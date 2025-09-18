Peste un miliard de lei, utilizați pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale

13:30

Benzina și motorina se scumpesc în continuare, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,12 de lei, cu cinci bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 […]