Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton

Halterofilul Marin Robu (25 de ani) va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. A avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei […]