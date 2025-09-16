CineMade in România: „Cea mai fericită fată din lume”, filmul de marți seara, la RLIVE TV

16:30

Începând cu 15 septembrie, alegătorii pot solicita urna mobilă pentru a participa la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Cererile se vor depune în formă scrisă și pot fi transmise inclusiv prin intermediul membrilor de familie sau asistentului social. Solicitarea se depune în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până […]