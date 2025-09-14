Case din donații, terenuri la preț simbolic și mașini de lux: averea candidaților Alianței „Moldovenii” la funcția de deputat
NewsMaker, 14 septembrie 2025 09:20
Partidul Alianța „Moldovenii" a intrat pentru prima dată în cursa electorală, la scrutinul din 28 septembrie, cu promisiunea unei economii mai puternice, a unei industrii dezvoltate și a investițiilor care să aducă noi locuri de muncă. Lansată în 2021, formațiunea propune 57 de candidați – printre care foști deputați, juriști, fermieri, medici și chiar un […]
NM Espresso: Sandu i-a vorbit Papei despre moldoveni, Plahotniuc are bilet spre Chișinău, iar PAS – lider în utilizarea resurselor administrative # NewsMaker
Sandu la Vatican Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, relatându-i despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, precum și despre fidelitatea față de valorile creștine, chiar și în vremuri dificile. Potrivit Maiei Sandu, Suveranul Pontif a asigurat-o că „Moldova este văzută și auzită", iar ea și-a exprimat încrederea că, […]
Case din donații, terenuri la preț simbolic și mașini de lux: averea candidaților Alianței „Moldovenii” la funcția de deputat # NewsMaker
Partidul Alianța „Moldovenii" a intrat pentru prima dată în cursa electorală, la scrutinul din 28 septembrie, cu promisiunea unei economii mai puternice, a unei industrii dezvoltate și a investițiilor care să aducă noi locuri de muncă. Lansată în 2021, formațiunea propune 57 de candidați – printre care foști deputați, juriști, fermieri, medici și chiar un […]
Program de relocare în Rusia: Putin înlătură cerința de demonstrare a cunoașterii limbii ruse pentru cetățenii din Moldova și alte 3 țări # NewsMaker
Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federația Rusă. Acum, cetățenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului pot participa la program fără a fi nevoie să demonstreze cunoașterea limbii ruse. Aceleași facilități se aplică tuturor repatriaților care participă în condițiile generale. Potrivit documentului, cetățenii Republicii Moldova, […]
Adunarea Generală a ONU a aprobat declarația privind crearea unui stat palestinian. Moldova s-a abținut # NewsMaker
Statele membre ale Adunării Generale a ONU au aprobat pe 12 septembrie Declarația de la New York privind soluționarea pașnică a problemei palestiniene și implementarea principiului „două state pentru două popoare" (two-state solution). Documentul prevede încetarea focului în Fâșia Gaza, eliberarea ostaticilor și crearea unui stat palestinian suveran. 142 de țări au votat în favoarea […]
Radu Malcic, antrenor la Școala Sportivă Specializată de Judo „Andrei Doga" din Chișinău, a decedat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pe 13 septembrie, într-un mesaj publicat pe Facebook. Bărbatul avea 39 de ani. „Pierderea lui Radu Malcic reprezintă un moment dureros pentru întreaga comunitate educațională și sportivă din Republica Moldova. […]
Franța vrea să introducă româna ca limbă străină obligatorie în școli. Program-pilot în zona Parisului # NewsMaker
Româna va fi studiată ca limbă străină obligatorie (LV2) în sistemul public de învățământ preuniversitar din Franța. Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării al Franței, prin intermediul Academiei Créteil, a lansat un program-pilot care vizează integrarea progresivă a limbii române în oferta educațională oficială, transmite CNN. Prima etapă a programului-pilot este implementată la Collège […]
Ceban îl cheamă pe Grosu la o dezbatere electorală: „Dacă nu îi este frică, poftim" (VIDEO) # NewsMaker
Ion Ceban, primarul degrevat al Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale, îl cheamă pe președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, la o dezbatere electorală. Apelul a fost lansat în cadrul ediției din 12 septembrie a emisiunii „На грани" de la Exclusiv TV. „Dacă domnul Grosu este pregătit, atunci și eu sunt pregătit să […]
Plahotniuc nu va fi extrădat în Moldova pe 25 septembrie? Avocat: „S-ar pregăti mai multe provocări" # NewsMaker
Lucian Rogac, avocatul ex-liderului PDM Vladimir Plahotniuc, a publicat pe 13 septembrie un mesaj în care acuză autoritățile statului că ar intenționa să transforme extrădarea clientului său din Grecia într-un „show care să fie exploatat în interes electoral". El susține că „surse" din cadrul Ministerului elen al Justiției i-ar fi spus că Chișinăul ar planifica […]
Directorul Spitalului de Traumatologie din Chișinău are nevoie de o intervenție chirurgicală costisitoare în străinătate. Apel la solidaritate # NewsMaker
Serghei Ștepa, directorul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău, se confruntă cu complicații medicale în urma unui grav accident, care necesită o intervenție chirurgicală spinală costisitoare peste hotare. Medicul a publicat pe 13 septembrie un mesaj în care face apel la persoanele care au posibilitatea să contribuie cu donații pentru operație. Serghei Ștepa […]
Galbur îndeamnă PL, AUR și alte partide unioniste să se retragă din cursă și să susțină PNM la parlamentare: „Avem nevoie de sprijinul vostru" # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc (PNM) cere Partidului Liberal (PL), Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Moldova și „Blocului Unirii Naționale" (BUN) — formațiuni care pledează pentru unirea cu România — să se retragă din alegerile parlamentare de la sfârșitul acestei luni și să susțină PNM la scrutin. Apelul, care vine în plină campanie electorală, ar urmări consolidarea […]
Mitropolitul Vladimir, alături de Ozerov și Krasnoselski, în regiunea transnistreană. Cum explică vizita # NewsMaker
Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, a efectuat o vizită în regiunea transnistreană, participând la evenimente religioase alături de liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și ambasadorul Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov. Cei trei au luat parte la slujba festivă organizată cu ocazia aniversării mutării moaștelor Sfântului Alexandru Nevski din Vladimir la […]
Au pornit spre o destinație secretă și au aterizat… la Chișinău: 135 de turiști italieni descoperă Moldova # NewsMaker
135 de cetățeni italieni – jurnaliști, bloggeri și turiști – au sosit astăzi, 12 septembrie, la Chișinău într-o cursă-surpriză, după ce au câștigat o excursie gratuită de trei zile într-o destinație secretă. Abia la aterizare au aflat că aceasta este Republica Moldova, anunță Agenția de Investiții. Instituția precizează că va coordona întreaga experiență turistică a […]
#HopeInMotion: 100 de persoane vor alerga pe 14 septembrie la Chisinau Marathon pentru a susține copii și adulții care suferă de boli incurabile grave, precum cancer # NewsMaker
În data de 14 septembrie 2025, capitala noastră va fi gazda celui mai mare eveniment de alergare din țară: Chișinău Marathon. Tradițional, Hospices of Hope Moldova face parte din această inițiativă, formând echipa #HopeInMotion, a cărei participanți aleargă pentru a susține persoanele care au nevoie de ajutor în lupta cu o boală incurabilă. Anul acesta, […]
Rusia neagă că ar încerca să influențeze alegerile din Moldova: „Acuzațiile fără dovezi sunt absurde" # NewsMaker
Rusia a respins acuzațiile autorităților moldovene că ar încerca să intervină în alegerile parlamentare. Într-o declarație de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că aceste acuzații ar fi fără dovezi. Totodată, ea a criticat presupusa implicare a Vestului în treburile interne ale Republicii Moldova. „Autoritățile moldovene continuă să […]
Viceprimarul de Comrat acuzat de abuz în serviciu va sta după gratii în următoarele 30 de zile. Celălalt scapă de penitenciar și rămâne în arest la domiciliu # NewsMaker
Viceprimarul municipiului Comrat cercetat penal pentru abuz în serviciu va petrece următoarele 30 de zile în penitenciar, după ce instanța a dispus aplicarea măsurii preventive. Totodată, cel de-al doilea viceprimar al orașului, care este acuzat de finanțarea ilegală a partidelor, va rămâne în arest la domiciliu. Informațiile au fost raportate de Procuratura Generală (PG) într-un […]
(VIDEO) Sandu, cu mama la Papa/ Moldoveancă cu cuțite, în Parlamentul României/ PAS abuzează de resurse # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa de la Roma, însoțită de mama și sora sa— Moldoveancă prinsă la întrarea în Parlamentul României cu șase cuțite— Mitropolitul Vladimir, Ozerov și Krasnoselski, împreună la Tighina— Promo-LEX: 52 de cazuri de utilizare a resurselor administrative— […]
Grecia a expediat decizia privind extrădarea lui Plahotniuc. Chișinăul se pregătește să-l aducă în R. Moldova # NewsMaker
Grecia a expediat autorităților de la Chișinău decizia cu privire la extrădarea fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Ministerul Justiției a anunțat că a recepționat documentele pe 12 septembrie. Potrivit ministerului, de
Candidata la parlamentare și doi activiști ai partidului lui Vlah scapă de penitenciar și rămân în arest la domiciliu # NewsMaker
O candidată a Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM) la alegerile parlamentare și doi activiști ai formațiunii, care sunt cercetați într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid, rămân în arest la domiciliu, după ce instanța de apel a respins demersul privind plasarea în penitenciar. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG) pe 12 septembrie. […] The post Candidata la parlamentare și doi activiști ai partidului lui Vlah scapă de penitenciar și rămân în arest la domiciliu appeared first on NewsMaker.
Un primar din raionul Cantemir, ales pe lista PDCM, a fost surprins în timp ce lovește o femeie (VIDEO) # NewsMaker
Primarul comunei Sadîc, Ilie Porumbescu, a lovit o femeie în timp ce între cei doi avea loc o ceartă. Un videoclip care surprinde momentul a fost publicat pe rețelele de socializare pe 12 septembrie. Potrivit imaginilor video, Ilie Porumbescu și femeia se certau, iar la un moment dat edilul a lovit-o cu palma. Drept răspuns, […] The post Un primar din raionul Cantemir, ales pe lista PDCM, a fost surprins în timp ce lovește o femeie (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Reședința prezidențială de la Condrița își deschide și în acest an porțile pentru Festivalul Pădurilor # NewsMaker
Cea de-a doua ediție va avea loc duminică, 14 septembrie, între orele 11:00 și 20:00. Programul scenic 11:00 – DJ Petru Vinari12:00 – Deschiderea oficială12:40 – Ansamblul Moștenitorii (Suhuluceni, Coropceni, Ghermănești, Telenești) și Ansamblul de dans Rotunda (Suhuluceni, Telenești)13:10 – Ansamblul Kolai Sesleri (Comrat)13:40 – Ansamblul Prutenii (Costuleni, Ungheni)14:10 – Ansamblul Dumbrava verde (Strășeni)14:30 – […] The post Reședința prezidențială de la Condrița își deschide și în acest an porțile pentru Festivalul Pădurilor appeared first on NewsMaker.
Blocul „Patriotic” și Ceban răspund lui Grosu și Recean: „Nimeni nu ne va închide drumurile nici spre Europa, nici spre Rusia” # NewsMaker
Blocul electoral „Patriotic” a venit cu o reacție, după ce liderul PAS, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean au comunicat consecințele cu care se confrunta Republica Moldova dacă în urma alegerilor parlamentare din această vor reveni la guvernare politicienii pro-ruși, în categoria cărora l-au nominalizat inclusiv pe Igor Dodon, președintele PSRM – partid care se […] The post Blocul „Patriotic” și Ceban răspund lui Grosu și Recean: „Nimeni nu ne va închide drumurile nici spre Europa, nici spre Rusia” appeared first on NewsMaker.
Elevă bătută cu picioarele în curtea unei școli din Soroca. Reacția Ministerului Educației # NewsMaker
Eleva unei școli din raionul Soroca a fost bătută, inclusiv cu picioarele, de două fete, eleve în aceeași școală. Agresiunea a avut loc sub ochii mai multor minori, în curtea școlii, iar incidentul ar fi fost filmat de unul dintre elevi. Directoarea instituției a spus că totul s-a întâmplat foarte repede și că profesorii nu […] The post Elevă bătută cu picioarele în curtea unei școli din Soroca. Reacția Ministerului Educației appeared first on NewsMaker.
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ia în calcul interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani. Oficiala a declarat că o comisie de experți va analiza legislația din Australia, pentru a veni cu soluții similare. Precizările au fost făcute în discursul privind starea UE, care a fost susținut în Parlamentul […] The post Ursula von der Leyen vrea interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani appeared first on NewsMaker.
Ceban, după ce judecătorii au refuzat să-i suspende interdicția în România și Schengen: „Toate tunurile sunt îndreptate spre mine” # NewsMaker
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și candidat la parlamentare, Ion Ceban, a declarat că nu se va opri aici, dar „își va apăra drepturile în toate instanțele”, după ce judecătorii români au respins cererea sa privind suspendarea interdicției de intrare în România și în spațiul Schengen. Într-un mesaj însoțit de o intervenție video, Ceban a […] The post Ceban, după ce judecătorii au refuzat să-i suspende interdicția în România și Schengen: „Toate tunurile sunt îndreptate spre mine” appeared first on NewsMaker.
Două televiziuni, amendate cu 5 000 și 7 000 de lei pentru discriminare în cadrul unor emisiuni de informare electorală # NewsMaker
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat pe 11 septembrie TV-Găgăuzia și Pro TV Chișinău cu 7 000 și, respectiv, 5 000 de lei pentru admiterea unor forme de discriminare în cadrul unor programe de informare electorale. Totodată, CA a aplicat și 15 avertizări publice pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din această lună. Potrivit […] The post Două televiziuni, amendate cu 5 000 și 7 000 de lei pentru discriminare în cadrul unor emisiuni de informare electorală appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Cine va aduce trupe ruse în Moldova?/Cu cine a fost Ceban la Roma?/Agitație electorală în transport? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Nicușor Dan îndeamnă moldovenii să iasă la vot pe 28 septembrie— Publicitate electorală cu Сeban în troleibuze?— Ceban nu scapă de interdicții. Judecătorii români i-au respins cererea— Selecționerul naționalei Moldovei la fotbal și-a anunțat demisia— Atenționare de călătorie în Polonia!— Reținuți pentru […] The post (VIDEO) Cine va aduce trupe ruse în Moldova?/Cu cine a fost Ceban la Roma?/Agitație electorală în transport? appeared first on NewsMaker.
SUA au ridicat sancțiunile împotriva „Belavia”, Belarus a eliberat 52 de deținuți politici: rezultatele întrevederii lui Lukașenko cu reprezentantul lui Trump # NewsMaker
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avut pe 11 septembrie, la Minsk, o întâlnire cu trimisul special al președintelui SUA, John Cole. Potrivit publicației „Новая газета Европа”, discuțiile au durat aproximativ cinci ore. În urma întrevederii, SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene „Belavia”, iar Belarus a eliberat 52 de deținuți politici. Un videoclip filmat în […] The post SUA au ridicat sancțiunile împotriva „Belavia”, Belarus a eliberat 52 de deținuți politici: rezultatele întrevederii lui Lukașenko cu reprezentantul lui Trump appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Cine i-ar face pe moldoveni „carne de tun pentru Rusia”, cine îi atrage în „aventurile NATO” și s-a promovat oare Ion Ceban în troleibuzele din Chișinău # NewsMaker
Recean și Grosu despre forțele proruse La o conferință de presă comună cu premierul Dorin Recean, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat că dacă revenirea la putere a forțelor proruse va „ stopa integrarea europeană”, iar țara va fi invadată de „grupări criminale, bandiți, Șor”. Grosu a menționat că o asemenea guvernare ar putea lipsi diaspora de […] The post NM Espresso: Cine i-ar face pe moldoveni „carne de tun pentru Rusia”, cine îi atrage în „aventurile NATO” și s-a promovat oare Ion Ceban în troleibuzele din Chișinău appeared first on NewsMaker.
Șefa MAI: circa 2000 de percheziții au fost efectuate în Moldova de la începutul perioadei electorale # NewsMaker
Circa 2000 de percheziții au fost efectuate în Republica Moldova de la începutul perioadei electorale. Totodată, au fost intentate mai multe procese penale, inclusiv procese-verbale ce vizează protestele plătite. Zeci de persoane au fost reținute în ultima perioadă. Datele au fost comunicate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ediției din 11 septembrie a emisiunii Rezoomat de la Rlive. În […] The post Șefa MAI: circa 2000 de percheziții au fost efectuate în Moldova de la începutul perioadei electorale appeared first on NewsMaker.
Un tată din Noua Zeelandă a stat ascuns patru ani în pădure cu trei copii ai săi. Bărbatul, împușcat la reținere # NewsMaker
Tom Phillips, tatăl a trei copii, a fost ucis de poliția din Noua Zeelandă pe 8 septembrie, după aproape patru ani de fugă. Bărbatul a fost surprins în timp ce jefuia un magazin de produse agricole și a deschis focul asupra polițiștilor, fiind împușcat mortal în schimbul de focuri. Phillips dispăruse în 2021 împreună cu […] The post Un tată din Noua Zeelandă a stat ascuns patru ani în pădure cu trei copii ai săi. Bărbatul, împușcat la reținere appeared first on NewsMaker.
„Avem o veste bună“. Maia Sandu, întrevederi la Roma cu prim-ministra Italiei și președintele Senatului # NewsMaker
Președinta Maia Sandu, aflată în vizită la Roma, a avut întrevederi cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. Potrivit instituției prezidențiale de la Chișinău, un subiect important al discuțiilor a fost cooperarea pentru asigurarea integrității proceselor electorale din Republica Moldova, inclusiv a votului diasporei din Italia. Totodată, aflată la Roma, […] The post „Avem o veste bună“. Maia Sandu, întrevederi la Roma cu prim-ministra Italiei și președintele Senatului appeared first on NewsMaker.
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, acuzat că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi de Curtea de Apel București, scrie G4Media.ro. Amintim că Alexandru Balan a fost reținut […] The post Fostul adjunct SIS, Alexandru Balan, reținut pentru 30 de zile sub acuzația de trădare appeared first on NewsMaker.
Cadouri „de la prieteni”, pensii generoase și mașini de lux în garaj: Averea fruntașilor „Respect Moldova” înainte de alegeri (DOC) # NewsMaker
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” promite pensii minime de 5 mii de lei, dublarea salariilor pentru profesori și reducerea numărului de deputați, dacă va accede în viitorul Parlament. Chiar dacă este prima campanie electorală pentru parlamentare la care formațiunea participă, o parte dintre candidați – inclusiv liderul Marian Lupu – au mai deținut mandate de deputat […] The post Cadouri „de la prieteni”, pensii generoase și mașini de lux în garaj: Averea fruntașilor „Respect Moldova” înainte de alegeri (DOC) appeared first on NewsMaker.
O nouă centrală fotovoltaică va fi construită în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de către Guvern. Centrala va avea o capacitate instalată de 22 MW și va fi echipată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh, pe o suprafață de 18 hectare. Potrivit […] The post O nouă centrală fotovoltaică va fi construită în raionul Ialoveni: Guvernul a aprobat appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Data revenirii lui Plahotniuc, anunțată/ PAS și DA se vor separa?/ UE va accelera aderarea Moldovei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— În Moldova va fi creat Centrul Național de Management al Crizelor— Plahotniuc ar urma să ajungă în Moldova pe 25 septembrie— Cum poți vota la orice secție din Moldova? Explicațiile CEC— Plîngău șI PAS: inamicii vor să semene discordie între noi— Sandu […] The post (VIDEO) Data revenirii lui Plahotniuc, anunțată/ PAS și DA se vor separa?/ UE va accelera aderarea Moldovei appeared first on NewsMaker.
Veaceslav Platon, despre o potențială extrădare în Moldova: „Nu este posibilă din punct de vedere juridic” # NewsMaker
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon susține că, din punct de vedere juridic, extrădarea sa în Republica Moldova nu ar fi posibilă. El a făcut aceste declarații în cadrul unei emisiuni pe canalul Morari.live. „Din punct de vedere juridic, extrădarea mea în Republica Moldova nu e posibilă. Vrei, nu vrei, se va ajunge la asta. […] The post Veaceslav Platon, despre o potențială extrădare în Moldova: „Nu este posibilă din punct de vedere juridic” appeared first on NewsMaker.
Jurnaliști moldoveni, reținuți la Tiraspol: materialele filmate de aceștia au fost șterse # NewsMaker
Echipa media a proiectului Glossa a fost reținută pe 10 septembrie, în regiunea transnistreană, de serviciul local de securitate, în timp ce pregătea un reportaj despre locuitorii Tiraspolului și viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit publicației, jurnaliștii au fost duși la interogatoriu, iar forțele de securitate le-au confiscat telefoanele și echipamentele. Ulterior, fără acordul acestora, au fost […] The post Jurnaliști moldoveni, reținuți la Tiraspol: materialele filmate de aceștia au fost șterse appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Aderarea Republicii Moldova la UE va fi accelerată din cauza amenințărilor Kremlinului, în Transnistria se învață «glorificarea războiului», «zi neagră» în fotbalul moldovenesc # NewsMaker
Alegerile din Republica Moldova și UE Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a condamnat ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova și tentativele de a devia țara de la parcursul european. După cum a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, documentul subliniază că Chișinăul continuă reformele, în pofida amenințărilor hibride ale Kremlinului. Parlamentul European a îndemnat să fie demarate cât mai curând negocierile cu Republica Moldova privind aderarea, întrucât, potrivit lui Mureșan, «securitatea […] The post NM Espresso: Aderarea Republicii Moldova la UE va fi accelerată din cauza amenințărilor Kremlinului, în Transnistria se învață «glorificarea războiului», «zi neagră» în fotbalul moldovenesc appeared first on NewsMaker.
VIDEO În SUA a fost împușcat activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk: a murit la spital # NewsMaker
Activistul politic și susținătorul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui discurs susținut în campusul Universității Utah Valley, în statul Utah, potrivit BBC. Kirk a fost rănit la gât și transportat la spital în stare critică. Puțin mai târziu, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că acesta a murit. Trump a anunțat […] The post VIDEO În SUA a fost împușcat activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk: a murit la spital appeared first on NewsMaker.
După mai multe luni de activitate în regim de testare, hotelul ibis Styles Chișinău a fost inaugurat oficial și devine primul obiectiv social din cadrul proiectului „Satul German” deja funcțional. Situat la doar trei minute de Aeroportul Internațional Chișinău, hotelul marchează prima investiție majoră locală, realizată în cadrul unui parteneriat dintre dezvoltatorul Ceslav Ciuhrii și […] The post 12 milioane de euro investiți în ibis Styles Chișinău: hotelul a fost inaugurat oficial appeared first on NewsMaker.
CEC îl acuză pe Ceban de manipulare, după video-ul cu „furt de buletine”. Reacția candidatului # NewsMaker
Ion Ceban, primarul degrevat al municipiului Chișinău și candidat la parlamentare, a publicat un video, susținând că în acesta se vede „furtul de buletine de vot în secțiile de votare la ultimele alegeri locale”. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins informațiile despre presupuse nereguli, adăugând că video-ul publicat de Ceban „reprezintă o încercare de manipulare […] The post CEC îl acuză pe Ceban de manipulare, după video-ul cu „furt de buletine”. Reacția candidatului appeared first on NewsMaker.
Uniunea Scriitorilor, apel la susținerea forțelor pro-UE la alegeri: „Șansa de a ieși din prizonieratul geopolitic al Moscovei” # NewsMaker
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a lansat pe 9 septembrie un apel privind susținerea forțelor politice pro-europene la alegerile parlamentare din această lună. Organizația a subliniat că victoria forțelor pro-europene va asigura continuitatea parcursului țării noastre spre aderarea la UE și va preveni Rusia din a instala „o guvernare de marionete” la Chișinău. Uniunea Scriitorilor […] The post Uniunea Scriitorilor, apel la susținerea forțelor pro-UE la alegeri: „Șansa de a ieși din prizonieratul geopolitic al Moscovei” appeared first on NewsMaker.
Marian, după declarațiile lui Usatîi despre etnia sa: „Să-i fie rușine”. Reacția ombudsmanului și Platformei Femeilor Rome # NewsMaker
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat pe rețelele sociale după ce Renato Usatîi, comentând cazul ziarelor din comuna Dobrușa, raionul Șoldănești, a făcut referire la etnia acestuia, care este romă. Într-o intervenție video, Marian l-a acuzat pe Usatîi de instigare la ură, afirmând că ar trebui să-i fie rușine pentru faptele sale. Pe […] The post Marian, după declarațiile lui Usatîi despre etnia sa: „Să-i fie rușine”. Reacția ombudsmanului și Platformei Femeilor Rome appeared first on NewsMaker.
Istoricul și politologul polonez Piotr Oleksy a analizat modul în care Uniunea Europeană încearcă să construiască un spațiu de dialog despre trecut, felul în care discuțiile despre Holocaust și Gulag modelează cultura europeană a memoriei, de ce fără acest proces nu putem vorbi despre o Europă comună și ce experiență unică poate aduce Moldova în […] The post Holocaust vs Gulag: Cum se construiește memoria comună în UE (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
Chișinăul, reacție după ce un candidat la alegeri a fost reținut în Transnistria: „Regiunea, utilizată de Rusia ca instrument de destabilizare” # NewsMaker
Biroul Politici de Reintegrare anunță că verifică informațiile comunicate de Partidul Liberal, potrivit cărora Vladimir Meleca, locuitor din stânga Nistrului și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ar fi fost reținut ilegal de către așa-zisele structuri de la Tiraspol. „În cazul confirmării acesteia, vor solicita eliberarea imediată a persoanei vizate”, a precizat […] The post Chișinăul, reacție după ce un candidat la alegeri a fost reținut în Transnistria: „Regiunea, utilizată de Rusia ca instrument de destabilizare” appeared first on NewsMaker.
Ministerul Justiției: Atena nu a notificat oficial Chișinăul referitor la decizia privind extrădarea lui Plahotniuc # NewsMaker
Ministerul Justiției din R. Moldova nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă din Grecia despre vreo decizie privind extrădarea ex-liderului PDM Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Precizarea a fost făcută de secretaru de stat al Ministerului Justiției, Eduard Serbenco, în cadrul ediției din 9 septembrie a emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova. „Ministerul Justiției […] The post Ministerul Justiției: Atena nu a notificat oficial Chișinăul referitor la decizia privind extrădarea lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Rusia „nu amenință” Moldova/ Sandu cere protecția UE/ Un ofițer SIS a spionat pentru Belarus? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ozerov: Rusia susține păstrarea neutralității Moldovei— Șefa filialei Glodeni a fostului partid „Șor”, condamnată la 5,6 ani— Doi viceprimari din Comrat bănuiți de abuz de serviciu— Un candidat din partea pl reținut în Transnistria— Sandu, în Parlamentul European: nu cerem scurtături, ne […] The post (VIDEO) Rusia „nu amenință” Moldova/ Sandu cere protecția UE/ Un ofițer SIS a spionat pentru Belarus? appeared first on NewsMaker.
Traficul rutier pe traseul R-6, prin Mălăești, va fi blocat temporar în această seară. Precizările poliției # NewsMaker
Circulația rutieră pe porțiunea traseului R-6 care tranzitează localitatea Mălăiești va fi suspendată pe 9 septembrie, de la ora 22:00, timp de 30 de minute, din ambele sensuri. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. „În această seară, începând cu ora 22:00, pe o porțiune a traseului național R-6, care […] The post Traficul rutier pe traseul R-6, prin Mălăești, va fi blocat temporar în această seară. Precizările poliției appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Sandu cere protecție din partea UE, un deepfake cu Recean promite gaze ieftine, PAS îl acuză pe Usatîi de rasism, iar Buzu este în concediu # NewsMaker
Sandu la Strasbourg Vorbind în Parlamentul European de la Strasbourg, Președinta Maia Sandu a numit alegerile din 28 septembrie «cele mai decisive» pentru Republica Moldova și a avertizat că, în cazul înfrângerii democrației, «Rusia ne va destabiliza și ne va smulge din Europa». Șefa statului a subliniat că «dacă democrația moldovenească nu este apărată, nicio democrație din Europa nu va fi în siguranță». Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a declaratcă «Rusia pledează pentru păstrarea integrității teritoriale și a neutralității Republicii Moldova». Totodată, vorbind […] The post NM Espresso: Sandu cere protecție din partea UE, un deepfake cu Recean promite gaze ieftine, PAS îl acuză pe Usatîi de rasism, iar Buzu este în concediu appeared first on NewsMaker.
Radu Marian, după cercetarea care arată că Blocul „Patriotic” ar fi depășit PAS: „Sondaje necredibile” # NewsMaker
Deputatul Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian consideră că unii concurenți electorali ar încerca „în mod disperat” să promoveze anumite sondaje „necredibile”. Deși nu a precizat la care sondaj se referă, reacția vine la scurt timp după ce, pe 8 septembrie, compania iData a publicat rezultatele unui sondaj, potrivit căruia Blocul „Patriotic” […] The post Radu Marian, după cercetarea care arată că Blocul „Patriotic” ar fi depășit PAS: „Sondaje necredibile” appeared first on NewsMaker.
