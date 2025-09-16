/VIDEO/ Mesajele din corturi: cum încearcă partidele să convingă alegătorii din Bălți
„Veniți la alegeri pe 28 septembrie. Care este sensul? Oricum trebuie de votat. Aici nu mai trebuie de votat." LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV NORD: „Bun găsit doamnelor și domnilor. În mai puțin de două săptămâni vom merge la urne și vom vota viitorul Parlament. Echipa TV Nord a decis să vină în centrul municipiului Bălți […]
Acum 30 minute
20:00
Acum 30 minute

20:00
Acum 2 ore
19:20
/VIDEO/ Tinerii în acțiune – Educație democratică și implicare civică grație unui proiect finanțat de Uniune Europeană # TV Nord
Peste 800 de tineri din municipiul Bălți au participat la un proiect dedicat educației democratice și implicării civice. ELIZAVETA PESCOVICI, studentă: „Am avut ocazia să particip într-un proiect foarte interesant, unde ne-au spus despre valorile democratice, despre cum se desfășoară alegerile, despre fiecare etapă, a fost foarte interesant, captivant și cel mai important ce mi-a […]
Acum 4 ore
16:50
Primarul de Bălți s-a înțeles cu Guvernul României privind ajutor pentru micii elevi din oraș # TV Nord
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că, datorită colaborării cu Guvernul României, peste 450 de seturi cu rucsacuri și rechizite școlare au fost pregătite pentru copiii din oraș. Acestea vor fi distribuite până la sfârșitul lunii septembrie elevilor din clasele I-IV de la gimnaziile A.I. Cuza, nr. 10, nr. 19 (s. Elizaveta), precum și […]
16:50
Serviciul Hidrometeorologic a emis, la 16 septembrie 2025 (ora 15:30), o avertizare de tip COD GALBEN pentru ploi puternice, valabilă în intervalul 17 septembrie 2025, orele 05:00–17:00. În zonele vizate se preconizează acumulări de precipitaţii între 15 și 30 l/m². Harta cu regiunile afectate este disponibilă pe site-ul oficial al Serviciului Hidrometeorologic. Autoritățile recomandă populației […]
Acum 6 ore
15:50
Ministra Ala Nemerenco la Glodeni: „Investițiile în sănătate trebuie să se simtă în fiecare localitate” # TV Nord
Pe 16 septembrie, ministra Sănătății Ala Nemerenco a inspectat lucrările și dotările din raionul Glodeni, unde ministerul și partenerii au investit aproximativ 13 milioane lei în ultimii patru ani. Măsurile includ renovarea blocului operator (1,5 mil. lei), două autosanitare noi (3,5 mil. lei), dotarea cabinetelor de ginecologie, reparații energetice și deschiderea a opt farmacii rurale.
14:40
/FOTO/ ACETI la 6 ani de la înființare: membrii asociației descoperă soluții de IA și oportunități europene pentru investiții digitale # TV Nord
Membrii ACETI s-au reunit vineri, 12 septembrie, în cadrul Adunării Generale pentru a stabili direcțiile viitoare de dezvoltare ale asociației, pentru a afla despre cele mai noi tendințe în domeniul digitalizării și, totodată, pentru a celebra cei 6 ani de la fondarea organizației. Evenimentul a avut drept scop consolidarea comunității ACETI prin instruire, schimb de […]
Acum 8 ore
14:10
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă despre topul celor mai bine plătite joburi vacante, conform datelor disponibile la 15 septembrie 2025. Potrivit clasamentului, cele mai mari salarii oferite pe piața muncii ajung până la 50.000 de lei pentru funcția de director la compania „Covoare-Ungheni". […]
13:50
/FOTO/ CNA și Procuratura Chișinău, percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice # TV Nord
CNA și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat mai multe percheziții în capitală, într-un dosar privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei, dispozitive electronice și documente. Investigațiile continuă, iar autoritățile îndeamnă cetățenii să raporteze cazurile suspecte prin liniile anticorupție.
13:30
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # TV Nord
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei", un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […]
12:50
Deciziile SFS de a bloca fondurile lui Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, publicate în Monitorul Oficial # TV Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat blocarea fondurilor deținute de Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, persoane cu influență politică. Decizia a fost adoptată pe 5 septembrie de către Consiliul Interinstituțional de Supervizare și oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Măsura are ca obiectiv consolidarea transparenței și a legalității în […]
Acum 12 ore
12:20
Tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie # TV Nord
Tentative grave de corupere electorală în diasporă! Poliția Națională avertizează: „Costul unui vot peste hotare depășește cu mult suma de 1 000 de lei
11:40
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de o investiție de 1,2 milioane lei pentru construcția unui teren de minifotbal cu suprafață artificială, inaugurat cu sprijinul Ministerului Educației. Terenul, cu dimensiuni de 42 x 22 metri, va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului. În 2026 urmează amenajarea pistelor de atletism, iar în prezent peste 400 de copii practică fotbal, tenis de masă, ciclism și atletism în cadrul școlii.
09:50
Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut. Era implicat în rețeaua „Șor” # TV Nord
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor", potrivit surselor Ziarului de Gardă. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai […]
09:30
/VIDEO/ Poliția de Frontieră a reținut un bărbat pentru șantaj și organizarea migrației ilegale # TV Nord
Un bărbat de 57 de ani a fost prins în flagrant de Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS, fiind suspectat de șantaj și migrație ilegală. Acesta ar fi cerut 5000 de dolari unui ucrainean intrat ilegal în Moldova și a fost reținut chiar când primea prima tranșă de bani. Procurorii l-au plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta privind implicarea sa într-un grup criminal organizat continuă.
Ieri
18:50
La Drochia s-au desfășurat dezbateri electorale pentru candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. „Dezbaterile publice electorale de astăzi, au loc în cadrul unui proiect de educație civică și electorală numit – Societatea Civilă pentru Alegeri Conștiente." Pe lângă candidații a cinci partide și un bloc electoral, la eveniment au participat cetățeni și […]
16:40
/FOTO/ Antreprenorii din raionul Florești s-au întrunit în dialog cu autoritățile pentru a dicuta soluții actuale în dezvoltarea afacerilor și acces la piețe externe # TV Nord
La data de 8 septembrie, peste 50 de antreprenori din raionul Florești s-au reunit recent într-un eveniment dedicat dialogului public–privat, având oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și ai organizațiilor de sprijin în afaceri. Întâlnirea a urmărit consolidarea legăturilor dintre mediul de afaceri și autoritățile centrale, dar și prezentarea programelor de suport disponibile […]
15:00
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # TV Nord
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […]
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de cod galben privind pericolul excepțional de incendiu cu caracter natural. Atenționarea este valabilă în intervalul 16–22 septembrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, condițiile atmosferice din această perioadă favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor, în special în zonele cu vegetație uscată. […]
14:40
Echipa Partidului „Respect Moldova", în frunte cu liderul formațiunii, Marian Lupu, și fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a depus flori la monumentul maestrului Mihai Volontir, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la trecerea la cele veșnice a maestrului. Potrivit lui Lupu, în această zi de comemorare, este obligația noastră să-i păstrăm memoria […]
13:40
Strategie pentru 2050: Moldova vrea să-și asigure singură energia cu 90% din surse regenerabile # TV Nord
Republica Moldova vrea să-și asigure singură, până în 2050, aproape tot necesarul de energie electrică. Proiectul Strategiei Energetice, prezentat astăzi de Ministerul Energiei, prevede că 90% din consumul național va fi acoperit din resurse interne regenerabile. Acest lucru ar însemna facturi mai mici pentru cetățeni, pentru că țara nu va mai depinde de importurile de […]
13:20
/VIDEO/ CNA: 10 persoane reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale într-un dosar complex privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, ofițerii CNA au efectuat 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane […]
11:50
Tradițiile noastre ne unesc, ne dau speranță și ne definesc identitatea, iar respectul pentru ele înseamnă Respect pentru întreaga noastră țară. Din acest motiv, președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, alături de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei și Nicolae Cicariov, secretarul general al formațiunii, au participat la Festivalul „Bâlciul Olarilor" din satul Iurceni, […]
11:20
La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au descoperit 3 360 de țigarete nedeclarate, ascunse în bagajul de cală al unui pasager care urma să zboare pe cursa „Chișinău–Londra". Bărbatul, în vârstă de 38 de ani și posesor al dublei cetățenii (Republica Moldova și România), a selectat culoarul verde „nimic […]
08:30
Pe 15 septembrie avem parte de cer variabil și temperaturi mai scăzute. În majoritatea regiunilor sunt așteptate ploi de scurtă durată pe parcursul zilei. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +25°C ziua, iar noaptea valorile termice vor coborî până la +11°C. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +23 de grade, iar noaptea coboară până […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
O masă solară cu funcție de încărcare rapidă, instalată recent în orașul Biruința pentru confortul locuitorilor și vizitatorilor, a fost vandalizată. Obiectul modern, destinat tinerilor și comunității, a fost zgâriat și deteriorat. Edilul a precizat că există înregistrări video cu incidentul și i-a îndemnat pe cei vinovați să se prezinte singuri la primărie pentru a-și […]
12:40
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # TV Nord
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […]
13 septembrie 2025
16:10
Vom crea la Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă! Un alt obiectiv al Partidului Nostru # TV Nord
Echipa Partidului Nostru a prezentat un șir de inițiative – cele mai importante și primele 29 de proiecte de lege gata elaborate pentru viitorul Parlament. Astfel încât să fim gata și cât mai rapid să le putem implementa. Continuăm să lucrăm și la alte proiecte, inclusiv la inițiativa legislativă privind transferurile de peste hotare. Ultimul […]
15:30
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # TV Nord
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând
12:10
/VIDEO/ Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” # TV Nord
Partidul „Respect Moldova” este o echipă de oameni profesioniști, care știu ce și cum trebuie să facă pentru a asigura bunăstarea și a restabili respectul față de cetățeni, dar și față de cei care își servesc țara. Declarația a fost făcută de către secretarul general al formațiunii, Nicolae Cicariov, fost șef al Inspectoratului de Poliție […] Acest articol /VIDEO/ Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12 septembrie 2025
16:40
/VIDEO/ În Republica Moldova, adolescenții și bătrânii sunt cei mai expuși riscului de suicid # TV Nord
În fiecare an, peste 700.000 de oameni își pun capăt zilelor la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Acest articol /VIDEO/ În Republica Moldova, adolescenții și bătrânii sunt cei mai expuși riscului de suicid a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
/VIDEO/ Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # TV Nord
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor. „Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine […] Acest articol /VIDEO/ Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a început cu multă agitație, atacuri între partide, acuzații dure, retrageri surprinzătoare din alianțe și evenimente controversate care au stârnit reacții în lanț. Discutăm despre miza acestor alegeri, posibile scenarii și scandalurile politice din ultima perioadă. Invitatul nostru este Igor Munteanu reprezentant al Coaliției pentru Unitate și […] Acest articol Electorală 2025 // Invitați: Igor Munteanu, Anatol Ciubotaru – CUB a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model, elaborate pentru o perioadă de 10 zile. Acestea fac parte din Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării. Meniurile sunt adaptate în funcție de […] Acest articol Meniuri-model pentru elevi. Mese echilibrate și adaptate sezonului în școlile din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Consiliul Local al Municipiului Botoșani a aprobat, prin hotărâre, donarea unui patinoar mobil către municipiul Bălți din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a mulțumit autorităților române. „Urmează să parcurgem toate formalitățile legale, iar apoi vom alege cel mai bun loc unde bălțenii să se bucure de […] Acest articol /DOC/ Botoșani donează un patinoar mobil orașului Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Iasmina are doar 10 ani și a trecut printr-o operație extrem de dificilă – tumoare ovariană. Acum, are nevoie de ajutorul tuturor oamenilor care își doresc și pot să ajute un copil pentru a aduna banii necesari pentru tratament – 100.000 de euro, scrie jurnal.md. Suma este foarte mare și, din acest motiv, familia cere […] Acest articol Iasmina a suportat o operație extrem de dificilă și are nevoie de ajutorul nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Agenția Proprietății Publice (APP) l-a desemnat pe Marian Brînza câștigător al concursului pentru funcția de director general al S.A. CET-Nord. „În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, a fost declarat învingător a Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord” dl Brînza Marian (punctajul total acumulat de candidat: 9,54 […] Acest articol Marian Brînza din nou ales în funcția de director general CET-Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
/VIDEO/ Antreprenorii din Florești, față în față cu autoritățile. Dialog deschis despre provocări și oportunități de dezvoltare # TV Nord
Peste 50 de antreprenori din raionul Florești s-au adunat într-un eveniment dedicat consolidării dialogului public–privat, pentru a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și ai organizațiilor de suport în afaceri. Oficialii au prezentat antreprenorilor programele de finanțare, granturile, mecanismele de garantare și facilitățile oferite de stat pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. DOINA NISTOR, viceprim-ministra și […] Acest articol /VIDEO/ Antreprenorii din Florești, față în față cu autoritățile. Dialog deschis despre provocări și oportunități de dezvoltare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/FOTO/ O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul din România # TV Nord
Un incident neobișnuit a avut loc astăzi la Palatul Parlamentului din România. Potrivit surselor judiciare, o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire cu nu mai puțin de 6 cuțite. Femeia în cauză era cunoscută și se află pe o listă a partidului AUR. Potrivit știrileprotv.ro, detaliile incidentului sunt încă investigate, dar […] Acest articol /FOTO/ O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul din România a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/FOTO/ Automobil, barcă sau imobil. Ce poți cumpăra în Moldova la prețul unui nou iPhone 17 Pro Max? # TV Nord
Un nou iPhone este așteptat să ajungă pe piața din Republica Moldova până la sfârșitul lunii septembrie. Este vorba despre noul model de telefon marca Apple, Iphone 17. Deși, oficial încă nu avem prețul în țară, pe un site de vânzări, unii deja au publicat oferte unde vând noile telefoane. Prețurile variază între 28.000 și […] Acest articol /FOTO/ Automobil, barcă sau imobil. Ce poți cumpăra în Moldova la prețul unui nou iPhone 17 Pro Max? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Dublu omor la Cahul. Două persoane ucise în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool # TV Nord
Puțin după miezul nopții trecute, polițiștii au fost alertați că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând semne de moarte violentă. La scurt timp, într-o locuință din apropiere, a fost descoperit și cadavrul unei femei, cu leziuni similare. Potrivit datelor preliminare, victimele – un bărbat și o femeie, ambii […] Acest articol Dublu omor la Cahul. Două persoane ucise în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, confirmată de MAI: „Nu este un subiect politic” # TV Nord
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are loc „în strictă conformitate cu normele internaționale” și că procesul nu este influențat de contextul electoral. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive, unde șefa MAI a subliniat că poliția urmează toți pașii legali în această procedură. „Nu […] Acest articol Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, confirmată de MAI: „Nu este un subiect politic” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Ucraina a lansat un atac masiv asupra teritoriului rus, 221 de drone au fost interceptate, potrivit Moscovei # TV Nord
Rusia a anunțat vineri că a doborât în timpul nopții de joi spre vineri 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei Kievului în cei trei ani și jumătate de ofensivă rusă, în ajunul unor ample manevre militare ruso-belaruse, informează AFP, citată de agerpres.ro. Dintre aceste drone ”interceptate și […] Acest articol Ucraina a lansat un atac masiv asupra teritoriului rus, 221 de drone au fost interceptate, potrivit Moscovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11 septembrie 2025
18:30
Сегодня в студии ТВ Норд, настоящий чемпион по пулевой стрельбе – Климентии Урсу. Он завоевал три золотые медали и продолжает успешно продвигаться в этом виде спорта. Сегодня мы узнаем больше о его пути по пулевой стрельбе. О секретах подготовки, достижениях и планах на будущее. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram Acest articol EPISOD // Climentii Ursu – campion la tir cu pistolul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
/VIDEO/ „Jur credință Republicii Moldova”. Soldații Brigăzii „Moldova” din Bălți au depus jurământul # TV Nord
„Să-mi apăr Patria. Chiar și cu prețul propiei vieți. Să respect legile Republicii Moldova”. Peste 100 de tineri înrolați în rândurile Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au depus astăzi jurământul militar. VLADISLAV, soldat: „Am depus jurământul, sunt foarte și foarte mândru că am posibilitatea să-mi apăr patria și pe toți cei dragi.” CIPRIAN, soldat: „Am […] Acest articol /VIDEO/ „Jur credință Republicii Moldova”. Soldații Brigăzii „Moldova” din Bălți au depus jurământul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/ANALIZĂ/ Candidații din nordul țării la funcția de deputat la parlamentarele 2025. Cine sunt aceștia și prin ce s-au remarcat # TV Nord
TV Nord a analizat biografia candidaților din nordul țării la alegerile parlamentare 2025 Acest articol /ANALIZĂ/ Candidații din nordul țării la funcția de deputat la parlamentarele 2025. Cine sunt aceștia și prin ce s-au remarcat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
În prag de campanie electorală, locuitorii din Drochia au discutat alături de experți și profesori despre cum pot combate dezinformare. RODICA PANȚA, doctor în științe politice: „Este important atunci când vorbim despre reziliență, fiind-că nu poți construi reziliența individuală, personală la nivel de comunitate, la nivel de țară, dacă nu cunoști problemele cu care se […] Acest articol /VIDEO/ La Drochia, comunitatea s-a unit împotriva dezinformării în prag electoral a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/VIDEO/ 15 percheziții în dosarul „Șor”: corupere electorală, bani rusești și aplicații mobile folosite pentru finanțări ilegale # TV Nord
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile fac parte dintr-o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane cu […] Acest articol /VIDEO/ 15 percheziții în dosarul „Șor”: corupere electorală, bani rusești și aplicații mobile folosite pentru finanțări ilegale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/FOTO/ Captură de contrabandă la Drochia: peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool, descoperite de vameși # TV Nord
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat o cantitate semnificativă de țigarete și alcool transportate ilegal în regiunea localității Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Incidentul a fost înregistrat astăzi, 11 septembrie, în urma verificării unui microbuz de model Mercedes Sprinter, condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 50 de ani. În urma […] Acest articol /FOTO/ Captură de contrabandă la Drochia: peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool, descoperite de vameși a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Moldova va primi expertiză tehnică internațională pentru modernizarea Căii Ferate și integrarea în rețelele logistice europene # TV Nord
Republica Moldova va beneficia de expertiză tehnică internațională pentru a se integra în rețelele logistice europene și globale. Acest sprijin are drept scop principal dezvoltarea capacităților Căii Ferate din Moldova, permițând o conectivitate mai bună cu Europa și facilitând schimbul de mărfuri la nivel internațional. Expertiza tehnică va fi esențială pentru identificarea necesităților de modernizare […] Acest articol Moldova va primi expertiză tehnică internațională pentru modernizarea Căii Ferate și integrarea în rețelele logistice europene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în cooperare cu omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de țigarete la punctul de trecere „Giurgiulești-Reni”. Incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2025, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru control s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare ucrainene, la […] Acest articol Polițiștii de frontieră au descoperit peste 28.000 de țigarete ascunse într-o mașină a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
