorii moldoveni au prezentat peste 300 de vinuri, roșu, alb, sec, demisec, toate stropite cu voie bună și o atmosferă vibrantă. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian ... Festivalul Vinului Moldovenesc la București – 49 de crame din Republica Moldova prezentat peste 300 de vinuri The post Festivalul Vinului Moldovenesc la București – 49 de crame din Republica Moldova prezentat peste 300 de vinuri appeared first on Politik.
Premierul Recean, la Moldova Business Week 2025: Invităm companiile străine să investească în viitorul Republicii Moldova # Politik
Invităm companiile locale și partenerii internaționali să profite de aceste oportunități și să investească în viitorul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean în cadrul Moldova Business Week 2025. „În cadrul Moldova Business Week 2025, subliniem importanța investițiilor locale și internaționale care contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova și la crearea de ... Premierul Recean, la Moldova Business Week 2025: Invităm companiile străine să investească în viitorul Republicii Moldova The post Premierul Recean, la Moldova Business Week 2025: Invităm companiile străine să investească în viitorul Republicii Moldova appeared first on Politik.
Peste 2.600 de ucraineni au dobânit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului # Politik
Peste 2.600 de ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului. Asta arată datele Biroului de Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. În total, cetățeani a fost însă solicitată de peste 4 400 de ucraineni. Totodată, datele mai arată că alți peste 2800 de ucraineni au fost recunoscuți cetățeni ai țării noastre. Datele oficiale ... Peste 2.600 de ucraineni au dobânit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului The post Peste 2.600 de ucraineni au dobânit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului appeared first on Politik.
Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu – Care sunt destinațiile principale pentru grânele moldovenești # Politik
În lunile iulie–august 2025, Republica Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă, arată analiza economistului Iurie Rija. Volumul livrărilor a urcat la 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față de 2024 și cu 55,6% comparativ cu 2023. Prin raportare la 2022, avansul este ... Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu – Care sunt destinațiile principale pentru grânele moldovenești The post Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu – Care sunt destinațiile principale pentru grânele moldovenești appeared first on Politik.
Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la 79 de miliarde de lei în creștere față de anul trecut – Cine sunt creditorii Moldovei # Politik
Soldul datoriei externe de stat a fost, la sfârșitul lunii iunie, de aproximativ 79 de miliarde de lei, arată un raport al Ministerului Finanțelor. Comparativ cu situația din iunie 2024, datoriile externe au crescut cu 15,5 miliarde de lei sau cu 24,5%, transmite Ziua.md. Datele Ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com, arată că doar în prima ... Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la 79 de miliarde de lei în creștere față de anul trecut – Cine sunt creditorii Moldovei The post Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la 79 de miliarde de lei în creștere față de anul trecut – Cine sunt creditorii Moldovei appeared first on Politik.
Republica Moldova continuă să fie principalul cumpărător de brânză produsă în Ucraina și își mărește ponderea în achizițiile acestui produs, potrivit datelor publicate de Logos Press, cu referire la Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. În perioada ianuarie–august 2025, exporturile de brânză ucraineană au crescut cu 25,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând ... Republica Moldova rămâne principalul importator de brânzeturi și unt din Ucraina The post Republica Moldova rămâne principalul importator de brânzeturi și unt din Ucraina appeared first on Politik.
CEC a respins contestațiile unor concurenți electorali privind participarea ministrului Buzu, în acțiuni electorale # Politik
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, la acțiuni de campanie, fără a fi suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidatul ... CEC a respins contestațiile unor concurenți electorali privind participarea ministrului Buzu, în acțiuni electorale The post CEC a respins contestațiile unor concurenți electorali privind participarea ministrului Buzu, în acțiuni electorale appeared first on Politik.
Poliția de Frontierǎ – Actele digitale din aplicația EVO nu pot fi folosite pentru traversarea hotarului # Politik
Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO, informeazǎ, duminicǎ, Poliția de Frontierǎ. Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat, explicǎ sursa citatǎ. Astfel, ... Poliția de Frontierǎ – Actele digitale din aplicația EVO nu pot fi folosite pentru traversarea hotarului The post Poliția de Frontierǎ – Actele digitale din aplicația EVO nu pot fi folosite pentru traversarea hotarului appeared first on Politik.
În capitală se desfășoară competiția sportivă de alergare, Maratonul Internațional Chișinău 2025 # Politik
Cea mai mare și spectaculoasă competiție sportivă de alergare din Moldova, Maratonul Internațional Chișinău are loc astăzi la Chișinău. Startul s-a dat dimineață în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment participă mii de alergători din Moldova și din străinătate. Sub aplauzele publicului, mii de participanți au pornit pe traseu. Emoțiile sunt mari, iar adrenalina e ... În capitală se desfășoară competiția sportivă de alergare, Maratonul Internațional Chișinău 2025 The post În capitală se desfășoară competiția sportivă de alergare, Maratonul Internațional Chișinău 2025 appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Restabilirea școlilor profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament # Politik
Liderul Partidului Nostru , Renato Usatîi consideră că una din prioritățile revigorării economiei naționale este restabilirea potențialului uman legat de școlile profesionale care sunt fundamentul economiei în orice țară. „Suntem o țară plină de juriști, de oameni cu studii superioare, dar nu producem lemnari, sudori, croitorese. Astăzi cu greu găsești un tractorist, nemaivorbind de sudor ... Renato Usatîi – Restabilirea școlilor profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament The post Renato Usatîi – Restabilirea școlilor profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament appeared first on Politik.
Deputat despre campania electorală – În loc de viziune pentru viitor, avem mesaje despre moarte și tranșee # Politik
Deputatul Partidului Socialiștilor, Adela Răileanu, critică dur actuala campanie electorală, pe care o califică drept „una de de teroare și panică regizată de guvernare”. Într-o postare pe rețelele de socializare, Răileanu, fostă jurnalistă, susține că nu a mai văzut vreodată asemenea mesaje alarmiste în campaniile electorale din Republica Moldova. „Niciodată, dar absolut niciodată, nu am ... Deputat despre campania electorală – În loc de viziune pentru viitor, avem mesaje despre moarte și tranșee The post Deputat despre campania electorală – În loc de viziune pentru viitor, avem mesaje despre moarte și tranșee appeared first on Politik.
Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” # Politik
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a valorilor ... Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” The post Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” appeared first on Politik.
Partidul Nostru – Vom crea la „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu moldoveni aflați peste hotare, inclusiv în Federația Rusă # Politik
Echipa Partidului Nostru a prezentat un șir de inițiative legislative cele mai importante și primele 29 de proiecte de lege gata elaborate pentru viitorul Parlament, astfel încât să fie implementate. Liderul PN , Renato Usatîi spune că una din aceste inițiative vizează transferurile de peste hotare legat de cetîțenii moldoveni din Federația Rusă „Ultimul sistem ... Partidul Nostru – Vom crea la „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu moldoveni aflați peste hotare, inclusiv în Federația Rusă The post Partidul Nostru – Vom crea la „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu moldoveni aflați peste hotare, inclusiv în Federația Rusă appeared first on Politik.
Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru – Nu vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni – Trebuie să ne concentrăm pe economie, problemele oamenilor și viitorul țării # Politik
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru la alegerile parlamenatre consideră că societatea moldovenească este extrem de divizată, iar acest fenomen dăunează ascensiunii economice a statului. Cereteu spune că nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni și trebuie să ne concentrăm pe economie, problemele oamenilor și viitorul țării „Cursul pentru care ... Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru – Nu vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni – Trebuie să ne concentrăm pe economie, problemele oamenilor și viitorul țării The post Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru – Nu vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni – Trebuie să ne concentrăm pe economie, problemele oamenilor și viitorul țării appeared first on Politik.
România în alertă – Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național – RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea # Politik
Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale. La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru ... România în alertă – Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național – RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea The post România în alertă – Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național – RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea appeared first on Politik.
Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan # Politik
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără a fi nevoie să demonstreze cunoaşterea limbii ruse, transmite News.ro. Pentru a lua parte la program, este suficient ca aceşti ... Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan The post Putin relaxează condițiile de relocare în Rusia pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan appeared first on Politik.
NATO își consolidează poziția pe flancul estic după intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei – A lansat operațiunea „Santinela estică” # Politik
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” pentru a-și consolida poziția pe flancul estic. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit polsatnews.pl, citează Digi24. Rutte a menționat că vor fi mobilizate resurse din opt țări, urmare a incidentului în care spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin 21 de ... NATO își consolidează poziția pe flancul estic după intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei – A lansat operațiunea „Santinela estică” The post NATO își consolidează poziția pe flancul estic după intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei – A lansat operațiunea „Santinela estică” appeared first on Politik.
Moldova a încheiat analiza capitolului negocierilor de aderare la UE privind siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară # Politik
Republica Moldova a încheiat ieri analiza Capitolului 12 al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează Siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit lui Gherasimov, acest capitol înseamnă șanse mai mari pentru agricultorii autohtoni de a intra pe piața europeană. „Punerea în practică ... Moldova a încheiat analiza capitolului negocierilor de aderare la UE privind siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară The post Moldova a încheiat analiza capitolului negocierilor de aderare la UE privind siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru este modernizarea aeroroportului din Mărculești, care va fi rezerva celui de la Chișinău # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat la o întâlnire cu alegătorii din Florești că un obiectiv prioritar al PN este modernizarea aeroroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău. Usatîi spune că este nevoie de investiții pentru a putea fi repusă în funcțiune infrastructura aeroportuară. „Raionul Florești a moștenit ... Renato Usatîi – Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru este modernizarea aeroroportului din Mărculești, care va fi rezerva celui de la Chișinău The post Renato Usatîi – Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru este modernizarea aeroroportului din Mărculești, care va fi rezerva celui de la Chișinău appeared first on Politik.
Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc – MAI gata să-l preia pe oligarh din custodia autorităților elene # Politik
Ministerul Justiției a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene, în urma solicitărilor înaintate de autorităţile Republicii Moldova privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituția responsabilă de preluarea persoanei vizate. MAI a început ... Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc – MAI gata să-l preia pe oligarh din custodia autorităților elene The post Ministerul Justiției a recepționat decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc – MAI gata să-l preia pe oligarh din custodia autorităților elene appeared first on Politik.
