Tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie
TV Nord, 16 septembrie 2025 12:20
Tentative grave de corupere electorală în diasporă! Poliția Națională avertizează: „Costul unui vot peste hotare depășește cu mult suma de 1 000 de lei
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
11:40
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de o investiție de 1,2 milioane lei pentru construcția unui teren de minifotbal cu suprafață artificială, inaugurat cu sprijinul Ministerului Educației. Terenul, cu dimensiuni de 42 x 22 metri, va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului. În 2026 urmează amenajarea pistelor de atletism, iar în prezent peste 400 de copii practică fotbal, tenis de masă, ciclism și atletism în cadrul școlii.
Acum 4 ore
09:50
Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut. Era implicat în rețeaua „Șor” # TV Nord
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor", potrivit surselor Ziarului de Gardă. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai […]
09:30
/VIDEO/ Poliția de Frontieră a reținut un bărbat pentru șantaj și organizarea migrației ilegale # TV Nord
Un bărbat de 57 de ani a fost prins în flagrant de Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS, fiind suspectat de șantaj și migrație ilegală. Acesta ar fi cerut 5000 de dolari unui ucrainean intrat ilegal în Moldova și a fost reținut chiar când primea prima tranșă de bani. Procurorii l-au plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta privind implicarea sa într-un grup criminal organizat continuă.
Acum 24 ore
18:50
La Drochia s-au desfășurat dezbateri electorale pentru candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. „Dezbaterile publice electorale de astăzi, au loc în cadrul unui proiect de educație civică și electorală numit – Societatea Civilă pentru Alegeri Conștiente." Pe lângă candidații a cinci partide și un bloc electoral, la eveniment au participat cetățeni și […]
16:40
/FOTO/ Antreprenorii din raionul Florești s-au întrunit în dialog cu autoritățile pentru a dicuta soluții actuale în dezvoltarea afacerilor și acces la piețe externe # TV Nord
La data de 8 septembrie, peste 50 de antreprenori din raionul Florești s-au reunit recent într-un eveniment dedicat dialogului public–privat, având oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și ai organizațiilor de sprijin în afaceri. Întâlnirea a urmărit consolidarea legăturilor dintre mediul de afaceri și autoritățile centrale, dar și prezentarea programelor de suport disponibile […]
15:00
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # TV Nord
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […]
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de cod galben privind pericolul excepțional de incendiu cu caracter natural. Atenționarea este valabilă în intervalul 16–22 septembrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, condițiile atmosferice din această perioadă favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor, în special în zonele cu vegetație uscată. […]
14:40
Echipa Partidului „Respect Moldova", în frunte cu liderul formațiunii, Marian Lupu, și fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a depus flori la monumentul maestrului Mihai Volontir, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la trecerea la cele veșnice a maestrului. Potrivit lui Lupu, în această zi de comemorare, este obligația noastră să-i păstrăm memoria […]
13:40
Strategie pentru 2050: Moldova vrea să-și asigure singură energia cu 90% din surse regenerabile # TV Nord
Republica Moldova vrea să-și asigure singură, până în 2050, aproape tot necesarul de energie electrică. Proiectul Strategiei Energetice, prezentat astăzi de Ministerul Energiei, prevede că 90% din consumul național va fi acoperit din resurse interne regenerabile. Acest lucru ar însemna facturi mai mici pentru cetățeni, pentru că țara nu va mai depinde de importurile de […]
13:20
/VIDEO/ CNA: 10 persoane reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale într-un dosar complex privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, ofițerii CNA au efectuat 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane […]
Ieri
11:50
Tradițiile noastre ne unesc, ne dau speranță și ne definesc identitatea, iar respectul pentru ele înseamnă Respect pentru întreaga noastră țară. Din acest motiv, președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, alături de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei și Nicolae Cicariov, secretarul general al formațiunii, au participat la Festivalul „Bâlciul Olarilor" din satul Iurceni, […]
11:20
La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au descoperit 3 360 de țigarete nedeclarate, ascunse în bagajul de cală al unui pasager care urma să zboare pe cursa „Chișinău–Londra". Bărbatul, în vârstă de 38 de ani și posesor al dublei cetățenii (Republica Moldova și România), a selectat culoarul verde „nimic […]
08:30
Pe 15 septembrie avem parte de cer variabil și temperaturi mai scăzute. În majoritatea regiunilor sunt așteptate ploi de scurtă durată pe parcursul zilei. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +25°C ziua, iar noaptea valorile termice vor coborî până la +11°C. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +23 de grade, iar noaptea coboară până […]
14 septembrie 2025
12:50
O masă solară cu funcție de încărcare rapidă, instalată recent în orașul Biruința pentru confortul locuitorilor și vizitatorilor, a fost vandalizată. Obiectul modern, destinat tinerilor și comunității, a fost zgâriat și deteriorat. Edilul a precizat că există înregistrări video cu incidentul și i-a îndemnat pe cei vinovați să se prezinte singuri la primărie pentru a-și […]
12:40
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # TV Nord
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Vom crea la Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” un sistem de plată care va asigura tranzacțiile cu cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă! Un alt obiectiv al Partidului Nostru # TV Nord
Echipa Partidului Nostru a prezentat un șir de inițiative – cele mai importante și primele 29 de proiecte de lege gata elaborate pentru viitorul Parlament. Astfel încât să fim gata și cât mai rapid să le putem implementa. Continuăm să lucrăm și la alte proiecte, inclusiv la inițiativa legislativă privind transferurile de peste hotare. Ultimul […]
15:30
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # TV Nord
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice […]
12:10
/VIDEO/ Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” # TV Nord
Partidul „Respect Moldova" este o echipă de oameni profesioniști, care știu ce și cum trebuie să facă pentru a asigura bunăstarea și a restabili respectul față de cetățeni, dar și față de cei care își servesc țara. Declarația a fost făcută de către secretarul general al formațiunii, Nicolae Cicariov, fost șef al Inspectoratului de Poliție […]
12 septembrie 2025
16:40
/VIDEO/ În Republica Moldova, adolescenții și bătrânii sunt cei mai expuși riscului de suicid # TV Nord
În fiecare an, peste 700.000 de oameni își pun capăt zilelor la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.
16:40
/VIDEO/ Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # TV Nord
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei", a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat" problema plății salariilor. „Savanții" noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine […]
15:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a început cu multă agitație, atacuri între partide, acuzații dure, retrageri surprinzătoare din alianțe și evenimente controversate care au stârnit reacții în lanț. Discutăm despre miza acestor alegeri, posibile scenarii și scandalurile politice din ultima perioadă. Invitatul nostru este Igor Munteanu reprezentant al Coaliției pentru Unitate și […]
15:30
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model, elaborate pentru o perioadă de 10 zile. Acestea fac parte din Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării. Meniurile sunt adaptate în funcție de […]
14:30
Consiliul Local al Municipiului Botoșani a aprobat, prin hotărâre, donarea unui patinoar mobil către municipiul Bălți din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a mulțumit autorităților române. „Urmează să parcurgem toate formalitățile legale, iar apoi vom alege cel mai bun loc unde bălțenii să se bucure de […]
14:00
Iasmina are doar 10 ani și a trecut printr-o operație extrem de dificilă – tumoare ovariană. Acum, are nevoie de ajutorul tuturor oamenilor care își doresc și pot să ajute un copil pentru a aduna banii necesari pentru tratament – 100.000 de euro, scrie jurnal.md. Suma este foarte mare și, din acest motiv, familia cere […]
13:10
Agenția Proprietății Publice (APP) l-a desemnat pe Marian Brînza câștigător al concursului pentru funcția de director general al S.A. CET-Nord. „În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, a fost declarat învingător a Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord" dl Brînza Marian (punctajul total acumulat de candidat: 9,54 […]
12:00
/VIDEO/ Antreprenorii din Florești, față în față cu autoritățile. Dialog deschis despre provocări și oportunități de dezvoltare # TV Nord
Peste 50 de antreprenori din raionul Florești s-au adunat într-un eveniment dedicat consolidării dialogului public–privat, pentru a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și ai organizațiilor de suport în afaceri. Oficialii au prezentat antreprenorilor programele de finanțare, granturile, mecanismele de garantare și facilitățile oferite de stat pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. DOINA NISTOR, viceprim-ministra și […]
11:40
/FOTO/ O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul din România # TV Nord
Un incident neobișnuit a avut loc astăzi la Palatul Parlamentului din România. Potrivit surselor judiciare, o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire cu nu mai puțin de 6 cuțite. Femeia în cauză era cunoscută și se află pe o listă a partidului AUR. Potrivit știrileprotv.ro, detaliile incidentului sunt încă investigate, dar […]
11:30
/FOTO/ Automobil, barcă sau imobil. Ce poți cumpăra în Moldova la prețul unui nou iPhone 17 Pro Max? # TV Nord
Un nou iPhone este așteptat să ajungă pe piața din Republica Moldova până la sfârșitul lunii septembrie. Este vorba despre noul model de telefon marca Apple, Iphone 17. Deși, oficial încă nu avem prețul în țară, pe un site de vânzări, unii deja au publicat oferte unde vând noile telefoane. Prețurile variază între 28.000 și […]
10:40
Dublu omor la Cahul. Două persoane ucise în urma unui conflict izbucnit după consum de alcool # TV Nord

10:30
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, confirmată de MAI: „Nu este un subiect politic” # TV Nord
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are loc „în strictă conformitate cu normele internaționale” și că procesul nu este influențat de contextul electoral. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive, unde șefa MAI a subliniat că poliția urmează toți pașii legali în această procedură. „Nu […] Acest articol Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, confirmată de MAI: „Nu este un subiect politic” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Ucraina a lansat un atac masiv asupra teritoriului rus, 221 de drone au fost interceptate, potrivit Moscovei # TV Nord
Rusia a anunțat vineri că a doborât în timpul nopții de joi spre vineri 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei Kievului în cei trei ani și jumătate de ofensivă rusă, în ajunul unor ample manevre militare ruso-belaruse, informează AFP, citată de agerpres.ro. Dintre aceste drone ”interceptate și […] Acest articol Ucraina a lansat un atac masiv asupra teritoriului rus, 221 de drone au fost interceptate, potrivit Moscovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11 septembrie 2025
18:30
Сегодня в студии ТВ Норд, настоящий чемпион по пулевой стрельбе – Климентии Урсу. Он завоевал три золотые медали и продолжает успешно продвигаться в этом виде спорта. Сегодня мы узнаем больше о его пути по пулевой стрельбе. О секретах подготовки, достижениях и планах на будущее. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram Acest articol EPISOD // Climentii Ursu – campion la tir cu pistolul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
/VIDEO/ „Jur credință Republicii Moldova”. Soldații Brigăzii „Moldova” din Bălți au depus jurământul # TV Nord
„Să-mi apăr Patria. Chiar și cu prețul propiei vieți. Să respect legile Republicii Moldova”. Peste 100 de tineri înrolați în rândurile Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au depus astăzi jurământul militar. VLADISLAV, soldat: „Am depus jurământul, sunt foarte și foarte mândru că am posibilitatea să-mi apăr patria și pe toți cei dragi.” CIPRIAN, soldat: „Am […] Acest articol /VIDEO/ „Jur credință Republicii Moldova”. Soldații Brigăzii „Moldova” din Bălți au depus jurământul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/ANALIZĂ/ Candidații din nordul țării la funcția de deputat la parlamentarele 2025. Cine sunt aceștia și prin ce s-au remarcat # TV Nord
TV Nord a analizat biografia candidaților din nordul țării la alegerile parlamentare 2025 Acest articol /ANALIZĂ/ Candidații din nordul țării la funcția de deputat la parlamentarele 2025. Cine sunt aceștia și prin ce s-au remarcat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
În prag de campanie electorală, locuitorii din Drochia au discutat alături de experți și profesori despre cum pot combate dezinformare. RODICA PANȚA, doctor în științe politice: „Este important atunci când vorbim despre reziliență, fiind-că nu poți construi reziliența individuală, personală la nivel de comunitate, la nivel de țară, dacă nu cunoști problemele cu care se […] Acest articol /VIDEO/ La Drochia, comunitatea s-a unit împotriva dezinformării în prag electoral a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/VIDEO/ 15 percheziții în dosarul „Șor”: corupere electorală, bani rusești și aplicații mobile folosite pentru finanțări ilegale # TV Nord
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile fac parte dintr-o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane cu […] Acest articol /VIDEO/ 15 percheziții în dosarul „Șor”: corupere electorală, bani rusești și aplicații mobile folosite pentru finanțări ilegale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/FOTO/ Captură de contrabandă la Drochia: peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool, descoperite de vameși # TV Nord
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat o cantitate semnificativă de țigarete și alcool transportate ilegal în regiunea localității Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Incidentul a fost înregistrat astăzi, 11 septembrie, în urma verificării unui microbuz de model Mercedes Sprinter, condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 50 de ani. În urma […] Acest articol /FOTO/ Captură de contrabandă la Drochia: peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool, descoperite de vameși a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Moldova va primi expertiză tehnică internațională pentru modernizarea Căii Ferate și integrarea în rețelele logistice europene # TV Nord
Republica Moldova va beneficia de expertiză tehnică internațională pentru a se integra în rețelele logistice europene și globale. Acest sprijin are drept scop principal dezvoltarea capacităților Căii Ferate din Moldova, permițând o conectivitate mai bună cu Europa și facilitând schimbul de mărfuri la nivel internațional. Expertiza tehnică va fi esențială pentru identificarea necesităților de modernizare […] Acest articol Moldova va primi expertiză tehnică internațională pentru modernizarea Căii Ferate și integrarea în rețelele logistice europene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în cooperare cu omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de țigarete la punctul de trecere „Giurgiulești-Reni”. Incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2025, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru control s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare ucrainene, la […] Acest articol Polițiștii de frontieră au descoperit peste 28.000 de țigarete ascunse într-o mașină a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea pensiei la rata inflației – stabilită în Constituție! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! # TV Nord
Ca pensionarul să nu depindă de nicio guvernare și de mofturile politicienilor de orice culoare, noi propunem două lucruri. Pensia minimă să nu fie mai mică de 5000 de lei și în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației! Pensia minimă să fie și pentru cei care au probleme cu stagiul – […] Acest articol /VIDEO/ Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea pensiei la rata inflației – stabilită în Constituție! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Dezvoltarea personală nu mai este doar un trend, ci o nevoie reală într-o lume în continuă schimbare. Cărțile din acest domeniu ne ajută să înțelegem mai bine cum gândim, cum ne raportăm la ceilalți și cum putem construi obiceiuri sănătoase care să ducă la succes pe termen lung. Am selectat mai jos cinci titluri consacrate, […] Acest articol Top 5 cărți de dezvoltare personală pe care merită să le citești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Un incendiu de vegetație uscată izbucnit în după-amiaza zilei de 10 septembrie, în satul Dănceni, raionul Ialoveni, a curmat viața unei femei de 63 de ani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24, iar la fața locului au intervenit pompierii pentru a stinge flăcările care cuprinseseră circa trei ari de teren din […] Acest articol Tragedie la Ialoveni. O femeie a murit în urma unui incendiu de vegetație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
/FOTO/ Copiii cu deficiențe de vedere din Moldova primesc o nouă șansă la educație datorită UNICEF # TV Nord
Sute de copii din Moldova care se confruntă cu deficiențe de vedere au acum acces la dispozitive moderne de sprijin, datorită suportului oferit de UNICEF și partenerii săi. Ochelari speciali, lupe electronice, telescoape monoculare, dar și softuri de citire a ecranului sau mașini de scris Braille le deschid drumul spre o educație mai incluzivă și […] Acest articol /FOTO/ Copiii cu deficiențe de vedere din Moldova primesc o nouă șansă la educație datorită UNICEF a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Un caz grav de încălcare a regulilor de circulație a fost depistat în raionul Edineț, unde un minor de 17 ani a fost surprins la volan fără a deține permis de conducere și sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc la ieșirea din satul Parcova, atunci când un echipaj mixt format din carabinierii Direcției Regionale […] Acest articol /FOTO/ Minor beat și fără permis, prins la volan în raionul Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Astăzi, 11 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi de mare solemnitate în calendarul bisericesc. Această sărbătoare este dedicată pomenirii martiriului prorocului Ioan, cel care a fost decapitat la porunca regelui Irod, la cererea Irodiadei. Tradiția creștină consideră această zi una dintre cele mai aspre din punct de […] Acest articol Creștinii ortodocși de stil vechi marchează Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 septembrie 2025
18:40
/VIDEO/ 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret! # TV Nord
Astăzi, sportul se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri: dacă un sportiv sau o echipă are sponsor – lucrurile se mișcă; dacă nu – sportivul rămâne practic „orfan”, la fel ca și antrenorii. Cel mai grav este că, în Republica Moldova, sunt pe cale de dispariție nu doar oamenii pasionați de sport, ci și […] Acest articol /VIDEO/ 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
/VIDEO/ Autoritățile electorale și jurnaliștii din nordul țării, în dialog despre sistemul electoral # TV Nord
Autorități, jurnaliști și ONG-uri discută la Bălți despre noul Cod Electoral și combaterea corupției electorale. Acest articol /VIDEO/ Autoritățile electorale și jurnaliștii din nordul țării, în dialog despre sistemul electoral a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Iazul din comuna Cubolta va prinde din nou viață. Cu sprijinul Uniunii Europene și în parteneriat cu o localitate din România, lacul va fi curățat, barajul reconstruit, iar zona din jur transformată într-un loc modern pentru odihnă, sport și pescuit. Proiectul va aduce beneficii celor două mii de locuitori ai satului și va oferi mai […] Acest articol /VIDEO/ Iazul de la Cubolta va fi reabilitat. UN proiect de peste 1,6 milioane euro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Fermierii din Republica Moldova, ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, vor beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat astăzi, 10 septembrie 2025, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție. Suma va […] Acest articol Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
