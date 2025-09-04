Marin Robu, prezent la ședința Tribunalului de Arbitraj Sportiv din Elveția

Halterofilul Marin Robu (25 de ani) va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. A avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei […]

