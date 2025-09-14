Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online
ProTV.md, 14 septembrie 2025 14:40
Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum 2 ore
14:00
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO # ProTV.md
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO
13:40
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene # ProTV.md
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene
Acum 4 ore
12:40
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO # ProTV.md
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO
12:30
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării # ProTV.md
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării
12:10
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO # ProTV.md
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO
11:50
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO # ProTV.md
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO
11:30
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs # ProTV.md
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
11:10
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg # ProTV.md
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg
Acum 6 ore
11:00
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii” # ProTV.md
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii”
11:00
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents - VIDEO
10:50
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional # ProTV.md
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional
09:30
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO # ProTV.md
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO
09:20
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american # ProTV.md
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american
09:10
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram # ProTV.md
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram
Acum 8 ore
08:40
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică # ProTV.md
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică
08:40
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el # ProTV.md
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el
08:30
Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia - VIDEO
08:20
Fenomen cosmic fără precedent. Astronomii investighează cea mai neobișnuită explozie de raze gamma detectată vreodată # ProTV.md
Fenomen cosmic fără precedent. Astronomii investighează cea mai neobișnuită explozie de raze gamma detectată vreodată
08:10
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 21 de răniți - VIDEO
08:00
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:00
Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale. Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii # ProTV.md
Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale. Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii
Acum 24 ore
22:50
Cum e să o iei de la capăt după dependență sau închisoare? La Chișinău, Inițiativa Pozitivă oferă o a doua șansă celor care vor să-și refacă viața - VIDEO # ProTV.md
Cum e să o iei de la capăt după dependență sau închisoare? La Chișinău, Inițiativa Pozitivă oferă o a doua șansă celor care vor să-și refacă viața - VIDEO
22:40
Start fără goluri, dar cu emoții pentru Postolachi: internaționalul moldovean a bifat primele minute în tricoul lui U Cluj contra Rapidului - VIDEO # ProTV.md
Start fără goluri, dar cu emoții pentru Postolachi: internaționalul moldovean a bifat primele minute în tricoul lui U Cluj contra Rapidului - VIDEO
22:40
De la coșmarul cu Norvegia la eroul etapei în Azerbaidjan: Cristian Avram, meci perfect și pas decisiv pentru gol - VIDEO # ProTV.md
De la coșmarul cu Norvegia la eroul etapei în Azerbaidjan: Cristian Avram, meci perfect și pas decisiv pentru gol - VIDEO
22:30
Echipele Germaniei şi Turciei vor disputa finala Campionatului European de baschet masculin - VIDEO # ProTV.md
Echipele Germaniei şi Turciei vor disputa finala Campionatului European de baschet masculin - VIDEO
22:30
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru - VIDEO
22:20
De la student eminent la suspect de crimă: Tânărul Tyler Robinson riscă pedeapsa capitală după ce l-ar fi ucis pe Charlie Kirk - VIDEO # ProTV.md
De la student eminent la suspect de crimă: Tânărul Tyler Robinson riscă pedeapsa capitală după ce l-ar fi ucis pe Charlie Kirk - VIDEO
22:10
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict # ProTV.md
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict
22:10
Germania este prima echipă care își asigură calificarea în Final 8, în Cupa Davis - VIDEO # ProTV.md
Germania este prima echipă care își asigură calificarea în Final 8, în Cupa Davis - VIDEO
22:10
Bayer Leverkusen a obținut prima victorie după plecarea lui Ten Hag - VIDEO
22:00
Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina # ProTV.md
Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina
22:00
Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale # ProTV.md
Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale
21:10
Alertă maximă în estul Poloniei: Cinci județe, vizate de o posibilă amenințare aeriană
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.09.2025
19:50
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” și trimite trupe suplimentare pe flancul estic, după incursiunile dronelor rusești în Polonia - VIDEO # ProTV.md
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” și trimite trupe suplimentare pe flancul estic, după incursiunile dronelor rusești în Polonia - VIDEO
19:40
Kremlinul anunță pauză în negocierile de pace cu Ucraina, în timp ce Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid” - VIDEO # ProTV.md
Kremlinul anunță pauză în negocierile de pace cu Ucraina, în timp ce Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid” - VIDEO
19:30
„Patria m-a trădat”: Alla Pugaciova, interviu exploziv din exil despre regimul lui Putin, fuga din Rusia și tăcerea colegilor din showbiz - VIDEO # ProTV.md
„Patria m-a trădat”: Alla Pugaciova, interviu exploziv din exil despre regimul lui Putin, fuga din Rusia și tăcerea colegilor din showbiz - VIDEO
19:10
Bostaniada 2025: Festivalul dovleacului a adunat sute de vizitatori la Bălăbănești, unde un dovleac de 615 kg a fost vedeta zilei - VIDEO # ProTV.md
Bostaniada 2025: Festivalul dovleacului a adunat sute de vizitatori la Bălăbănești, unde un dovleac de 615 kg a fost vedeta zilei - VIDEO
19:00
Clase digitale, cantine noi și acces pentru elevii cu nevoi speciale: Peste 90 de școli din Moldova vor fi modernizate cu fonduri europene - VIDEO # ProTV.md
Clase digitale, cantine noi și acces pentru elevii cu nevoi speciale: Peste 90 de școli din Moldova vor fi modernizate cu fonduri europene - VIDEO
18:50
Olympique Marseille a făcut spectacol pe Velodrome, reușind a doua victorie consecutivă la scor pe teren propriu - VIDEO # ProTV.md
Olympique Marseille a făcut spectacol pe Velodrome, reușind a doua victorie consecutivă la scor pe teren propriu - VIDEO
18:50
Pilotul italian al celor de la Aprilia, Marco Bezzecchi, a câştigat sprintul la Misano - VIDEO # ProTV.md
Pilotul italian al celor de la Aprilia, Marco Bezzecchi, a câştigat sprintul la Misano - VIDEO
17:50
Rușii au atacat prin subteran un oraș-cheie de pe frontul din Ucraina. Reacția trupelor Kievului # ProTV.md
Rușii au atacat prin subteran un oraș-cheie de pe frontul din Ucraina. Reacția trupelor Kievului
17:00
Ministrul Apărării al României: Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al țării vor fi doborâte # ProTV.md
Ministrul Apărării al României: Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al țării vor fi doborâte
16:50
Descoperire arheologică unică în Albania: prima necropolă romană monumentală, cu inscripții dedicate zeului Jupiter # ProTV.md
Descoperire arheologică unică în Albania: prima necropolă romană monumentală, cu inscripții dedicate zeului Jupiter
16:50
O boală mortală incurabilă se răspândește rapid în SUA. De ce gândacul care o transmite a fost numit ”insecta care sărută” # ProTV.md
O boală mortală incurabilă se răspândește rapid în SUA. De ce gândacul care o transmite a fost numit ”insecta care sărută”
16:50
Sute de tineri arestați și peste 1.000 anchetați, într-o uriașă operațiune în Italia. Erau monitorizați pe TikTok și Facebook # ProTV.md
Sute de tineri arestați și peste 1.000 anchetați, într-o uriașă operațiune în Italia. Erau monitorizați pe TikTok și Facebook
16:40
Reacția polonezilor în fața agresiunii Rusiei: mii de tineri fac antrenamente militare voluntare # ProTV.md
Reacția polonezilor în fața agresiunii Rusiei: mii de tineri fac antrenamente militare voluntare
15:30
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil” # ProTV.md
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
15:20
Rușii au amplasat sisteme de rachete „Iskander” în regiunea Kaliningrad, lângă granița cu Polonia - VIDEO # ProTV.md
Rușii au amplasat sisteme de rachete „Iskander” în regiunea Kaliningrad, lângă granița cu Polonia - VIDEO
