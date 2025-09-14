Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO

ProTV.md, 14 septembrie 2025 19:50

Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO

Acum 10 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.09.2025
Acum 30 minute
19:50
Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO ProTV.md
Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO
Acum o oră
19:30
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă ProTV.md
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă
Acum 2 ore
18:40
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski ProTV.md
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski
18:10
Bulgaria ia măsuri după intrarea dronei rusești în România. Premier: „Cred că și Federația Rusă va fi foarte atentă” ProTV.md
Bulgaria ia măsuri după intrarea dronei rusești în România. Premier: „Cred că și Federația Rusă va fi foarte atentă”
Acum 4 ore
17:00
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok ProTV.md
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok
16:50
Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev. Ce spune decretul prezidențial ProTV.md
Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev. Ce spune decretul prezidențial
16:50
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani” - VIDEO ProTV.md
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani” - VIDEO
Acum 6 ore
15:50
De ce Rusia nu va pune capăt conflictului său cu Occidentul: „Putin este preşedintele războiului”, iar pacea înseamnă un risc pentru el ProTV.md
De ce Rusia nu va pune capăt conflictului său cu Occidentul: „Putin este preşedintele războiului”, iar pacea înseamnă un risc pentru el
15:40
Crimă șocantă la Comrat: un bărbat a fost ucis cu bestialitate cu un topor ProTV.md
Crimă șocantă la Comrat: un bărbat a fost ucis cu bestialitate cu un topor
15:40
Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol - VIDEO ProTV.md
Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol - VIDEO
14:40
Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online ProTV.md
Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online
Acum 8 ore
14:00
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO ProTV.md
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO
13:40
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene ProTV.md
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene
12:40
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO ProTV.md
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO
12:30
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării ProTV.md
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării
12:10
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO ProTV.md
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO
Acum 12 ore
11:50
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO ProTV.md
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO
11:30
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs ProTV.md
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
11:10
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg ProTV.md
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg
11:00
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii” ProTV.md
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii”
11:00
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents - VIDEO ProTV.md
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents - VIDEO
10:50
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional ProTV.md
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional
09:30
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO ProTV.md
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO
09:20
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american ProTV.md
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american
09:10
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram ProTV.md
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram
08:40
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică ProTV.md
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică
08:40
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el ProTV.md
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el
08:30
Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia - VIDEO ProTV.md
Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia - VIDEO
08:20
Fenomen cosmic fără precedent. Astronomii investighează cea mai neobișnuită explozie de raze gamma detectată vreodată ProTV.md
Fenomen cosmic fără precedent. Astronomii investighează cea mai neobișnuită explozie de raze gamma detectată vreodată
08:10
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 21 de răniți - VIDEO ProTV.md
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 21 de răniți - VIDEO
08:00
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:00
Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale. Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii ProTV.md
Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale. Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii
Acum 24 ore
22:50
Cum e să o iei de la capăt după dependență sau închisoare? La Chișinău, Inițiativa Pozitivă oferă o a doua șansă celor care vor să-și refacă viața - VIDEO ProTV.md
Cum e să o iei de la capăt după dependență sau închisoare? La Chișinău, Inițiativa Pozitivă oferă o a doua șansă celor care vor să-și refacă viața - VIDEO
22:40
Start fără goluri, dar cu emoții pentru Postolachi: internaționalul moldovean a bifat primele minute în tricoul lui U Cluj contra Rapidului - VIDEO ProTV.md
Start fără goluri, dar cu emoții pentru Postolachi: internaționalul moldovean a bifat primele minute în tricoul lui U Cluj contra Rapidului - VIDEO
22:40
De la coșmarul cu Norvegia la eroul etapei în Azerbaidjan: Cristian Avram, meci perfect și pas decisiv pentru gol - VIDEO ProTV.md
De la coșmarul cu Norvegia la eroul etapei în Azerbaidjan: Cristian Avram, meci perfect și pas decisiv pentru gol - VIDEO
22:30
Echipele Germaniei şi Turciei vor disputa finala Campionatului European de baschet masculin - VIDEO ProTV.md
Echipele Germaniei şi Turciei vor disputa finala Campionatului European de baschet masculin - VIDEO
22:30
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru - VIDEO ProTV.md
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru - VIDEO
22:20
De la student eminent la suspect de crimă: Tânărul Tyler Robinson riscă pedeapsa capitală după ce l-ar fi ucis pe Charlie Kirk - VIDEO ProTV.md
De la student eminent la suspect de crimă: Tânărul Tyler Robinson riscă pedeapsa capitală după ce l-ar fi ucis pe Charlie Kirk - VIDEO
22:10
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict ProTV.md
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict
22:10
Germania este prima echipă care își asigură calificarea în Final 8, în Cupa Davis - VIDEO ProTV.md
Germania este prima echipă care își asigură calificarea în Final 8, în Cupa Davis - VIDEO
22:10
Bayer Leverkusen a obținut prima victorie după plecarea lui Ten Hag - VIDEO ProTV.md
Bayer Leverkusen a obținut prima victorie după plecarea lui Ten Hag - VIDEO
22:00
Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina ProTV.md
Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina
22:00
Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale ProTV.md
Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale
21:10
Alertă maximă în estul Poloniei: Cinci județe, vizate de o posibilă amenințare aeriană ProTV.md
Alertă maximă în estul Poloniei: Cinci județe, vizate de o posibilă amenințare aeriană
Ieri
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.09.2025
19:50
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” și trimite trupe suplimentare pe flancul estic, după incursiunile dronelor rusești în Polonia - VIDEO ProTV.md
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” și trimite trupe suplimentare pe flancul estic, după incursiunile dronelor rusești în Polonia - VIDEO
19:40
Kremlinul anunță pauză în negocierile de pace cu Ucraina, în timp ce Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid” - VIDEO ProTV.md
Kremlinul anunță pauză în negocierile de pace cu Ucraina, în timp ce Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid” - VIDEO
19:30
„Patria m-a trădat”: Alla Pugaciova, interviu exploziv din exil despre regimul lui Putin, fuga din Rusia și tăcerea colegilor din showbiz - VIDEO ProTV.md
„Patria m-a trădat”: Alla Pugaciova, interviu exploziv din exil despre regimul lui Putin, fuga din Rusia și tăcerea colegilor din showbiz - VIDEO
19:10
Bostaniada 2025: Festivalul dovleacului a adunat sute de vizitatori la Bălăbănești, unde un dovleac de 615 kg a fost vedeta zilei - VIDEO ProTV.md
Bostaniada 2025: Festivalul dovleacului a adunat sute de vizitatori la Bălăbănești, unde un dovleac de 615 kg a fost vedeta zilei - VIDEO
