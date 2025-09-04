Analiză: Căldurile extreme și incendiile vor fi tot mai frecvente

14:00

Peste 800 de persoane au fost ucise și peste 2.800 rănite într-unul dintre cele mai grave cutremure din Afganistan, au anunțat autoritățile luni, în timp ce elicopterele transportau răniții la spital, după ce au fost scoși de sub dărâmături, unde echipele încă mai căutau supraviețuitori. Imagini filmate, despre care s-a spus că provin de pe […]