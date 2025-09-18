Irina Rîngaci a luat bronzul la Campionatul Mondial de lupte de la Zagreb
Noi.md, 18 septembrie 2025 08:00
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care sunt găzduite orașul Zagreb, Croația.Sportiva noastră a învins-o în finala mica a categoriei de greutate de până la 65 pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
Acum 30 minute
08:00
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care sunt găzduite orașul Zagreb, Croația.Sportiva noastră a învins-o în finala mica a categoriei de greutate de până la 65 pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
08:00
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 0,5 bani, iar de la dolarul american - 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 18 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,4880 lei pentru un euro (-0,45 bani) și 16,4664 lei pentru un dolar (-4,01 bani
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:18 septembrie — a 261-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 104 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sfîntului Prooroc Ioan Botezăto
08:00
În această dimineață, oamenii legii au desfășurat noi percheziții pe faptul coruperii electorale, notează Noi.md.Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvîrșită în proporț
Acum o oră
07:30
Pentru astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil, fără precipitații.Vînt din nord-vest, ziua pe arii extinse cu intensificări de pînă la 15–20 m/s.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +20…+22°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +18…+20°C, iar în nord va fi în jur de +15…+17°C
Acum 2 ore
06:30
Nicolae Pascaru: „În loc de soluții reale, autoritățile îndreaptă atenția oamenilor către geopolitică” # Noi.md
În loc să prezinte soluții concrete pentru depășirea problemelor actuale din țară, autoritățile Moldovei, în cadrul campaniei electorale parlamentare, îndreaptă atenția societății către geopolitică.Această opinie a fost exprimată de politologul, vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Pascaru, în cadrul emisiunii „Главное” de pe canalul TVC-21.Potrivit acestuia, î
Acum 4 ore
05:30
Începînd cu toamna anului 2026, toate școlile și after-school-urile din Suedia vor fi obligate să colecteze telefoanele elevilor la începutul cursurilor și să le returneze abia după finalizarea lor.Ce elevi sînt vizați de noua regulă din SuediaAutoritățile suedeze și-au justificat decizia de a interzice telefoane mobile în școli, spunînd că astfel încearcă să îmbunătățească condițiile de s
04:30
Statele Unite ale Americii au restabilit integral statutul Ungariei în programul Visa Waiver.Decizia este argumentată de Casa Albă prin faptul că executivul de la Budapesta a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, transmite IPN.Programul respectiv permite cetățenilor străini din 40 de țări să călătorească în Statele Unite ale Americii și șederea de pînă la 90 de zile
Acum 6 ore
03:30
Noul prim-ministru de la Paris, Sebastien Lecornu, a anunțat că vor fi eliminate beneficiile „pe viață” pentru foștii premieri ai Franței, de la 1 ianuarie 2026.Lecornu a explicat că nu este posibil de a cere poporului francez să facă eforturi pentru asigurarea acestor beneficii dacă cei care s-au aflat la conducerea statului nu au făcut același lucru.Noul premier a preluat săptămîna trecu
03:30
Pe canalul youtube.com a apărut un interesant colaj video-foto, care conține fotografii de pe site-ul OldChisinau.com și prezintă imagini ale străzilor și clădirilor din Chișinăul secolului XIX, care îl caracterizează drept un oraș al Imperiului Rus.Imaginile captivante sînt însoțite de o muzică încîntătoare: Iza Kremer - „Madame Lulu” (înregistrare din 1915), Alexandr Vertinski - „În stepa M
02:30
O vinărie de familie din Moldova a reușit, în doar cîțiva ani, să transforme pasiunea pentru viticultură într-o afacere cu rezonanță europeană.Cu 18 hectare de viță-de-vie cultivate pe colinele pitorești ale satului, producătorul exportă astăzi vinuri premium către restaurante și vinoteci exclusiviste din Uniunea Europeană și chiar Asia.Fondatorul povestește că sticlele moldovenești au aju
Acum 8 ore
01:30
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățămînt profesional tehnic din țară.Printre ei se numără și o fată – un semn încurajator că tinerele încep să îmbrățișeze profesiile tehnice și de viitor.Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producer
01:00
Modernizarea grădiniței nr. 4 de la Cahul avansează: acoperiș finalizat și peste 3500 m² de pereți termoizolați # Noi.md
Lucrările de reabilitare la grădinița de copii Nr. 4 din Cahul prind contur, odată cu finalizarea acoperișului și avansarea termoizolării pereților exteriori. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, transmite Noi.md.În cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4”, au fost deja termoizolați 3517 m² din suprafața totală, în
00:30
Peste 80 de țări și organizații internaționale au participat și au amenajat standuri la Tîrgul Internațional pentru Investiții și Comerț din China (CIFIT) 2025, scrie romanian.cgtn.comDe asemenea, aproape 500 de companii din top 500 mondial și companii pilon din diferite domenii la nivel internațional au participat offline. Mulți reprezentanți străini au declarat că CIFIT este o uriașă are
00:30
Joi, 18 septembrie, un asteroid de dimensiunea unui zgîrie-nori va trece pe lîngă Pămînt. Acesta va putea fi observat cu ajutorul unui telescop obișnuit.Acest asteroid a fost descoperit în 2025, iar oamenii de știință considerau că există șanse reale ca acesta să se ciocnească cu Pămîntul în 2089, scrie LiveScience. {{835661}}Asteroidul 2025 FA22 are un diametru cuprins între 130 și 290 de
Acum 12 ore
00:00
Majoritatea tinerilor adulți din Marea Britanie recunosc că petrec zile întregi fără să iasă afară. Un nou studiu realizat pe 2.000 de adulți britanici arată că două treimi (67%) dintre Generația Z și mai mult de jumătate (57%) dintre mileniali pot sta închiși în casă perioade lungi, potrivit The Telegraph. {{835591}}Ecranele îi țin captiviÎn toate generațiile, doar un sfert di
17 septembrie 2025
23:30
Beijingul încheie printr-o ceremonie de bilanț activitățile dedicate celei de-a 80-a aniversări a victoriei în război # Noi.md
La Beijing a avut loc miercuri dimineață ședința de bilanț a activităților comemorative prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la victoria Poporului Chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și de la încheierea Războilui Mondial, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și președinte al Comisiei
23:30
O serie de videoclipuri cu „meteoritul misterios” a fost publicată pe TikTok de un utilizator din Panama sub pseudonimul Kin.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie Daily Mail. {{836185}}Potrivit lui Kin, el a găsit o mică piatră argintie în craterul rămas după căderea meteoritului. Apoi, el a postat pe internet imagini în care se vede cum craterul respectiv strălucește în întuneric.
23:00
Decizia Greciei de a opri extrădarea lui Plahotniuc stîrnește controverse la Chișinău. Ce spune avocatul lui # Noi.md
Vladimir Plahotniuc nu și-a schimbat intenția privind extrădarea sa în Republica Moldova și în continuare dorește să fie adus în țară, a declarat avocatul său, Lucian Rogac. Reacția vine după ce Procuratura Generală a anunțat că autoritățile elene au informat despre suspendarea procedurii de extrădare, fără a oferi detalii privind motivele deciziei.Acesta a precizat pentru TV8 că informațiile
23:00
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că pe 18 septembrie 2025 vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos, transmite Noi.md.sectorul Buiucani: str. Calea Ieşilor, Ion Pruncul parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:0
23:00
Bagaj cu patru picioare: poliția a rămas uimită de transportul unei locuitoare din Germania # Noi.md
Poliția din Alsdorf, lîngă Aachen (landul Renania de Nord-Westfalia, la granița cu Belgia și Țările de Jos), a oprit o șoferiță care transporta un ponei în portbagajul mașinii sale roz, transmite Bild.Un incident neobișnuit a avut loc pe 3 septembrie 2025 în Alsdorf, în timpul unui control de rutină, cînd un ofițer de poliție a descoperit că o șoferiță transporta un ponei Shetland în portbagaj
22:30
Cea de-a 25-a ediție a Tîrgului Internațional pentru Investiții și Comerț din China (CIFIT) s-a încheiat vineri, la Xiamen, provincia Fujian. La actuala ediție au fost agreate 1.154 contracte cu o investiție totală estimată la 644 miliarde yuani, scrie romanian.cgtn.comParticipanții mai multor companii străine au exprimat determinarea și entuziasmul de a dezvolta afaceri în China, țară car
22:30
Un grup de balene ucigașe sau orci, cum mai sînt numite, înoată în largul coastei Costa de Caparica din Portugalia, scufundînd nave, iahturi și veliere. De la începutul anului 2025, au fost înregistrate deja 70 de astfel de cazuri.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Jornal de Notícias, un grup de orci a atacat o barcă cu pînze pe care se aflau cinci persoane. Au atacat iahtul aparținînd clubului N
22:00
În perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025, în municipiul Chișinău se desfășoară campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”, transmite Noi.md.Potrivit Preturii sectorului Centru, programul vizează igienizarea și întreținerea spațiilor publice, cu implicarea întreprinderilor municipale, asociațiilor de locatari și serviciilor specializate. Activitățile includ salubrizarea parcuri
21:30
La Tîrgul Internațional pentru Investiții și Comerț din China 2025 (CIFIT), încheiat recent, au participat aproape 60 de instituții și companii din Australia, cu o suprafață expozițională de 360 metri pătrați.În calitate de țară invitată, Australia a avut cea mai mare delegație de pînă acum, scrie romanian.cgtn.comÎn 2025 se împlinesc zece ani de la încheierea Acordului de Comerț Liber Chi
21:30
Un fenomen alarmant a fost constatat în ultimele zile în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” - rîul Răut a fost contaminat cu deșeuri de origine necunoscută, transmite Noi.md.Specialiștii rezervației, alături de localnici, au semnalat moartea peștilor, racilor și a amfibienilor, aceștia fiind găsiți plutind la suprafața apei.Reprezentanții Direcției Biodiversitate și Patrimoniu Na
21:30
Reprezentanții YouTube au declarat că, începînd din 2021, valoarea totală a plăților către autorii de conținut de pe platformă a depășit 100 de miliarde de dolari.Informația a fost comunicată de serviciul de presă al platformei video.{{825063}}Conform informațiilor, creșterea numărului de vizionări pe platformă se datorează în parte creșterii numărului de telespectatori cu televizoare și/s
21:00
Primăria municipiului Chișinău a anunțat suspendarea parțială a traficului rutier pe două artere importante ale capitalei, în legătură cu desfășurarea unor lucrări de reparație, transmite Noi.md.Astfel, între 18 și 30 septembrie 2025, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Nicolae Costin (pe benzi), tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în legătură cu desfășur
21:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează utilizatorii de WhatsApp, Signal și Telegram despre răspîndirea unor mesaje de tip phishing, transmite Noi.md.Potrivit instituției, aceste mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile, scopul acestora fiind accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către at
21:00
Brățara de aur, care a aparținut faraonului Amenemope (care a domnit între 993 î.Hr. și 978 î.Hr.), a dispărut din secția de restaurare a Muzeului Național Egiptean din Piața Tahrir.Acest lucru se menționează într-un comunicat de presă al Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, publicat pe pagina de Facebook a ministerului.{{835182}}„Informația despre dispariția brățării de au
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că joi, 18 septembrie 2025, la ora 10:00, va începe tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul va avea loc la Întreprinderea de Stat „Combinatul Poligrafic”, transmite Noi.md.Potrivit CEC, tipărirea se va desfășura în conformitate cu prevederile Codului electoral, care garantează transparența și corectitudi
20:30
Rusia va avea în curînd un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gîndirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu, a declarat miercuri șeful Roscosmos, citat de Reuters.Starlink afirmă că operează cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu peste 8.000 de sateliți, iar inclusiv oficiali ruși l-au lăuda
20:30
Drumul care leagă localitatea Onișcani din raionul Călărași de șoseaua M5 este reparat capital. Este un drum de pietriș, care nu a mai fost niciodată asfaltat.Locuitorii comunei Onișcani spun că circulă zilnic pe acest drum. Ploile puternice au spălat în repetate rînduri pietrișul, iar autoritățile locale au intervenit cu lucrări de întreținere.„Gropi multe erau, mașinile se stricau. Acum,
20:00
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor. {{836560}}Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în 13 septembrie. Nu este despre sancțiuni, spun autoritățile, ci despre monitorizare și prevenție, transmite Digi24.Pentru controale, poliția ruti
20:00
Oamenii de știință au determinat originea culorii albastre dintr-una dintre picturile celebrului pictor Jackson Pollock cu ajutorul unor analize chimice.Ei au confirmat pentru prima dată că expresionistul abstract a folosit un pigment sintetic strălucitor, cunoscut sub numele de albastru de mangan.Lățimea picturii, care este expusă în prezent la Muzeul de Artă Modernă din New York, este de
19:30
În Franța, din colecțiile Muzeului Național de Științe Naturale din Paris au fost furate piese de aur brut, a căror valoare este estimată la 600 de mii de euro.Lipsa pepitelor de aur a fost observată de o femeie de serviciu care a venit la muncă marți, 16 septembrie. Ulterior, la intrări au fost observate urme de efracție.{{834664}}„Valoarea exemplarelor furate este estimată la aproximativ
19:30
Joi, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 21:00, pe18 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:- str. Ialoveni 68 - 136 , 79 - 107 ; str. Speranței, str. ParascoviaStopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Toţi consumatorii de pe aceste adr
Acum 24 ore
19:00
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei”, a ieșit cu o reacție după decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a sancționa formațiunea cu avertisment și de a sesiza Ministerul Justiției, transmite Noi.md.„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demer
19:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și-a reafirmat angajamentul de a continua procesul de digitalizare și eficientizare a serviciilor pentru operatorii de transport rutier de mărfuri, în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților, operatori de transport și membri ai Asociației Internaționale Tr
19:00
Se lucrează la întreținerea podurilor din rețeaua națională: Porțiuni de drumuri vor fi închise # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate și se execută lucrări planificate de întreținere a rosturilor de dilatație, pe mai multe poduri importante din rețeaua națională de drumuri, cu prioritate pe podurile mari.De asemenea, vor fi executate lucrări pentru asigurarea esteticii podurilor, precum și pentru compensarea pa
18:30
18:30
Guvernul a aprobat proiectul de hotărîre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor din cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”.Comisia va fi constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale, președinți de raioane și primarii localităților pe raza cărora vor fi desfășurate lucrările
18:30
În perioada 15–20 septembrie 2025, pe terenurile de volei de plajă din Parcul „La Izvor” din Chișinău se desfășoară două competiții importante – Campionatul deschis al municipiului Chișinău la Footvolley U-17 și Campionatul deschis al municipiului Chișinău la Footvolley U-19.Turneul U-17 are loc pe 15 și 17 septembrie, între orele 16:00 și 19:00, cînd sînt programate jocurile de calificare, ia
18:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că mai multe sindicate au lansat un apel la grevă generală joi, în special în regiunea pariziană.Sînt vizate transporturile urbane și interurbane, transporturile feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire, CFDT Cheminots) și aeriene (CGT Air France), învățămîntul (FSU-S
18:00
Pe 6 septembrie, în Irkutsk, Rusia, a avut loc turneul ligii „Prime” de pugilat.Moldova a fost reprezentată la competiție de Constantin Ciobanu, care are în palmares două victorii în acest sport. Adversarul său a fost maestrul sportului în sambo de luptă Tagar Namsaraev. Meciul s-a desfășurat în categoria de greutate pînă la 84 kg și a fost unul dintre cele mai spectaculoase din cadrul turneul
18:00
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a face publice motivele care au stat la baza acestei hotărâri. Informația a fost confirmată Procuraturii Generale de la Chișinău.Potrivit instituției, din momentul reținerii lui Plahotniuc pe teritoriul Greciei, la 22 iulie 2025, autoritățile moldov
18:00
Frontiera Polonia–Belarus, închisă din motive de securitate: ce trebuie să știe transportatorii moldoveni # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre decizia autorităților poloneze de a menține închisă frontiera dintre Republica Polonă și Republica Belarus, transmite Noi.md.Potrivit comunicărilor oficiale, măsura de închidere rămîne în vigoare pînă la o nouă notificare, fiind motivată de considerente de securitate națională, în contextul d
18:00
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”.Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității.Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord
18:00
Consiliul Audiovizualului anunță inițierea revizuirii Modelului de raport anual al distribuitorilor de servicii media # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a informat publicul despre demararea procesului de elaborare a unui proiect de revizuire a Modelului de raport anual al distribuitorilor de servicii media, în contextul modificării prevederilor art. 56 din Codul serviciilor media audiovizuale, transmite Noi.md.Potrivit articolului 56, distribuitorii de servicii media sunt obligați să depună anual, până la 31 mart
17:30
Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate # Noi.md
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de aplicare și majorarea capacităților alocate mecanismelor de sprijin.Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul hotărîrii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile pînă la data de
