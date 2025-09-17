O brățară veche de 3.000 de ani a dispărut dintr-un muzeu din Egipt

14:00

O tînără din Republica Moldova a povestit pe rețelele sociale cum a rămas fără permis de conducere, deși se afla în afara țării. Ea susține că a obținut documentul acum aproximativ doi ani și că, inițial, totul părea în regulă, pînă a primit o scrisoare oficială prin care era anunțată că permisul ar putea fi anulat. {{836291}}Potrivit tinerei, motivul invocat ar fi fost că evaluatorul nu i