Noi percheziții în dosarele de corupere electorală: grup criminal organizat investigat pentru finanțare ilegală și spălare de bani
Radio Moldova, 18 septembrie 2025 07:50
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins în dimineața zilei de joi, 18 septmebrie, cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșite în proporții mari, precum și spălare de bani comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Primele pachete de ajutor militar prin programul PURL: Patriot și HIMARS pentru Ucraina # Radio Moldova
Primele două pachete de ajutor militar pentru Ucraina, în cadrul noului program PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei), vor include rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și pentru lansatoarele de rachete HIMARS. Anunțul a fost făcut miercuri, 17 septembrie, la Kiev, de președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Sancțiuni UE împotriva Israelului… iar Luxemburgul va recunoaște Palestina # Radio Moldova
Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a legăturilor comerciale cu Israelul, taxarea bunurilor importate și blocarea unor fonduri, introducerea de sancțiuni contra a doi miniștri extremiști, dar și împotriva coloniștilor violenți. Simultan, UE aplică teoretic și sancțiuni asupra membrilor Hamas, cerând din nou eliberarea ultimilor ostatici. Comisia mai propune și suspendarea colaborării bilaterale cu guvernul israelian.
Acum 8 ore
01:00
FC Liverpool și Atletico Madrid au oferit un meci spectaculos cu deznodământ dramatic în prima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor # Radio Moldova
"Cormoranii" au condus cu 2-0 la pauză, apoi s-au văzut egalați, însă au smuls victoria în prelungiri. FC Liverpool a început furibund partida de pe teren propriu cu Atletico Madrid și deja în minutul 6 conducea cu 2-0.
Acum 12 ore
21:10
Ucraina avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza R. Moldova înaintea alegerilor de la sfârșitul lunii septembrie. Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că toate aceste acțiuni constituie o ingerință gravă în afacerile interne ale Moldovei și a reiterat sprijinul Kievului pentru desfășurarea unor alegeri democratice și transparente.
21:10
Eurodeputatul Eugen Tomac, la Radio Moldova: Alegerile din 28 septembrie vor fi decisive pentru direcția geopolitică a R. Moldova # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru direcția geopolitică a Republicii Moldova și viitorul său în Uniunea Europeană, declară eurodeputatul român Eugen Tomac. Într-un interviu acordat postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că rezultatul scrutinului poate bloca sau accelera procesul de integrare europeană, în condițiile în care Federația Rusă urmărește destabilizarea țării și menținerea acesteia într-o zonă de influență controlabilă politic și strategic.
21:00
Luptătoarea moldoveancă Irina Rîngaci și-a adăugat o nouă medalie în palmares. Compatrioata noastră a cucerit „bronzul” la Campionatele Mondiale care se desfășoară la Zagreb, capitala Croației.
19:40
Din Lisabona spre Vladivostok: aventura unui ciclist francez s-a oprit în izolatorul din Ussuriisk # Radio Moldova
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut în Primorie, a fost trimis în izolatorul de detenție preventivă din Ussuriisk, a declarat pentru „Interfax” serviciul de presă unificat al instanțelor din regiune. Cetățeanul străin este suspectat de trecerea ilegală a frontierei ruse. El va rămâne în arest până pe 4 octombrie, scrie publicația The Moscow Times.
Acum 24 ore
19:00
Avertisment ASC: mesaje capcană pe WhatsApp, Signal și Telegram – risc de preluare a conturilor # Radio Moldova
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) informează despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile. Atenție! Scopul acestora este accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori.
18:20
Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, care se derulează la adăpost de public și de manifestații, relatează presa internațională.
18:00
Mai multă educație ecologică în școli – o necesitate pentru viitorul Republicii Moldova # Radio Moldova
Nevoia unei mai mari implicări în educația ecologică devine tot mai evidentă în contextul provocărilor de mediu cu care se confruntă Republica Moldova. Specialiștii atenționează că protecția naturii nu trebuie să rămână doar o temă opțională, ci să devină o prioritate în procesul de formare a noilor generații. În unele școli, centre educaționale și organizații de tineret prind contur inițiative care demonstrează că elevii pot fi agenți ai schimbării, dacă li se oferă instrumentele și sprijinul necesar.
17:40
Sprijinul SUA pentru R. Moldova: Linia Strășeni–Gutinaș, încă un pas spre independența energetică a țării # Radio Moldova
Construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni–Gutinaș va asigura o legătură directă între Republica Moldova, România și rețeaua energetică europeană, marcând un pas strategic spre reducerea dependenței de Est. Potrivit expertului în politici energetice Eugen Muravschi, proiectul va consolida securitatea energetică a țării și va crea premise pentru atragerea de investiții în sectorul energetic, în special în producția de energie regenerabilă.
17:30
Tot mai multe localități din nordul țării se dezvoltă și oferă condiții mai bune pentru locuitori. În satul Chetrosu, raionul Drochia, viitorul începe chiar de la grădiniță. Aici se desfășoară lucrări de termoizolare a instituției preșcolare, un pas important pentru a asigura un mediu cald și sigur pentru cei mai mici membri ai comunității.
17:30
ELECTORALA 2025 // Partidul „Inima Moldovei”, cu activitatea limitată? CEC sesizează Ministerul Justiției, iar Irina Vlah acuză „motivații politice” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat miercuri, 17 septembrie, un avertisment Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) pentru încălcarea Regulamentului privind finanțarea campaniei electorale și a decis inițierea unui control complex asupra finanțării activității partidului „Inima Moldovei”, precum și a concurentului electoral BEP. Totodată, CEC decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”.
17:20
Prețuri de achiziție mai mici la gaze. Autoritățile nu exclud și o reducere a tarifului pentru consumatori # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, admite că tariful pe care îl plătește populația pentru gaze ar putea să scadă, dar spune că decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Oficialul a făcut declarațiile în contextul prețurilor mai mici de achiziție anunțate de Energocom pentru anul gazier 2025-2026.
17:10
Extrădarea lui Plahotniuc se amână. Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procedura fără explica decizia # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a face publice motivele care au stat la baza acestei hotărâri. Informația a fost confirmată Procuraturii Generale de la Chișinău.
17:00
Extrădarea lui Plahotniuc se amână. Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procedura fără a invoca motive # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a indica motivele acestei hotărâri. Informația a fost confirmată Procuraturii Generale de la Chișinău prin canalele Interpol.
16:50
Decizie surpriză la Atena: Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a oferi motivele acestei hotărâri. Informația a fost confirmată Procuraturii Generale de la Chișinău prin canalele Interpol.
16:50
Harta Interactivă a Investițiilor – un nou instrument pentru dezvoltarea Republicii Moldova # Radio Moldova
Persoanele care țintesc să investească în Republica Moldova au acces la o nouă platformă digitală cu informații detaliate și actualizate despre oportunitățile investiționale din fiecare regiune a țării. Este vorba de Harta Interactivă a Investițiilor – una dintre noutățile importante ale ediției din acest an a forumului Moldova Business Week.
16:40
Guvernul danez investește în arme de precizie și sisteme de apărare aeriană pentru a contracara Rusia # Radio Moldova
Guvernul danez a anunțat miercuri că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă va continua să apese asupra Europei mulți ani de acum înainte, relatează Reuters.
16:40
Tenismena britanică cu origini românești Emma Răducanu a înfruntat-o pe românca Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Seul. Răducanu a câștigat partida cu 6:3, 6:4 și s-a calificat în optimile de finală.
16:30
Premierul Recean: R. Moldova dispune de posibilități limitate pentru tranzitul pelerinilor spre Uman # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău au recomandat evreilor hasidici să utilizeze rute alternative în pelerinajul lor anual spre Uman, Ucraina. Premierul Dorin Recean spune că Republica Moldova respectă toate comunitățile religioase, dar, în condițiile logistice limitate de care dispune, acordă prioritate necesităților propriilor cetățeni.
16:30
Duma de Stat a votat pentru ieșirea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii. Deputații au adoptat în unanimitate legea privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii, se arată pe site-ul Dumei de Stat.
16:00
Yandex, Odnoklassniki și alte servicii rusești, pericol pentru datele cetățenilor moldoveni: informațiile pot fi preluate de FSB # Radio Moldova
Utilizatorii de aplicații rusești din Republica Moldova sunt expuși unor riscuri majore privind securitatea și confidențialitatea datelor personale, avertizează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Platforme precum Yandex, Odnoklassniki sau asistentul vocal „Alisa” colectează informații private - de la date bancare și locație, până la contacte și istoricul călătoriilor, acestea fiind stocate pe servere din Federația Rusă. În acest context, instituția recomandă cetățenilor să fie prudenți, să citească politicile de confidențialitate înainte de a instala aplicațiile și să evite transmiterea datelor cu caracter personal care ar putea fi exploatate în detrimentul lor.
16:00
Iulia Navalnaia: Două laboratoare occidentale au confirmat otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. „Nu voi tăcea!” # Radio Moldova
Laboratoarele a două țări occidentale au confirmat independent faptul că opozantul Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în colonia de maximă siguranță „Lupul Polar”, a declarat văduva politicianului, Iulia Navalnaia. Ea a povestit că mostre de biomateriale ale soțului său au fost scoase din Rusia imediat după moartea acestuia, în februarie 2024. „Cu câteva luni în urmă am aflat că rezultatele au fost obținute, iar două laboratoare din două țări diferite au ajuns independent la concluzia că Aleksei a fost otrăvit”, a spus Navalnaia, citată de publicația The Moscow Times.
16:00
Sângerei: Un șofer și pasagera sa, răniți după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion # Radio Moldova
Un bărbat de 57 de ani și pasagera sa, în vârstă de 66 de ani, au fost transportați la spital, după ce automobilul în care se aflau a fost implicat într-un grav accident rutier, produs miercuri, 17 septembrie, în raionul Sângerei.
15:40
Parlamentul European își deschide reprezentanță la Kiev: Metsola a reiterat sprijinul UE pentru Ucraina # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află la Kiev pentru a transmite sprijinul solid al Uniunii Europene pentru Ucraina, care de 1300 de zile luptă cu agresiunea Rusiei. Aceasta a reiterat mesajul de susținere în plenul Parlamentului Ucrainei și a anunțat oficial deschiderea reprezentanței oficiale a Parlamentului European la Kiev.
15:30
Investigații la Iași: 13 moldoveni „proruși” ar fi chemat alegătorii să voteze în favoarea lui Igor Dodon. PSRM neagă implicarea în acest caz # Radio Moldova
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități electorale în favoarea Partidului Socialiștilor (PSRM) condus de Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel din centrul Iașiului. Autoritățile române au precizat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările sunt în desfășurare, în vederea dispunerii măsurilor legale. La rândul său, PSRM califică acuzațiile drept „o invenție ieftină” și acuză presa de speculații.
15:30
Majoritatea moldovenilor se informează de pe rețele sociale, iar televiziunea clasică pierde teren. Totuși, televiziunea rămâne în top atunci când vine vorba de încredere. Concluziile aparțin unui studiu realizat pentru Consiliul Europei și au fost dezbătute miercuri, 17 septembrie, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
15:30
Avertizare meteo: Cod galben de vânt puternic, pe 18 septembrie, în toată R. Moldova # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului pentru ziua de 18 septembrie, valabil între orele 06:00 și 18:00. Avertizarea vizează întreg teritoriul Republicii Moldova.
15:30
Darwin Nunez a marcat la debutul său în Liga Campionilor Asiei. Atacantul uruguayan, fost jucător la FC Liverpool, a înscris pentru echipa saudită Al-Hilal în meciul cu formația qatareză Al-Duhail, câștigat cu 2-1.
15:10
Peste 263.000 de copii au beneficiat de sprijinul de 1.000 de lei, oferit de stat pentru pregătirea de școală a elevilor din clasele I-X # Radio Moldova
Peste 263.000 de copii din clasele I - IX, sau circa 90% din numărul total al acestora, au beneficiat, până în prezent, de sprijinul financiar de 1.000 de lei, acordat de stat pentru pregătirea de școală, a anunțat miercuri, 17 septembrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
14:50
ELECTORALA 2025 // Igor Grosu anticipează noi falsuri în spațiul public, fabricate de rețeaua „Șor” # Radio Moldova
Membrii grupării criminale „Șor”, sprijiniți de propaganda rusă, ar pregăti noi tentative de manipulare a opiniei publice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a anunțat președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu. Oficialul a avertizat că, în următoarele zile, în spațiul public ar urma să fie lansate diverse capturi de ecran false cu pretinse conversații ale unor politicieni și demnitari.
14:40
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bâc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei. Mai exact, importul și livrarea de mărfuri, precum și serviciile destinate proiectului „Reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor din Chișinău” vor fi scutite de Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) și alte plăți aferente.
14:30
Washingtonul a aprobat construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș: „Guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice” # Radio Moldova
Proiectul de construire a liniei electrice Strășeni–Gutinaș, sprijinită financiar cu 130 de milioane de dolari de către Guvernul SUA, va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a R. Moldova și va spori securitatea energetică a țării. Potrivit Ambasadei SUA în Republica Moldova, proiectul va permite, de asemenea, țării noastre să adopte și să utilizeze tehnologii americane moderne, cu impact asupra mai multor sectoare – de la infrastructura energetică și transport, la TIC, energie nucleară și stocare în baterii.
14:20
ELECTORALA 2025 // Raport CALC: riscuri de ingerințe străine și finanțare netransparentă # Radio Moldova
Reziliența democratică a instituțiilor și a societății este testată de factori interni și externi înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) – platformă a societății civile care, de peste două decenii, monitorizează procesele electorale din Republica Moldova – menționează că, deși organizarea alegerilor se desfășoară, în linii generale, într-un cadru legal și instituțional consolidat împotriva corupției electorale și a ingerinței străine, persistă în continuare riscuri majore de manipulare informațională coordonată din exterior și de utilizare a resurselor financiare netransparente.
14:20
ELECTORALA 2025 // 18 septembrie, ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare # Radio Moldova
Concurenții electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie mai pot efectua schimbări în listele de candidați până pe 18 septembrie.
14:00
Candidații în învățământul superior își vor gestiona dosarele online prin sistemul „e-Admitere” # Radio Moldova
Procesul de înmatriculare în învățământul superior devine mai simplu și mai sigur datorită platformei digitale „e-Admitere”, lansată în 2024. Guvernul a aprobat miercuri, 17 septembrie, proiectul privind instituirea Sistemului informațional „e-Admitere” pentru învățământul superior, precum și a Regulamentului resursei informaționale asociate acestui sistem.
13:50
Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, pleacă din sistem. Acesta i-a prezentat procurorului general, Alexandru Machidon, cererea sa de demisie, începând cu data de 1 octombrie.
13:20
ELECTORALA 2025 // TikTok a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova # Radio Moldova
TikTok, una dintre platformele utilizate intens pentru a răspândi dezinformări, inclusiv în contextul electoral din R. Moldova, dă asigurări că întreprinde măsuri împotriva tentativelor de a submina interacțiunile autentice pe platformă și pentru a bloca comportamentele înșelătoare.
13:10
Recean confirmă: Țuțu nu e în regiunea transnistreană, dar are planuri să ajungă acolo # Radio Moldova
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, nu se află în regiunea transnistreană, dar ar intenționa să ajungă acolo pentru a desfășura „anumite acțiuni”, a declarat premierul Dorin Recean, înaintea ședinței Guvernului din 17 septembrie.
13:00
Maia Sandu a aprobat structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, cu un efectiv-limită de 29 de angajați. În sarcina instituției va intra și analiza comportamentului inautentic în spațiul informațional.
12:50
Omor intenționat în urma unui conflict: un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru comiterea unui omor intenționat. Pedeapsa va fi ispășită într-un penitenciar de tip închis, potrivit deciziei Judecătoriei Bălți.
12:40
12:40
ELECTORALA 2025 // Integrare în UE, inclusiv prin Unirea cu România, sau parteneriat strategic cu Rusia: preferințele geopolitice ale concurenților electorali (Partea II) # Radio Moldova
Majoritatea concurenților electorali care participă în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie sprijină, declarativ sau condiționat, integrarea europeană a Republicii Moldova. Din cei 23 de concurenți, 13 par să-și exprime susținerea fermă pentru integrarea în Uniunea Europeană - obiectiv strategic al Republicii Moldova, conform Constituției. Patru concurenți, cu viziuni unioniste, pledează pentru integrarea euroatlantică prin Unirea cu România. Alte două formațiuni nu resping parcursul european, dar pledează, totuși, pentru o politică externă „echilibrată” atât cu Vestul, cât și cu Estul. Trei concurenți se declară „moldoveniști” și propun moratoriu pe polemica geopolitică, iar altul promovează propaganda pro-Kremlin și cea antieuropeană.
12:30
Juventus Torino și Borussia Dortmund au marcat 8 goluri într-o repriză, iar Qarabag Agdam a produs o surpriză de proporții pe terenul Benficăi Lisabona. Real Madrid a obținut o victorie grea cu Olympique Marseille.
12:30
12:20
Guvernul a aprobat eliberarea din funcție a șefului IGSU: Cine îl înlocuiește pe Alexandru Oprea # Radio Moldova
Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), din data de 17 septembrie, în baza cererii depuse. Oprea va fi înlocuit la conducerea instituției de Aurel Baciu, numirea căruia a fost susținută în aceeași ședință.
12:20
Guvernul aprobă o strategie de ridicare a eficienței energetice a fondului imobiliar al țării # Radio Moldova
Fondul de clădiri al Republicii Moldova urmează să fie transformat într-un parc imobiliar cu eficiență energetică ridicată, până în anul 2050, potrivit unei strategii aprobate miercuri, 17 septembrie, de Guvern. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că aprobarea acestui document este „un pas esențial în tranziția energetică a Republicii Moldova și o investiție în securitatea și în reziliența fondului imobiliar construit”.
12:20
