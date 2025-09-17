Extrădarea lui Plahotniuc se amînă: ce spune Procuratura Generală

12:00

"Lecția, pe care trebuie s-o învețe toți criminalii și toți cei care au încălcat legea, dar, mai ales, ucigașii, este că, mai devreme sau mai tîrziu, vei fi prins, vei fi încătușat și vei trebui să faci închisoare pentru ceea ce ai făcut. Se referă la toți cei, care au încălcat legea". Declarația a fost făcută de către premierul Dorin Recean în privința fostului polițist, Ion Perju, reținut recent