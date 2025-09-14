Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO
ProTV.md, 14 septembrie 2025 22:20
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO
Acum 30 minute
23:00
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO
22:50
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO
22:50
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO
Acum o oră
22:40
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
22:40
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia
22:30
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO
22:30
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO
22:30
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO
22:30
Antrenorul român Cristian Chivu a trăit un coșmar în primul Derby D'Italia - VIDEO
22:20
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO
22:20
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO
22:20
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO
22:20
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale
21:50
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO
21:40
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO
Acum 4 ore
21:00
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top
20:50
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO
20:50
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO
20:30
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO
20:20
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.09.2025
19:50
Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO
19:30
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă
Acum 6 ore
18:40
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski
18:10
Bulgaria ia măsuri după intrarea dronei rusești în România. Premier: „Cred că și Federația Rusă va fi foarte atentă”
Acum 8 ore
17:00
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok
16:50
Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev. Ce spune decretul prezidențial
16:50
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani” - VIDEO
15:50
De ce Rusia nu va pune capăt conflictului său cu Occidentul: „Putin este preşedintele războiului”, iar pacea înseamnă un risc pentru el
15:40
Crimă șocantă la Comrat: un bărbat a fost ucis cu bestialitate cu un topor
15:40
Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol - VIDEO
Acum 12 ore
14:40
Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online
14:00
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO
13:40
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene
12:40
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO
12:30
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării
12:10
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO
11:50
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO
11:30
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
11:10
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg
11:00
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii”
11:00
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents - VIDEO
10:50
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional
Acum 24 ore
09:30
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO
09:20
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american
09:10
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram
08:40
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică
08:40
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el
08:30
Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia - VIDEO
