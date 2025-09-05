Igor Zubcu a discutat cu Kemal Özkan, oficial al Uniunii Globale IndustriALL
Vocea Poporului, 5 septembrie 2025 12:50
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut, recent, o întrevedere cu Kemal Özkan, secretar general adjunct al Uniunii Globale IndustriALL – organizație sindicală internațională care reprezintă interesele lucrătorilor din industriile de bază la nivel global. La discuții a participat și Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și […]
• • •
Alte ştiri de Vocea Poporului
Acum 30 minute
12:50
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut, recent, o întrevedere cu Kemal Özkan, secretar general adjunct al Uniunii Globale IndustriALL – organizație sindicală internațională care reprezintă interesele lucrătorilor din industriile de bază la nivel global. La discuții a participat și Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și […]
Acum 6 ore
08:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) au semnat Convenția Colectivă la nivel de ramură în domeniile educației și științei pentru anii 2026-2030. Documentul stabilește drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților, având drept scop protejarea intereselor personalului din sistem și crearea unui mediu echitabil în cadrul instituțiilor din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Mecanismul 2% din impozitul pe venit: cum funcționează și cine poate fi beneficiar # Vocea Poporului
Ce înseamnă Legea 2%? Am citit pe rețelele de socializare că, datorită acestei legi, în anul acesta, circa 20 de milioane de lei au fost direcționate organizațiilor non-profit. Care organizații au dreptul de a beneficia de 2%? De când și cum funcționează acest mecanism, se ia 2% din cele 12% ale impozitului pe venit și […]
1 septembrie 2025
15:20
Dragi elevi și studenți, Distinși profesori, Stimați părinți, În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor, care dă startul unui nou an de învățământ. Dragi elevi și studenți, în acest frumos început de toamnă, vă dorim succese, multă […]
15:00
Stimați concetățeni, Stimați membri de sindicat, În mod tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Limbii Române. Această zi reprezintă un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim – limba care ne leagă de rădăcini, de istorie, de tradițiile și valorile noastre, […]
09:00
La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheierea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări servicii și în ce constă delimitarea acestui contract de contractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]
15 august 2025
19:40
Dreptul la indemnizația lunară de 3000 de lei pentru tinerii angajați pentru prima dată, realizabil din 14 august curent # Vocea Poporului
Programul național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați pentru prima dată în câmpul muncii în industrii de importanță strategică, instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 509 din 06.08.2025, este în vigoare de la 14.08.2025, odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit regulamentului de implementare a Programului (aprobat prin aceeași hotărâre), tinerii […]
14 august 2025
08:50
Cerințe de securitate față de sistemele sub presiune La recipientele (sistemele) sub presiune se atribuie capacitățile umplute cu gaze comprimate, lichefiate şi rarefiate şi cu lichide, compresoarele, buteliile, cazanele de abur, precum şi conductele destinate pentru transportarea gazelor, aburilor şi lichidelor. Sistemele sub presiune se consideră obiecte industriale periculoase, deoarece la deteriorarea etanșeității şi modificarea […]
8 august 2025
09:00
Am fost în concediu de boală opt luni, în urma unui accident rutier. Mai am nevoie de recuperare și m-am adresat la întreprinderea unde activez de mai mulți ani să-mi acorde un concediu ordinar plătit. Specialistul din secția resurselor umane mi-a spus că nu am dreptul la concediu ordinar, dat fiind faptul că am fost […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.