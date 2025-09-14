Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO

ProTV.md, 14 septembrie 2025 22:20

Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
23:00
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO ProTV.md
Americanul Ryan Crouser și-a confirmat statutul de favorit în proba de aruncare a greutății - VIDEO
22:50
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO ProTV.md
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă - VIDEO
22:50
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO ProTV.md
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale - VIDEO
Acum o oră
22:40
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare ProTV.md
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
22:40
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia ProTV.md
Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia
22:30
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO ProTV.md
Într-un meci de gală de 10 stele, americanul Terence Crawford l-a învins pe mexicanul Canelo Alvarez - VIDEO
22:30
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO ProTV.md
Arsenal a trecut fără emoții de Nottingham Forest și își confirmă statutul de favorită la câștigarea titlului - VIDEO
22:30
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO ProTV.md
Starul Lionel Messi a ratat primul penalty din 2022, iar echipa sa Inter Miami s-a prăbușit la Charlotte - VIDEO
22:30
Antrenorul român Cristian Chivu a trăit un coșmar în primul Derby D'Italia - VIDEO ProTV.md
Antrenorul român Cristian Chivu a trăit un coșmar în primul Derby D'Italia - VIDEO
22:20
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO ProTV.md
Nouă provocare din partea Rusiei: dronă rusească detectată în România, după încălcarea spațiului aerian al Poloniei - VIDEO
22:20
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO ProTV.md
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu din San Marino şi se apropie şi mai mult de un nou titlu mondial - VIDEO
22:20
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO ProTV.md
Kylyan Mbappe a salvat-o pe Real Madrid, după un meci în care echipa lui Xabi Alonso a jucat o oră în 10 oameni - VIDEO
22:20
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO ProTV.md
Primire de coșmar pentru moldoveanul Vladislav Blănuță la debutul pentru Dinamo Kiev - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale ProTV.md
De luni, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale
21:50
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO ProTV.md
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene - VIDEO
21:40
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO ProTV.md
Un copac cât o pădure întreagă: cel mai mare arbore de caju din lume se întinde pe 8500 de metri pătrați în inima Braziliei - VIDEO
Acum 4 ore
21:00
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top ProTV.md
De mâine, bătălia pentru voturi se mută în studioul Pro TV: Lorena Bogza deschide seria dezbaterilor electorale cu întrebări incomode și invitați de top
20:50
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO ProTV.md
O zi între copaci, lecții de ecologie și momente de respiro: Festivalul Pădurilor de la Condrița a oferit vizitatorilor o zi de evadare, învățare și reconectare cu natura - VIDEO
20:50
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO ProTV.md
Liceele private din Moldova atrag tot mai mulți elevi, în ciuda taxelor de mii de euro pe an: părinții fac sacrificii, visând la un viitor mai bun pentru copiii lor - VIDEO
20:30
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO ProTV.md
Recorduri, zâmbete și kilometri de efort: Maratonul Chișinău 2025 a adunat profesioniști, amatori și visători într-un eveniment care a unit generații și a aprins capitala - VIDEO
20:20
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO ProTV.md
Catalogul pe hârtie dispare treptat din școlile Moldovei: tot mai multe instituții trec la formatul digital, însă transformarea completă pare încă departe - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.09.2025
19:50
Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO ProTV.md
Gaz de trei ori mai ieftin, pensii de șase mii de lei și salarii în creștere: candidații se întrec în promisiuni pe care tot ei nu le-au respectat în trecut - VIDEO
19:30
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă ProTV.md
Crimă înfiorătoare în raionul Rezina: Un bărbat a fost găsit legat, torturat și fără suflare în propria casă, iar banii i-au dispărut fără urmă
Acum 6 ore
18:40
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski ProTV.md
Polonia: Incursiunile dronelor rusești au fost teste pentru NATO, avertizează ministrul de externe Sikorski
18:10
Bulgaria ia măsuri după intrarea dronei rusești în România. Premier: „Cred că și Federația Rusă va fi foarte atentă” ProTV.md
Bulgaria ia măsuri după intrarea dronei rusești în România. Premier: „Cred că și Federația Rusă va fi foarte atentă”
Acum 8 ore
17:00
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok ProTV.md
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok
16:50
Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev. Ce spune decretul prezidențial ProTV.md
Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev. Ce spune decretul prezidențial
16:50
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani” - VIDEO ProTV.md
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani” - VIDEO
15:50
De ce Rusia nu va pune capăt conflictului său cu Occidentul: „Putin este preşedintele războiului”, iar pacea înseamnă un risc pentru el ProTV.md
De ce Rusia nu va pune capăt conflictului său cu Occidentul: „Putin este preşedintele războiului”, iar pacea înseamnă un risc pentru el
15:40
Crimă șocantă la Comrat: un bărbat a fost ucis cu bestialitate cu un topor ProTV.md
Crimă șocantă la Comrat: un bărbat a fost ucis cu bestialitate cu un topor
15:40
Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol - VIDEO ProTV.md
Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol - VIDEO
Acum 12 ore
14:40
Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online ProTV.md
Cartelele PrePay vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate: autoritățile impun reguli stricte pentru prevenirea fraudelor și identificarea infractorilor online
14:00
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO ProTV.md
O fetiță a fost lovită de o mașină în centrul capitalei după ce a încercat să traverseze strada neregulamentar. Momentul, surprins de camera de bord dintr-un alt automobil - VIDEO
13:40
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene ProTV.md
Atacurile rusești continuă să facă victime: șapte civili uciși și 34 răniți în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ucrainene
12:40
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO ProTV.md
Poliția de Frontieră avertizează: traversarea frontierei moldovenești este permisă doar cu documente în format original, nu și cu cele digitale generate prin EVO
12:30
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării ProTV.md
Maia Sandu, în fața diasporei din Germania: Moldovenii de pretutindeni pot construi împreună viitorul european al țării
12:10
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO ProTV.md
Incendiu de proporții la Drochia: Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o construcție auxiliară plină cu lemne - VIDEO
11:50
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO ProTV.md
S-a jucat cu o brichetă și a aprins balconul: un copil de șase ani a provocat un incendiu la Tighina. Pompierii au intervenit prompt - FOTO
11:30
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs ProTV.md
Cutremur matinal în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
11:10
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg ProTV.md
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg
11:00
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii” ProTV.md
Drone rusești în România și Polonia. Un specialist risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii”
11:00
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents - VIDEO ProTV.md
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents - VIDEO
10:50
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional ProTV.md
Băsescu, avertisment înainte de alegerile parlamentare din Moldova: o victorie a stângii pro-moscovite ar aduce Chișinăul sub controlul Kremlinului și ar periclita echilibrul regional
Acum 24 ore
09:30
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO ProTV.md
Incendiu de vegetație la periferia orașului Tighina. Trei echipaje de pompieri, mobilizate la fața locului - VIDEO
09:20
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american ProTV.md
SUA sunt „în urma” Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor, afirmă un înalt oficial american
09:10
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram ProTV.md
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, acoperite integral de către familia șefei statului. Președinția respinge ferm zvonurile apărute pe canalele de Telegram
08:40
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică ProTV.md
Wall Street Journal: Trump, criticat pentru lipsa de fermitate față de Putin și Netanyahu. Risc de autoizolare diplomatică
08:40
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el ProTV.md
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el
08:30
Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia - VIDEO ProTV.md
Ucrainenii au lovit peste noapte a doua cea mai mare rafinărie din Rusia - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.