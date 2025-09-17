Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria”
Zugo.md, 17 septembrie 2025 11:40
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu se află în regiunea transnistreană, așa cum au anunțat anterior procurorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, acesta intenționează să ajungă în stânga Nistrului, dar nu a intrat încă în regiune. „Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se … The post Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” first appeared on ZUGO. Articolul Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 5 minute
12:00
Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice # Zugo.md
Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice manifestate în această vară în principalele orașe europene, susțin mai mulți cercetători într-un studiu care este încă preliminar, dar al cărui interes a fost salutat de alți oameni de știință, informează AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Centrat pe 854 de orașe … The post Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice first appeared on ZUGO. Articolul Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
11:40
Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” # Zugo.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu se află în regiunea transnistreană, așa cum au anunțat anterior procurorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, acesta intenționează să ajungă în stânga Nistrului, dar nu a intrat încă în regiune. „Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se … The post Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” first appeared on ZUGO. Articolul Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” apare prima dată în ZUGO.
11:40
Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres # Zugo.md
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră că există puţine şanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu sunt optimist în ceea ce priveşte un progres pe termen scurt în procesul de … The post Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres first appeared on ZUGO. Articolul Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
11:10
Alexandru Oprea a demisionat de la șefia IGSU. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în ședința Guvernului de miercuri. Potrivit sursei, s-a propus eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al IGSU din data de 17 septembrie curent în baza cererii de demisie. Ministra a … The post Șeful IGSU și-a dat demisia first appeared on ZUGO. Articolul Șeful IGSU și-a dat demisia apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
10:40
video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a anunțat, înaintea ședinței de Guvern, o investiție strategică a Statelor Unite ale Americii pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Cu un aport financiar de 130 de milioane de dolari, Guvernul SUA va finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o lungime de 190 km, care va conecta Moldova … The post video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” first appeared on ZUGO. Articolul video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” apare prima dată în ZUGO.
10:30
În perioada iunie-august, principalele subiecte din mass-media din regiunea transnistreană au fost criza și „corupția” din Republica Moldova, acuzațiile de fraudare a alegerilor parlamentare care urmează, precum și discursurile despre un „popor moldovenesc separat”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceste constatări apar într-o analiză realizată de comunitatea Watchdog.md. Autoarea cercetării, doctorul sociolog Tatiana Cojocari, subliniază … The post Propaganda rusă de la Tiraspol descrie R. Moldova ca un „stat eșuat și corupt” first appeared on ZUGO. Articolul Propaganda rusă de la Tiraspol descrie R. Moldova ca un „stat eșuat și corupt” apare prima dată în ZUGO.
Acum 4 ore
10:00
O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat în cadrul unui interviu recent că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, reprezintă o „dispută între Est și Vest”, care va decide parcursul strategic al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dan și-a exprimat „mari îngrijorări” cu privire la posibilitatea ca Rusia să influențeze rezultatele … The post O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:40
video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții # Zugo.md
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat marți, 16 septembrie, percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției, investigațiile … The post video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții first appeared on ZUGO. Articolul video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții apare prima dată în ZUGO.
09:20
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, luni, 15 septembrie, potrivit surselor Ziarului de Gardă. În total, 12 persoane au fost arestate preventiv, două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o persoană este cercetată în libertate. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Viorel Melnic, apropiat al lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile first appeared on ZUGO. Articolul Viorel Melnic, apropiat al lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
09:10
13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon # Zugo.md
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în … The post 13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon first appeared on ZUGO. Articolul 13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon apare prima dată în ZUGO.
09:00
Lilian Popescu este noul selecționer al naționalei de fotbal a R. Moldova. Numirea a fost aprobată astăzi, 16 septembrie, de Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. FMF anunță că debutul lui Lilian Popescu pe banca Moldovei va avea loc pe 9 octombrie contra selecționatei din România într-un meci … The post Naționala R. Moldova are un nou selecționer first appeared on ZUGO. Articolul Naționala R. Moldova are un nou selecționer apare prima dată în ZUGO.
08:30
Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova # Zugo.md
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica”, scrie deschide.md. … The post Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
14:00
foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat astăzi mai multe percheziții în capitală, vizând un dosar penal legat de suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează un grup coordonat de persoane suspectate că ar fi canalizat ilegal fonduri către … The post foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei first appeared on ZUGO. Articolul foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei apare prima dată în ZUGO.
14:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret au anunțat apelurile pentru trei programe guvernamentale dedicate tinerilor pentru anul 2026, cu un buget total estimat de aproximativ 20 de milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La conferința de lansare au fost prezentate: Capitala Tineretului – un program menit să ofere vizibilitate … The post Tinerii din R. Moldova pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Anunțul MEC first appeared on ZUGO. Articolul Tinerii din R. Moldova pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Anunțul MEC apare prima dată în ZUGO.
13:20
Lituania i-a interzis Irinei Vlah intrarea pe teritoriul său pentru următorii cinci ani. Autoritățile de la Vilnius au explicat că măsura a fost adoptată din cauza relațiilor sale cu Rusia și a sprijinului activ oferit implicării ilegale a acesteia în procesele politice din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o reacție pe Telegram, politiciana … The post Irina Vlah, interzisă în Lituania pentru cinci ani first appeared on ZUGO. Articolul Irina Vlah, interzisă în Lituania pentru cinci ani apare prima dată în ZUGO.
13:20
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii țării noastre, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele sondajului arată că 40% dintre respondenți … The post Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:00
Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv # Zugo.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Potrivit procurorei pe caz, a fost solicitat aplicarea arestului preventiv pe numele acestuia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Deocamdată nu este clar cum a ajuns fostul deputat PDM în regiunea de est a Republicii Moldova. Video: Protv.md Amintim că șeful Inspectoratului General … The post Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv first appeared on ZUGO. Articolul Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv apare prima dată în ZUGO.
12:30
Maia Sandu, în topul preferințelor românilor: cel mai apreciat lider internațional, la egalitate cu Donald Trump și Emmanuel Macron # Zugo.md
Un sondaj realizat de Avangarde între 8–14 septembrie 2025 arată că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este liderul internațional în care românii au cea mai mare încredere. Respondenții au exprimat o opinie favorabilă despre șefa statului de la Chișinău, la același nivel cu Donald Trump și Emmanuel Macron. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sondajului, … The post Maia Sandu, în topul preferințelor românilor: cel mai apreciat lider internațional, la egalitate cu Donald Trump și Emmanuel Macron first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu, în topul preferințelor românilor: cel mai apreciat lider internațional, la egalitate cu Donald Trump și Emmanuel Macron apare prima dată în ZUGO.
Ieri
12:00
Constantin Țuțu nu poate pleca din Grecia, după ce autoritățile elene i-au impus o interdicție de a părăsi teritoriul țării. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Moldova live” de la Exclusiv TV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu-mi imaginez cum ar urca în avion și … The post Constantin Țuțu, blocat în Grecia. Autoritățile elene i-au interzis să părăsească țara first appeared on ZUGO. Articolul Constantin Țuțu, blocat în Grecia. Autoritățile elene i-au interzis să părăsească țara apare prima dată în ZUGO.
11:30
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa”, condus de primarul capitalei, Ion Ceban, scrie Deschide.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale … The post Fost șef cu legături strânse la Moscova, implicat în campania lui Ion Ceban la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Fost șef cu legături strânse la Moscova, implicat în campania lui Ion Ceban la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:50
Intenții de vot, încrederea în lideri și opțiunile geopolitice. Ce arată ultimul sondaj WatchDog # Zugo.md
Un sondaj realizat la comanda Comunității WatchDog.MD arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține cele mai multe voturi – 29,7% dintre respondenți. Pe locul doi se află Blocul patriotic al PSRM, PCRM, PRIM și PVM cu 13,2%, iar Partidul Nostru ar acumula … The post Intenții de vot, încrederea în lideri și opțiunile geopolitice. Ce arată ultimul sondaj WatchDog first appeared on ZUGO. Articolul Intenții de vot, încrederea în lideri și opțiunile geopolitice. Ce arată ultimul sondaj WatchDog apare prima dată în ZUGO.
09:40
Soldatul clasa I Oxana Diacenco, sportivă a Armatei Naționale a Republicii Moldova, a câștigat medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo Seniori, desfășurat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diacenco, care activează în cadrul Centrului Sportiv al Armatei Naționale, a concurat la categoria de greutate +78 kg. „Oxana, care activează … The post Aur pentru R. Moldova: Oxana Diacenco câștigă Campionatul Balcanic de Judo în Sarajevo first appeared on ZUGO. Articolul Aur pentru R. Moldova: Oxana Diacenco câștigă Campionatul Balcanic de Judo în Sarajevo apare prima dată în ZUGO.
09:10
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai … The post Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut first appeared on ZUGO. Articolul Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut apare prima dată în ZUGO.
09:00
Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații # Zugo.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, în colaborare cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, efectuează percheziții în mai multe locații din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de … The post Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații first appeared on ZUGO. Articolul Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații apare prima dată în ZUGO.
08:40
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de judo rezervat seniorilor, desfășurat în orașul Peja, Kosovo. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finala categoriei de 90 kg, Latîșev l-a învins pe favoritul gazdelor, Anes Veseli, aducând R. Moldova titlul de campion balcanic. Pe lângă performanța lui Latîșev, Republica Moldova a obținut … The post video | Judocanul Mihail Latîșev, campion balcanic la seniori în Kosovo first appeared on ZUGO. Articolul video | Judocanul Mihail Latîșev, campion balcanic la seniori în Kosovo apare prima dată în ZUGO.
08:40
Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Zugo.md
Serviciul de Protecție a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locații sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa și Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian al Poloniei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe … The post Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți first appeared on ZUGO. Articolul Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți apare prima dată în ZUGO.
15 septembrie 2025
14:00
Ministerul Afacerilor Interne lucrează la un proiect care ar putea schimba modul în care sunt cumpărate cartelele de telefonie mobilă și alte servicii de telecomunicații. Ministrul Daniella Misail-Nichitin a anunțat că inițiativa, dezvoltată în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție și Serviciul Tehnologiei Informaționale, prevede comercializarea acestora doar în baza unui act de identitate, cu … The post Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu act de identitate first appeared on ZUGO. Articolul Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu act de identitate apare prima dată în ZUGO.
13:30
R. Moldova se pregătește să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, este convins că R. Moldova „va gestiona foarte bine” activitățile pe care și le-a propus până în luna mai 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „R. Moldova a … The post Republica Moldova preia Președinția Consiliului Europei first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova preia Președinția Consiliului Europei apare prima dată în ZUGO.
13:10
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 15 septembrie, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi, în sectorul Botanica al Chișinăului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), apelul la 112 a fost recepționat la ora 09:18. Pentru intervenție au fost direcționate patru echipe AMU, inclusiv una … The post Accident grav pe șoseaua Muncești. Patru persoane au ajuns la spital first appeared on ZUGO. Articolul Accident grav pe șoseaua Muncești. Patru persoane au ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept „agresor” în războiul împotriva Ucrainei, marcând o nouă înăsprire a poziției sale față de Moscova. Comentând victimele din ambele tabere, Trump a declarat duminică reporterilor că „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Mai mulți din Rusia, dar când ești … The post Trump a numit, pentru prima dată, Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Trump a numit, pentru prima dată, Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina apare prima dată în ZUGO.
12:20
Amenzi de peste 1,25 mln de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii … The post Aproape 300 de persoane, amendate după ce au fost prinse că au dat foc vegetației uscate first appeared on ZUGO. Articolul Aproape 300 de persoane, amendate după ce au fost prinse că au dat foc vegetației uscate apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale într-o cauză penală complexă, care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, au efectuat … The post video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală apare prima dată în ZUGO.
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat, în cadrul ședinței din 13 septembrie curent, și a respins contestația depusă de Partidul Politic „Partidul Nostru” și de Olesea Stamate, candidată independentă la funcția de deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritatea electorală a fost sesizată cu privire la pretinse încălcări ale legislației electorale … The post CEC respinge contestațiile privind participarea lui Alexei Buzu în acțiuni electorale first appeared on ZUGO. Articolul CEC respinge contestațiile privind participarea lui Alexei Buzu în acțiuni electorale apare prima dată în ZUGO.
11:10
CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat un bilanț impresionant al acțiunilor desfășurate săptămâna trecută, care include 15 rețineri, zeci de percheziții și sechestre pe bunuri în valoare de milioane de lei, în dosare de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și abuz de serviciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului, în perioada de referință, … The post CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală first appeared on ZUGO. Articolul CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală apare prima dată în ZUGO.
10:50
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău # Zugo.md
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiile acestora pot depune, începând de astăzi, cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ de pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. De asemenea, pot aplica pentru locuințe sociale și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul Muncii și … The post Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:10
Administrația transnistreană ia în vedere sancționarea pietonilor care traversează strada neregulamentar – în afara trecerilor de pietoni sau la culoarea roșie a semaforului. Organul legislativ al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene urmează să examineze un proiect de lege care va permite inspectorilor rutieri să constate încălcările comise de pietoni cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de … The post Tiraspolul va sancționa pietonii surprinși de camere traversând strada neregulamentar first appeared on ZUGO. Articolul Tiraspolul va sancționa pietonii surprinși de camere traversând strada neregulamentar apare prima dată în ZUGO.
09:40
Poliția de Frontieră: Actele digitale nu sunt valabile pentru traversarea frontierei R. Moldova # Zugo.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a anunțat că traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei, conform legislației în vigoare. „Trecerea … The post Poliția de Frontieră: Actele digitale nu sunt valabile pentru traversarea frontierei R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Poliția de Frontieră: Actele digitale nu sunt valabile pentru traversarea frontierei R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:20
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Convocarea a venit din dispoziția … The post Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile apare prima dată în ZUGO.
09:00
Cine sunt cei mai mari creditori externi ai R. Moldova. Fluctuaţia cursului dolarului a avut cel mai mare impact # Zugo.md
Pe 30 iunie 2025, soldul datoriei de stat externe a fost de circa 4,67 miliarde de dolari (echivalentul a 78,7 miliarde de lei), fiind format în totalitate din datorie de stat externă directă, arată un raport al Ministerului Finanţelor. Cei mai mare creditori sunt Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Cine sunt cei mai mari creditori externi ai R. Moldova. Fluctuaţia cursului dolarului a avut cel mai mare impact first appeared on ZUGO. Articolul Cine sunt cei mai mari creditori externi ai R. Moldova. Fluctuaţia cursului dolarului a avut cel mai mare impact apare prima dată în ZUGO.
08:40
Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile din septembrie # Zugo.md
Președinta Maia Sandu acuză Rusia de ingerință în alegerile din Republica Moldova, inclusiv asupra alegătorilor din diaspora. Șefa statului, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga al doilea mandat anul trecut, a declarat pentru Financial Times că Moscova și-a intensificat campania de dezinformare online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Rușii vizează diaspora”, a spus … The post Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile din septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile din septembrie apare prima dată în ZUGO.
13 septembrie 2025
13:00
Cum încearcă Rusia să submineze R. Moldova prin propagandă, influență politică și rețele economice # Zugo.md
Federația Rusă rămâne statul cu cea mai agresivă și persistentă implicare în spațiul informațional al R. Moldova, constată expertul asociat al Comunității WatchDog, Eugen Muravschi. De la șantaj energetic, embargouri comerciale și sprijinirea regimului separatist de la Tiraspol, până la finanțarea ilegală a partidelor și manipularea online prin troli și boți, arsenalul Moscovei s-a diversificat … The post Cum încearcă Rusia să submineze R. Moldova prin propagandă, influență politică și rețele economice first appeared on ZUGO. Articolul Cum încearcă Rusia să submineze R. Moldova prin propagandă, influență politică și rețele economice apare prima dată în ZUGO.
12:50
foto, video | La Chișinău au ajuns peste 130 de italieni care vor explora Moldova „autentică”. Locul le-a fost dezvăluit abia la aterizare # Zugo.md
La Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au aterizat vineri peste 130 de oaspeți din Italia — jurnaliști, influenceri și turiști — pentru un program construit pe experiențe autentice și storytelling produs la fața locului. Timp de trei zile (12–15 septembrie), Moldova se transformă pentru ei într-un „platou” de povești: vinării cu tradiție, peisaje rurale calme, … The post foto, video | La Chișinău au ajuns peste 130 de italieni care vor explora Moldova „autentică”. Locul le-a fost dezvăluit abia la aterizare first appeared on ZUGO. Articolul foto, video | La Chișinău au ajuns peste 130 de italieni care vor explora Moldova „autentică”. Locul le-a fost dezvăluit abia la aterizare apare prima dată în ZUGO.
12:30
Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat într-un interviu pentru Veridica.md că în afară de activitatea rețelei criminale „Șor”, manifestată îndeosebi prin amploarea finanțării ilegale și corupției electorale, autoritățile se confruntă cu refuzul inexplicabil al rețelei TikTok de a reacționa la sesizările responsabililor de la Chișinău privind blocarea sau suspendarea conturilor … The post Șeful Poliției denunță lipsă de reacție din partea TikTok: A respins 95% din solicitări first appeared on ZUGO. Articolul Șeful Poliției denunță lipsă de reacție din partea TikTok: A respins 95% din solicitări apare prima dată în ZUGO.
12:20
Ministerul Justiției a recepționat vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, … The post Autoritățile au recepționat decizia Greciei de extrădare a lui Plahotniuc first appeared on ZUGO. Articolul Autoritățile au recepționat decizia Greciei de extrădare a lui Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
12 septembrie 2025
16:20
Albania numește un ministru responsabil cu achizițiile publice, generat de inteligența artificială # Zugo.md
Premierul albanez, Edi Rama, a anunțat joi numirea unui ministru generat de inteligența artificială (AI), o premieră mondială, transmite France Presse, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Numele ministrului virtual este Diella, care înseamnă ‘soare’ în albaneză’, a declarat Rama în timp ce își prezenta noul guvern la o reuniune a mișcării sale, … The post Albania numește un ministru responsabil cu achizițiile publice, generat de inteligența artificială first appeared on ZUGO. Articolul Albania numește un ministru responsabil cu achizițiile publice, generat de inteligența artificială apare prima dată în ZUGO.
14:10
La finalul fiecărui eveniment RAM Impact, scena devine un spațiu deschis pentru toți cei care vor să împărtășească idei sau observații la Microfonul Liber. Iar RAMxRezina din 10 septembrie nu a fost o excepție. Tineri și adulți, participanți locali, dar și din alte țări au urcat pe scenă pentru a-și spune gândurile. Urmărește-ne pe Telegram … The post foto | Microfonul Liber la RAMxRezina: „Vocea noastră contează” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Microfonul Liber la RAMxRezina: „Vocea noastră contează” apare prima dată în ZUGO.
13:50
Radu Marian a publicat pe rețelele sociale date scurse în spațiul public dintr-un sondaj IRI și marcat cu „NOT FOR PUBLIC DISTRIBUTION” (n.r. „Nu pentru distribuire publică”), susținând că formațiunea pro-europeană este aproape de o majoritate parlamentară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „O să aibă trădătorii Kremlinului o surpriză neplăcută când vor vedea publicat oficial … The post Sondaj pentru Washington: PAS ar obține majoritatea în noul Parlament first appeared on ZUGO. Articolul Sondaj pentru Washington: PAS ar obține majoritatea în noul Parlament apare prima dată în ZUGO.
13:10
foto | „TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare”. Despre responsabilitatea online la RAMxRezina # Zugo.md
Creatorii de conținut Elena Chizil, Vicu Țurcan și Beatrice Mustea au fost speakeri la RAMxRezina pe 10 septembrie, în cadrul panelului „Cum comunicăm în era TikTok-ului”. Cei trei au discutat despre cum transmitem mesajele pe online, importanța verificării informațiilor și responsabilitatea cu care îți construiești vizibilitatea pe social media. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Fiecare … The post foto | „TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare”. Despre responsabilitatea online la RAMxRezina first appeared on ZUGO. Articolul foto | „TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare”. Despre responsabilitatea online la RAMxRezina apare prima dată în ZUGO.
12:50
„Nu este doar o chestiune de solidaritate”. Autoritățile din R. Moldova analizează cum ar putea să participe la reconstrucția Ucrainei # Zugo.md
Autoritățile din R. Moldova analizează cum ar putea să participe la reconstrucția Ucrainei, în contextul conflictului armat aflat în desfășurare. Obiectivul este ca țara noastră să fie nu doar o zonă de tranzit, ci să se implice activ în proiectele de refacere, afirmă directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, într-un interviu pentru AGORA. Urmărește-ne pe Telegram și … The post „Nu este doar o chestiune de solidaritate”. Autoritățile din R. Moldova analizează cum ar putea să participe la reconstrucția Ucrainei first appeared on ZUGO. Articolul „Nu este doar o chestiune de solidaritate”. Autoritățile din R. Moldova analizează cum ar putea să participe la reconstrucția Ucrainei apare prima dată în ZUGO.
12:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat lansarea procesului de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile de votare din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tipărirea a început vineri, la ora 10:00, în incinta „Tipografiei Centrale” din Chișinău, situată pe strada Florilor. La … The post A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate first appeared on ZUGO. Articolul A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.