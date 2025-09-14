De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului
Punctul, 14 septembrie 2025 14:40
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO. Incursiunea rusă în spaţiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri … Articolul De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului apare prima dată în Punctul pe i.
• • •
Acum 30 minute
14:50
Treizeci și cinci de partide pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie. Lista acestora a fost publicată de Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite IPN. Potrivit legislației în vigoare, la alegeri pot participa doar formațiunile politice care, până la începutul perioadei electorale, au transmis Agenției Servicii Publice (ASP) lista numerică și nominală a membrilor care … Articolul Doar jumătate dintre partidele înregistrate pot participa la alegerile din 16 noiembrie apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Acum 24 ore
17:00
ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Facem apel către instituțiile statului să nu admită abateri” # Punctul
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti … Articolul ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Facem apel către instituțiile statului să nu admită abateri” apare prima dată în Punctul pe i.
Ieri
17:40
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane … Articolul Circa 2 200 de angajați ai CFM, concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP. Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie … Articolul „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”, susţine Donald Trump apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # Punctul
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut ţărilor din UE care continuă să cumpere combustibili fosili din Rusia să renunţe la campania împotriva eforturilor blocului european de a pune capăt dependenţei energetice de Moscova şi să cumpere în schimb din America, relatează POLITICO. Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri … Articolul Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia # Punctul
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, a anunţat vineri ministrul Apărării, invocând situaţia dificilă din punct de vedere al securităţii, relatează Reuters. În februarie, prim-ministrul danez Mette Frederiksen … Articolul Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia apare prima dată în Punctul pe i.
17:20
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul unei case din Chișinău, cu bărbatul pe care … Articolul Doi bărbați din Edineț și Strășeni – în judecată pentru omor și viol în Chișinău apare prima dată în Punctul pe i.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul # Punctul
Oficialii americani au lansat un apel urgent către populaţie pentru ajutor, în timp ce continuă căutarea autorului atentatului asupra activistului conservator Charlie Kirk, dând publicităţii noi imagini de la locul atacului din Utah, relatează The Guardian. La mai bine de 24 de ore după ce Kirk a fost împuşcat în timp ce vorbea în faţa … Articolul Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
VIDEO // Alexandr Petkov a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Punctul
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri” (DRCD), controlată de „coaliția haosului”, cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de … Articolul VIDEO // Alexandr Petkov a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # Punctul
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters. Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franţa şi Marea Britanie … Articolul Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # Punctul
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian. În … Articolul Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care … Articolul O femeie și-a omorât doi amici de pahar: Au fost atacate cu un cuțit apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Palanca, în timpul unui control de specialitate asupra unui microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce efectua ruta „Odessa-Chișinău”. La volanul vehiculului se afla un conațional în vârstă de 38 de ani. În rezultatul verificărilor, printre bagajele personale ale călătorilor și transmisiunile neînsoțite a fost depistat un sistem … Articolul Semințe de cannabis și echipamente de cultivare, depistate urmare a controlului vamal apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Irina Vlah, despre abuzurile în adresa sa și a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor # Punctul
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure. În cadrul unui briefing, politiciana a … Articolul Irina Vlah, despre abuzurile în adresa sa și a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar … Articolul CNA și PA efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în Punctul pe i.
11 septembrie 2025
18:40
EDITORIAL // Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS # Punctul
După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție … Articolul EDITORIAL // Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS apare prima dată în Punctul pe i.
18:30
Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor # Punctul
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de … Articolul Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
28.620 de țigarete ascunse, depistate la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni” # Punctul
Polițiștii de frontieră în cooperare cu omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de țigarete. Cazul a fost înregistrat la 10 septembrie 2025, pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni”. Pentru efectuarea formalităților de control, s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare … Articolul 28.620 de țigarete ascunse, depistate la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni” apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
La 8 noiembrie 2025, intră în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia # Punctul
Ministerul Afacerilor Externe informează că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Italia vor putea preschimba și permisele de conducere emise după anul 2020 în permise italiene, fără a mai susține examene teoretice sau practice. De aceleași condiții vor beneficia și cetățenii italieni stabiliți în Republica Moldova. Prin noua redacție a … Articolul La 8 noiembrie 2025, intră în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal în timp ce găzduia un eveniment în Utah # Punctul
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian. Moartea lui a fost anunţată chiar de preşedintele Donald Trump, în timp ce autorităţile din Utah spun că au în custodie o … Articolul Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal în timp ce găzduia un eveniment în Utah apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Punctul
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior … Articolul Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectând o suprafață de circa 3 ari. Ajunși la fața locului, … Articolul Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație la Ialoveni care a luat viața unei femei apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Guvernarea PAS a descoperit „miracolul economic”, în 2024 am avut 8742 de întreprinderi nou-create, „cel mai mare număr din ultimii 10 ani”. Și, desigur, imediat a tras concluzia că „economia merge în direcția corectă”. Opinia aparține ex-premierului R.Moldova și președintele PLDM, Vlad Filat. Potrivit lui, aceasta nu este economie, este propagandă de manual și manipulare … Articolul GRAFIC // Ex-premier: „Manipulare prin statistici – succesul inventat al PAS în economie” apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Irina Vlah – adresare către Ambasadorul Canadei: Are la bază decizia autorităţilor canadiene de a-mi impune sancţiuni mie personal şi de a mă introduce în lista persoanelor sancţionate # Punctul
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni politicianei. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce … Articolul Irina Vlah – adresare către Ambasadorul Canadei: Are la bază decizia autorităţilor canadiene de a-mi impune sancţiuni mie personal şi de a mă introduce în lista persoanelor sancţionate apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
VIDEO // Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane # Punctul
Așa-numitul„centru de apel” a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților din BPDS “Fulger” şi oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de ani, grupul infracțional fiind activ și în afara Moldovei. Aceștia, contactau persoanele telefonic, cu … Articolul VIDEO // Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Comunitatea sportivă a înaintat Ministerului Educației și Cercetării o petiție prin care semnalează discriminarea ramurilor de sport neolimpice, cauzată de prevederile din actuala redacție a Legii cu privire la educație fizică și sport. Aceștia au atras atenția și asupra condițiilor disproporționate, impuse federațiilor și cluburilor sportive. În cadrul unei conferințe de presă organizată la IPN, comunitatea sportivă … Articolul Petiție depusă la Ministerul Educației privind discriminarea în sport apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Armata israeliană a declarat, joi, că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le califică drept ripostă la ofensiva israeliană din Gaza. „O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de forţele aeriene israeliene”, a declarat armata israeliană pe Telegram, referindu-se la armata aeriană. … Articolul Armata israeliană a declarat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen apare prima dată în Punctul pe i.
10 septembrie 2025
15:10
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Buiucani, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii, au destructurat activitatea infracțională a doi bărbați de 40 și 42 de ani, originari din capitală, suspectați de comercializarea substanțelor narcotice. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora au fost depistate și ridicate mai multe pachete cu marijuana (aproximativ 300 grame), … Articolul VIDEO // Doi bărbați suspectați de comercializarea substanțelor narcotice, reținuți apare prima dată în Punctul pe i.
15:00
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Centrul va acționa pe patru direcții … Articolul Crearea Centrului Național de Management al Crizelor, aprobată de Guvern apare prima dată în Punctul pe i.
14:00
Fabrică clandestină de țigări, la 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. Un bărbat cu cetățenie a Rusiei și Armeniei – reținut # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au deconspirat o nouă fabrică clandestină de țigări, de această dată localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. La fața locului și în alte locații din afara capitalei, oamenii legii au ridicat circa 160.000 de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, materiale … Articolul Fabrică clandestină de țigări, la 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. Un bărbat cu cetățenie a Rusiei și Armeniei – reținut apare prima dată în Punctul pe i.
13:40
Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei” cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu # Punctul
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP) și au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Ei consideră că acesta trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta „Inima Moldovei”. Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea … Articolul Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei” cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor. În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul Soroca, polițiștii … Articolul VIDEO // Grup infracțional destructurat – droguri depistate apare prima dată în Punctul pe i.
9 septembrie 2025
16:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram # Punctul
În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 27 de ani, originar din Chișinău, care a urcat treptat în ierarhia infracțională: de la simplu curier, până la rolul de depozitar al drogurilor. Acesta primea periodic cantități mari de substanțe narcotice (între 1 și 3 kg), pe care le porționa în doze mici, pregătite pentru … Articolul Ofițerii Direcției Antidrog a INI au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram apare prima dată în Punctul pe i.
16:30
O femeie a fost condamnată la 7 ani de închisoare, obligată să achite peste 160 mii de lei # Punctul
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și delapidare a averii străine. Pentru infracțiunea de delapidare a averii străine, instanța i-a aplicat pedeapsa de 7 ani de închisoare, din care 3 ani și … Articolul O femeie a fost condamnată la 7 ani de închisoare, obligată să achite peste 160 mii de lei apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
EDITORIAL // De ce sancţiunile aplicate unor persoane nu sunt relevante în contextul alegerilor # Punctul
În ultimele zile, în spaţiul public au fost mai multe polemici la tema: de ce unele persoane din liste de sancţiuni candidează în alegerile parlamentare, iar altor persoane, care sunt doar asociate cu cei din liste de sancţiuni, li s-a refuzat acest drept? Personal, consider că accentele în astfel de polemici sunt puse greşit, iar … Articolul EDITORIAL // De ce sancţiunile aplicate unor persoane nu sunt relevante în contextul alegerilor apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, cercetată de CNA, PA și SIS, a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Punctul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii – acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un … Articolul Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, cercetată de CNA, PA și SIS, a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei, ofițerii de patrulare au observat un BMW care se deplasa haotic. Mașina a fost imediat stopată, iar la volan se afla o femeie de 35 de ani. Aceasta manifesta un comportament suspect, motiv pentru care polițiștii au escortat-o la Dispensarul Republican de Narcologie. Rezultatul testării a … Articolul Șoferiță testată pozitiv la cocaină, amfetamină și marijuana apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Punctul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită … Articolul Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
VIDEO // VIDEO // PAS vrea să colaboreze cu Plahotniuc pentru a câștiga alegerile parlamentare, susține Renato Usatîi # Punctul
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar … Articolul VIDEO // VIDEO // PAS vrea să colaboreze cu Plahotniuc pentru a câștiga alegerile parlamentare, susține Renato Usatîi apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de introducere ilicită a unor bunuri pe teritoriul Republicii Moldova. În după-amiaza zilei de 07 septembrie 2025, pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului efectuat pasagerilor unui autocar de pe ruta internațională Odesa – Chișinău, la Punctul de … Articolul 112 lanțuri din metal auriu, depistate la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit materialelor administrate, unul dintre … Articolul CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Punctul pe i.
8 septembrie 2025
13:30
Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! # Punctul
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai … Articolul Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! apare prima dată în Punctul pe i.
12:50
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au identificat și contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe cu efect psihotrop. Incidentul a fost înregistrat în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua asupra unui … Articolul Tentativă de trafic de droguri, stopată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență # Punctul
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. … Articolul CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se … Articolul CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții desfășurate în dosare de rezonanță și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat mai multe percheziții în dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, dar și în domeniul construcțiilor. În primul caz, 17 persoane sunt suspectate … Articolul Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții desfășurate în dosare de rezonanță și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Badantă moldoveancă în Italia, acuzată că ar fi provocat moartea bătrânei. Cadavrul a fost exhumat # Punctul
Moartea unei femei în vârstă din Italia a declanșat o anchetă a Parchetului din Santa Maria Capua Vetere, regiunea Campania, după ce membrii familiei au depus plângere și au reclamat semne de violență asupra corpului victimei. O badanta moldoveancă este cercetată în ancheta demarată de autorități, informează publicația È Caserta. Potrivit plângerii, bătrâna, decedată în … Articolul Badantă moldoveancă în Italia, acuzată că ar fi provocat moartea bătrânei. Cadavrul a fost exhumat apare prima dată în Punctul pe i.
10:00
Doi agenți ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante # Punctul
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două persoane, acuzate de comiterea acțiunilor de tratamente inumane și degradante. Potrivit materialelor cauzei penale, la 26 august 2024, învinuiții, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul … Articolul Doi agenți ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante apare prima dată în Punctul pe i.
