Republica Moldova lansează o nouă bursă de valori – în parteneriat cu România

14:30

A început înscrierea la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, sesiunea de toamnă 2025 Examenul de admitere constă într-un test grilă cu 400 de întrebări, selectate dintr-un set public de 1000 de subiecte. Fiecare întrebare oferă trei variante de răspuns, dintre care doar una este corectă. Pentru a promova, candidatul trebuie să răspundă […] Articolul Uniunea Avocaților: a început înscrierea la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură apare prima dată în JMD.