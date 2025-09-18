ULTIMA ORĂ // Noi descinderi IGP într-un caz de corupție electorală

10:30

Un bărbat și-a pierdut viața, iar două femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs ieri dimineață, în jurul orei 09:05, în localitatea Costești, raionul Ialoveni. Din primele informații, șoferul – un bărbat în vârstă de 63 de ani – se afla la volanul unui automobil Citroen Berlingo când, din cauze care […]