Igor Zubcu a discutat cu Kemal Özkan, oficial al Uniunii Globale IndustriALL

Vocea Poporului, 5 septembrie 2025 12:50

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut, recent, o întrevedere cu Kemal Özkan, secretar general adjunct al Uniunii Globale IndustriALL – organizație sindicală internațională care re­prezintă interesele lucrătorilor din indus­triile de bază la nivel global. La discuții a participat și Margareta Stres­tian, președinta Federației Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică și […]

Acum 30 minute
12:50
Acum 6 ore
08:50
A fost semnată Convenția Colectivă în domeniul educației pentru anii 2026-2030 Vocea Poporului
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) au sem­nat Convenția Colectivă la nivel de ramură în domeniile educației și științei pentru anii 2026-2030. Documentul stabilește drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților, având drept scop protejarea intereselor personalului din sistem și crearea unui mediu echitabil în cadrul instituțiilor din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Mecanismul 2% din impozitul pe venit: cum funcționează și cine poate fi beneficiar Vocea Poporului
Ce înseamnă Legea 2%? Am citit pe rețelele de socializare că, datorită acestei legi, în anul acesta, circa 20 de milioane de lei au fost direcționate organizațiilor non-profit. Care organizații au dreptul de a beneficia de 2%? De când și cum funcționează acest mecanism, se ia 2% din cele 12% ale impozitului pe venit  și […]
1 septembrie 2025
15:20
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor Vocea Poporului
Dragi elevi și studenți, Distinși profesori, Stimați părinți, În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor, care dă startul unui nou an de învățământ. Dragi elevi și studenți, în acest frumos început de toamnă, vă dorim succese, multă […]
15:00
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale „Ziua Limbii Române” Vocea Poporului
Stimați concetățeni, Stimați membri de sindicat, În mod tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Limbii Române. Această zi reprezintă un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim – limba care ne leagă de rădăcini, de istorie, de tradițiile și valorile noastre, […]
09:00
Contract individul de muncă vs. contract de prestări servicii Vocea Poporului
La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheie­rea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări ser­vicii și în ce constă delimitarea acestui contract de con­tractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]
15 august 2025
19:40
Dreptul la indemnizația lunară de 3000 de lei pentru tinerii angajați pentru prima dată, realizabil din 14 august curent Vocea Poporului
Programul național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați pentru prima dată în câmpul muncii în industrii de importanță strategică, instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 509 din 06.08.2025, este în vigoare de la 14.08.2025, odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit regulamentului de implementare a Programului (aprobat prin aceeași hotărâre), tinerii […]
14 august 2025
08:50
Cerințele de securitate la obiecte industriale periculoase Vocea Poporului
Cerințe de securitate față de sistemele sub presiune La recipientele (sistemele) sub presiune se atribuie capacitățile umplute cu gaze comprimate, li­chefiate şi rarefiate şi cu lichide, compresoarele, buteliile, cazane­le de abur, precum şi conductele destinate pentru transportarea ga­zelor, aburilor şi lichidelor. Sistemele sub presiune se con­sideră obiecte industriale pericu­loase, deoarece la deteriorarea etanșeității şi modificarea […]
8 august 2025
09:00
Vechimea în muncă pentru dreptul la concediu de odihnă anual plătit Vocea Poporului
Am fost în concediu de boală opt luni, în urma unui ac­cident rutier. Mai am nevoie de recuperare și m-am adre­sat la întreprinderea unde activez de mai mulți ani să-mi acorde un concediu ordinar plătit. Specialistul din secția resurselor umane mi-a spus că nu am dreptul la concediu ordinar, dat fiind faptul că am fost […]
