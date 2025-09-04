Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia
Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în
Acum 30 minute
15:00
Halterofilul Marin Robu (25 de ani) va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. A avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei
15:00
Ieri
12:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a debutat cu dreptul în competițiile internaționale la nivel de seniori. Elevul lui Vladislav Mazur a cucerit medalia de aur la turneul Multi European Games. Artiom a repurtat patru victorii în categoria de greutate 54 kg, cu sportivi din Serbia, Croația și Spania. La competiție au participat peste 1.500 de
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Elijah Odede a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate # Sport1
Atacantul nigerian Elijah Odede (18 ani) a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate. Echipa din liga a doua franceză Troyes va achita 3 milioane de euro celor de la Sheriff. Elijah Odede a marcat recent trei goluri în cupele europene, iar în actuala stagiune a Ligii 7777
1 septembrie 2025
13:20
Atacantul Ion Nicolaescu (26 de ani) a înscris primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv în duelul cu Netanya, scor 4-0, din cadrul etapei a doua a campionatului Israelului. video: https://www.facebook.com/share/v/16B4sqYc2W/
13:10
Fundașul echipei Petrocub, Maxim Potîrniche (36 de ani) și-a încheiat cariera de jucător profesionist, intrând pe finalul partidei câștigate cu 2-1 în fața celor de la Milsami. El a evoluat pentru Petrocub din 2017, reușind să devină campion național și dublu câștigător al Cupei Moldovei, iar anul trecut a bifat patru meciuri în grupa unică
31 august 2025
11:30
Iulian Cojocaru a câștigat Supercupa României la futsal. El a reușit să înscrie un gol din penalty în meciul CS United Galați – CSM Odorheiu Secuiesc, scor 6-1.
11:30
Boxerii Davron Bozorov (75 kg) și Valeriu Razmerița (80 kg) au câștigat ediția a 15-a a turneului internațional Cupa Independenței, desfășurat la Grimăncăuți. De asemenea, Anton Lehcun (65 kg) și Andrei Zaplitnîi (+90 kg) s-au clasat pe locul 2. La competiție au participat loturile din Ucraina, Lituania, Romania și Republica Moldova.
25 august 2025
15:30
Atacantul Ghenadie Orbu nu se dezminte nici la 43 de ani! Cel mai bun golgheter din istoria eșalonului secund a reușit o dublă în partida Sheriff-2 – Real Sireți, scor 1-4. El a ajuns la 146 de goluri în istoria Ligii 1. Ghenadie Orbu a câștigat campionatul Moldovei cu Dacia în sezonul 2010/2011. În 2003,
13:10
Naționalele Moldovei au urcat pe podiumul Campionatului European de rugby pe plajă, găzduit de Chișinău. La fel ca anul trecut, lotul masculin a ocupat locul 2, iar cel feminin – poziția a 3-a. Selecționata masculină s-a clasat pe locul 2, după ce a cedat în finală în fața Portugaliei cu 4-7, iar reprezentativa feminină a
13:00
Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial pe distanța 5000 metri! Elevul lui Nicolae Juravschi a înregistrat rezultatul 23:41.31, fiind urmat de spaniolul Jaime Duro (23:43.67) și polonezul Wiktor Glazunow (23:53.73).
22 august 2025
16:40
Canoistul Serghei Tarnovschi (28 de ani) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano pe distanța 500 metri. El a înregistrat rezultatul 1:47.38, fiind întrecut de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și cehul Martin Fuksa (1:46.71).
18 august 2025
21:50
Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de argint la Campionatului Mondial Under 20 din Bulgaria. El i-a învins pe georgianul Goga Otinashvili, polonezul Dominik Jagusz, rusul Islam Kazharov și azerul Nurlan Aghazada, iar în finala categoriei de greutate 70 kg a cedat în fața americanului Peter Duke. Moldova n-a mai câștigat un
13:00
Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel și Norvegia # Sport1
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel (5 septembrie, Chișinău) și Norvegia (9 septembrie, Oslo), din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Portari: Cristian Avram (Araz-Naxcivan, Azerbaidjan, 13), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina, 3), Nicolai Cebotari (FC Zimbru, 1), Emil Tîmbur (FC Milsami, 1) Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak
17 august 2025
11:50
Zimbru și Petrocub s-au despărțit nedecis, scor 1-1, în derby-ul etapei a 9-a a Ligii7777. Petrocub a deschis scorul din penalty în minutul 45+2 prin Dan Pușcaș, iar gazdele au egalat în minutul 89, când a punctat bielorusul Dzianis Kazlouski. Zimbru – Petrocub 1-1 Marcatori: Kazlouski 89 – Pușcaș 45+2-pen Zimbru: Cebotari, Rodrigues (Cleșcenco 62),
15 august 2025
17:20
Milsami pierde cu 0-3 în San Marino şi este eliminată de Virtus din Conference League. Golurile au fost marcate de Stefano Scappini – 37 de ani (minutul 58) și Ivan Buonocunto – 39 de ani (65, 79-penalty). Virtus devine prima echipă din istoria micuțului stat San Marino (populație 34.000 de locuitori), care se califică în
17:00
Veaceslav Plămădeală a cucerit medalia de bronz la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi printre militari, care s-a desfășurat la Astana. El a obținut două victorii în categoria de greutate 82 kg, cu sportivi din Maroc și Tadjikistan. Alți trei luptători moldoveni s-au clasat pe locul 5. Este vorba de Cătălin Marian (90 kg), Mihail Marchitan
14 august 2025
10:40
BSC Nistru Chișinău a câştigat campionatul Moldovei la fotbal pe plajǎ. Asta dupǎ 5-2 cu FC Budeşti în finala celei de-a 18-a ediții. Nistru a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv. Golurile au fost marcate de Alexandru Sîrghi (3), Artiom Turta (13), Nicolae Ignat (19), Andrei Florea (26), Grigore Cojocari (33), respectiv
11 august 2025
12:20
Intervenții de excepție a portarului Denis Rusu la partida FCSB – Unirea Slobozia, scor 0-1. Goalkeeperul de 35 de ani a fost ales omul meciului din cadrul etapei a 5-a din Superliga. Clasament: 1. Univ.Craiova – 13 2. UTA – 11 3. Rapid – 10 (4) 4. Farul – 10 5. Dinamo – 8 6.
12:10
Echipa Clic Media reușește eventul pentru al doilea an consecutiv. În finala Cupei Moldovei 2025 la futsal, Clic Media a dispus de Steaua Dental cu 7-1. Golurile au fost înscrise de Valeriu Gurgurov (10, 28), Cristian Obadă (18, 20), Andrian Lașcu (20, 23), Sergiu Godoroja (39), respectiv Sergiu Țîmpeu (6). (foto: fmf.md)
12:00
Zimbru a obținut a treia victorie consecutivă în Liga7777, 2-1 cu Milsami. Golurile au fost marcate de Dzianis Kazlouski (minutul 19), Vladimir Fratea (53), respectiv Andrei Cobeț (24). Milsami putea să egaleze din nou în minutul 89, dar Abdoul Yoda a ratat un penalty, parat de portarul Nicolai Cebotari. Milsami nu a putut apela la
10 august 2025
18:40
Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China. În finala categoriei de greutate 86 kg, el a dispus de americanul Aaron Ortiz, câștigător al ediției precedente și triplu campion mondial. În 2023, Artiom Livădari a cucerit medalia de aur și la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska.
11:30
Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China la dansuri sportive, proba Standard. Ei au acumulat 196,58 puncte, fiind urmați de românii Andreea Matei – Rareș Cojoc (193) și polonezii Dariusz Mycka – Madara Freiberga (188,04). Astăzi, pentru medalia de aur va lupta și luptătorul Artiom Livădari.
8 august 2025
10:40
Milsami a învins cu 3-2 pe Virtus (San Marino). Meciul a contat pentru manşa întâi a turului trei preliminar din Conference League. Milsami a condus cu 1-0 din minutul 31 dupǎ golul marcat de nigerianul Christopher Nwaeze. În minutul 45+1, Andrei Cobeț a fost eliminat. În minutul 51, Virtus a egalat prin atacantul de 37
5 august 2025
20:40
La doar 15 ani a urcat pe podium atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial Under 17. Este vorba despre luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga, care a cucerit bronzul la Mondialul U17 din Grecia în categoria de greutate 45 kg. video: https://www.facebook.com/share/v/16fybzmERC/
20:30
Rugby Team UTM a câștigat campionatul național la rugby pe plajă. Echipa din Chișinău a obținut câte trei victorii în toate cele trei etape disputate la arena din parcul La Izvor. Pe podium au mai urcat Sirius și Sporting. UTM a câștigat cu 6-2 primul meci disputat împotriva echipei Concept. Mult mai dificilă a fost
