Noi percheziții în dosarele de corupere electorală: grup criminal organizat investigat pentru finanțare ilegală și spălare de bani

12:40

Majoritatea concurenților electorali care participă în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie sprijină, declarativ sau condiționat, integrarea europeană a Republicii Moldova. Din cei 23 de concurenți, 13 par să-și exprime susținerea fermă pentru integrarea în Uniunea Europeană - obiectiv strategic al Republicii Moldova, conform Constituției. Patru concurenți, cu viziuni unioniste, pledează pentru integrarea euroatlantică prin Unirea cu România. Alte două formațiuni nu resping parcursul european, dar pledează, totuși, pentru o politică externă „echilibrată” atât cu Vestul, cât și cu Estul. Trei concurenți se declară „moldoveniști” și propun moratoriu pe polemica geopolitică, iar altul promovează propaganda pro-Kremlin și cea antieuropeană.