Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb
Sport1, 17 septembrie 2025 21:00
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică! Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo. La Zagreb, Irina le-a mai învins pe Aylah Mayali […] The post Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb first appeared on Sport1.
Acum 30 minute
21:00
Acum 12 ore
11:50
Zimbru și Petrocub s-au despărțit nedecis, scor 1-1, în derby-ul etapei a 9-a a Ligii7777. Petrocub a deschis scorul din penalty în minutul 45+2 prin Dan Pușcaș, iar gazdele au egalat în minutul 89, când a punctat bielorusul Dzianis Kazlouski. Zimbru – Petrocub 1-1 Marcatori: Kazlouski 89 – Pușcaș 45+2-pen Zimbru: Cebotari, Rodrigues (Cleșcenco 62), […] The post Petrocub rămâne neînvinsă în acest sezon a Ligii7777 first appeared on Sport1.
Ieri
18:40
Lilian Popescu (51 de ani) este noul selecționer al Moldovei. Până în iarnă, el va rămâne și la Petrocub, unde îndeplinește funcția de manager sportiv. Debutul lui Lilian Popescu pe banca tehnică a naționalei Moldovei se va produce la București pe 9 octombrie, în amicalul cu România. Popescu a fost desemnat de 4 ori cel […] The post Lilian Popescu este noul selecționer al Moldovei first appeared on Sport1.
10:20
Luptătorul Vasile Diacon (70 kg) a ocupat locul 5 la Mondialul de la Zagreb. În meciul pentru medalia de bronz, el a fost învins de kazahul Nurkozha Kaipanov. În prima luptă, Diacon a fost învins de viitorul finalist, Tumur-Ochir Tulga din Mongolia. Apoi, în recalificări, el a obținut două victorii, cu bulgarul Mihail Georgiev și […] The post Luptătorul Vasile Diacon a ocupat locul 5 la Mondialul de la Zagreb first appeared on Sport1.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatul Mondial de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emilianov a obținut rezultatul de 62,59 metri. Sportiva de 25 de ani a participat la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Republica Moldova va mai fi reprezentată la […] The post Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 la Mondialul de la Tokyo first appeared on Sport1.
10 septembrie 2025
11:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai categorică înfrângere din istorie, 1-11 la Oslo cu Norvegia. Acum 4 ani ”tricolorii” au cedat în fața Danemarcei cu 0-8. Erling Haaland (25 de ani) a marcat pentru prima dată 5 goluri într-un meci la selecționata Norvegiei și a ajuns la 48 de goluri în 45 de partide! – […] The post Naționala Moldovei a suferit cea mai categorică înfrângere din istorie first appeared on Sport1.
8 septembrie 2025
10:30
După Serghei Tarnovschi și Elena Glizan, a venit rândul Danielei Cociu să urce pe podium la Mondialele de canoe maraton de la Gyor. Ea a cucerit de asemenea medalia de argint, fiind cronometrată cu 1:17.45 pe distanța 14,4 km. Campioană mondială a devenit reprezentanta gazdelor, Giada Bragato din Ungaria (1:17.16), iar podiumul a fost completat […] The post Daniela Cociu a urcat pe podium la Mondialele de canoe maraton first appeared on Sport1.
10:30
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 de la Bratislava. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 90 kg, cu islandezul Adalsteinn, croatul Dan Koncilija, sârbul Boris Rutovic şi rusul Aleksei Bulgakov. The post Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 de la Bratislava first appeared on Sport1.
6 septembrie 2025
12:20
Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria). Ea a încheiat cursa de 10,7 km cu rezultatul de 57:57.49, cu +23.71 secunde în spatele sportivei din Ungaria, Matkovics Lili Sara. Podiumul a fost completat de Aleksandra Vlasova (58:35.13). The post Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton first appeared on Sport1.
12:10
Naționala Moldovei a cedat cu 0-4 în fața Israelului. Pe 9 septembrie, “tricolorii” vor juca în deplasare contra Norvegiei. video: https://www.facebook.com/tvmoldova1/videos/1308047457425959/ The post Naționala Moldovei a cedat cu 0-4 în fața Israelului first appeared on Sport1.
5 septembrie 2025
11:50
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria). El a încheiat cursa de 3.6 km cu rezultatul de 15:42.30, cu 19,43 de secunde în spatele spaniolului Jame Duro, pe care l-a învins în cursa de 5000 metri Mondialele de la Milano. The post Serghei Tarnovschi a urcat pe podium la Mondialul de canoe maraton first appeared on Sport1.
4 septembrie 2025
15:00
Halterofilul Marin Robu (25 de ani) va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. A avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei […] The post Marin Robu, prezent la ședința Tribunalului de Arbitraj Sportiv din Elveția first appeared on Sport1.
15:00
Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în […] The post Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia first appeared on Sport1.
3 septembrie 2025
12:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a debutat cu dreptul în competițiile internaționale la nivel de seniori. Elevul lui Vladislav Mazur a cucerit medalia de aur la turneul Multi European Games. Artiom a repurtat patru victorii în categoria de greutate 54 kg, cu sportivi din Serbia, Croația și Spania. La competiție au participat peste 1.500 de […] The post Artiom Roșca a câștigat turneul de taekwondo Multi European Games first appeared on Sport1.
2 septembrie 2025
10:20
Atacantul nigerian Elijah Odede (18 ani) a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate. Echipa din liga a doua franceză Troyes va achita 3 milioane de euro celor de la Sheriff. Elijah Odede a marcat recent trei goluri în cupele europene, iar în actuala stagiune a Ligii 7777 […] The post Elijah Odede a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate first appeared on Sport1.
1 septembrie 2025
13:20
Atacantul Ion Nicolaescu (26 de ani) a înscris primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv în duelul cu Netanya, scor 4-0, din cadrul etapei a doua a campionatului Israelului. video: https://www.facebook.com/share/v/16B4sqYc2W/ The post Ion Nicolaescu a înscris primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv first appeared on Sport1.
13:10
Fundașul echipei Petrocub, Maxim Potîrniche (36 de ani) și-a încheiat cariera de jucător profesionist, intrând pe finalul partidei câștigate cu 2-1 în fața celor de la Milsami. El a evoluat pentru Petrocub din 2017, reușind să devină campion național și dublu câștigător al Cupei Moldovei, iar anul trecut a bifat patru meciuri în grupa unică […] The post Maxim Potîrniche și-a încheiat cariera de jucător profesionist first appeared on Sport1.
31 august 2025
11:30
Iulian Cojocaru a câștigat Supercupa României la futsal. El a reușit să înscrie un gol din penalty în meciul CS United Galați – CSM Odorheiu Secuiesc, scor 6-1. The post Iulian Cojocaru a câștigat Supercupa României la futsal first appeared on Sport1.
11:30
Boxerii Davron Bozorov (75 kg) și Valeriu Razmerița (80 kg) au câștigat ediția a 15-a a turneului internațional Cupa Independenței, desfășurat la Grimăncăuți. De asemenea, Anton Lehcun (65 kg) și Andrei Zaplitnîi (+90 kg) s-au clasat pe locul 2. La competiție au participat loturile din Ucraina, Lituania, Romania și Republica Moldova. The post Turneul internațional Cupa Independenței a ajuns la ediția a 15-a first appeared on Sport1.
25 august 2025
15:30
Atacantul Ghenadie Orbu nu se dezminte nici la 43 de ani! Cel mai bun golgheter din istoria eșalonului secund a reușit o dublă în partida Sheriff-2 – Real Sireți, scor 1-4. El a ajuns la 146 de goluri în istoria Ligii 1. Ghenadie Orbu a câștigat campionatul Moldovei cu Dacia în sezonul 2010/2011. În 2003, […] The post Atacantul Ghenadie Orbu nu se dezminte nici la 43 de ani first appeared on Sport1.
13:10
Naționalele Moldovei au urcat pe podiumul Campionatului European de rugby pe plajă, găzduit de Chișinău. La fel ca anul trecut, lotul masculin a ocupat locul 2, iar cel feminin – poziția a 3-a. Selecționata masculină s-a clasat pe locul 2, după ce a cedat în finală în fața Portugaliei cu 4-7, iar reprezentativa feminină a […] The post Naționalele Moldovei au urcat pe podiumul Campionatului European de rugby pe plajă first appeared on Sport1.
13:00
Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial pe distanța 5000 metri! Elevul lui Nicolae Juravschi a înregistrat rezultatul 23:41.31, fiind urmat de spaniolul Jaime Duro (23:43.67) și polonezul Wiktor Glazunow (23:53.73). The post Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial pe distanța 5000 metri first appeared on Sport1.
22 august 2025
16:40
Canoistul Serghei Tarnovschi (28 de ani) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano pe distanța 500 metri. El a înregistrat rezultatul 1:47.38, fiind întrecut de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și cehul Martin Fuksa (1:46.71). The post Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano first appeared on Sport1.
18 august 2025
21:50
Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de argint la Campionatului Mondial Under 20 din Bulgaria. El i-a învins pe georgianul Goga Otinashvili, polonezul Dominik Jagusz, rusul Islam Kazharov și azerul Nurlan Aghazada, iar în finala categoriei de greutate 70 kg a cedat în fața americanului Peter Duke. Moldova n-a mai câștigat un […] The post Luptătorul Alexandr Gaidarli a devenit vicecampion mondial U20 first appeared on Sport1.
13:00
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel (5 septembrie, Chișinău) și Norvegia (9 septembrie, Oslo), din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Portari: Cristian Avram (Araz-Naxcivan, Azerbaidjan, 13), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina, 3), Nicolai Cebotari (FC Zimbru, 1), Emil Tîmbur (FC Milsami, 1) Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak […] The post Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel și Norvegia first appeared on Sport1.
