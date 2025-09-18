Oamenii legii au descins cu noi percheziții ăn dosare de corupere electorală și spălare de bani

14:40

Criza energetică din regiunea transnistreană, din iarna trecută, a afectat imaginea Republicii Moldova în rândul populației de pe malul stâng al Nistrului. Principalele probleme ale oamenilor din regiunea transnistreană sunt veniturile mici, criza energetică și frica că vor îngheța la iarnă, dar și statutul nerecunoscut și viitorul regiunii, arată datele unui studiu realizat de WatchDog și Zona de Securitate, la care au participat 314 respondenți. Cei mai mulți locuitori din regiune nu se simt reprezentați de Parlamentul sau președinția de la Chișinău, dar nici de regimul de la Tiraspol, transmite Radio Chișinău.