Tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie

18:40

Astăzi, sportul se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri: dacă un sportiv sau o echipă are sponsor – lucrurile se mișcă; dacă nu – sportivul rămâne practic „orfan”, la fel ca și antrenorii. Cel mai grav este că, în Republica Moldova, sunt pe cale de dispariție nu doar oamenii pasionați de sport, ci și […] Acest articol /VIDEO/ 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.