În Paris, din muzeul de științe naturale au fost furate bucăți de aur
Noi.md, 17 septembrie 2025 19:30
În Franța, din colecțiile Muzeului Național de Științe Naturale din Paris au fost furate piese de aur brut, a căror valoare este estimată la 600 de mii de euro.Lipsa pepitelor de aur a fost observată de o femeie de serviciu care a venit la muncă marți, 16 septembrie. Ulterior, la intrări au fost observate urme de efracție.{{834664}}„Valoarea exemplarelor furate este estimată la aproximativ
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
19:30
În Franța, din colecțiile Muzeului Național de Științe Naturale din Paris au fost furate piese de aur brut, a căror valoare este estimată la 600 de mii de euro.Lipsa pepitelor de aur a fost observată de o femeie de serviciu care a venit la muncă marți, 16 septembrie. Ulterior, la intrări au fost observate urme de efracție.{{834664}}„Valoarea exemplarelor furate este estimată la aproximativ
19:30
Joi, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 21:00, pe18 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:- str. Ialoveni 68 - 136 , 79 - 107 ; str. Speranței, str. ParascoviaStopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Toţi consumatorii de pe aceste adr
Acum o oră
19:00
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei”, a ieșit cu o reacție după decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a sancționa formațiunea cu avertisment și de a sesiza Ministerul Justiției, transmite Noi.md.„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demer
19:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și-a reafirmat angajamentul de a continua procesul de digitalizare și eficientizare a serviciilor pentru operatorii de transport rutier de mărfuri, în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților, operatori de transport și membri ai Asociației Internaționale Tr
19:00
Se lucrează la întreținerea podurilor din rețeaua națională: Porțiuni de drumuri vor fi închise # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate și se execută lucrări planificate de întreținere a rosturilor de dilatație, pe mai multe poduri importante din rețeaua națională de drumuri, cu prioritate pe podurile mari.De asemenea, vor fi executate lucrări pentru asigurarea esteticii podurilor, precum și pentru compensarea pa
Acum 2 ore
18:30
Testează optimizarea Polestar Engineered: o experiență de conducere îmbunătățită cu performanță sporită și eficiență. Preț: 740 EUR Perioadă de test 13 zile. Mulțumit sau banii înapoi. Solicită oferta!Ce înseamnă Polestar Engineered? Această tehnologie îți oferă o experiență de condus mai rapidă, mai intuitivă, mai precisă și mai controlată, fără a compromite caract
18:30
Guvernul a aprobat proiectul de hotărîre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor din cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”.Comisia va fi constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale, președinți de raioane și primarii localităților pe raza cărora vor fi desfășurate lucrările
18:30
În perioada 15–20 septembrie 2025, pe terenurile de volei de plajă din Parcul „La Izvor” din Chișinău se desfășoară două competiții importante – Campionatul deschis al municipiului Chișinău la Footvolley U-17 și Campionatul deschis al municipiului Chișinău la Footvolley U-19.Turneul U-17 are loc pe 15 și 17 septembrie, între orele 16:00 și 19:00, cînd sînt programate jocurile de calificare, ia
18:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că mai multe sindicate au lansat un apel la grevă generală joi, în special în regiunea pariziană.Sînt vizate transporturile urbane și interurbane, transporturile feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire, CFDT Cheminots) și aeriene (CGT Air France), învățămîntul (FSU-S
18:00
Pe 6 septembrie, în Irkutsk, Rusia, a avut loc turneul ligii „Prime” de pugilat.Moldova a fost reprezentată la competiție de Constantin Ciobanu, care are în palmares două victorii în acest sport. Adversarul său a fost maestrul sportului în sambo de luptă Tagar Namsaraev. Meciul s-a desfășurat în categoria de greutate pînă la 84 kg și a fost unul dintre cele mai spectaculoase din cadrul turneul
18:00
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a face publice motivele care au stat la baza acestei hotărâri. Informația a fost confirmată Procuraturii Generale de la Chișinău.Potrivit instituției, din momentul reținerii lui Plahotniuc pe teritoriul Greciei, la 22 iulie 2025, autoritățile moldov
18:00
Frontiera Polonia–Belarus, închisă din motive de securitate: ce trebuie să știe transportatorii moldoveni # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre decizia autorităților poloneze de a menține închisă frontiera dintre Republica Polonă și Republica Belarus, transmite Noi.md.Potrivit comunicărilor oficiale, măsura de închidere rămîne în vigoare pînă la o nouă notificare, fiind motivată de considerente de securitate națională, în contextul d
18:00
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”.Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității.Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord
18:00
Consiliul Audiovizualului anunță inițierea revizuirii Modelului de raport anual al distribuitorilor de servicii media # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a informat publicul despre demararea procesului de elaborare a unui proiect de revizuire a Modelului de raport anual al distribuitorilor de servicii media, în contextul modificării prevederilor art. 56 din Codul serviciilor media audiovizuale, transmite Noi.md.Potrivit articolului 56, distribuitorii de servicii media sunt obligați să depună anual, până la 31 mart
Acum 4 ore
17:30
Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate # Noi.md
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de aplicare și majorarea capacităților alocate mecanismelor de sprijin.Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul hotărîrii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile pînă la data de
17:00
Executivul a transferat în proprietatea statului a circa 1,84 hectare pentru construcția liniei Vulcănești–Chișinău # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat pe 17 septembrie 2025 un set de modificări legislative, menite să accelereze construcția Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești–Chișinău – proiect strategic pentru securitatea energetică a țării și interconectarea cu rețeaua europeană, transmite Noi.md.Executivul a decis transferul în proprietatea statului a circa 1,84 hectare de terenuri agr
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Decizia a fost luată pe 17 septembrie, fiind invocată finanțarea ilegală a formațiunii. {{836686}}Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Reprezentanții formațiuni
17:00
Guvernul simplifică accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # Noi.md
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-u
17:00
Poliția din Moldova trece la un nou model: „cea mai apropiată patrulă” pentru intervenții rapide # Noi.md
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Miisterului Afacerilor Interne (MAI) al Moldovei, reorganiz
16:30
Produse mai sigure pentru copii mici și pacienți: reguli actualizate privind compoziția alimentelor # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat pe 17 septembrie noi reguli sanitare pentru alimentele destinate sugarilor, copiilor mici, persoanelor bolnave și celor care urmează diete speciale. Decizia are ca scop protejarea grupurilor vulnerabile și alinierea cadrului normativ național la standardele europene de siguranță alimentară, trasmite Noi.md.Noile reglementări stabilesc cerințe stricte privi
16:00
Bunuri în cantități semnificative, transportate ilegal, au fost găsite de Echipele mobile ale Serviciului Vamal, în cadrul unei misiuni de control desfășurate în regiunea centrală a țării, notează Noi.md.În apropierea localității Bujor, r-nul Hîncești, ofițerii vamali au stopat și au supus verificărilor un mijloc ce se deplasa din Germania, condus de un conațional în vîrstă de 28 de ani.As
16:00
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. În scopul prevenirii situațiilor care pot duce la cazuri tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodăriile populației pentru a reaminti regulile esențiale de securitate în timpul procesului de producere a vinului.Astăzi, angajații IGSU au efectuat o vizită
Acum 6 ore
15:30
Plata serviciilor publice prin EVO a devenit acum mai avantajoasă — fiecare plată cu cardul Mastercard îți oferă posibilitatea de a primi 10% cashback.Acest lucru a devenit posibil în cadrul campaniei naționale lansate de Mastercard împreună cu Agenția de Guvernare Electronică. Campania are scopul de a încuraja plățile digitale și de a le oferi cetățenilor o experiență modernă de achitare a se
15:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi introducerea formularelor electronice standardizate pentru publicarea anunțurilor din domeniul achizițiilor publice, sectoriale, al apărării, securității și concesiunilor, transmite Noi.md.Inițiativa, propusă de Ministerul Finanțelor, prevede utilizarea a 24 de formulare digitale, care vor deveni obligatorii începînd cu 1 ianuarie 2027.Noua regl
15:30
Modificările la Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă au fost promulgate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova și vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie curent, notează Noi.md.Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi și lansarea Sistemului informaţional „Acte Stare Civilă”, procedurile de înregistrare a faptelor și evenimentelor de stare civilă, precum și proce
15:00
Șase dosare penale în trei luni: un bărbat este bănuit de o serie de furturi în transportul public # Noi.md
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public.Acesta acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8. Profitînd de aglomerația creată la coborîrea pasagerilor, individul sustrăgea portmoneele din gențile victimelor, majoritatea femei cu vî
15:00
Cel puțin 195 de consumatori noi (gospodării) din patru localități din raioanele Cimișlia și Leova, deservite de întreprinderea „Cimișlia-gaz”, vor fi racordați la rețeaua de distribuție a gazelor după finalizarea lucrărilor de extindere a acesteia, în cadrul Programului investițional pentru anul 2025.Totodată, în trei sate procesul a fost deja finisat, inclusiv construcția a rețelele interne.
15:00
În noaptea de 13 spre 14 septembrie 2025, pe legendarul Allegiant Stadium din Las Vegas, s-a întîmplat ceea ce așteptau toți fanii boxului: Terrence „Bud” Crawford l-a învins pe Saul „Canelo” Alvarez la puncte (decizie unanimă a arbitrilor: 116-112, 115-113, 115-113), devenind campion incontestabil la categoria supermijlocie și intrînd în istorie drept unul dintre puținii care au obținut statutul
15:00
Ministrul Energiei: "Tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus" # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).„Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele necesare. Ministerul nu st
15:00
Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050, aprobată de Guvern # Noi.md
Republica Moldova are o strategie pentru renovarea fondului imobiliar ceea ce va permite mobilizarea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor. Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050 a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului.Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova și Secreta
15:00
Propunere legislativă: interdicția cetățeniei multiple pentru judecătorii Curtții Constituționale # Noi.md
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect de lege, parte din cele 26 de inițiative legislative care formează programul său electoral. Documentul vizează modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, cu scopul de a întări independența, integritatea și imparțialitatea Curții Constituționale.Potrivit proiectului, Curtea Constituțională nu va mai putea modifica sau abro
14:30
Locatarii unui bloc din municipiul Bălți se plîng de condițiile insalubre în care sînt nevoiți să trăiască. Din cauza acoperișului deteriorat, la fiecare ploaie apa pătrunde în apartamente, pereții sînt acoperiți de mucegai, iar în imobil persistă un miros greu de suportat.După cum transmite Noi.md cu referire la Nordinfo, oamenii spun că situația le afectează sănătatea și bugetul familial.
14:30
Șase dosare penale în trei luni: un pensionar este bănuit de o serie de furturi în transportul public # Noi.md
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public.Acesta acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8. Profitînd de aglomerația creată la coborîrea pasagerilor, individul sustrăgea portmoneele din gențile victimelor, majoritatea femei cu vî
14:30
Sportiva moldoveancă Irina Rîngaci va lupta în această seară pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere feminine, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, Croația.Potrivit Media Sport, în drumul spre mica finală a campionatului mondial, sportiva moldoveancă în vîrstă de 24 de ani a învins reprezentantele Palestinei (12:0) și Turciei (16:6), iar în semifina
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS)a venit cu o nouă avertizare de Cod Galben, notează Noi.md.Intervalul de acțiune: 18.09.2025, orele 06:00 – 18:00.{{836459}}Se prevăd intensificări ale vîntului din sector nord-vestic, cu rafale de pînă la 15–20 m/s.În acest context, pentru a preveni eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să evite arborii bătrîni, inclusiv par
14:30
Robert Redford, actor și regizor cîștigător al premiului Oscar, care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a murit marți-dimineață devreme la reședința sa din Utah. Avea 89 de ani.Cunoscut pentru rolurile sale principale din „Butch Cassidy și Sundance Kid” și „Toți oamenii președintelui”, Redford a regizat și filme premiate, precum „Oam
14:30
Municipiul Chișinău se pregătește să găzduiască duminică, 21 septembrie 2025, cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor. Evenimentul va avea loc între orele 10:00 și 17:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”, și va purta genericul „Unitate prin diversitate”, transmite Noi.md.Manifestările vor începe cu ceremonia de depunere de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și
14:00
TikTok a șters peste o sută de mii de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegeri # Noi.md
Pe măsură ce Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, platforma TikTok anunță noi măsuri pentru protejarea integrității procesului electoral și combaterea dezinformării.Pe măsură ce Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, platforma TikTok anunță noi măsuri pentru protejarea integrității procesului electo
14:00
O tînără din Republica Moldova a povestit pe rețelele sociale cum a rămas fără permis de conducere, deși se afla în afara țării. Ea susține că a obținut documentul acum aproximativ doi ani și că, inițial, totul părea în regulă, pînă a primit o scrisoare oficială prin care era anunțată că permisul ar putea fi anulat. {{836291}}Potrivit tinerei, motivul invocat ar fi fost că evaluatorul nu i
14:00
Primăria Municipiului Chișinău a prezentat, în cadrul Moldova Real Estate Forum, Platforma online „Municipiul Chișinău – Oportunități Investiționale”, un instrument digital creat pentru a facilita accesul investitorilor la informații despre proiectele de dezvoltare disponibile în capitală, transmite Noi.md.Platforma, lansată la începutul anului 2025, oferă posibilitatea generării și publicării
14:00
Unele surse de Telegram informează că Octavian Iachimovschi, care a fost șef adjunct al procuraturii Anticorupție (PA), și-a r fi prezentat demisia, notează Noi.md.Potrivit canalului de Telegram observatorul, Iachimovschi, care a ocupat funcția de adjunct al PA pe timpul Veronicăi Dragalin, și-a depus astăzi demisia.Conform raportului depus, demisia a fost cerută din data de 1 octombrie 20
Acum 8 ore
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 17 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 18 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,41 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,89 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1
13:30
Peste 170 de containere reparate și 50 de unități noi distribuite de Regia „Autosalubritate” în august # Noi.md
În luna august, Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” a intervenit pe platformele comune și în camerele de stocare a deșeurilor din Chișinău, de unde au fost ridicate peste 170 de containere uzate. Acestea au fost supuse procesului de spălare, dezinfectare, sudare și vopsire, transmite Noi.md. Totodată, containerele deteriorate iremediabil au fost înlocuite cu aproximativ 50 de uni
13:00
Funcționarii postului vamal Palanca au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de suplimente alimentare, pe sensul de intrare în țară.Cazul a fost documentat după ce, pentru control s-a prezentat un mijloc de transport, care efectua ruta regulată Odessa-Chișinău.În rezultatul verificărilor efectuate asupra unității de transport și a bagajelor transportate, au f
13:00
Un pas major pentru capitală: ce include proiectul „Reabilitarea rîului Bîc și protecție împotriva inundațiilor” # Noi.md
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea rîului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente. Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale, a fost aprobat de Executiv.{{836099}} Realizarea proiectului va contribui la crearea de noi opo
13:00
A fost numit noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Moldovei pentru juniori sub 19 ani # Noi.md
Ștefan Stoica a fost numit noul antrenor principal al echipei naționale de fotbal a Moldovei pentru juniori sub 19 ani.El îl înlocuiește pe Lilian Popescu, care a preluat conducerea echipei naționale a țării.Potrivit Media Sport, contractul cu specialistul român este valabil pînă la 30 noiembrie 2025. În același timp, Ștefan Stoica va continua să lucreze cu echipa de juniori a Moldovei sub
13:00
Poliția cere sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei femei de 84 de ani, din Ialoveni, notează Noi.md.Femeia a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și pînă în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut.Semnalmente:• Înălțime – 1,60 m• Ochi – căprui• Corpolență – medie• Se deplasează cu ajutorul a două bastoaneÎn
12:30
Digitalizarea educației avansează într-un ritm accelerat. Un exemplu elocvent îl constituie extinderea utilizării catalogului electronic în tot mai multe școli din țară.Dacă anul trecut acesta era implementat în 604 instituții de învățămînt general, pentru noul an de studii au fost depuse încă 135 de solicitări noi, ceea ce înseamnă o acoperire de 63% la nivel național. În cazul instituțiilor
12:30
Republica Moldova va trece și în acest an la ora de iarnă. Trecerea se va face în noaptea de sîmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. Acele ceasornicului vor fi date în urmă cu o oră.Astfel, ora 4:00 devine ora 3:00. Deci, ultima zi de duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă din acest an, avînd 25 de ore.
12:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Regulamentul Sistemului Informațional „e-Admitere”, care stabilește modul de funcționare a platformei naționale www.eadmitere.gov.md.Prin acest sistem online, candidații la studii de licență și master pot depune dosarele de admitere la universități exclusiv în format digital, avînd posibilitatea să le gestioneze, să urmărească în timp real procesul
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.