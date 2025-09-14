NM Espresso: Sandu i-a vorbit Papei despre moldoveni, Plahotniuc are bilet spre Chișinău, iar PAS – lider în utilizarea resurselor administrative

08:50

Sandu la Strasbourg Vorbind în Parlamentul European de la Strasbourg, Președinta Maia Sandu a numit alegerile din 28 septembrie «cele mai decisive» pentru Republica Moldova și a avertizat că, în cazul înfrângerii democrației, «Rusia ne va destabiliza și ne va smulge din Europa». Șefa statului a subliniat că «dacă democrația moldovenească nu este apărată, nicio democrație din Europa nu va fi în siguranță». Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a declaratcă «Rusia pledează pentru păstrarea integrității teritoriale și a neutralității Republicii Moldova». Totodată, vorbind […] The post NM Espresso: Sandu cere protecție din partea UE, un deepfake cu Recean promite gaze ieftine, PAS îl acuză pe Usatîi de rasism, iar Buzu este în concediu appeared first on NewsMaker.