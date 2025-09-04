Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia

Sport1, 4 septembrie 2025 15:00

Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în […] The post Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia first appeared on Sport1.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport1

Acum 30 minute
15:00
Marin Robu, prezent la ședința Tribunalului de Arbitraj Sportiv din Elveția Sport1
Halterofilul Marin Robu (25 de ani) va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. A avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei […] The post Marin Robu, prezent la ședința Tribunalului de Arbitraj Sportiv din Elveția first appeared on Sport1.
15:00
Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia Sport1
Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în […] The post Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia first appeared on Sport1.
Ieri
12:20
Artiom Roșca a câștigat turneul de taekwondo Multi European Games Sport1
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a debutat cu dreptul în competițiile internaționale la nivel de seniori. Elevul lui Vladislav Mazur a cucerit medalia de aur la turneul Multi European Games. Artiom a repurtat patru victorii în categoria de greutate 54 kg, cu sportivi din Serbia, Croația și Spania. La competiție au participat peste 1.500 de […] The post Artiom Roșca a câștigat turneul de taekwondo Multi European Games first appeared on Sport1.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Elijah Odede a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate Sport1
Atacantul nigerian Elijah Odede (18 ani) a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate. Echipa din liga a doua franceză Troyes va achita 3 milioane de euro celor de la Sheriff. Elijah Odede a marcat recent trei goluri în cupele europene, iar în actuala stagiune a Ligii 7777 […] The post Elijah Odede a devenit cel mai scump jucător din campionatul Moldovei vândut la un club din străinătate first appeared on Sport1.
1 septembrie 2025
13:20
Ion Nicolaescu a înscris primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv Sport1
Atacantul Ion Nicolaescu (26 de ani) a înscris primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv în duelul cu Netanya, scor 4-0, din cadrul etapei a doua a campionatului Israelului. video: https://www.facebook.com/share/v/16B4sqYc2W/ The post Ion Nicolaescu a înscris primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv first appeared on Sport1.
13:10
Maxim Potîrniche și-a încheiat cariera de jucător profesionist Sport1
Fundașul echipei Petrocub, Maxim Potîrniche (36 de ani) și-a încheiat cariera de jucător profesionist, intrând pe finalul partidei câștigate cu 2-1 în fața celor de la Milsami. El a evoluat pentru Petrocub din 2017, reușind să devină campion național și dublu câștigător al Cupei Moldovei, iar anul trecut a bifat patru meciuri în grupa unică […] The post Maxim Potîrniche și-a încheiat cariera de jucător profesionist first appeared on Sport1.
31 august 2025
11:30
Iulian Cojocaru a câștigat Supercupa României la futsal Sport1
Iulian Cojocaru a câștigat Supercupa României la futsal. El a reușit să înscrie un gol din penalty în meciul CS United Galați – CSM Odorheiu Secuiesc, scor 6-1. The post Iulian Cojocaru a câștigat Supercupa României la futsal first appeared on Sport1.
11:30
Turneul internațional Cupa Independenței a ajuns la ediția a 15-a Sport1
Boxerii Davron Bozorov (75 kg) și Valeriu Razmerița (80 kg) au câștigat ediția a 15-a a turneului internațional Cupa Independenței, desfășurat la Grimăncăuți. De asemenea, Anton Lehcun (65 kg) și Andrei Zaplitnîi (+90 kg) s-au clasat pe locul 2. La competiție au participat loturile din Ucraina, Lituania, Romania și Republica Moldova. The post Turneul internațional Cupa Independenței a ajuns la ediția a 15-a first appeared on Sport1.
25 august 2025
15:30
Atacantul Ghenadie Orbu nu se dezminte nici la 43 de ani Sport1
Atacantul Ghenadie Orbu nu se dezminte nici la 43 de ani! Cel mai bun golgheter din istoria eșalonului secund a reușit o dublă în partida Sheriff-2 – Real Sireți, scor 1-4. El a ajuns la 146 de goluri în istoria Ligii 1. Ghenadie Orbu a câștigat campionatul Moldovei cu Dacia în sezonul 2010/2011. În 2003, […] The post Atacantul Ghenadie Orbu nu se dezminte nici la 43 de ani first appeared on Sport1.
13:10
Naționalele Moldovei au urcat pe podiumul Campionatului European de rugby pe plajă Sport1
Naționalele Moldovei au urcat pe podiumul Campionatului European de rugby pe plajă, găzduit de Chișinău. La fel ca anul trecut, lotul masculin a ocupat locul 2, iar cel feminin – poziția a 3-a. Selecționata masculină s-a clasat pe locul 2, după ce a cedat în finală în fața Portugaliei cu 4-7, iar reprezentativa feminină a […] The post Naționalele Moldovei au urcat pe podiumul Campionatului European de rugby pe plajă first appeared on Sport1.
13:00
Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial pe distanța 5000 metri Sport1
Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial pe distanța 5000 metri! Elevul lui Nicolae Juravschi a înregistrat rezultatul 23:41.31, fiind urmat de spaniolul Jaime Duro (23:43.67) și polonezul Wiktor Glazunow (23:53.73). The post Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oară campion mondial pe distanța 5000 metri first appeared on Sport1.
22 august 2025
16:40
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano Sport1
Canoistul Serghei Tarnovschi (28 de ani) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano pe distanța 500 metri. El a înregistrat rezultatul 1:47.38, fiind întrecut de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și cehul Martin Fuksa (1:46.71). The post Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano first appeared on Sport1.
18 august 2025
21:50
Luptătorul Alexandr Gaidarli a devenit vicecampion mondial U20 Sport1
Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de argint la Campionatului Mondial Under 20 din Bulgaria. El i-a învins pe georgianul Goga Otinashvili, polonezul Dominik Jagusz, rusul Islam Kazharov și azerul Nurlan Aghazada, iar în finala categoriei de greutate 70 kg a cedat în fața americanului Peter Duke. Moldova n-a mai câștigat un […] The post Luptătorul Alexandr Gaidarli a devenit vicecampion mondial U20 first appeared on Sport1.
13:00
Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel și Norvegia Sport1
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel (5 septembrie, Chișinău) și Norvegia (9 septembrie, Oslo), din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Portari: Cristian Avram (Araz-Naxcivan, Azerbaidjan, 13), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina, 3), Nicolai Cebotari (FC Zimbru, 1), Emil Tîmbur (FC Milsami, 1) Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak […] The post Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israel și Norvegia first appeared on Sport1.
17 august 2025
11:50
Petrocub rămâne neînvinsă în acest sezon a Ligii7777 Sport1
Zimbru și Petrocub s-au despărțit nedecis, scor 1-1, în derby-ul etapei a 9-a a Ligii7777. Petrocub a deschis scorul din penalty în minutul 45+2 prin Dan Pușcaș, iar gazdele au egalat în minutul 89, când a punctat bielorusul Dzianis Kazlouski. Zimbru – Petrocub 1-1 Marcatori: Kazlouski 89 – Pușcaș 45+2-pen Zimbru: Cebotari, Rodrigues (Cleșcenco 62), […] The post Petrocub rămâne neînvinsă în acest sezon a Ligii7777 first appeared on Sport1.
15 august 2025
17:20
Milsami pierde cu 0-3 în San Marino Sport1
Milsami pierde cu 0-3 în San Marino şi este eliminată de Virtus din Conference League. Golurile au fost marcate de Stefano Scappini – 37 de ani (minutul 58) și Ivan Buonocunto – 39 de ani (65, 79-penalty). Virtus devine prima echipă din istoria micuțului stat San Marino (populație 34.000 de locuitori), care se califică în […] The post Milsami pierde cu 0-3 în San Marino first appeared on Sport1.
17:00
Veaceslav Plămădeală a cucerit bronzul la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi Sport1
Veaceslav Plămădeală a cucerit medalia de bronz la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi printre militari, care s-a desfășurat la Astana. El a obținut două victorii în categoria de greutate 82 kg, cu sportivi din Maroc și Tadjikistan. Alți trei luptători moldoveni s-au clasat pe locul 5. Este vorba de Cătălin Marian (90 kg), Mihail Marchitan […] The post Veaceslav Plămădeală a cucerit bronzul la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi first appeared on Sport1.
14 august 2025
10:40
Nistru a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv Sport1
BSC Nistru Chișinău a câştigat campionatul Moldovei la fotbal pe plajǎ. Asta dupǎ 5-2 cu FC Budeşti în finala celei de-a 18-a ediții. Nistru a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv. Golurile au fost marcate de Alexandru Sîrghi (3), Artiom Turta (13), Nicolae Ignat (19), Andrei Florea (26), Grigore Cojocari (33), respectiv […] The post Nistru a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv first appeared on Sport1.
11 august 2025
12:20
Intervenții de excepție a portarului Denis Rusu la partida FCSB – Unirea Slobozia Sport1
Intervenții de excepție a portarului Denis Rusu la partida FCSB – Unirea Slobozia, scor 0-1. Goalkeeperul de 35 de ani a fost ales omul meciului din cadrul etapei a 5-a din Superliga. Clasament: 1. Univ.Craiova – 13 2. UTA – 11 3. Rapid – 10 (4) 4. Farul – 10 5. Dinamo – 8 6. […] The post Intervenții de excepție a portarului Denis Rusu la partida FCSB – Unirea Slobozia first appeared on Sport1.
12:10
Echipa Clic Media reușește eventul pentru al doilea an consecutiv Sport1
Echipa Clic Media reușește eventul pentru al doilea an consecutiv. În finala Cupei Moldovei 2025 la futsal, Clic Media a dispus de Steaua Dental cu 7-1. Golurile au fost înscrise de Valeriu Gurgurov (10, 28), Cristian Obadă (18, 20), Andrian Lașcu (20, 23), Sergiu Godoroja (39), respectiv Sergiu Țîmpeu (6). (foto: fmf.md) The post Echipa Clic Media reușește eventul pentru al doilea an consecutiv first appeared on Sport1.
12:00
Zimbru a obținut a treia victorie consecutivă în Liga7777 Sport1
Zimbru a obținut a treia victorie consecutivă în Liga7777, 2-1 cu Milsami. Golurile au fost marcate de Dzianis Kazlouski (minutul 19), Vladimir Fratea (53), respectiv Andrei Cobeț (24). Milsami putea să egaleze din nou în minutul 89, dar Abdoul Yoda a ratat un penalty, parat de portarul Nicolai Cebotari. Milsami nu a putut apela la […] The post Zimbru a obținut a treia victorie consecutivă în Liga7777 first appeared on Sport1.
10 august 2025
18:40
Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China Sport1
Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China. În finala categoriei de greutate 86 kg, el a dispus de americanul Aaron Ortiz, câștigător al ediției precedente și triplu campion mondial. În 2023, Artiom Livădari a cucerit medalia de aur și la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska. The post Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China first appeared on Sport1.
11:30
Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China Sport1
Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China la dansuri sportive, proba Standard. Ei au acumulat 196,58 puncte, fiind urmați de românii Andreea Matei – Rareș Cojoc (193) și polonezii Dariusz Mycka – Madara Freiberga (188,04). Astăzi, pentru medalia de aur va lupta și luptătorul Artiom Livădari. The post Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China first appeared on Sport1.
8 august 2025
10:40
Milsami a învins cu 3-2 pe Virtus Sport1
Milsami a învins cu 3-2 pe Virtus (San Marino). Meciul a contat pentru manşa întâi a turului trei preliminar din Conference League. Milsami a condus cu 1-0 din minutul 31 dupǎ golul marcat de nigerianul Christopher Nwaeze. În minutul 45+1, Andrei Cobeț a fost eliminat. În minutul 51, Virtus a egalat prin atacantul de 37 […] The post Milsami a învins cu 3-2 pe Virtus first appeared on Sport1.
5 august 2025
20:40
Luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga a cucerit bronzul la Mondialul U17 Sport1
La doar 15 ani a urcat pe podium atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial Under 17. Este vorba despre luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga, care a cucerit bronzul la Mondialul U17 din Grecia în categoria de greutate 45 kg. video: https://www.facebook.com/share/v/16fybzmERC/ The post Luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga a cucerit bronzul la Mondialul U17 first appeared on Sport1.
20:30
Rugby Team UTM a câștigat campionatul național la rugby pe plajă Sport1
Rugby Team UTM a câștigat campionatul național la rugby pe plajă. Echipa din Chișinău a obținut câte trei victorii în toate cele trei etape disputate la arena din parcul La Izvor. Pe podium au mai urcat Sirius și Sporting. UTM a câștigat cu 6-2 primul meci disputat împotriva echipei Concept. Mult mai dificilă a fost […] The post Rugby Team UTM a câștigat campionatul național la rugby pe plajă first appeared on Sport1.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.