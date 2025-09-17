Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE
Bani.md, 17 septembrie 2025 14:50
Începând cu 16 septembrie, Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nepalimentare și Protecția Consumatorilor a demarat un proces de monitorizare a calității carburanților comercializați pe piață. Potrivit autorităților, probe de combustibil sunt prelevate aleatoriu de la stațiile de alimentare și depozitele petroliere, pentru a asigura un control obiectiv și imparțial. Guvernul susține că noul mecanism de verificare […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE # Bani.md
14:40
Uniunea Europeană intenționează să propună în această săptămână un nou set de sancțiuni care vizează companii chineze suspectate că sprijină efortul de război al Kremlinului, scrie Politico. Pachetul face parte dintr-o ofensivă diplomatică menită să convingă președintele american Donald Trump să adopte o linie mai dură față de Rusia. Potrivit surselor diplomatice citate, în discuțiile […]
Acum o oră
14:20
Pelicula „La drum cu tata" de Anca Miruna Lăzărescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun – îngrijorarea pentru tatăl lor bolnav. Mihai este mai mare și se frământă între a accepta […]
14:20
VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii # Bani.md
Poliția va avea grijă ca populația Moldovei să se simtă în siguranță în ziua alegerilor, a declarat pentru Realitatea Șeful Poliției Național, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul nu a dezvăluit, invocând motive de securitate, câți ofițeri vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a scrutinului. În același timp, potrivit lui, oamenii legii se […]
14:10
Partidul Democrația Acasă are 88 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc agricultori, juriști, pedagogi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Curajul este începutul biruinței Orientare geopolitcă: Formațiunea nu s-a expus public despre opțiunile sale geopolitice până la momentul redactării dosarului. Primii 10 candidați pe listă: Vasile Costiuc, Sergiu Stefanco, Ana […]
Acum 4 ore
13:00
Vești bune pentru consumatori: tariful la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele […]
12:10
Președintele american Donald Trump a anunțat marți un acord între Statele Unite și China care va permite aplicației TikTok să continue să funcționeze pe piața americană. Potrivit mai multor surse, înțelegerea este similară cu un plan discutat în primăvară și prevede transferul activelor TikTok din SUA către proprietari americani, pentru a răspunde preocupărilor legate de […]
12:00
Moldoveanul care a înființat o companie aeriană peste Prut deschide a doua rută spre SUA la Chicago din iunie 2026 # Bani.md
HiSky, compania controlată de moldoveanul Iulian Scorpan, va inaugura pe 4 iunie 2026 a doua sa rută lung-curier spre America, prin deschiderea legăturii directe dintre București și aeroportul O'Hare din Chicago (SUA). Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica, cu plecare din București la ora 9:00 și o durată de […]
Acum 6 ore
11:00
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu BERD: România, gata să preia Portul Giurgiulești. Miza 100 de milioane de dolari # Bani.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, tema principală fiind vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. La licitația de vânzare a operatorului ICS Danube Logistics, deținut integral de BERD, […]
10:40
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, realizată datorită parteneriatului strategic pentru investiții cu Statele Unite ale Americii. Proiectul, cu o valoare de 130 de milioane de dolari, va fi finanțat integral de partea americană și are ca obiectiv conectarea directă a Republicii Moldova la sistemul […]
09:30
ANRE a retart licența de furnizare ÎCS „Nord Gaz Sângerei" SRL. În consecință, obligațiile de serviciu public exercitate de această companie au fost revocate, iar listele titularilor și ale operatorilor de distribuție au fost actualizate. Totodată, Consiliul ANRE a aprobat tarifele reglementate pentru serviciile de distribuție a gazelor naturale prestate de F.P.C. „Lăcătuș" S.R.L. Acestea […]
Acum 24 ore
19:10
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a anunțat că va publica pe 30 septembrie 2025, imediat după alegerile parlamentare, datele referitoare la: „Produsul Intern Brut în trimestrul II 2025" „Forța de muncă, ocuparea și șomajul în trimestrul II 2025". Decizia este motivată de necesitatea implementării noii baze de sondaj EMDOS 3, elaborată pe baza […]
18:20
Luni a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din peste 40 de […]
17:00
Banca Mondială pompează 70 de miliarde de dolari în Africa, în timp ce SUA și Europa taie ajutoarele # Bani.md
Africa va beneficia de aproximativ 70% dintr-un pachet de finanțare de 100 de miliarde de dolari, mobilizat de un departament al Băncii Mondiale pentru a sprijini cele mai sărace state din lume, scrie Semafor. Decizia vine pe fondul reducerii ajutorului extern tradițional destinat continentului. „Am transmis un mesaj clar: banca rămâne ferm angajată în sprijinirea […]
15:50
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova", Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii […]
15:10
Parchetul European (EPPO) a anunțat desfășurarea cea mai mare operațiune de acest tip din istoria Uniunii Europene, după ce în portul Pireu din Grecia – controlat de compania chineză de stat COSCO – au fost confiscate 2.435 de containere cu mărfuri provenite din China. Potrivit Politico, containerele conțineau în special biciclete electrice, textile și încălțăminte, […]
Ieri
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Dondușeni". Astfel, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va constitui 39,38 lei/m³, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,01 lei/m³, iar tariful pentru serviciile de canalizare va fi de 25,27 […]
14:10
Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău # Bani.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova, începând cu 1 octombrie 2025. El o înlocuiește pe Catarina Bjorlin Hansen, care a fost desemnată șefă a BERD în Irak. Giuseppe Grimaldi deține o vastă experiență în domeniul reformelor și politicilor publice în […]
13:50
„Cea mai fericită fată din lume" de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Pelicula va putea fi vizionată marți seara, începând cu ora 22:00. Delia are 18 ani și locuiește într-un orășel românesc. Tânăra devine norocoasa câștigătoare a unei campanii de promovare organizată de o firmă […]
13:50
Blocul electoral „Împreună" are 60 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc economiști, juriști, militari, pedagogi și lideri de partid. Partide din bloc: Partidul Schimbării, Partidul Verde Ecologist. Slogan: Moldova poate mai mult. Moldova poate mai bine. Direcția EU Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Sergiu Tofilat, Anatolie Prohnițchi, […]
13:50
Cetățenii din Republica Moldova pot avea domiciliu sau reședință temporară. În termeni oficiali vorbind, domiciliul reprezintă adresa indicată în acte. Reședința temporară este locul unde persoana trăiește de facto. Dacă cele două adrese diferă, până pe 3 septembrie cetățenii au putut să își declare reședința temporară, pentru a fi incluși în lista de bază și […]
10:30
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor pentru anul 2025 publicate de mapsinterlude. Pe locul doi se situează Albania, cu 27,8%, urmată de Georgia, cu 22,1%. Ucraina are o economie ascunsă estimată la 19,3% din PIB, în timp ce Turcia se ridică […]
10:20
Descinderi în forță la Chișinău: „Fulgerul” și PCCOCS scot la iveală o schemă uriașă de spălare de bani # Bani.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară percheziții în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic. Autoritățile nu […]
10:00
Compania „Energocom" anunță că a reușit să asigure, deja, 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba de 7,45 milioane MWh, echivalent cu circa 700 milioane metri cubi de gaze cu livrare fermă. Potrivit companiei, achizițiile au fost realizate preponderent la prețuri indexate, […]
09:50
Exporturile agricole ale Republicii Moldova au intrat într-o etapă intensă în vara anului 2025, însă cu rezultate mixte între culturi, arată analiza realizată de economistul Iurie Rija. În iulie–august 2025, traderii moldoveni au expediat peste hotare 307 mii tone de grâu, un volum record pentru început de sezon. Totuși, dinamica a fost umbrită de o […]
15 septembrie 2025
18:10
MInisterul Economiei anunță lansarea burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți locali. Anunțul a fost făcut în cadrul forumului economic Moldova Business Week 2025. Noua bursă, organizată ca societate pe acțiuni, va avea un capital social inițial de 3 milioane de euro, investit […]
17:10
Până la 8 septembrie, 21 din cei 23 de concurenți electorali au deschis conturi de campanie, iar 19 dintre aceștia au depus rapoarte financiare, arată datele prezentate de Asociația Promo-LEX. Conform rapoartelor, veniturile declarate însumează circa 28,4 milioane de lei, provenite în special din donații ale persoanelor fizice (47%) și transferuri din conturile curente ale […]
16:30
Ai rude care nu se pot deplasa la secția de votare? Ce trebuie să faci pentru a solicita urna mobilă la domiciliu # Bani.md
Începând cu 15 septembrie, alegătorii pot solicita urna mobilă pentru a participa la
15:20
Rusia și China au început să recurgă din ce în ce mai des la comerț prin barter, revenind la o practică specifică anilor 90, pentru a ocoli dificultățile de plată cauzate de sancțiunile occidentale, relatează Reuters. Potrivit unor surse din domeniul comerțului, băncile chineze refuză să accepte transferuri din Rusia de teama sancțiunilor secundare, ceea […] Articolul Barterul revine. Rușii dau cereale, chinezii trimit automobile și electrocasnice apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Partidul Moldova Mare are 56 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, politologi, cadre didactice, jurnaliști, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Dumnezeu și moldovenii sunt cu noi! Orientare geopolitcă: Statalitate și identitate moldovenească Primii 10 candidați pe listă: Victoria Furtună, Adrian Gavrilov, Valeri Oskin, Mihail Gnatiuc, Tatiana […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Moldova Mare apare prima dată în Bani.md.
14:20
Pelicula „Libertate” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează evenimentele din decembrie 1989. În haosul revoluției, un sector al miliției a devenit ținta unui asalt violent, care a degenerat în confruntări sângeroase între militari, polițiști și civili. Capitanul Viorel capturat și […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Libertate” de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
14:20
Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală # Bani.md
În contextul campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie, Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului despre rolul dezbaterilor televizate și despre cât de liberă și obiectivă este presa din Republica Moldova. Opiniile sunt împărțite când vine vorba de dezbateri. Unii recunosc că nu au timp să le urmărească: „Nu prea […] Articolul Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală apare prima dată în Bani.md.
13:40
Republica Moldova, motivul pentru care Bulgaria presează România să construiască un pod peste Dunăre # Bani.md
Aflat într-o vizită la Silistra, pe Dunăre, vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a declarat că este necesară construirea unui nou pod peste fluviu, la Silistra. Oficialul a subliniat că, în total, ar fi nevoie de încă două poduri, dintre care unul „obligatoriu” în acest punct strategic, scrie BTA. Karadjov a […] Articolul Republica Moldova, motivul pentru care Bulgaria presează România să construiască un pod peste Dunăre apare prima dată în Bani.md.
13:20
Un imperiu care deține de toate – de la fabrică de coniac și echipă de fotbal, la supermarketuri, bănci, benzinării, rețele de telefonie, televiziuni și chiar o fermă de sturioni și site-uri de criptominare – holdingul Sheriff din Transnistria este descris de Financial Times drept „compania ce controlează o țară”. Creat de oligarhul Viktor Gușan […] Articolul Firma care a pus stăpânire pe o „țară”, în prag de colaps apare prima dată în Bani.md.
13:10
România se așteaptă în 2025 la o producție de prune cu cel puțin 20% mai mică, ca urmare a înghețului târziu din primăvară. Chiar și așa, țara va rămâne lider european, cu circa 500.000 de tone estimate, după ce anul trecut a produs 610.000 de tone, reprezentând aproape 45% din totalul prunelor din Uniunea Europeană. […] Articolul Ironia pieței! România lider la prune, dar cumpără din Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a activităților economice ilicite desfășurate de întreprinzători, un fenomen care afectează conformarea fiscală și distorsionează mediul concurențial. În luna august 2025, inspectorii fiscali au documentat 199 de cazuri de activitate ilicită, aplicând amenzi în valoare totală de 336 mii lei, conform art. 263 alin. (1) […] Articolul Comerțul ilegal și taxiurile la negru, lovite de Fisc: 200 de cazuri într-o lună apare prima dată în Bani.md.
11:40
VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin # Bani.md
Cel mai mare butoi din lume se află în localitatea Scoreni, raionul Strășeni. Satul este cunoscut pentru polobocarii săi, iar construcția a devenit un veritabil obiectiv turistic. Primarul Svetalana Tabacari relatează că ideea de a construi butoiul a venit după ce mai mulți tineri din Chișinău au vizitat Scoreniul în cadrul unui proiect. Ei au […] Articolul VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin apare prima dată în Bani.md.
11:20
Boom la exporturi! +30% într-o lună, însă importurile au lasat o gaură de peste patru miliarde de dolari # Bani.md
În luna iulie 2025 exporturile de mărfuri au însumat 347 milioane dolari SUA, în creștere cu 30,3% față de iunie și cu 21,8% comparativ cu iulie 2024, iar importurile au avansat într-un ritm mai modest, de 6,1% față de luna precedentă și 14,8% față de anul trecut, totalizând 905,1 milioane dolari SUA, arată datele Biroului […] Articolul Boom la exporturi! +30% într-o lună, însă importurile au lasat o gaură de peste patru miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
14 septembrie 2025
16:10
Alianța Liberalilor Democrați Europeni are 54de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, profesori, medici, reprezentanți ai sectorului real al economiei, dar și studenți și pensionari. Slogan: Vocea ta. Puterea ta Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Arina Spătaru, Tatiana Leahu, Natalia Stanila, Efimia Ionașco, Petru […] Articolul Dosarul Candidatului: Alianța Liberalilor Democrați Europeni apare prima dată în Bani.md.
12:00
„Felicia, înainte de toate…” – pelicula din seria „CinaMade in România”, difuzată duminică seara la RLIVE TV # Bani.md
„Felicia, înainte de toate…” de Răzvan Rădulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Ziua de plecare a Feliciei, după vizita făcută în fiecare an familiei ei din București, este foarte agitată. Tânăra începe prea târziu să-și strângă […] Articolul „Felicia, înainte de toate…” – pelicula din seria „CinaMade in România”, difuzată duminică seara la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:50
România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare # Bani.md
România își reînvie industria de apărare cu sprijinul Statelor Unite și al Germaniei, transformându-se rapid într-un hub strategic pentru NATO pe flancul estic. Țara construiește fabrici de drone și de pulberi în Brașov, extinde producția de vehicule blindate și pregătește lansarea asamblării tancurilor Leopard la Satu Mare, relatează Radio Free Europe România, noteză euromaidanpress. Ministerul […] Articolul România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare apare prima dată în Bani.md.
11:00
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a prezentat un model în ediție specială, creat ca ironie la adresa taxelor vamale punitive de 39% introduse de președintele american Donald Trump asupra importurilor din Elveția. Modelul, denumit sugestiv „WHAT IF…TARIFFS?”, are pe cadran cifrele trei și nouă inversate, o referire directă la nivelul taxei impuse. Lansat miercuri la […] Articolul Industria de lux lovește înapoi: Swatch ironizează taxele de 39% cu un ceas „provocator” apare prima dată în Bani.md.
10:50
Miliardarul Coca-Cola șochează: „Nu deveniți antreprenori, în fiecare zi puteți da faliment” # Bani.md
Mike Repole, antreprenorul american care a co-fondat și vândut giganții Glaceau și BodyArmor către Coca-Cola pentru o sumă totală de 9,7 miliarde de dolari, are un mesaj surprinzător pentru cei care visează să își lanseze propria afacere: mai bine să nu o facă. Într-un interviu acordat canalului The School of Hard Knocks, Repole a descris […] Articolul Miliardarul Coca-Cola șochează: „Nu deveniți antreprenori, în fiecare zi puteți da faliment” apare prima dată în Bani.md.
10:20
Președintele american Donald Trump a cerut statelor membre NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, condiționând astfel introducerea unor noi sancțiuni economice împotriva Moscovei. Liderul de la Casa Albă a subliniat, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că „este pregătit să impună sancțiuni serioase Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de […] Articolul NATO prinsă cu mâța-n sac: Trump dezvăluie cine alimentează Rusia cu milioane pe zi apare prima dată în Bani.md.
10:10
În lunile iulie–august 2025, Republica Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă, arată analiza economistului Iurie Rija. Volumul livrărilor a urcat la 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față de 2024 și cu 55,6% comparativ cu 2023. Prin raportare la 2022, avansul este […] Articolul Exporturi de grâu „invizibile” pentru UE: unde ajunge, de fapt, producția Moldovei apare prima dată în Bani.md.
13 septembrie 2025
16:20
Partidul Social-Democrat European are 86 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc foști și actuali funcționari publici, medici, profesori, juriști, oameni de afaceri, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Construim viitorul acasă Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Tudor Ulianovschi, Ion Sula, Alexandru Cauia, Violeta […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Social Democrat European apare prima dată în Bani.md.
11:40
„Loverboy” de Cătălin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Luca este un tânăr de 20 de ani, care seduce femei pentru a le pasa unei rețele de prostituție. Când o întâlnește pe frumoasa Veli, tânărul se […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Loverboy”, sâmbătă seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
10:30
Prețul aurului a urcat luni la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie, potrivit Financial Times. Valul de creștere este alimentat de așteptările investitorilor privind o reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed) și de tensiunile legate de independența băncii centrale americane. În ultimele trei săptămâni, aurul a câștigat 9%, […] Articolul Aurul sparge recordurile: 3.616 dolari pe uncie, dolarul pierde teren apare prima dată în Bani.md.
10:20
Creșterea vârstei medii a alegătorilor din Republica Moldova aduce o prezență mai stabilă și mai ridicată la urne, însă acest lucru se datorează în principal electoratului vârstnic, în timp ce tinerii rămân slab reprezentați, cu o implicare ceva mai activă în diaspora decât în țară. Concluziile aparțin expertului economic Veaceslav Ioniță, prezentate în emisiunea „Analize […] Articolul Moldova votează cu părul alb: vârstnicii decid, tinerii stau acasă apare prima dată în Bani.md.
10:00
Washingtonul lovește Moscova: SUA promit să „curețe” Europa de gazul rusesc în doar șase luni # Bani.md
Europa ar putea întrerupe importurile de gaze naturale din Rusia în decurs de șase până la 12 luni, dacă va lua această decizie politică, a declarat ministrul american al Energiei, Chris Wright, citat de Reuters. Oficialul susține că deficitul ar putea fi acoperit prin livrări suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, ceea ce […] Articolul Washingtonul lovește Moscova: SUA promit să „curețe” Europa de gazul rusesc în doar șase luni apare prima dată în Bani.md.
