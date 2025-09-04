Partidul Victoriei Furtună, „Moldova Mare”, va putea participa la alegeri. Decizia CSJ, irevocabilă
N4, 4 septembrie 2025 18:10
Partidul Victoriei Furtună, „Moldova Mare”, va putea participa la alegeri. O decizie în acest sens a fost pronunțată de Curtea Supremă de Justiție, în urma unui recurs depus de Comisia Electorală Centrală.
Acum 4 ore
15:40
Operatorul aerian Wizz Air va lansa șase destinații noi, care vor fi disponibile direct din Chișinău, începând cu luna decembrie curent. Anunțul a fost făcut de administratorul aerogării, Sergiu Spoială. De asemenea, compania va opera zboruri mai frecvente către nouă destinații deja existente. SERGIU SPOIALĂ, administratorul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”: „Începând cu acest an, […]
Acum 6 ore
13:30
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând de astăzi # N4
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Anterior, ministrul […]
13:30
Condițiile fierbinți, uscate și cu vânt din această vară, care au alimentat cele mai grave incendii de vegetație din Spania din ultimele trei decenii, au o probabilitate de 40 de ori mai mare de a se repeta din cauza schimbărilor climatice cauzate de om, potrivit unei analize realizate de World Weather Attribution. Datele meteorologice analizate […]
13:30
Kos, despre sprijinul oferit Moldovei de UE: „Toți banii vor veni pe baza reformelor și se vor baza pe anumite proiecte” # N4
Uniunea Europeană va continua să susțină financiar Republica Moldova, însă aceste fonduri vor fi acordate doar în baza unor reforme concrete și a implementării proiectelor asumate. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, la o emisiune de la postul public de radio. Ea a subliniat că, din pachetul de 1,9 miliarde […]
13:00
Rusia nu are de gând să discute vreo posibilă desfășurare militară străină în Ucraina, sub nicio formă, considerând-o „inacceptabilă”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, reporterilor. Ea comenta declarațiile președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre planuri de a trimite trupe europene în Ucraina, o acțiune respinsă și […]
12:40
Poliția inspecta joi zonele închise în zona unde cel puțin 15 persoane au murit și 18 au fost rănite, când un vagon de funicular a intrat în coliziune în Lisabona. Vagonul de funicular Gloria, care este popular printre turiști și este unul dintre simbolurile Lisabonei, a deraiat și a căzut miercuri, a declarat un purtător […]
12:40
Benzina și motorina se scumpesc în continuare, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,21 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 […]
Acum 8 ore
11:40
De astăzi, cetățenii Republicii Moldova pot vizita Emiratele Arabe Unite fără a avea nevoie de viză # N4
Cetățenii Republicii Moldova pot vizita Emiratele Arabe Unite fără a avea nevoie de viză începând de joi, 4 septembrie. Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite a intrat în vigoare, oferind posibilitatea de a călători pentru o perioadă de până la 90 de zile calendaristice, în decursul a 180 de […]
11:30
Uniunea Europeană va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, la București, într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan. Totodată, oficialul european a lăudat Guvernul de la Chișinău pentru reformele realizate pe parcursul integrării europene și […]
Ieri
16:40
Trei cetățeni din Republica Moldova au decedat, iar alte 16 persoane, pasageri într-un microbuz, au fost rănite în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier produs între localitățile Santa-Mare și Dămideni din județul Botoșani, România. Potrivit presei locale, un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, ar fi pierdut controlul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, rezident de mulți ani în Buttapietra, Italia, a murit săptămâna trecută, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme. Moartea bărbatului vine după ce fiul […]
13:50
Afganistan, față-n față cu o criză umanitară de proporții după cutremurul devastator de luni, 1 septembrie # N4
Era puțin trecut de miezul nopții când pământul a început să se zguduie violent, rupând liniștea satului Kunar, Afganistan, luni, 1 septembrie. Unul dintre cele mai grave cutremure din Afganistan a ucis peste 800 de persoane și a rănit cel puțin 3.200, au declarat autoritățile, în timp ce echipele de salvare se străduiau să ajungă […]
13:50
Ciocnirile mortale dintre protestatari și autorități au făcut opt victime în Indonezia, marcând cea mai gravă izbucnire de violențe din această națiune din Asia de Sud-Est din ultimele două decenii, pe măsură ce demonstrațiile anti-guvernamentale s-au intensificat în întreaga țară. Protestele au început acum o săptămână împotriva priorităților de cheltuieli ale guvernului, cum ar fi […]
13:50
Vietnam a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare a proclamării independenței față de dominația colonială # N4
Vietnam a sărbătorit marți cea de-a 80-a aniversare a proclamării independenței față de dominația colonială, prin cea mai mare paradă militară din ultimele decenii. Zeci de mii de oameni s-au adunat pe străzile capitalei Hanoi, majoritatea purtând tricouri roșii și ținând steaguri vietnameze, într-un puternic gest de naționalism într-o țară condusă de Partidul Comunist. Parada […]
13:50
Conducerea unei instituții private de învățământ este bănuită de inspectorii fiscali și de procurori că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei. Cu cinci zile înaintea începerii anului școlar, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii au efectuat percheziții la instituția vizată. Acțiunile au avut loc […]
13:40
VIDEO/ Transportul public din Bălți se modernizează. Municipiul urmează să beneficieze de o donație de 22 de autobuze # N4
Locuitorii din Bălți, care de luni bune se plâng de lipsa și supraîncărcarea transportului public, ar putea avea în curând condiții mai bune de deplasare. Municipiul urmează să beneficieze de o donație de 22 de autobuze din Reșița, România, dintre care șase au ajuns deja în oraș, transmite TV Nord. „La Podul Chișinăului oamenii în […]
13:40
VIDEO/ Proiectul de lărgire a părții carosabile de pe bulevardul Mihai Eminescu din orașul Căușeni se extinde # N4
Proiectul de lărgire a părții carosabile de pe bulevardul Mihai Eminescu din orașul Căușeni se extinde. Potrivit vicepreședintelui raionului, Oleg Cuciuc, decaparea trotuarului tehnic și lărgirea părții carosabile cu aproape un metru a permis amenajarea a două benzi de circulație pe partea dreaptă a drumului și a contribuit la fluidizarea traficului rutier, transmite Studio-L. OLEG […]
13:30
Benzina și motorina se scumpesc în continuare, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,12 de lei, cu cinci bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 […]
09:20
Un kilogram de cocaină și 279.000 de euro ascunși în compartimentul secret al unui Audi. În documentele anchetei apare și numele unei influencerițe moldovence care locuiește la Milano # N4
Un kilogram de cocaină, sute de mii de euro în numerar ascunși într-un loc secret al unui Audi, o firmă de acoperire pentru presupuse trafice ilicite din Europa de Est și o influenceriță și prezentatoare din Republica Moldova, al cărei nume apare, surprinzător, în documentele unei anchete care, în ultimele zile, a dus la aplicarea […]
1 septembrie 2025
17:00
Xi Jinping a criticat indirect SUA pentru „practici de bullying” și a prezentat China drept lider al noii guvernanțe globale # N4
Președintele Chinei, Xi Jinping, a criticat indirect SUA pentru „practici de bullying” și a prezentat China drept lider al noii guvernanțe globale. S-a întâmplat în aceste zile la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), unde a participat și președintele rus Vladimir Putin, dar și alți lideri din Asia. El a promis granturi și […]
14:30
Uniunea Europeană este deschisă să exploreze o utilizare suplimentară a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Până acum, 3,7 miliarde de euro din profituri extraordinare au fost generate și direcționate către Ucraina, însă Comisia analizează acum următorii pași și cea mai bună modalitate de […]
14:20
Nicușor: „Există un plan european, un ajutor pe care îl dăm R. Moldova pe atacuri cibernetice, pe instituții” # N4
Instituțiile din Republica Moldova beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, la o emisiune de la postul ProTV Chișinău. El a subliniat că un rol important în acest ajutor îi revine și țării pe care o reprezintă. […]
14:20
Pakistan a raportat duminică că inundațiile catastrofale au afectat 1,5 milioane de persoane în mii de sate din nord-estul țării.Peste 850 de oameni au murit la nivel național în acest sezon musonic, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Gestionarea Dezastrelor din Pakistan. Ploile musonice torențiale și eliberarea excesului de apă din barajele Indiei vecine […]
14:00
Benzina și motorina se scumpesc în continuare, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,07 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț […]
14:00
Peste 800 de persoane au fost ucise și peste 2.800 rănite într-unul dintre cele mai grave cutremure din Afganistan, au anunțat autoritățile luni, în timp ce elicopterele transportau răniții la spital, după ce au fost scoși de sub dărâmături, unde echipele încă mai căutau supraviețuitori. Imagini filmate, despre care s-a spus că provin de pe […]
13:50
Diplomata poloneză Iwona Piorko, cu peste două decenii de activitate în instituțiile Uniunii Europene, a fost desemnată șefă a Delegației UE în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene. Astfel, Iwona Piorko îl va succeda în funcție pe Janis Mazeiks, care și-a încheiat mandatul la Chișinău. Iwona Piorko este, în prezent, […]
11:30
De astăzi, moldovenii care au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale # N4
Moldovenii care au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale, în baza Acordului moldo-italian privind securitatea socială. Acesta a intrat în vigoare pe 1 septembrie. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acest acord le permite lucrătorilor moldoveni să adune anii de contribuții din ambele state pentru a beneficia de dreptul […]
11:20
31 august 2025
12:30
Președintele României: „Sunteți un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care apărați democrația” # N4
Cetățenii Republicii Moldova au dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care au dus-o pentru a păstra limba română și identitatea națională. Declarația aparține președintelui României, Nicușor Dan, și a fost făcută în deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională de la Chișinău, la care a participat, împreună cu președinta Maia Sandu, transmite IPN. „Acum din […]
29 august 2025
09:40
28 august 2025
13:20
Curtea de Apel din Grecia s-a pronunțat pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova. Decizia a fost luată joi, 28 august, anunță avocatul Lucian Rogac. „Hotărârea judecătorilor eleni marchează, astfel, încă o etapă așteptată și firească în procesul revenirii domnului Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, unde dumnealui intenționează să se apere în instanțele moldovenești […]
27 august 2025
25 august 2025
09:30
22 august 2025
21 august 2025
20 august 2025
14:30
Premierul României vine la Chișinău. Vodă: „România este cel mai apropiat partener politic și strategic al Republicii Moldova” # N4
Premierul României, Ilie Bolojan, va vizita Republica Moldova sâmbătă, 23 august. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a precizat că aceasta este prima vizită oficială a lui Bolojan la Chișinău în calitate de prim-ministru al României. Potrivit lui Vodă, în cadrul vizitei, premierii Ilie Bolojan și Dorin Recean […]
14:30
Casa Albă a lansat un cont oficial pe TikTok, profitând de cei peste 150 de milioane de utilizatori din SUA pentru a difuza mesajele președintelui Donald Trump. Trump are o slăbiciune pentru aplicația populară, considerând că aceasta l-a ajutat să câștige sprijinul tinerilor alegători atunci când a învins-o pe democrata Kamala Harris în alegerile prezidențiale […]
14:20
Instanța din Atena a acceptat declarația lui Vlad Plahotniuc și în celelalte două cereri înaintate cu privire la extrădarea sa, procedurile fiind conexate după scandalul de ieri. „Comunicatul de ieri a avut efect imediat. Ministerul Justiției din Moldova a fost nevoit ieri să completeze dosarul de extrădare, iar astăzi ambele cereri – cea a Procuraturii […]
14:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că Republica Moldova are suficiente resurse energetice pentru sezonul rece. În acest sens, Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026. Totuși, oficialul nu a făcut publice prețurile la gazul achiziționat. Junghietu a subliniat faptul că Energocom „a achiziționat peste 70 la sută din necesarul […]
14:20
Sondaj: Două partide și două blocuri electorale ar putea accede în Parlament. Niciunul nu ar obține majoritatea # N4
Două partide și două blocuri electorale ar putea accede în Parlament, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Cel puțin asta arată un sondaj realizat și plătit de compania iData și prezentat pe 20 august. Conform sondajului, doar patru formațiuni politice ar trece pragul electoral. Partidul Acțiune și Solidaritate s-ar clasa pe primul loc, cu […]
19 august 2025
12:50
VIDEO/ Avocatul lui Plahotniuc susține că autoritățile de la Chișinău încearcă să întârzie extrădarea fostului lider PD # N4
Ministerul Justiției de la Chișinău folosește diverse tertipuri juridice, pentru a întârzia cât mai mult extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Încă o dovadă că autoritățile noastre trișează, atunci când afirmă că își doresc ca Vladimir Plahotniuc să fie adus acasă și că, în realitate, vor exact contrariul. Aceasta este declarația făcută de avocatul […]
18 august 2025
14:50
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” a fost înregistrat oficial în cursa electorală # N4
CEC a înregistrat Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” pentru alegerile din 28 septembrie. Lista are 104 candidați, iar cap de listă este Igor Dodon, liderul PSRM.
13:20
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Forumului Național al Cadrelor Didactice desfășurat la Chișinău, că școala are datoria de a forma nu doar specialiști, ci și cetățeni care „să iubească Republica Moldova, să creadă în ea și să o apere”. „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării. Dumneavoastră nu creșteți doar […]
12:40
Tricicletele electrice, un nou pericol? Un bărbat de 72 de ani a murit, după ce „vehiculul” său a fost lovit din spate de un camion # N4
Poliția informează că investighează circumstanțele unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Preliminar s-a stabilit că, un bărbat de 70 de ani, în timp ce conducea un autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil, la ghidonul căreia se afla un bărbat de […]
10:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova a dat în judecată Comisia Electorală Centrală, după ce nu a fost inclus în lista inițială a formațiunilor cu drept de participare la parlamentarele din 28 septembrie. PLDM susține că a depus toate actele la timp la Agenția Servicii Publice și acuză CEC de „formalism excesiv” și interpretare arbitrară a […]
