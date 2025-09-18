Ambasadorul Victor Chirilă, pentru presa din România: Dacă la Chișinău vom avea un parlament pro-rus și anti-european, atunci lucrurile se complică grav
Radio Chisinau, 18 septembrie 2025 11:20
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a explicat într-un interviu oferit Agerpres ce ar însemna ca, după alegerile din 28 septembrie, parlamentul de la Chișinău să fie unul pro-rus și anti-european. În acest sens, Victor Chirilă a făcut precizări referitoare la situația economică și securitatea energetică a Republicii Moldova
• • •
Acum 10 minute
11:20
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a explicat într-un interviu oferit Agerpres ce ar însemna ca, după alegerile din 28 septembrie, parlamentul de la Chișinău să fie unul pro-rus și anti-european. În acest sens, Victor Chirilă a făcut precizări referitoare la situația economică și securitatea energetică a Republicii Moldova
Acum 30 minute
11:05
Noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, Aurel Baciu, a fost prezentat astăzi colectivului de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
Acum o oră
10:45
Începând de astăzi, 18 septembrie, și până pe 30 septembrie, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu. Restricțiile de circulație vor fi instituite ca urmare a lucrărilor de reparație a carosabilului.
10:30
Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu privind importurile SUA: Depind mai mult de UE decât de China # Radio Chisinau
Statele Unite depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât se crede în mod obișnuit, blocul depășind China atât în ceea ce privește valoarea totală, cât și numărul de mărfuri, potrivit unui studiu realizat de institutul economic german IW, citat de Reuters.
Acum 2 ore
10:10
Peste 50 de percheziții la oamenii lui Șor: 32 de persoane sunt vizate într-un dosar de spălare a banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară o amplă operațiune de urmărire penală într-un dosar ce vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. La această oră, în zona de nord a țării se desfășoară peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, fiind vizate 32 de persoane.
10:05
09:50
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care sunt găzduite de orașul Zagreb, Croația. Sportiva moldoveană a învins-o în finala mica a categoriei de greutate de până la 65 pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3.
09:35
Gestionarea fondurilor europene și sprijinirea comunităților, discutate la Bruxelles în cadrul Capitolului 22 # Radio Chisinau
Gestionarea fondurilor europene și modul în care Uniunea Europeană va sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova sunt subiectele aflate pe agenda discuțiilor de la Bruxelles, în cadrul Capitolului 22 – „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, informează MOLDPRES.
Acum 4 ore
09:20
Peste 1 miliard de lei au fost investiți în drumurile naționale în prima jumătate a anului 2025 # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier, în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului 2025. Potrivit raportului prezentat de Administrația Națională a Drumurilor, în total, pentru anul curent, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost alocat un buget de aproape 2,7 miliarde de lei.
09:00
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 18 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 48 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 46 de bani.
08:45
Un așa-numit deputat din regiunea transnistreană face agitație la Chișinău pentru Blocul „Alternativa” și lucrează la o întreprindere municipală (Revista presei) # Radio Chisinau
Ziarul de Gardă publică continuarea investigației sub acoperire despre rețeaua de troli „InfoLider”, finanțată „direct de la Moscova”, care a intensificat propaganda anti-occidentală pe rețelele sociale, în preajma campaniei electorale. Jurnalistele Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor au documentat din interior mecanismele rețelei, inclusiv plățile pentru activitate de manipulare online. Publicistul Nicolae Negru comentează răspunsul nervos al lui Ion Ceban la pliantele PAS, care avertizează despre riscurile unei guvernări pro-ruse - „Tinerii noștri vor fi transformați în carne de tun în războaiele pornite de Rusia, războaiele străine nouă”. Negru susține că mesajul PAS nu e „ură” și „alarmism”, ci un pericol cât se poate de real, nu numai pe malul stâng, ci și cel drept al Nistrului.
08:25
METEO | Vreme fără precipitații și cu intensificări ale vântului, prognozată pentru ziua de joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 18 septembrie, vreme fără precipitații și cu intensificări ale vântului, informează MOLDPRES.
08:15
Oamenii legii au descins cu noi percheziții în dosare de corupere electorală și spălare de bani # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din cadrul PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat percheziții în mai multe locații din țară.
08:05
Acum 24 ore
21:10
Octavian Iachimovschi a demisionat din funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, instituție în care a activat începând cu anul 2011.
20:40
Din 22 septembrie, transportatorii din Republica Moldova vor putea să se programeze online pentru traversarea frontierei prin vama Leușeni. Precizările lui Daniel Vodă privind sistemul BQS # Radio Chisinau
Șoferii de camioane care traversează frontiera prin postul vamal Leușeni, pe sensul de ieșire vor putea, începând cu data de 22 septembrie, să se programeze online prin sistemul informațional BQS pentru a ieși din Republica Moldova.
20:20
Zestrea Neamului | Vasile Ivănușcă: „Prin meșteșugul țesutului mi-am regăsit drumul spre casă” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:00
Igor Grosu s-a întâlnit cu ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko. Interferențele rusești în campania electorală pentru parlamentare, în discuții # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat provocările cu care se confruntă Republica Moldova în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în special despre interferențele din partea Rusiei prin finanțarea ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante.
19:40
Mesaje de tip phishing pe Telegram, WhatsApp și Signal. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu acceseze link-urile suspecte și să nu introducă datele personale # Radio Chisinau
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) atenționează cetățenii despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile.
19:20
Maia Sandu, despre grantul american de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice Strășeni – Gutinaș: „Va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu SUA” # Radio Chisinau
Finanțarea nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pe care Statele Unite ale Americii o oferă Republicii Moldova, pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni – Gutinaș, este o investiție foarte importantă, a transmis astăzi președinta Maia Sandu, care a mai subliniat că această investiție va consolida cooperarea economică moldo-americană și în domeniul energetic.
19:05
ELECTORALA 2025 | Joi, 18 septembrie, este ultima zi pentru modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La fel, candidații independenți pot să-și retragă candidatura, prin depunerea unei cereri personale la CEC.
18:35
Cristian-Leon Țurcanu, la Grinăuți: „Războiul hibrid dus de Moscova aduce violență și disensiune inclusiv in viața religioasă și privată a oamenilor iubitori de pace” (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a fost în vizită în localitatea Grinăuți din raionul Rîșcani, acolo unde Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, condusă de parohul Constantin Turtureanu, a decis să revină la Mitropolia Basarabiei, subordonată Bisericii Ortodoxe Române, demers care a fost stopat de către adepții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei.
18:15
ELECTORALA 2025 | CEC a sesizat Ministerul Justiției în privința limitării partidului condus de Irina Vlah # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Asta după ce CEC a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. Totodată, Comisia Electorală a respins solicitările depuse de două partide pentru a exclude „Inima Moldovei” din cursa pentru parlamentare, transmite IPN.
18:15
Alertă de călătorie în Franța. Cetățenii Republicii Moldova sunt avertizați: grevă generală și manifestații publice în Paris și mai multe orașe franceze # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova de la Paris avertizează cetățenii moldoveni care locuiesc, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Franța, că mâine, 18 septembrie, în întreaga țară se va desfășura o grevă generală, însoțită de manifestații publice în Paris și în alte orașe mari.
18:00
ELECTORALA 2025 | Comisia Electorală Centrală solicită ca activitatea partidului condus de Irina Vlah să fie limitată # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Asta după ce CEC a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. Totodată, Comisia Electorală a respins solicitările depuse de două partide pentru a exclude „Inima Moldovei” din cursa pentru parlamentare, transmite IPN.
17:40
VIDEO | Igor Grosu atenționează cetățenii: Gruparea criminală Șor se pregătește să lanseze în spațiul public mesaje false # Radio Chisinau
Președintele Parlamentelui, Igor Grosu, și lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, vine cu un mesaj către cetățeni prin care atenționează că grupările criminale Șor pregătesc să lanseze în spațiul public mesaje false.
17:25
Cancelarul german Friedrich Merz condamnă violarea spațiului aerian al Poloniei și României: Putin încearcă să „destabilizeze în liniște” Europa # Radio Chisinau
Violarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință pe termen lung de testare a frontierelor și sabotaj din partea președintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, citat de BBC.
17:00
Autoritățile elene au suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Justiției al Greciei a suspendat procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Procuratura Generală de la Chișinău precizează că autoritățile elene nu au indicat motivele care au stat la baza acestei decizii.
16:40
FOTO | Ambasadorul român Cristian-Leon Țurcanu a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu, în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat astăzi un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu, în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău.
16:20
Dorin Recean, despre reținerea fostului polițist Ion Perju: „Vedem pe cine a ajuns să utilizeze rețeaua Șor ca să ne fraudeze votul nostru. Oricine încalcă legea, ajunge să plătească” # Radio Chisinau
„Oricine încalcă legea ajunge să plătească”, a declarat astăzi premierul Dorin Recean, care a oferit câteva detalii despre reținerea, în urma perchezițiilor în dosarul rețelei Șor, a fostului polițist Ion Perju, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc în aprilie 2009.
16:00
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # Radio Chisinau
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
15:35
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Autoritățile sunt mai active în combaterea corupției electorale comparativ cu alegerile din 2024, dar rezultatul acestor eforturi vor fi vizibile pe 28 septembrie (Audio) # Radio Chisinau
În Republica Moldova au loc în aceste zile ample percheziții în zeci de localități în cadrul unor dosare de corupție electorală și spălare de bani, multe dintre persoanele vizate fiind afiliate rețelei oligarhului Ilan Șor. Organele de drept combat activ acțiunile de corupere electorală în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie, a declarat ieri șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Cu toate acestea, rețeaua criminală „Șor” este o „caracatiță” care s-a răspândit pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în diverse domenii de activitate, iar rezultatul eforturilor instituțiilor statului de a o eradica va fi vizibil pe 28 septembrie, consideră analistul Ion Tăbârță.
15:15
Fondul imobiliar național va fi renovat în următorii 25 de ani pentru a spori eficiența energetică a clădirilor # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat asăzi, 17 septembrie, o Strategie ce prevede mai multe soluții pentru modernizarea și reducerea consumului de energie a clădirilor publice, private și rezidențiale din Republica Moldova, întrucât majoritatea dintre acestea au fost construite până în anul 1990 și sunt ineficiente energetic, generând pierderi de energie de circa 50% și costuri ridicate pentru consumatori.
15:00
Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului, valabil în toate localitățile Republicii Moldova.
14:40
STUDIU: Principalele narațiuni promovate în regiunea transnistreană au drept scop diminuarea încrederii în procesele democratice din Republica Moldova # Radio Chisinau
Criza energetică din regiunea transnistreană, din iarna trecută, a afectat imaginea Republicii Moldova în rândul populației de pe malul stâng al Nistrului. Principalele probleme ale oamenilor din regiunea transnistreană sunt veniturile mici, criza energetică și frica că vor îngheța la iarnă, dar și statutul nerecunoscut și viitorul regiunii, arată datele unui studiu realizat de WatchDog și Zona de Securitate, la care au participat 314 respondenți. Cei mai mulți locuitori din regiune nu se simt reprezentați de Parlamentul sau președinția de la Chișinău, dar nici de regimul de la Tiraspol, transmite Radio Chișinău.
14:15
TikTok a eliminat peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova # Radio Chisinau
TikTok anunță că își intensifică eforturile în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Doar între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială. Peste 96% din aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte ca utilizatorii să le raporteze, transmite IPN.
14:00
Forumul economic România-Republica Moldova | Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Investiți în Republica Moldova și valorificați oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă parcursul său european” # Radio Chisinau
Chișinăul a găzduit prima ediție a Forumului Economic România-Republica Moldova la care s-a discutat despre întărirea relațiilor economice bilaterale și promovarea unui model incluziv de dezvoltare, cu accent pe rolul femeilor în mediul de afaceri regional, transmite Radio Chișinău.
13:45
Șeful Poliției de Frontieră, decorat cu gradul special de chestor. Șefa statului a semnat decretul # Radio Chisinau
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost decorat cu gradul special de chestor, transmite IPN.
13:30
Poliția din Iași anchetează prezența unor cetățeni din Republica Moldova care făceau campanie electorală pentru partidul lui Igor Dodon. Reacția PSRM # Radio Chisinau
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a anunțat, miercuri, că efectuează cercetări după ce a fost primită o sesizare conform căreia mai multe persoane din Republica Moldova se află în municipiul Iași cu intenția de a desfășura campanie electorală ilegală pentru alegerile care vor avea loc la sfârșitul lunii în Republica Moldova, transmite Agerpres.
13:15
Guvernul simplifică accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # Radio Chisinau
Antreprenorii din Republica Moldova vor beneficia de un mecanism mai simplu și mai eficient de acces la finanțare, consultanță și alte forme de sprijin oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un nou Regulament care va unifica și eficientiza administrarea tuturor programelor destinate întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM).
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 18 septembrie.
12:30
Peste 70 de percheziții efectuate de CNA și procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante.
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM), comunică MOLDPRES.
12:20
„Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”. Eveniment organizat la Chișinău de Federația Tinerilor Basarabeni din România, dedicat rolului tinerilor în parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Federația Tinerilor Basarabeni din România (FTB) organizează conferința „Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”, un eveniment strategic ce va avea loc la Parlamentul Republicii Moldova (Sala Europa). Conferința, desfășurată pe 20 septembrie 2025, își propune să evidențieze rolul tinerilor în consolidarea democrației și în avansarea parcursului european al țării.
12:15
11:55
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou șef. Este vorba despre Aurel Baciu, care a fost numit astăzi în funcție de către Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, transmite IPN.
11:40
Ieri
11:20
O linie electrică care va conecta România și Republica Moldova va fi construită cu sprijinul SUA # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean anunță investiția Guvernului SUA în construcția integrală a liniei energetice Strășeni – Gutinaș, „un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”.
11:05
ELECTORALA 2025 | MAE anunță că plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate. Cele mai multe au ajuns în SUA # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a expediat plicurile cu votul prin corespondență către cetățenii Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie.
10:50
Dumitru Vangheli a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA” # Radio Chisinau
Dumitru Vangheli a fost desemnat câștigător al concursului organizat pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de selecție.
