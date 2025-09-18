Gestionarea fondurilor europene și sprijinirea comunităților, discutate la Bruxelles în cadrul Capitolului 22

08:45

Ziarul de Gardă publică continuarea investigației sub acoperire despre rețeaua de troli „InfoLider”, finanțată „direct de la Moscova”, care a intensificat propaganda anti-occidentală pe rețelele sociale, în preajma campaniei electorale. Jurnalistele Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor au documentat din interior mecanismele rețelei, inclusiv plățile pentru activitate de manipulare online. Publicistul Nicolae Negru comentează răspunsul nervos al lui Ion Ceban la pliantele PAS, care avertizează despre riscurile unei guvernări pro-ruse - „Tinerii noștri vor fi transformați în carne de tun în războaiele pornite de Rusia, războaiele străine nouă”. Negru susține că mesajul PAS nu e „ură” și „alarmism”, ci un pericol cât se poate de real, nu numai pe malul stâng, ci și cel drept al Nistrului.