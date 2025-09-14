Educație ecologică și distracție pentru copii la Festivalul Pădurilor
Moldova1, 14 septembrie 2025 20:20
Reședința prezidențială de la Condrița și-a deschis porțile, pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Festivalului Pădurilor. Copiii au explorat lumea fascinantă a naturii cu ajutorul microscoapelor și au participat la ateliere interactive. Evenimentul a fost organizat de autorități pentru a sprijini un obiectiv ambițios: plantarea a 145.000 de hectare de pădure până în anul 2030.
Acum 5 minute
21:40
New flavors and old recipes came together at the Jam Festival, held in the village of Hădărăuți, Ocnița district. Housewives from the north of the country impressed visitors with jam made from hot peppers, pumpkin, and even garlic.
Acum 15 minute
21:30
Mii de oameni au participat, în Georgia, la un miting pro-european. Manifestația a fost pașnică, iar organizatorii au vrut să demonstreze că georgienii doresc ca țara lor să-și continue parcursul european. Bruxelles-ul a fost însă nevoit să pună pe pauză procesul de integrare a acestei țări, după ce partidul aflat la guvernare a aprobat o lege considerate de inspirație rusă.
Acum 30 minute
21:20
Arome inedite și rețete de altădată s-au întâlnit la Festivalul Dulceții, desfășurat în satul Hădărăuți din raionul Ocnița. Gospodinele din nordul țării au impresionat vizitatorii cu dulceață din ardei iuți, dovleac și chiar usturoi.
Acum o oră
21:00
Sheriff Tiraspol a repurtat a 9-a victorie în actuala ediție a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 12-a, „galben-negrii" au învins cu 2:0 acasă formația Petrocub Hâncești. La primul meci sub comanda belarusului Vadim Skripcenko, „viespile" au marcat în prima repriză prin israelianul Qais Ghanem și malianul Soumaila Magassouba. Primul a înscris după o respingere în fața a portarului Victor Dodon, iar al doilea cu o lovitură de cap.
20:50
O mie de coriști au cântat în scuarul Parlamentului. Așa s-a desfășurat gala celei de-a treia ediții a Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam”. Concertul a reunit ansambluri corale și folclorice, precum și soliști selectați în urma a cinci etape desfășurate la nivel național. Participanții au fost acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta lui Andriano Marian.
Acum 2 ore
20:20
20:00
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României # Moldova1
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunțat un comunicat al MAE, citat de Agerpres.
19:50
Luptătorul moldovean de stil liber Vasile Diacon a ratat șansa de a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale ce se desfășoară în capitala Croației, orașul Zagreb. În categoria de greutate de până la 70 de kilograme, adversarul său din finala mică a fost kazahul Nurkoja Kaipanov. Diacon a pierdut cu 2:13.
Acum 4 ore
19:40
„Imperiul dronelor”: Rusia a lansat de 9 ori mai multe aparate asupra Ucrainei decât anul trecut # Moldova1
Forțele ruse au lansat în acest an asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene, de aproape nouă ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, relatează The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT), care citează datele Forțelor Aeriene ale Ucrainei.
19:00
Kaja Kallas denunță „intrarea inacceptabilă” a dronelor ruse în spațiul aerian al României # Moldova1
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spațiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, informează Agerpres, cu referire la France Presse.
18:20
Un om a murit și 25 au fost răniți la Madrid, în urma unei explozii produse într-o cafenea din oraș. Deflagrația a avariat clădirea cu trei etaje în care se afla localul. 18 echipaje de pompieri au intervenit de urgență.
18:00
Ion Cărăruș a marcat, iar echipa la care este legitimat țintește promovarea în Superliga românească de fotbal # Moldova1
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a marcat primul său gol în acest sezon. Fundașul de 29 de ani a înscris pentru Corvinul Hunedoara într-un meci din Liga a 2-a, a doua divizie valorică a fotbalului românesc. În etapa a 6-a, hunedorenii au câștigat cu 4:2 în deplasare partida cu Olimpia Satu Mare, iar Cărăruș a restabilit egalitatea în minutul 41.
Acum 6 ore
17:30
11 mii de oameni au alergat prin capitală în cadrul unei noi ediții a Marathon Chișinău. La eveniment au participat atât amatori, cât și sportivi obișnuiți cu distanțe lungi. Pentru toți, scopul a fost același: să se distreze și să aibă parte de o experiență unică.
16:20
Surse ucrainene: exploziile și deraierile de tren din regiunile Oriol și Leningrad au fost opera serviciilor speciale # Moldova1
Mass-media ucraineană, citând o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), relatează că serviciile speciale ale țării sunt implicate în explozia de lângă calea ferată din regiunea rusă Oriol, care a avut loc pe 13 septembrie. RBC-Ucraina scrie, la rândul său, că GUR confirmă și implicarea serviciilor speciale ucrainene în incidentele de pe liniile feroviare din regiunea Leningrad, în noaptea de 14 septembrie, relatează DW.
15:50
Rezultat onorabil: Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala Campionatelor Mondiale de atletism # Moldova1
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emialianov a obținut rezultatul de 62 de metri și 59 centimetri.
Acum 8 ore
15:20
Internaționalul moldovean Ion Nicolăescu a marcat al doilea său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Într-un meci din etapa a treia a primei divizii israeliene de fotbal, atacantul a înscris în minutul 45 în poarta echipei Ironia Tiberias, iar "galben-albaștrii" au câștigat cu 4:1 în deplasare.
15:10
Ministrul apărării de la București: Dronele rusești care intră în spațiul României vor fi doborâte # Moldova1
Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte, așa cum au procedat și polonezii, autoritățile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, scrie CaleaEuropeana.ro.
15:10
CFR Cluj nu se regăsește în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Echipa ardeleană a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care 4 remize și 3 înfrângeri. În etapa a 9-a, discipolii italianului Andrea Mandorlini au fost ținuți în șah de Metaloglobus București, iar partida disputată la Clinceni s-a încheiat la egalitate, scor 1:1:
14:20
Măsură de securitate: Ucraina ar putea limita semnalul mobil în timpul atacurilor cu drone ruse # Moldova1
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea rețelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Agerpres, cu referire la Reuters.
14:10
Spectacol total în derby-ul fotbalului italian. Într-un meci al etapei a treia din cadrul Seriei A, Juventus Torino a învins cu 4:3 acasă pe Internazionale Milano. „Bianconeri” au preluat conducerea în minutul 14, grație golului marcat de englezul Lloyd Kelly. În prima repriză au mai fost înscrise alte două goluri. „Nerazzurri” au restabilit egalitatea prin turcul Hakan Çalhanoğlu, iar compatriotul acestuia, Kenan Yıldız i-a readus pe piemontezi în avantaj.
Acum 12 ore
13:30
METEO // Luna septembrie, cu temperaturi între -9 și +38.6 grade Celsius: În ce an a nins în prima lună de toamnă, pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Temperaturi caniculare, înghețuri sau chiar ninsori - luna septembrie poate aduce surprize în R. Moldova.
13:00
Condiții mai bune de muncă pentru pompierii de la Unitatea de salvatori din Tomai, Ceadîr-Lunga. Postul, la fel ca alte nouă din Republica Moldova, este renovat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Lucrările de reparații includ schimbarea geamurilor, modernizarea sistemelor de încălzire și a spațiilor de odihnă.
13:00
Ianis Hagi a început în forță aventura sa în Turcia. Fiul legendarului Gheorghe Hagi a debutat în tricoul formației Alanyaspor, în partida din deplasare cu Konyaspor, câștigată de echipa sa cu 2:1. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a intrat pe teren în minutul 66, la scorul de 1:1, când l-a înlocuit pe Ibrahim Kaya.
12:50
Zimbru Chișinău a egalat la puncte formația Petrocub Hâncești, după victoria obținută în etapa a 12-a a primei divizii moldovenești de fotbal. „Galben verzii” au învins pe teren propriu pe CSF Bălți, scor 2:0. După un gol anulat pe motiv de ofsaid în debutul meciului, chișinăuienii au preluat conducerea în minutul 33 prin brazilianul Matteo Amoroso. Sud-americanul care a marcat cu un șut din afara careului.
12:20
Cel mai mare bostan din R. Moldova cântărește 615 kg: fermierul care l-a crescut, premiat la „Bostaniada” # Moldova1
Sute de vizitatori s-au adunat la Bălăbănești, Criuleni, la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada”. În cadrul evenimentului au fost expuse peste 20 de tone de bostani. Oaspeții au admirat dovlecii uriași, lucrările meșterilor populari și au gustat bucate tradiționale, iar punctul culminant a fost premierea celui mai mare bostan din Republica Moldova.
12:20
RETROSPECTIVA // Provocări „de amploare” în campania electorală, discurs al Maiei Sandu aplaudat în picioare la Strasbourg și Plahotniuc așteptat în Penitenciarul nr.13 # Moldova1
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este marcată de numeroase cazuri de corupție electorală, inclusiv finanțare ilegală a partidelor politice, și de un val de dezinformări, constată atât autoritățile, cât și societatea civilă. Tentativele Federației Ruse de a deturna rezultatul scrutinului și a prelua controlul asupra R. Moldova sunt condamnate de partenerii de dezvoltare, care promit sprijin statului nostru ca să reziste războiului hibrid lansat de Moscova.
12:10
Avertismentul lui Traian Băsescu în contextul parlamentarelor din 28 septembrie: participarea la vot a diasporei, ,,decisivă” # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt decisive nu doar pentru viitorul european al țării, ci și pentru securitatea României, avertizează fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că „bătălia” strânsă dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse ar putea fi decisă de votul diasporei, iar un eventual succes al forțelor pro-Moscova ar transforma Republica Moldova într-un aliat al Kremlinului la granița de est a României.
11:40
Cinci localități din Republica Moldova vor fi transformate în sate inteligente, grație unei investiții de peste 21 de milioane de lei din partea Uniunii Europene. Printre ele se regăsește și comuna Sipoteni din raionul Călărași. Localitatea va fi asigurată cu apă potabilă, prin instalarea a patru stații de filtrare, și iluminat public inteligent. La fel, vor fi amenajate patru stații moderne de așteptare a transportului, dotate cu panouri care afișează informații în timp real.
11:10
Maia Sandu, mesaj pentru diasporă: „Alegerile pe care le facem acum vor decide dacă R. Moldova va fi parte a UE” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova, indiferent unde se află, pot avea un rol decisiv în luarea deciziilor cruciale pentru viitorul statului nostru, le-a transmis președinta Maia Sandu participanților la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă, care a avut loc pe 13 septembrie la Potsdam, Germania.
11:00
O nouă țintă strategică lovită de drone ucrainene: rafinăria Kirishi, cu o capacitate de 21 milioane tone anual # Moldova1
Armata Ucraineană a confirmat lovitura asupra rafinăriei de la Kirishi, în regiunea Leningrad. La rafinărie au fost înregistrate explozii și un incendiu. Rezultatele atacului sunt în curs de clarificare, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de serviciul rus al BBC News.
10:40
Pământ abandonat, transformat în livadă roditoare: povestea livezii de pruni de la Marinici # Moldova1
Raionul Nisporeni, numit și „regiunea prunelor”, are fermieri care demonstrează că munca și perseverența pot învinge greutățile. În satul Marinici, agricultorul Ion Croitoru a reușit să transforme un teren abandonat într-o livadă modernă de pruni. În ciuda obstacolelor naturale din ultimii ani, el continuă să investească, să muncească și să creadă în viitorul agriculturii.
10:20
09:30
For the parliamentary elections on September 28, three polling stations will be open in Iași. Moldovan citizens will be able to vote at the Student Culture House, "Gheorghe Asachi" Primary School, and the Faculty of Chemistry at the Technical University, where a polling station is being opened for the first time. In total, 23 polling stations will be operating in Romania. The authorities are hoping for increased voter participation.
09:10
Sute de vizitatori s-au adunat astăzi la Bălăbănești, Criuleni, la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada”. În cadrul evenimentului au fost expuse peste 20 de tone de bostani. Oaspeții au admirat dovlecii uriași, lucrările meșterilor populari și au gustat bucate tradiționale, iar punctul culminant a fost premierea celui mai mare bostan din Republica Moldova.
Acum 24 ore
21:50
Platforma europeană ARTE.tv, acum și în limba română, disponibilă gratuit în Republica Moldova # Moldova1
Documentare apreciate la nivel internațional, filme artistice, concerte și alte programe culturale, pot fi accesate gratuit și în Republica Moldova. Toate pe platforma europeană de streaming ARTE.tv, care de curând, este disponibilă și în limba română. La Chișinău a avut loc evenimentul de lansare a platformei, care a reunit mai mulți oameni de cultură.
Ieri
21:40
Volodimir Zelenski a făcut apel la „finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil”, după o întâlnire cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, aflați la Kiev în acest sfârșit de săptămână. Secretarul britanic de externe l-a asigurat pe președintele ucrainean de sprijin continuu și a anunțat o finanțare de 142 de milioane de lire sterline. Au vizitat Kievul și emisarul american Keith Kellogg, dar și Prințul Harry al Marii Britanii.
21:20
ELECTORALA 2025 // 23 de secții de votare în România pentru alegerile din R. Moldova, trei dintre ele la Iași # Moldova1
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, la Iași vor fi deschise trei secții de votare. Cetățenii moldoveni își vor putea exercita dreptul la vot la Casa de Cultură a Studenților, la Școala Primară „Gheorghe Asachi” și la Facultatea de Chimie a Universității Tehnice, unde este deschisă o secție în premieră. În total, în România vor funcționa 23 de secții. Autoritățile mizează pe o participare sporită.
20:50
Cel mai pitoresc și prietenos festival a adunat zeci de oameni la Soroca. Vorbim de „Festivalul etniilor”, o adevărată călătorie în diversitatea culturală a țării. Reprezentanții diferitor etnii au încercat să prezinte vizitatorilor tot ce au mai bun în cultura lor: costume tradiționale, tradiții și obiceiuri și, desigur, bucatele pentru deliciul gurmanzilor.
20:20
O dronă rusească, în spațiul aerian al României. Două avioane F-16, în misiune de interceptare # Moldova1
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după amiază, în cadrul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația locală este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnată să se adăpostească în următoarele 90 de minute în zone sigure.
19:10
Trump cere țărilor NATO să înceteze achizițiile de petrol rusesc pentru ca Washingtonul să impună sancțiuni împotriva Moscovei # Moldova1
Țările NATO trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, iar aceasta este condiția pentru ca Washingtonul să introducă sancțiuni împotriva Moscovei, ca pedeapsă pentru refuzul acesteia de a opri războiul împotriva Ucrainei, a declarat președintele Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
18:00
Buenos Aires și-a revizuit semnificativ politica migrațională, a declarat ambasadorul Argentinei la Moscova, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, în cadrul unui interviu acordat RBC. Astfel, pentru a obține cetățenia argentiniană prin naturalizare, un cetățean străin cu vârsta de peste 18 ani trebuie acum să dovedească faptul că are reședință legală permanentă în Argentina și că a locuit acolo timp de doi ani înainte de depunerea cererii de naturalizare, transmite DW.
18:00
Arsenal Londra a obținut o victorie convingătoare în etapa a 4-a din Premier League. "Tunarii" au învins pe Nottingham Forest cu 3-0 în meciul jucat pe stadionul Emirates.
17:30
Echipa națională de rugby masculin a Noii Zeelande a înregistrat cea mai drastică înfrângere din istorie. „All Blacks” au pierdut meciul cu selecționata Africii de Sud din cadrul Rugby Championship cu scorul de 10-43.
17:00
Igor Dodon, prins cu un nou fals: exporturile de mere moldovenești în UE au crescut de 24 de ori # Moldova1
Afirmațiile președintelui PSRM, Igor Dodon, potrivit cărora „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”, sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești către Uniunea Europeană sunt în creștere constantă, în timp ce Federația Rusă a impus în repetate rânduri embargouri asupra fructelor din Republica Moldova, scrie Stopfals.md pe baza unei analize.
16:20
„Să-l suni pe Merz? Nicio problemă! Pe internet se vând numerele cancelarului și ale altor politicieni germani # Moldova1
Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet. Spiegel a discutat cu un expert în securitate cibernetică din Italia, care a descoperit această scurgere inițial la politicieni italieni, iar apoi a verificat și la cei străini – inclusiv la germani. S-a dovedit că accesul la datele personale ale principalilor politicieni din Germania se poate obține în doar câteva clicuri, scrie DW.
16:10
R. Moldova, printre cele 48 de state care și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia # Moldova1
La inițiativa Poloniei, 48 de țări, printre care și R. Moldova, România, Ucraina, Japonia sau SUA, precum și Delegația UE au emis, în marja unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, un comunicat de presă comun privind cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către dronele rusești de la începutul războiului din Ucraina.
16:10
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat potențialii adversarii din următoarea ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Forul fotbalistic continental a stabilit urnele pentru tragerea la sorți. „Tricolorii” vor evolua în Liga C, fiind incluși în urna a 4-a.
16:00
EcoVoucher ajută alte aproape 6.000 de familii să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic # Moldova1
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher, în cea de-a cincea sesiune a acestui an, desfășurată între 12 și 29 septembrie. Voucherele, în valoare de 6.000 de lei fiecare, acoperă până la 70% din costul unui aparat nou și pot fi utilizate în rețeaua magazinelor partenere, care oferă livrare gratuită și preluarea echipamentelor vechi pentru reciclare.
15:40
UE oferă granturi de 2.7 milioane de euro pentru dotarea pompierilor și salvatorilor din R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova va beneficia de granturi europene în valoare de circa 2,7 milioane de euro pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața dezastrelor. Fondurile, accesate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, vor fi investite în autospeciale, echipamente de intervenție și instruirea salvatorilor.
15:30
Festivalul Pădurilor: Cetățenii, îndemnați să meargă la Condrița cu transportul pus la dispoziție gratuit de organizatori # Moldova1
Cetățenii care intenționează să meargă duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița, pentru a participa la Festivalul Pădurilor, sunt îndemnați să opteze pentru transportul pus la dispoziție gratuit de către organizatori.
