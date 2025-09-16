Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut
Zugo.md, 16 septembrie 2025 09:10
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai …
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
09:00
Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații # Zugo.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger", în colaborare cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, efectuează percheziții în mai multe locații din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de …
08:40
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de judo rezervat seniorilor, desfășurat în orașul Peja, Kosovo. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finala categoriei de 90 kg, Latîșev l-a învins pe favoritul gazdelor, Anes Veseli, aducând R. Moldova titlul de campion balcanic. Pe lângă performanța lui Latîșev, Republica Moldova a obținut …
08:40
Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Zugo.md
Serviciul de Protecție a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locații sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa și Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian al Poloniei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe …
Acum 24 ore
14:00
Ministerul Afacerilor Interne lucrează la un proiect care ar putea schimba modul în care sunt cumpărate cartelele de telefonie mobilă și alte servicii de telecomunicații. Ministrul Daniella Misail-Nichitin a anunțat că inițiativa, dezvoltată în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție și Serviciul Tehnologiei Informaționale, prevede comercializarea acestora doar în baza unui act de identitate, cu …
13:30
R. Moldova se pregătește să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, este convins că R. Moldova „va gestiona foarte bine" activitățile pe care și le-a propus până în luna mai 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „R. Moldova a …
13:10
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 15 septembrie, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi, în sectorul Botanica al Chișinăului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), apelul la 112 a fost recepționat la ora 09:18. Pentru intervenție au fost direcționate patru echipe AMU, inclusiv una …
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept „agresor" în războiul împotriva Ucrainei, marcând o nouă înăsprire a poziției sale față de Moscova. Comentând victimele din ambele tabere, Trump a declarat duminică reporterilor că „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Mai mulți din Rusia, dar când ești …
12:20
Amenzi de peste 1,25 mln de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii …
11:40
video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale într-o cauză penală complexă, care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, au efectuat …
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat, în cadrul ședinței din 13 septembrie curent, și a respins contestația depusă de Partidul Politic „Partidul Nostru" și de Olesea Stamate, candidată independentă la funcția de deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritatea electorală a fost sesizată cu privire la pretinse încălcări ale legislației electorale …
11:10
CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat un bilanț impresionant al acțiunilor desfășurate săptămâna trecută, care include 15 rețineri, zeci de percheziții și sechestre pe bunuri în valoare de milioane de lei, în dosare de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și abuz de serviciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului, în perioada de referință, …
10:50
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău # Zugo.md
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiile acestora pot depune, începând de astăzi, cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ de pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. De asemenea, pot aplica pentru locuințe sociale și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul Muncii și …
10:10
Administrația transnistreană ia în vedere sancționarea pietonilor care traversează strada neregulamentar – în afara trecerilor de pietoni sau la culoarea roșie a semaforului. Organul legislativ al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene urmează să examineze un proiect de lege care va permite inspectorilor rutieri să constate încălcările comise de pietoni cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de …
09:40
Poliția de Frontieră: Actele digitale nu sunt valabile pentru traversarea frontierei R. Moldova # Zugo.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a anunțat că traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei, conform legislației în vigoare. „Trecerea …
Ieri
09:20
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Convocarea a venit din dispoziția …
09:00
Cine sunt cei mai mari creditori externi ai R. Moldova. Fluctuaţia cursului dolarului a avut cel mai mare impact # Zugo.md
Pe 30 iunie 2025, soldul datoriei de stat externe a fost de circa 4,67 miliarde de dolari (echivalentul a 78,7 miliarde de lei), fiind format în totalitate din datorie de stat externă directă, arată un raport al Ministerului Finanţelor. Cei mai mare creditori sunt Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. …
08:40
Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile din septembrie # Zugo.md
Președinta Maia Sandu acuză Rusia de ingerință în alegerile din Republica Moldova, inclusiv asupra alegătorilor din diaspora. Șefa statului, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga al doilea mandat anul trecut, a declarat pentru Financial Times că Moscova și-a intensificat campania de dezinformare online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Rușii vizează diaspora", a spus …
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Cum încearcă Rusia să submineze R. Moldova prin propagandă, influență politică și rețele economice # Zugo.md
Federația Rusă rămâne statul cu cea mai agresivă și persistentă implicare în spațiul informațional al R. Moldova, constată expertul asociat al Comunității WatchDog, Eugen Muravschi. De la șantaj energetic, embargouri comerciale și sprijinirea regimului separatist de la Tiraspol, până la finanțarea ilegală a partidelor și manipularea online prin troli și boți, arsenalul Moscovei s-a diversificat …
12:50
foto, video | La Chișinău au ajuns peste 130 de italieni care vor explora Moldova „autentică”. Locul le-a fost dezvăluit abia la aterizare # Zugo.md
La Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga" au aterizat vineri peste 130 de oaspeți din Italia — jurnaliști, influenceri și turiști — pentru un program construit pe experiențe autentice și storytelling produs la fața locului. Timp de trei zile (12–15 septembrie), Moldova se transformă pentru ei într-un „platou" de povești: vinării cu tradiție, peisaje rurale calme, …
12:30
Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat într-un interviu pentru Veridica.md că în afară de activitatea rețelei criminale „Șor", manifestată îndeosebi prin amploarea finanțării ilegale și corupției electorale, autoritățile se confruntă cu refuzul inexplicabil al rețelei TikTok de a reacționa la sesizările responsabililor de la Chișinău privind blocarea sau suspendarea conturilor …
12:20
Ministerul Justiției a recepționat vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, …
12 septembrie 2025
16:20
Albania numește un ministru responsabil cu achizițiile publice, generat de inteligența artificială # Zugo.md
Premierul albanez, Edi Rama, a anunțat joi numirea unui ministru generat de inteligența artificială (AI), o premieră mondială, transmite France Presse, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Numele ministrului virtual este Diella, care înseamnă 'soare' în albaneză', a declarat Rama în timp ce își prezenta noul guvern la o reuniune a mișcării sale, …
14:10
La finalul fiecărui eveniment RAM Impact, scena devine un spațiu deschis pentru toți cei care vor să împărtășească idei sau observații la Microfonul Liber. Iar RAMxRezina din 10 septembrie nu a fost o excepție. Tineri și adulți, participanți locali, dar și din alte țări au urcat pe scenă pentru a-și spune gândurile. Urmărește-ne pe Telegram …
13:50
Radu Marian a publicat pe rețelele sociale date scurse în spațiul public dintr-un sondaj IRI și marcat cu „NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION" (n.r. „Nu pentru distribuire publică"), susținând că formațiunea pro-europeană este aproape de o majoritate parlamentară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „O să aibă trădătorii Kremlinului o surpriză neplăcută când vor vedea publicat oficial …
13:10
foto | „TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare”. Despre responsabilitatea online la RAMxRezina # Zugo.md
Creatorii de conținut Elena Chizil, Vicu Țurcan și Beatrice Mustea au fost speakeri la RAMxRezina pe 10 septembrie, în cadrul panelului „Cum comunicăm în era TikTok-ului". Cei trei au discutat despre cum transmitem mesajele pe online, importanța verificării informațiilor și responsabilitatea cu care îți construiești vizibilitatea pe social media. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Fiecare …
12:50
„Nu este doar o chestiune de solidaritate”. Autoritățile din R. Moldova analizează cum ar putea să participe la reconstrucția Ucrainei # Zugo.md
Autoritățile din R. Moldova analizează cum ar putea să participe la reconstrucția Ucrainei, în contextul conflictului armat aflat în desfășurare. Obiectivul este ca țara noastră să fie nu doar o zonă de tranzit, ci să se implice activ în proiectele de refacere, afirmă directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, într-un interviu pentru AGORA. Urmărește-ne pe Telegram și …
12:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat lansarea procesului de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tipărirea a început vineri, la ora 10:00, în incinta „Tipografiei Centrale" din Chișinău, situată pe strada
11:50
După câțiva ani de muncă, Ministerul Energiei a propus o nouă Strategie energetică a Republicii Moldova, pentru o perioadă de până în anul 2050. Este deja a cincea strategie din ultimii 30 ani, din care nici una nu a fost realizată, inclusiv actuala Strategie până în anul 2030, adoptată de Guvernul Filat în februarie 2013. … The post Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică first appeared on ZUGO. Articolul Vântul va inlocui gazul. R. Moldova lansează o nouă strategie energetică apare prima dată în ZUGO.
11:40
Alertă la Parlamentul României: O femeie din R. Moldova depistată cu șase cuțite la intrare # Zugo.md
O femeie din Moldova care dorea să participe la o activitate AUR din Parlamentul României ar fi fost prinsă la intrare cu șase cuțite. Conform surselor G4Media, obiectele au fost depistate la filtrul de securitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoana, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”. … The post Alertă la Parlamentul României: O femeie din R. Moldova depistată cu șase cuțite la intrare first appeared on ZUGO. Articolul Alertă la Parlamentul României: O femeie din R. Moldova depistată cu șase cuțite la intrare apare prima dată în ZUGO.
11:10
Puțin după miezul nopții trecute, Poliția din Cahul a fost alertată despre un bărbat găsit inconștient pe o stradă din oraș. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat decesul victimei, care prezenta semne vizibile de moarte violentă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La scurt timp, într-o locuință din apropiere, polițiștii au descoperit cadavrul unei … The post Scene șocante la Cahul: două persoane ucise în urma unui conflict first appeared on ZUGO. Articolul Scene șocante la Cahul: două persoane ucise în urma unui conflict apare prima dată în ZUGO.
11:00
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins în raionul Călărași, investigând un caz de corupere a alegătorilor în care mai mulți reprezentanți politici sunt bănuiți că ofereau bani și bunuri în schimbul voturilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală … The post CNA și PA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală first appeared on ZUGO. Articolul CNA și PA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în ZUGO.
10:30
Aproximativ 2000 de percheziții au fost efectuate în Republica Moldova de la începutul perioadei electorale. Informația a fost prezentată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Rlive. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acesteia, autoritățile au intentat mai multe procese penale, inclusiv procese-verbale legate de protestele plătite, iar zeci de … The post MAI: 2000 de percheziții și proteste plătite vizate de anchete înainte de alegeri first appeared on ZUGO. Articolul MAI: 2000 de percheziții și proteste plătite vizate de anchete înainte de alegeri apare prima dată în ZUGO.
10:10
Elevii unui colegiu din Franța vor învăța limba română ca disciplină obligatorie în cadrul unui program pilot lansat de Ministerul Educației din Franța, anunță Ambasada României la Paris. Este pentru prima dată când limba română este introdusă oficial ca limbă străină LV2 (a doua limbă obligatorie) într-o instituție publică de învățământ din Hexagon. Urmărește-ne pe … The post Franța vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină first appeared on ZUGO. Articolul Franța vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină apare prima dată în ZUGO.
09:30
Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova # Zugo.md
Asociația Obștească „MuzArt”, organizatoarea a treisprezece ediții ale „Jazz’ n Chișinău internațional festival” va lansa, în perioada 2 – 8 octombrie 2025 o nouă ediție a proiectului muzical – educativ „Jazz si poezie”, care se va desfășura in patru locații istorice si arhitecturale ale Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul va consta în … The post Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a devenit lider în Europa după creșterea traficului de pasageri – avans de 49,2 %, potrivit celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE, organizația europeană a aeroporturilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele poziționează aeroportul din Chișinău printre cele mai dinamice aeroporturi de dimensiune medie (1–10 milioane de … The post Aeroportul din Chișinău, lider în Europa după creșterea traficului de pasageri first appeared on ZUGO. Articolul Aeroportul din Chișinău, lider în Europa după creșterea traficului de pasageri apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | Noi percheziții în mai multe localității ale țării, în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Zugo.md
Poliția Republicii Moldova, în coordonare cu procurorii PCCOCS, a desfășurat joi, 11 septembrie, 15 percheziții în mai multe localități ale țării, într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta vizează un grup organizat, cu legături directe cu organizația criminală „Șor”, care ar fi … The post video | Noi percheziții în mai multe localității ale țării, în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor first appeared on ZUGO. Articolul video | Noi percheziții în mai multe localității ale țării, în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în ZUGO.
11 septembrie 2025
20:30
Rămâne interzis în România și întreg spațiul Schengen. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ceban # Zugo.md
Curtea de Apel București a respins cererea lui Ion Ceban, primarul degrevat al mun. Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, prin care solicita ca interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen să fie suspendată. Decizia a fost pronunțată joi, 11 septembrie, și poate fi atacată timp de 5 zile. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Rămâne interzis în România și întreg spațiul Schengen. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ceban first appeared on ZUGO. Articolul Rămâne interzis în România și întreg spațiul Schengen. Curtea de Apel București a respins cererea lui Ceban apare prima dată în ZUGO.
14:10
video | „Cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Pugaciova, despre poziția față de război și decizia de a pleca din Rusia # Zugo.md
Alla Pugaciova, interpretă și artistă a poporului din Federația Rusă, a oferit primul interviu după plecarea sa din Federația Rusă odată cu invazia asupra Ucrainei, în anul 2022. Cântăreața susține că a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Într-un interviu acordat jurnalistei Katerina Gordeeva, Pugaciova spune că pe primul loc pentru ea … The post video | „Cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Pugaciova, despre poziția față de război și decizia de a pleca din Rusia first appeared on ZUGO. Articolul video | „Cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. Pugaciova, despre poziția față de război și decizia de a pleca din Rusia apare prima dată în ZUGO.
13:50
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat că Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova, în urma discuțiilor cu conducerea federației. Decizia vine la scurt timp după înfrângerea istorică, scor 1-11, suferită în fața Norvegiei, în preliminariile Campionatului Mondial 2026 – cel mai sever rezultat din istoria „tricolorilor”. Urmărește-ne … The post Naționala R. Moldova rămâne fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a dat demisia first appeared on ZUGO. Articolul Naționala R. Moldova rămâne fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a dat demisia apare prima dată în ZUGO.
13:30
investigație, video | „Planul de la Kremlin” pentru Mitropolia Moldovei: TikTok, Facebook, tineri recrutați și iconițe cu coduri QR # Zugo.md
Odată intrați în Uniunea Europeană, oamenii „nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască pescarii dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale.” scrie ZdG. Aceste narațiuni, ale căror voci sunt chiar clerici ai Mitropoliei Moldovei, se … The post investigație, video | „Planul de la Kremlin” pentru Mitropolia Moldovei: TikTok, Facebook, tineri recrutați și iconițe cu coduri QR first appeared on ZUGO. Articolul investigație, video | „Planul de la Kremlin” pentru Mitropolia Moldovei: TikTok, Facebook, tineri recrutați și iconițe cu coduri QR apare prima dată în ZUGO.
13:00
Elevii din învățământul profesional tehnic – școli profesionale și colegii, dar și absolvenții de gimnaziu vor avea mai multe șanse de a-și continua studiile și a lucra în același timp pentru a obține o calificare, urmând programele de învățământ dual. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un nou proiect privind accelerarea învățământului profesional tehnic dual va … The post Învățământul dual va fi extins în R. Moldova. Elevii vor putea studia și munci simultan first appeared on ZUGO. Articolul Învățământul dual va fi extins în R. Moldova. Elevii vor putea studia și munci simultan apare prima dată în ZUGO.
12:40
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a catalogat drept false informațiile distribuite în ultimele zile pe rețelele sociale privind o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni. … The post Ministerul Apărării: informațiile despre militari britanici și NATO în Moldova sunt false first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Apărării: informațiile despre militari britanici și NATO în Moldova sunt false apare prima dată în ZUGO.
12:20
Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură # Zugo.md
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit de urgență pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24, după ce flăcările au cuprins aproximativ 3 ari de teren, aflat în apropierea unei gospodării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ajunși … The post Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură first appeared on ZUGO. Articolul Incendiu de vegetație la Dănceni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă focul singură apare prima dată în ZUGO.
11:50
Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii # Zugo.md
Biroul politici de reintegrare anunță că, în perioada 2021 – 1 septembrie 2025, un număr total de 1.758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender au obținut indemnizații sociale din bugetul asigurărilor sociale de stat ale Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anul 2024 a înregistrat cea mai mare … The post Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii first appeared on ZUGO. Articolul Tot mai multe familii din stânga Nistrului beneficiază de indemnizații sociale pentru copii apare prima dată în ZUGO.
11:20
video | Victime înșelate cu promisiuni de investiții: opt suspecți reținuți pentru fraude online # Zugo.md
Opt persoane au fost reținute de polițiști și procurori, după ce ar fi înșelat zeci de victime cu promisiuni false de câștiguri rapide pe platforme financiare online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, grupul activa inclusiv în afara Republicii Moldova, contactând victime prin telefon și promițând câștiguri atractive în schimbul unor investiții pe platforme … The post video | Victime înșelate cu promisiuni de investiții: opt suspecți reținuți pentru fraude online first appeared on ZUGO. Articolul video | Victime înșelate cu promisiuni de investiții: opt suspecți reținuți pentru fraude online apare prima dată în ZUGO.
10:50
Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean # Zugo.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că Federația Rusă încearcă să destabilizeze nu doar Republica Moldova, ci și alte state europene, inclusiv membre ale Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene, în mod special în statele membre ale Uniunii Europene, … The post Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean first appeared on ZUGO. Articolul Arestarea lui Balan, parte din planul autorităților de a preveni interferențele Moscovei. Precizările lui Dorin Recean apare prima dată în ZUGO.
10:20
Începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care dețin permise de conducere vor putea circula legal în Italia, fără a mai fi nevoiți să susțină din nou examene auto. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma. „Mai avem o veste bună: din … The post Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia first appeared on ZUGO. Articolul Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina # Zugo.md
Un militar rus în vârstă de 32 de ani a fost arestat, fiind cercetat pentru omor după ce, săptămâna trecută, a agresat sexual o fată de 9 ani, pe care apoi a ucis-o. S-a întâmplat în satul Olkhovatka, regiunea Donețk, aflată în prezent sub ocupația rusă, scrie Novaia Gazeta, citată de Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, ar fi violat și ucis o fetiță de 9 ani din Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:30
Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a anunțat că peste 250.000 de copii din clasele I–IX au beneficiat deja de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, oferit la început de an școlar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, până în prezent au fost ridicate aproximativ 85% din plățile transferate. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern first appeared on ZUGO. Articolul Părinții a peste 250 de mii de copii au primit deja suportul unic de 1.000 de lei de la Guvern apare prima dată în ZUGO.
