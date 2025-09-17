Joi, unii consumatori din capitală vor rămîne fără apă potabilă

12:30

Republica Moldova va trece și în acest an la ora de iarnă. Trecerea se va face în noaptea de sîmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. Acele ceasornicului vor fi date în urmă cu o oră.Astfel, ora 4:00 devine ora 3:00. Deci, ultima zi de duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă din acest an, avînd 25 de ore.