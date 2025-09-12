Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița

13:50

Ciocnirile mortale dintre protestatari și autorități au făcut opt victime în Indonezia, marcând cea mai gravă izbucnire de violențe din această națiune din Asia de Sud-Est din ultimele două decenii, pe măsură ce demonstrațiile anti-guvernamentale s-au intensificat în întreaga țară. Protestele au început acum o săptămână împotriva priorităților de cheltuieli ale guvernului, cum ar fi […]