Guvernul primește „oxigen” de la BNM: dobânzile scad, banii devin mai accesibili
Bani.md, 18 septembrie 2025 11:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, în unanimitate, să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 6,25% la 6,00%. Decizia face parte dintr-un set de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională și să mențină inflația pe termen mediu în […]
• • •
Acum 15 minute
11:10
Acum o oră
10:50
În cadrul emisiunii „Teritoriul libertății" de la RLIVE TV, Vadim Ceban, director interimar al companiei „Moldovagaz", a comentat schimbările majore de pe piața europeană a gazelor naturale, respingând zvonurile privind predominanța gazului rusesc. Potrivit lui Ceban, în ultimii ani, structura importurilor energetice ale Uniunii Europene s-a transformat radical, iar cota „Gazprom" a scăzut de la […]
10:50
Europa traversează o perioadă de instabilitate politică și administrativă, în care tot mai mulți lideri par incapabili să facă față provocărilor, scrie Bloomberg. Potrivit analizei, premierul Marii Britanii Keir Starmer și președintele Franței Emmanuel Macron se confruntă cu cele mai mari dificultăți, însă situații similare se regăsesc de la Haga până la Varșovia și de […]
10:30
În cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a prezentat raportul privind utilizarea fondurilor destinate infrastructurii rutiere. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului 2025 au fost valorificate peste 1 miliard de lei pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale. Suma reprezintă aproximativ […]
Acum 2 ore
10:20
Partidul AUR are 62 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc ingineri, pedagogi, juriști, mecanici, arhitecți, psihologi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Unire. Adevăr. Familie. Tradiție. Credință Orientare geopolitcă: Oficial formațiunea optează pentru unire cu România. În spațiul public din România partidul este acuzat de promovarea intereselor Rusiei. Primii […]
10:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie-august 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,8% față de anul precedent, ajungând la 60 milioane lei. Potrivit instituției, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 20.129 contracte de dare în […]
10:00
În sezonul iulie-august 2025, exporturile de orz din Republica Moldova s-au menținut la un nivel stabil, însă au adus venituri mai mari datorită scumpirii prețului de export, arată analiza economistului Iurie Rija. În total, Moldova a exportat 77,4 mii tone de orz, aproape identic cu perioada similară din 2024 (75,2 mii tone). Diferența semnificativă s-a […]
Acum 24 ore
17:50
Forum internațional pentru IMM-urile din Moldova, organizat de Camera de Comerț și Industrie # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat Forumul Internațional „Dezvoltare și Acces pe Piețele Externe pentru IMM-urile din Republica Moldova", eveniment inclus în agenda Moldova Business Week 2025. La forum au participat peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, Canada și Belgia, activi în sectoare […]
17:40
Mișcări tectonice pe piața cărnii: imperiul spirtoaselor își crește puterea cu 124,5 milioane de lei # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord", în sumă de 124,5 milioane lei, reprezentând 6 226 538 de acțiuni ordinare nominative, emise din contul datoriilor creditoriale. În urma operațiunii, capitalul social al societății va crește la 141 005 460 lei, divizat în 7 050 273 de acțiuni […]
15:20
Crama Mircești, vinăria de familie, a ajuns în doar câțiva ani să fie prezentă în restaurante și vinoteci exclusiviste din întreaga Europă. Afacerea este deținută în cote egale de Veronica Godea, fiica milionarului în imobiliare Viorel Godea (deține una dintre companiile de top de construcții Lagmar n.a), și de enologul Arcadie Foșnea, cel care a […]
15:20
Contracte cu Lukoil, palate la București și acuzații de mită: imperiul obscur al fraților Slivinschi # Bani.md
Numele familiei Slivinschi a intrat în atenția opiniei publice din România pe 9 septembrie, când presa a relatat că Valeriu Slivinschi, în vârstă de 36 de ani, ar fi suspectat de mituirea conducerii ELCEN, compania care produce peste 90% din energia termică a Capitalei. Scopul mitei ar fi fost urgentarea plăților către firmele deținute de […]
14:50
Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE # Bani.md
Începând cu 16 septembrie, Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nepalimentare și Protecția Consumatorilor a demarat un proces de monitorizare a calității carburanților comercializați pe piață. Potrivit autorităților, probe de combustibil sunt prelevate aleatoriu de la stațiile de alimentare și depozitele petroliere, pentru a asigura un control obiectiv și imparțial. Guvernul susține că noul mecanism de verificare […]
14:40
Uniunea Europeană intenționează să propună în această săptămână un nou set de sancțiuni care vizează companii chineze suspectate că sprijină efortul de război al Kremlinului, scrie Politico. Pachetul face parte dintr-o ofensivă diplomatică menită să convingă președintele american Donald Trump să adopte o linie mai dură față de Rusia. Potrivit surselor diplomatice citate, în discuțiile […]
14:20
Pelicula „La drum cu tata" de Anca Miruna Lăzărescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun – îngrijorarea pentru tatăl lor bolnav. Mihai este mai mare și se frământă între a accepta […]
14:20
VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii # Bani.md
Poliția va avea grijă ca populația Moldovei să se simtă în siguranță în ziua alegerilor, a declarat pentru Realitatea Șeful Poliției Național, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul nu a dezvăluit, invocând motive de securitate, câți ofițeri vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a scrutinului. În același timp, potrivit lui, oamenii legii se […]
14:10
Partidul Democrația Acasă are 88 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc agricultori, juriști, pedagogi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Curajul este începutul biruinței Orientare geopolitcă: Formațiunea nu s-a expus public despre opțiunile sale geopolitice până la momentul redactării dosarului. Primii 10 candidați pe listă: Vasile Costiuc, Sergiu Stefanco, Ana […]
13:00
Vești bune pentru consumatori: tariful la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele […]
12:10
Președintele american Donald Trump a anunțat marți un acord între Statele Unite și China care va permite aplicației TikTok să continue să funcționeze pe piața americană. Potrivit mai multor surse, înțelegerea este similară cu un plan discutat în primăvară și prevede transferul activelor TikTok din SUA către proprietari americani, pentru a răspunde preocupărilor legate de […]
12:00
Moldoveanul care a înființat o companie aeriană peste Prut deschide a doua rută spre SUA la Chicago din iunie 2026 # Bani.md
HiSky, compania controlată de moldoveanul Iulian Scorpan, va inaugura pe 4 iunie 2026 a doua sa rută lung-curier spre America, prin deschiderea legăturii directe dintre București și aeroportul O'Hare din Chicago (SUA). Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica, cu plecare din București la ora 9:00 și o durată de […]
Ieri
11:00
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu BERD: România, gata să preia Portul Giurgiulești. Miza 100 de milioane de dolari # Bani.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, tema principală fiind vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. La licitația de vânzare a operatorului ICS Danube Logistics, deținut integral de BERD, […]
10:40
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, realizată datorită parteneriatului strategic pentru investiții cu Statele Unite ale Americii. Proiectul, cu o valoare de 130 de milioane de dolari, va fi finanțat integral de partea americană și are ca obiectiv conectarea directă a Republicii Moldova la sistemul […]
09:30
ANRE a retart licența de furnizare ÎCS „Nord Gaz Sângerei" SRL. În consecință, obligațiile de serviciu public exercitate de această companie au fost revocate, iar listele titularilor și ale operatorilor de distribuție au fost actualizate. Totodată, Consiliul ANRE a aprobat tarifele reglementate pentru serviciile de distribuție a gazelor naturale prestate de F.P.C. „Lăcătuș" S.R.L. Acestea […]
16 septembrie 2025
19:10
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a anunțat că va publica pe 30 septembrie 2025, imediat după alegerile parlamentare, datele referitoare la: „Produsul Intern Brut în trimestrul II 2025" „Forța de muncă, ocuparea și șomajul în trimestrul II 2025". Decizia este motivată de necesitatea implementării noii baze de sondaj EMDOS 3, elaborată pe baza […]
18:20
Luni a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din peste 40 de […]
17:00
Banca Mondială pompează 70 de miliarde de dolari în Africa, în timp ce SUA și Europa taie ajutoarele # Bani.md
Africa va beneficia de aproximativ 70% dintr-un pachet de finanțare de 100 de miliarde de dolari, mobilizat de un departament al Băncii Mondiale pentru a sprijini cele mai sărace state din lume, scrie Semafor. Decizia vine pe fondul reducerii ajutorului extern tradițional destinat continentului. „Am transmis un mesaj clar: banca rămâne ferm angajată în sprijinirea […]
15:50
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova", Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii […]
15:10
Parchetul European (EPPO) a anunțat desfășurarea cea mai mare operațiune de acest tip din istoria Uniunii Europene, după ce în portul Pireu din Grecia – controlat de compania chineză de stat COSCO – au fost confiscate 2.435 de containere cu mărfuri provenite din China. Potrivit Politico, containerele conțineau în special biciclete electrice, textile și încălțăminte, […]
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Dondușeni". Astfel, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va constitui 39,38 lei/m³, ceea ce reprezintă o majorare cu
14:10
Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău # Bani.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova, începând cu 1 octombrie 2025. El o înlocuiește pe Catarina Bjorlin Hansen, care a fost desemnată șefă a BERD în Irak. Giuseppe Grimaldi deține o vastă experiență în domeniul reformelor și politicilor publice în […] Articolul Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
13:50
„Cea mai fericită fată din lume” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Pelicula va putea fi vizionată marți seara, începând cu ora 22:00. Delia are 18 ani și locuiește într-un orășel românesc. Tânăra devine norocoasa câștigătoare a unei campanii de promovare organizată de o firmă […] Articolul CineMade in România: „Cea mai fericită fată din lume”, filmul de marți seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
13:50
Blocul electoral „Împreună” are 60 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc economiști, juriști, militari, pedagogi și lideri de partid. Partide din bloc: Partidul Schimbării, Partidul Verde Ecologist. Slogan: Moldova poate mai mult. Moldova poate mai bine. Direcția EU Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Sergiu Tofilat, Anatolie Prohnițchi, […] Articolul Dosarul candidatului: Blocul Electoral „Împreună” apare prima dată în Bani.md.
13:50
Cetățenii din Republica Moldova pot avea domiciliu sau reședință temporară. În termeni oficiali vorbind, domiciliul reprezintă adresa indicată în acte. Reședința temporară este locul unde persoana trăiește de facto. Dacă cele două adrese diferă, până pe 3 septembrie cetățenii au putut să își declare reședința temporară, pentru a fi incluși în lista de bază și […] Articolul Briefingul Zilei: Cum pot solicita cetățenii certificat cu drept de vot apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor pentru anul 2025 publicate de mapsinterlude. Pe locul doi se situează Albania, cu 27,8%, urmată de Georgia, cu 22,1%. Ucraina are o economie ascunsă estimată la 19,3% din PIB, în timp ce Turcia se ridică […] Articolul Moldova, „lider” rușinos în Europa: peste o treime din PIB vine din economia tenebră apare prima dată în Bani.md.
10:20
Descinderi în forță la Chișinău: „Fulgerul” și PCCOCS scot la iveală o schemă uriașă de spălare de bani # Bani.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară percheziții în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic. Autoritățile nu […] Articolul Descinderi în forță la Chișinău: „Fulgerul” și PCCOCS scot la iveală o schemă uriașă de spălare de bani apare prima dată în Bani.md.
10:00
Compania „Energocom” anunță că a reușit să asigure, deja, 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba de 7,45 milioane MWh, echivalent cu circa 700 milioane metri cubi de gaze cu livrare fermă. Potrivit companiei, achizițiile au fost realizate preponderent la prețuri indexate, […] Articolul Vine, în sfârșit, o ieftinire a gazelor? Preț mediu estimat: 410 EUR/1000 de metri cubi apare prima dată în Bani.md.
09:50
Exporturile agricole ale Republicii Moldova au intrat într-o etapă intensă în vara anului 2025, însă cu rezultate mixte între culturi, arată analiza realizată de economistul Iurie Rija. În iulie–august 2025, traderii moldoveni au expediat peste hotare 307 mii tone de grâu, un volum record pentru început de sezon. Totuși, dinamica a fost umbrită de o […] Articolul Europa lovește în fermierii moldoveni: grâul de calitate, aruncat la categoria furaj apare prima dată în Bani.md.
15 septembrie 2025
18:10
MInisterul Economiei anunță lansarea burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți locali. Anunțul a fost făcut în cadrul forumului economic Moldova Business Week 2025. Noua bursă, organizată ca societate pe acțiuni, va avea un capital social inițial de 3 milioane de euro, investit […] Articolul Moldova își lansează o nouă bursă de valori. Cine sunt fondatorii apare prima dată în Bani.md.
17:10
Până la 8 septembrie, 21 din cei 23 de concurenți electorali au deschis conturi de campanie, iar 19 dintre aceștia au depus rapoarte financiare, arată datele prezentate de Asociația Promo-LEX. Conform rapoartelor, veniturile declarate însumează circa 28,4 milioane de lei, provenite în special din donații ale persoanelor fizice (47%) și transferuri din conturile curente ale […] Articolul Campanie de lux! Cine sunt campionii finanțării electorale apare prima dată în Bani.md.
16:30
Ai rude care nu se pot deplasa la secția de votare? Ce trebuie să faci pentru a solicita urna mobilă la domiciliu # Bani.md
Începând cu 15 septembrie, alegătorii pot solicita urna mobilă pentru a participa la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Cererile se vor depune în formă scrisă și pot fi transmise inclusiv prin intermediul membrilor de familie sau asistentului social. Solicitarea se depune în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până […] Articolul Ai rude care nu se pot deplasa la secția de votare? Ce trebuie să faci pentru a solicita urna mobilă la domiciliu apare prima dată în Bani.md.
15:20
Rusia și China au început să recurgă din ce în ce mai des la comerț prin barter, revenind la o practică specifică anilor 90, pentru a ocoli dificultățile de plată cauzate de sancțiunile occidentale, relatează Reuters. Potrivit unor surse din domeniul comerțului, băncile chineze refuză să accepte transferuri din Rusia de teama sancțiunilor secundare, ceea […] Articolul Barterul revine. Rușii dau cereale, chinezii trimit automobile și electrocasnice apare prima dată în Bani.md.
14:50
Partidul Moldova Mare are 56 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, politologi, cadre didactice, jurnaliști, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Dumnezeu și moldovenii sunt cu noi! Orientare geopolitcă: Statalitate și identitate moldovenească Primii 10 candidați pe listă: Victoria Furtună, Adrian Gavrilov, Valeri Oskin, Mihail Gnatiuc, Tatiana […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Moldova Mare apare prima dată în Bani.md.
14:20
Pelicula „Libertate” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează evenimentele din decembrie 1989. În haosul revoluției, un sector al miliției a devenit ținta unui asalt violent, care a degenerat în confruntări sângeroase între militari, polițiști și civili. Capitanul Viorel capturat și […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Libertate” de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
14:20
Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală # Bani.md
În contextul campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie, Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului despre rolul dezbaterilor televizate și despre cât de liberă și obiectivă este presa din Republica Moldova. Opiniile sunt împărțite când vine vorba de dezbateri. Unii recunosc că nu au timp să le urmărească: „Nu prea […] Articolul Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală apare prima dată în Bani.md.
13:40
Republica Moldova, motivul pentru care Bulgaria presează România să construiască un pod peste Dunăre # Bani.md
Aflat într-o vizită la Silistra, pe Dunăre, vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a declarat că este necesară construirea unui nou pod peste fluviu, la Silistra. Oficialul a subliniat că, în total, ar fi nevoie de încă două poduri, dintre care unul „obligatoriu” în acest punct strategic, scrie BTA. Karadjov a […] Articolul Republica Moldova, motivul pentru care Bulgaria presează România să construiască un pod peste Dunăre apare prima dată în Bani.md.
13:20
Un imperiu care deține de toate – de la fabrică de coniac și echipă de fotbal, la supermarketuri, bănci, benzinării, rețele de telefonie, televiziuni și chiar o fermă de sturioni și site-uri de criptominare – holdingul Sheriff din Transnistria este descris de Financial Times drept „compania ce controlează o țară”. Creat de oligarhul Viktor Gușan […] Articolul Firma care a pus stăpânire pe o „țară”, în prag de colaps apare prima dată în Bani.md.
13:10
România se așteaptă în 2025 la o producție de prune cu cel puțin 20% mai mică, ca urmare a înghețului târziu din primăvară. Chiar și așa, țara va rămâne lider european, cu circa 500.000 de tone estimate, după ce anul trecut a produs 610.000 de tone, reprezentând aproape 45% din totalul prunelor din Uniunea Europeană. […] Articolul Ironia pieței! România lider la prune, dar cumpără din Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a activităților economice ilicite desfășurate de întreprinzători, un fenomen care afectează conformarea fiscală și distorsionează mediul concurențial. În luna august 2025, inspectorii fiscali au documentat 199 de cazuri de activitate ilicită, aplicând amenzi în valoare totală de 336 mii lei, conform art. 263 alin. (1) […] Articolul Comerțul ilegal și taxiurile la negru, lovite de Fisc: 200 de cazuri într-o lună apare prima dată în Bani.md.
11:40
VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin # Bani.md
Cel mai mare butoi din lume se află în localitatea Scoreni, raionul Strășeni. Satul este cunoscut pentru polobocarii săi, iar construcția a devenit un veritabil obiectiv turistic. Primarul Svetalana Tabacari relatează că ideea de a construi butoiul a venit după ce mai mulți tineri din Chișinău au vizitat Scoreniul în cadrul unui proiect. Ei au […] Articolul VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin apare prima dată în Bani.md.
11:20
Boom la exporturi! +30% într-o lună, însă importurile au lasat o gaură de peste patru miliarde de dolari # Bani.md
În luna iulie 2025 exporturile de mărfuri au însumat 347 milioane dolari SUA, în creștere cu 30,3% față de iunie și cu 21,8% comparativ cu iulie 2024, iar importurile au avansat într-un ritm mai modest, de 6,1% față de luna precedentă și 14,8% față de anul trecut, totalizând 905,1 milioane dolari SUA, arată datele Biroului […] Articolul Boom la exporturi! +30% într-o lună, însă importurile au lasat o gaură de peste patru miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
14 septembrie 2025
16:10
Alianța Liberalilor Democrați Europeni are 54de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, profesori, medici, reprezentanți ai sectorului real al economiei, dar și studenți și pensionari. Slogan: Vocea ta. Puterea ta Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Arina Spătaru, Tatiana Leahu, Natalia Stanila, Efimia Ionașco, Petru […] Articolul Dosarul Candidatului: Alianța Liberalilor Democrați Europeni apare prima dată în Bani.md.
