Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor
Vocea Poporului, 1 septembrie 2025 15:20
Dragi elevi și studenți, Distinși profesori, Stimați părinți, În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor, care dă startul unui nou an de învățământ. Dragi elevi și studenți, în acest frumos început de toamnă, vă dorim succese, multă […]
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Stimați concetățeni, Stimați membri de sindicat, În mod tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Limbii Române. Această zi reprezintă un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim – limba care ne leagă de rădăcini, de istorie, de tradițiile și valorile noastre, […]
Acum 8 ore
09:00
La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheierea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări servicii și în ce constă delimitarea acestui contract de contractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]
08:30
Persoanele care suferă de maladii respiratorii, cardiovasculare, de boli ale pielii și sunt în căutare de tratament în saline, nu vor mai trebui să facă drum lung peste hotarele țării. O salină a fost inaugurată marți, 22 iulie, la sanatoriul „Bucuria-Sind” de la Vadul lui Vodă. De ce haloterapie? „Salina este un răspuns la solicitarea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Dreptul la indemnizația lunară de 3000 de lei pentru tinerii angajați pentru prima dată, realizabil din 14 august curent # Vocea Poporului
Programul național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați pentru prima dată în câmpul muncii în industrii de importanță strategică, instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 509 din 06.08.2025, este în vigoare de la 14.08.2025, odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit regulamentului de implementare a Programului (aprobat prin aceeași hotărâre), tinerii […]
14 august 2025
08:50
Cerințe de securitate față de sistemele sub presiune La recipientele (sistemele) sub presiune se atribuie capacitățile umplute cu gaze comprimate, lichefiate şi rarefiate şi cu lichide, compresoarele, buteliile, cazanele de abur, precum şi conductele destinate pentru transportarea gazelor, aburilor şi lichidelor. Sistemele sub presiune se consideră obiecte industriale periculoase, deoarece la deteriorarea etanșeității şi modificarea […]
8 august 2025
09:00
Am fost în concediu de boală opt luni, în urma unui accident rutier. Mai am nevoie de recuperare și m-am adresat la întreprinderea unde activez de mai mulți ani să-mi acorde un concediu ordinar plătit. Specialistul din secția resurselor umane mi-a spus că nu am dreptul la concediu ordinar, dat fiind faptul că am fost […]
4 august 2025
08:40
Vă rog să ne spuneți ce presupune asigurarea egalității în drepturi a tuturor persoanelor în sfera muncii și care sunt reglementările principale în acest sens? Chiril Țăruș, Chișinău Egalitatea în drepturi a cetățenilor Republicii Moldova în fața legii constituie o normă constituțională prevăzută de art. 16 alin. (2) din Constituția țării, potrivit căreia toți cetățenii […]
