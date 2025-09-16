CineMade in România: „Cea mai fericită fată din lume”, filmul de marți seara, la RLIVE TV
Bani.md, 16 septembrie 2025 13:50
„Cea mai fericită fată din lume” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Pelicula va putea fi vizionată marți seara, începând cu ora 22:00. Delia are 18 ani și locuiește într-un orășel românesc. Tânăra devine norocoasa câștigătoare a unei campanii de promovare organizată de o firmă […] Articolul CineMade in România: „Cea mai fericită fată din lume”, filmul de marți seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 5 minute
14:10
Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău # Bani.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova, începând cu 1 octombrie 2025. El o înlocuiește pe Catarina Bjorlin Hansen, care a fost desemnată șefă a BERD în Irak. Giuseppe Grimaldi deține o vastă experiență în domeniul reformelor și politicilor publice în […] Articolul Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
13:50
„Cea mai fericită fată din lume” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Pelicula va putea fi vizionată marți seara, începând cu ora 22:00. Delia are 18 ani și locuiește într-un orășel românesc. Tânăra devine norocoasa câștigătoare a unei campanii de promovare organizată de o firmă […] Articolul CineMade in România: „Cea mai fericită fată din lume”, filmul de marți seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
13:50
Blocul electoral „Împreună” are 60 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc economiști, juriști, militari, pedagogi și lideri de partid. Partide din bloc: Partidul Schimbării, Partidul Verde Ecologist. Slogan: Moldova poate mai mult. Moldova poate mai bine. Direcția EU Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Sergiu Tofilat, Anatolie Prohnițchi, […] Articolul Dosarul candidatului: Blocul Electoral „Împreună” apare prima dată în Bani.md.
13:50
Cetățenii din Republica Moldova pot avea domiciliu sau reședință temporară. În termeni oficiali vorbind, domiciliul reprezintă adresa indicată în acte. Reședința temporară este locul unde persoana trăiește de facto. Dacă cele două adrese diferă, până pe 3 septembrie cetățenii au putut să își declare reședința temporară, pentru a fi incluși în lista de bază și […] Articolul Briefingul Zilei: Cum pot solicita cetățenii certificat cu drept de vot apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
10:30
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor pentru anul 2025 publicate de mapsinterlude. Pe locul doi se situează Albania, cu 27,8%, urmată de Georgia, cu 22,1%. Ucraina are o economie ascunsă estimată la 19,3% din PIB, în timp ce Turcia se ridică […] Articolul Moldova, „lider” rușinos în Europa: peste o treime din PIB vine din economia tenebră apare prima dată în Bani.md.
10:20
Descinderi în forță la Chișinău: „Fulgerul” și PCCOCS scot la iveală o schemă uriașă de spălare de bani # Bani.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară percheziții în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic. Autoritățile nu […] Articolul Descinderi în forță la Chișinău: „Fulgerul” și PCCOCS scot la iveală o schemă uriașă de spălare de bani apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
10:00
Compania „Energocom” anunță că a reușit să asigure, deja, 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba de 7,45 milioane MWh, echivalent cu circa 700 milioane metri cubi de gaze cu livrare fermă. Potrivit companiei, achizițiile au fost realizate preponderent la prețuri indexate, […] Articolul Vine, în sfârșit, o ieftinire a gazelor? Preț mediu estimat: 410 EUR/1000 de metri cubi apare prima dată în Bani.md.
09:50
Exporturile agricole ale Republicii Moldova au intrat într-o etapă intensă în vara anului 2025, însă cu rezultate mixte între culturi, arată analiza realizată de economistul Iurie Rija. În iulie–august 2025, traderii moldoveni au expediat peste hotare 307 mii tone de grâu, un volum record pentru început de sezon. Totuși, dinamica a fost umbrită de o […] Articolul Europa lovește în fermierii moldoveni: grâul de calitate, aruncat la categoria furaj apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
18:10
MInisterul Economiei anunță lansarea burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți locali. Anunțul a fost făcut în cadrul forumului economic Moldova Business Week 2025. Noua bursă, organizată ca societate pe acțiuni, va avea un capital social inițial de 3 milioane de euro, investit […] Articolul Moldova își lansează o nouă bursă de valori. Cine sunt fondatorii apare prima dată în Bani.md.
17:10
Până la 8 septembrie, 21 din cei 23 de concurenți electorali au deschis conturi de campanie, iar 19 dintre aceștia au depus rapoarte financiare, arată datele prezentate de Asociația Promo-LEX. Conform rapoartelor, veniturile declarate însumează circa 28,4 milioane de lei, provenite în special din donații ale persoanelor fizice (47%) și transferuri din conturile curente ale […] Articolul Campanie de lux! Cine sunt campionii finanțării electorale apare prima dată în Bani.md.
16:30
Ai rude care nu se pot deplasa la secția de votare? Ce trebuie să faci pentru a solicita urna mobilă la domiciliu # Bani.md
Începând cu 15 septembrie, alegătorii pot solicita urna mobilă pentru a participa la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Cererile se vor depune în formă scrisă și pot fi transmise inclusiv prin intermediul membrilor de familie sau asistentului social. Solicitarea se depune în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până […] Articolul Ai rude care nu se pot deplasa la secția de votare? Ce trebuie să faci pentru a solicita urna mobilă la domiciliu apare prima dată în Bani.md.
15:20
Rusia și China au început să recurgă din ce în ce mai des la comerț prin barter, revenind la o practică specifică anilor 90, pentru a ocoli dificultățile de plată cauzate de sancțiunile occidentale, relatează Reuters. Potrivit unor surse din domeniul comerțului, băncile chineze refuză să accepte transferuri din Rusia de teama sancțiunilor secundare, ceea […] Articolul Barterul revine. Rușii dau cereale, chinezii trimit automobile și electrocasnice apare prima dată în Bani.md.
14:50
Partidul Moldova Mare are 56 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, politologi, cadre didactice, jurnaliști, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Dumnezeu și moldovenii sunt cu noi! Orientare geopolitcă: Statalitate și identitate moldovenească Primii 10 candidați pe listă: Victoria Furtună, Adrian Gavrilov, Valeri Oskin, Mihail Gnatiuc, Tatiana […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Moldova Mare apare prima dată în Bani.md.
14:20
Pelicula „Libertate” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Drama relatează evenimentele din decembrie 1989. În haosul revoluției, un sector al miliției a devenit ținta unui asalt violent, care a degenerat în confruntări sângeroase între militari, polițiști și civili. Capitanul Viorel capturat și […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Libertate” de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
14:20
Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală # Bani.md
În contextul campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie, Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului despre rolul dezbaterilor televizate și despre cât de liberă și obiectivă este presa din Republica Moldova. Opiniile sunt împărțite când vine vorba de dezbateri. Unii recunosc că nu au timp să le urmărească: „Nu prea […] Articolul Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală apare prima dată în Bani.md.
Ieri
13:40
Republica Moldova, motivul pentru care Bulgaria presează România să construiască un pod peste Dunăre # Bani.md
Aflat într-o vizită la Silistra, pe Dunăre, vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a declarat că este necesară construirea unui nou pod peste fluviu, la Silistra. Oficialul a subliniat că, în total, ar fi nevoie de încă două poduri, dintre care unul „obligatoriu” în acest punct strategic, scrie BTA. Karadjov a […] Articolul Republica Moldova, motivul pentru care Bulgaria presează România să construiască un pod peste Dunăre apare prima dată în Bani.md.
13:20
Un imperiu care deține de toate – de la fabrică de coniac și echipă de fotbal, la supermarketuri, bănci, benzinării, rețele de telefonie, televiziuni și chiar o fermă de sturioni și site-uri de criptominare – holdingul Sheriff din Transnistria este descris de Financial Times drept „compania ce controlează o țară”. Creat de oligarhul Viktor Gușan […] Articolul Firma care a pus stăpânire pe o „țară”, în prag de colaps apare prima dată în Bani.md.
13:10
România se așteaptă în 2025 la o producție de prune cu cel puțin 20% mai mică, ca urmare a înghețului târziu din primăvară. Chiar și așa, țara va rămâne lider european, cu circa 500.000 de tone estimate, după ce anul trecut a produs 610.000 de tone, reprezentând aproape 45% din totalul prunelor din Uniunea Europeană. […] Articolul Ironia pieței! România lider la prune, dar cumpără din Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a activităților economice ilicite desfășurate de întreprinzători, un fenomen care afectează conformarea fiscală și distorsionează mediul concurențial. În luna august 2025, inspectorii fiscali au documentat 199 de cazuri de activitate ilicită, aplicând amenzi în valoare totală de 336 mii lei, conform art. 263 alin. (1) […] Articolul Comerțul ilegal și taxiurile la negru, lovite de Fisc: 200 de cazuri într-o lună apare prima dată în Bani.md.
11:40
VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin # Bani.md
Cel mai mare butoi din lume se află în localitatea Scoreni, raionul Strășeni. Satul este cunoscut pentru polobocarii săi, iar construcția a devenit un veritabil obiectiv turistic. Primarul Svetalana Tabacari relatează că ideea de a construi butoiul a venit după ce mai mulți tineri din Chișinău au vizitat Scoreniul în cadrul unui proiect. Ei au […] Articolul VIDEO Cel mai mare butoi din lume se află la Scoreni, Strășeni. Ca să fie umplut, trebuie 240.000 litri de vin apare prima dată în Bani.md.
11:20
Boom la exporturi! +30% într-o lună, însă importurile au lasat o gaură de peste patru miliarde de dolari # Bani.md
În luna iulie 2025 exporturile de mărfuri au însumat 347 milioane dolari SUA, în creștere cu 30,3% față de iunie și cu 21,8% comparativ cu iulie 2024, iar importurile au avansat într-un ritm mai modest, de 6,1% față de luna precedentă și 14,8% față de anul trecut, totalizând 905,1 milioane dolari SUA, arată datele Biroului […] Articolul Boom la exporturi! +30% într-o lună, însă importurile au lasat o gaură de peste patru miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
14 septembrie 2025
16:10
Alianța Liberalilor Democrați Europeni are 54de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc juriști, profesori, medici, reprezentanți ai sectorului real al economiei, dar și studenți și pensionari. Slogan: Vocea ta. Puterea ta Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Arina Spătaru, Tatiana Leahu, Natalia Stanila, Efimia Ionașco, Petru […] Articolul Dosarul Candidatului: Alianța Liberalilor Democrați Europeni apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
„Felicia, înainte de toate…” – pelicula din seria „CinaMade in România”, difuzată duminică seara la RLIVE TV # Bani.md
„Felicia, înainte de toate…” de Răzvan Rădulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Ziua de plecare a Feliciei, după vizita făcută în fiecare an familiei ei din București, este foarte agitată. Tânăra începe prea târziu să-și strângă […] Articolul „Felicia, înainte de toate…” – pelicula din seria „CinaMade in România”, difuzată duminică seara la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:50
România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare # Bani.md
România își reînvie industria de apărare cu sprijinul Statelor Unite și al Germaniei, transformându-se rapid într-un hub strategic pentru NATO pe flancul estic. Țara construiește fabrici de drone și de pulberi în Brașov, extinde producția de vehicule blindate și pregătește lansarea asamblării tancurilor Leopard la Satu Mare, relatează Radio Free Europe România, noteză euromaidanpress. Ministerul […] Articolul România, noul pol de putere militară al Europei: drone, pulbere și tancuri produse la Brașov și Satu Mare apare prima dată în Bani.md.
11:00
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a prezentat un model în ediție specială, creat ca ironie la adresa taxelor vamale punitive de 39% introduse de președintele american Donald Trump asupra importurilor din Elveția. Modelul, denumit sugestiv „WHAT IF…TARIFFS?”, are pe cadran cifrele trei și nouă inversate, o referire directă la nivelul taxei impuse. Lansat miercuri la […] Articolul Industria de lux lovește înapoi: Swatch ironizează taxele de 39% cu un ceas „provocator” apare prima dată în Bani.md.
10:50
Miliardarul Coca-Cola șochează: „Nu deveniți antreprenori, în fiecare zi puteți da faliment” # Bani.md
Mike Repole, antreprenorul american care a co-fondat și vândut giganții Glaceau și BodyArmor către Coca-Cola pentru o sumă totală de 9,7 miliarde de dolari, are un mesaj surprinzător pentru cei care visează să își lanseze propria afacere: mai bine să nu o facă. Într-un interviu acordat canalului The School of Hard Knocks, Repole a descris […] Articolul Miliardarul Coca-Cola șochează: „Nu deveniți antreprenori, în fiecare zi puteți da faliment” apare prima dată în Bani.md.
10:20
Președintele american Donald Trump a cerut statelor membre NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, condiționând astfel introducerea unor noi sancțiuni economice împotriva Moscovei. Liderul de la Casa Albă a subliniat, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că „este pregătit să impună sancțiuni serioase Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de […] Articolul NATO prinsă cu mâța-n sac: Trump dezvăluie cine alimentează Rusia cu milioane pe zi apare prima dată în Bani.md.
10:10
În lunile iulie–august 2025, Republica Moldova a consemnat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă, arată analiza economistului Iurie Rija. Volumul livrărilor a urcat la 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față de 2024 și cu 55,6% comparativ cu 2023. Prin raportare la 2022, avansul este […] Articolul Exporturi de grâu „invizibile” pentru UE: unde ajunge, de fapt, producția Moldovei apare prima dată în Bani.md.
13 septembrie 2025
16:20
Partidul Social-Democrat European are 86 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc foști și actuali funcționari publici, medici, profesori, juriști, oameni de afaceri, dar și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Construim viitorul acasă Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Tudor Ulianovschi, Ion Sula, Alexandru Cauia, Violeta […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Social Democrat European apare prima dată în Bani.md.
11:40
„Loverboy” de Cătălin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Luca este un tânăr de 20 de ani, care seduce femei pentru a le pasa unei rețele de prostituție. Când o întâlnește pe frumoasa Veli, tânărul se […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Loverboy”, sâmbătă seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
10:30
Prețul aurului a urcat luni la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie, potrivit Financial Times. Valul de creștere este alimentat de așteptările investitorilor privind o reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed) și de tensiunile legate de independența băncii centrale americane. În ultimele trei săptămâni, aurul a câștigat 9%, […] Articolul Aurul sparge recordurile: 3.616 dolari pe uncie, dolarul pierde teren apare prima dată în Bani.md.
10:20
Creșterea vârstei medii a alegătorilor din Republica Moldova aduce o prezență mai stabilă și mai ridicată la urne, însă acest lucru se datorează în principal electoratului vârstnic, în timp ce tinerii rămân slab reprezentați, cu o implicare ceva mai activă în diaspora decât în țară. Concluziile aparțin expertului economic Veaceslav Ioniță, prezentate în emisiunea „Analize […] Articolul Moldova votează cu părul alb: vârstnicii decid, tinerii stau acasă apare prima dată în Bani.md.
10:00
Washingtonul lovește Moscova: SUA promit să „curețe” Europa de gazul rusesc în doar șase luni # Bani.md
Europa ar putea întrerupe importurile de gaze naturale din Rusia în decurs de șase până la 12 luni, dacă va lua această decizie politică, a declarat ministrul american al Energiei, Chris Wright, citat de Reuters. Oficialul susține că deficitul ar putea fi acoperit prin livrări suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, ceea ce […] Articolul Washingtonul lovește Moscova: SUA promit să „curețe” Europa de gazul rusesc în doar șase luni apare prima dată în Bani.md.
09:50
În perioada ianuarie–iulie 2025, vânzările de vinuri spumante provenite din țări considerate exotice pentru piața rusă au crescut spectaculos, arată datele transmise de participanți ai sectorului alcoolului, citate de Kommersant. Astfel, importurile din Brazilia au ajuns la circa 4,5 mii decalitri, iar cele din Serbia la 1,5 mii decalitri, de câteva sute de ori mai […] Articolul „Șampania” Moldovei cucerește Rusia: importurile au sărit în aer apare prima dată în Bani.md.
09:40
„Păpușarul din umbră”, din nou în vizorul lui Trump: Îl acuză pe Soros că alimentează străzile cu dolari pentru scandal # Bani.md
Președintele SUA, Donald Trump, a reluat vineri, într-un interviu la Fox News, acuzațiile la adresa miliardarului și filantropului George Soros, propunând din nou deschiderea unei anchete în baza legii federale RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). „Ne vom uita la cazul lui Soros, pentru că eu cred că este un dosar RICO împotriva lui […] Articolul „Păpușarul din umbră”, din nou în vizorul lui Trump: Îl acuză pe Soros că alimentează străzile cu dolari pentru scandal apare prima dată în Bani.md.
12 septembrie 2025
14:40
Banca Centrală a Rusiei a anunțat vineri o nouă reducere a ratei cheie, de la 18% la 17% anual. Este a treia ședință consecutivă în care autoritatea monetară relaxează politica de creditare, după scăderile operate în iunie (la 20%) și iulie (la 18%). Ultima dată când rata s-a aflat sub acest nivel a fost în […] Articolul Trei ședințe la rând, trei reduceri! Rata cheie în Rusia ajunge la 17% apare prima dată în Bani.md.
13:40
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „CET-Nord” s-a încheiat, iar în urma deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie 2025, învingător a fost desemnat Marian Brînză, cu un punctaj final de 9,54 din 10, mult peste pragul minim admisibil de 6 puncte, potrivit Agenției Proprietății Publice. Procesul de selecție s-a desfășurat […] Articolul După trei ani de interimat, APP a desemnat oficial un șef la CET-Nord apare prima dată în Bani.md.
11:30
Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți # Bani.md
Antrenorul din Donețk Artiom Driga a fugit din calea războiului și a găsit o nouă casă la Bălți. Aici și-a continuat activitatea sportivă și pregătește campioni la kickboxing. Bărbatul povestește că în Ucraina a devenit prea periculos să se afle împreună cu copiii, iar casa lui se află acolo unde îi este familia. Aici i […] Articolul Moldova care ne unește: Povestea antrenorului ucrainean, devenit mentor pentru campionii din Bălți apare prima dată în Bani.md.
11:10
Strategia energetică 2050, lansată fix înainte de alegeri! Promisiuni de facturi mici și energie verde # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Jughietu, a anunțat lansarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2050, prezentată ca un plan pentru viitorul energetic al țării. Documentul prevede investiții masive în eficiență energetică, regenerabile și infrastructură, dar și măsuri sociale pentru protejarea celor mai vulnerabili. Până în anul 2050, autoritățile își propun ca peste 80% din energia […] Articolul Strategia energetică 2050, lansată fix înainte de alegeri! Promisiuni de facturi mici și energie verde apare prima dată în Bani.md.
10:30
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, a participat la 11 septembrie 2025 la cea de-a 6-a ediție a Conferinței internaționale privind impozitarea din Republica Moldova – TAXCON’25. În cadrul panelului „Administrarea fiscală”, șefa autorității a vorbit despre evoluția conformării fiscale și despre modul în care aceasta se aliniază tendințelor regionale. „Conformarea fiscală reprezintă un […] Articolul Big Brother fiscal! SFS anunță supraveghere automată a contribuabililor apare prima dată în Bani.md.
10:10
Șoc pe piața cerealelor! Transnistria și firma fratelui Irinei Vlah au pus mâna pe jumătate din exporturile de porumb # Bani.md
Exporturile de porumb din Republica Moldova în lunile iulie–august 2025 s-au menținut la același nivel cu anul precedent, arată analiza economistului Iurie Rija. În această perioadă au fost livrate 20,0 mii tone de porumb, comparativ cu 20,8 mii tone în iulie–august 2024. Valoric, încasările au totalizat 80,9 milioane lei, practic identice cu cele din anii […] Articolul Șoc pe piața cerealelor! Transnistria și firma fratelui Irinei Vlah au pus mâna pe jumătate din exporturile de porumb apare prima dată în Bani.md.
10:10
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare are 59 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc funcționari publici, medici, profesori, ingineri, oameni de afaceri, dar și pensionari. Slogan: Ține minte 3 cuvinte – Du Moldova înainte Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Igor Munteanu, Adrian Dulgher, Rodia Gramma, Vitalie Fedula, Victor […] Articolul Dosarul Candidatului: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare apare prima dată în Bani.md.
11 septembrie 2025
17:00
Statele Unite au anulat sancțiunile impuse companiei aeriene belaruse „Belavia”, a anunțat trimisul special al președintelui american, John Cole, în cadrul unei întâlniri cu liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, scrie Reuters. Cole a precizat că decizia a fost luată personal de președintele Donald Trump: „Președintele a spus: «Faceți asta imediat». Hotărârea este deja oficială […] Articolul Dealul lui Lukașenko cu Trump: 52 de oameni liberi, „Belavia” repusă în drepturi apare prima dată în Bani.md.
14:20
Companiilor mijlocii și mari li se restircționa gradual accesul la furnizarea gazelor naturale de către furnizorii cu obligație de serviciu public, în vederea liberalizării pieței și alinierii Republicii Moldova la angajamentele asumate prin Tratatul Comunității Energetice, potrivit unui proiect de hptărâre al ANRE, care urmează să fie aprobată în una dintre ședințe. Potrivit documentului, consumatorii […] Articolul Liberalizare cu forța: marile întreprinderi nu vor mai primi gaze la prețuri reglementate apare prima dată în Bani.md.
13:20
Colaps pe piața uleiului! Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând # Bani.md
Republica Moldova a exportat în iulie–august 2025 un volum de 1 800 tone de ulei de floarea-soarelui, de 2,3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024 (778 tone), arată analiza economistului Iurie Rija. Totuși, nivelul rămâne mult sub performanțele din 2022 și 2023, când în aceeași perioadă s-au livrat anual aproape 29 mii […] Articolul Colaps pe piața uleiului! Moldova importă mai mult decât exportă pentru al doilea an la rând apare prima dată în Bani.md.
12:40
Mișcarea Respect Moldova are 101 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc primari, funcționari publici, antreprenori, medici, foști membri ai Guvernului, dar și un ex-speaker. Slogan: Echipa realizărilor, nu a problemelor Orientare geopolitcă: Conform programului electoral – Uniunea Europeană și promovarea relațiilor coerente atât cu estul, cât și cu vestul. Primii 10 […] Articolul Dosarul Candidatului: Mișcarea Respect Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:40
Exporturile de floarea-soarelui s-au redus cu aproape 20%! Spania cumpără ieftin, Turcia plătește premium # Bani.md
Republica Moldova a exportat în perioada iulie–august 2025 un volum de 24,9 mii tone de floarea-soarelui, în scădere cu 18,2% față de aceeași perioadă din 2024, când fusese atins un record de peste 30,4 mii tone, arată analiza economistului Iurie Rija. Chiar dacă volumele au fost mai reduse, ritmul exporturilor s-a menținut peste cel al […] Articolul Exporturile de floarea-soarelui s-au redus cu aproape 20%! Spania cumpără ieftin, Turcia plătește premium apare prima dată în Bani.md.
10:50
Filmul „Toată lumea din familia noastră” cu Stela Popescu și Tamara Buciuceanu, la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Toată lumea din familia noastră” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Istoria relatează cu cu umor povestea tristă a unui tată și a fiicei lui, care vor să petreacă împreună o vacanță ca-n rai, însă deocamdată sunt prinși în iadul relațiilor […] Articolul Filmul „Toată lumea din familia noastră” cu Stela Popescu și Tamara Buciuceanu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
10 septembrie 2025
18:10
La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare # Bani.md
Într-o rezoluție adoptată miercuri, 10 septembrie curent, după discursul privind Starea Uniunii Europene a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și la o zi după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova […] Articolul La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare apare prima dată în Bani.md.
16:50
Din șine pe margine! Concedieri masive de pensionari la Calea Ferată: peste 37% din angajați trimiși acasă # Bani.md
Veniturile operaționale lunare ale CFM au depășit pragul de 60 milioane lei, ceea ce a permis reducerea restanțelor la salarii și achitarea obligațiilor față de furnizori și stat, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate a Moldovei. În lunile iulie și august 2025, restanțele salariale s-au redus de la 7–8 luni la 4 luni. Doar în […] Articolul Din șine pe margine! Concedieri masive de pensionari la Calea Ferată: peste 37% din angajați trimiși acasă apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.