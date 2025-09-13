Igor Dodon, prins cu un nou fals: exporturile de mere moldovenești în UE au crescut de 24 de ori
13 septembrie 2025
Afirmațiile președintelui PSRM, Igor Dodon, potrivit cărora „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”, sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești către Uniunea Europeană sunt în creștere constantă, în timp ce Federația Rusă a impus în repetate rânduri embargouri asupra fructelor din Republica Moldova, scrie Stopfals.md pe baza unei analize.
• • •
Acum 30 minute
17:30
Echipa națională de rugby masculin a Noii Zeelande a înregistrat cea mai drastică înfrângere din istorie. „All Blacks” au pierdut meciul cu selecționata Africii de Sud din cadrul Rugby Championship cu scorul de 10-43.
Acum o oră
17:00
Igor Dodon, prins cu un nou fals: exporturile de mere moldovenești în UE au crescut de 24 de ori # Moldova1
Afirmațiile președintelui PSRM, Igor Dodon, potrivit cărora „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”, sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești către Uniunea Europeană sunt în creștere constantă, în timp ce Federația Rusă a impus în repetate rânduri embargouri asupra fructelor din Republica Moldova, scrie Stopfals.md pe baza unei analize.
Acum 2 ore
16:20
„Să-l suni pe Merz? Nicio problemă! Pe internet se vând numerele cancelarului și ale altor politicieni germani # Moldova1
Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet. Spiegel a discutat cu un expert în securitate cibernetică din Italia, care a descoperit această scurgere inițial la politicieni italieni, iar apoi a verificat și la cei străini – inclusiv la germani. S-a dovedit că accesul la datele personale ale principalilor politicieni din Germania se poate obține în doar câteva clicuri, scrie DW.
16:10
R. Moldova, printre cele 48 de state care și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia # Moldova1
La inițiativa Poloniei, 48 de țări, printre care și R. Moldova, România, Ucraina, Japonia sau SUA, precum și Delegația UE au emis, în marja unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, un comunicat de presă comun privind cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către dronele rusești de la începutul războiului din Ucraina.
16:10
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat potențialii adversarii din următoarea ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Forul fotbalistic continental a stabilit urnele pentru tragerea la sorți. „Tricolorii” vor evolua în Liga C, fiind incluși în urna a 4-a.
16:00
EcoVoucher ajută alte aproape 6.000 de familii să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic # Moldova1
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher, în cea de-a cincea sesiune a acestui an, desfășurată între 12 și 29 septembrie. Voucherele, în valoare de 6.000 de lei fiecare, acoperă până la 70% din costul unui aparat nou și pot fi utilizate în rețeaua magazinelor partenere, care oferă livrare gratuită și preluarea echipamentelor vechi pentru reciclare.
Acum 4 ore
15:40
UE oferă granturi de 2.7 milioane de euro pentru dotarea pompierilor și salvatorilor din R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova va beneficia de granturi europene în valoare de circa 2,7 milioane de euro pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața dezastrelor. Fondurile, accesate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, vor fi investite în autospeciale, echipamente de intervenție și instruirea salvatorilor.
15:30
Festivalul Pădurilor: Cetățenii, îndemnați să meargă la Condrița cu transportul pus la dispoziție gratuit de organizatori # Moldova1
Cetățenii care intenționează să meargă duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița, pentru a participa la Festivalul Pădurilor, sunt îndemnați să opteze pentru transportul pus la dispoziție gratuit de către organizatori.
15:00
„Țeava 3.0”: rușii ar fi folosit din nou un gazoduct pentru a pătrunde în spatele armatei ucrainene # Moldova1
Ziua 1298 a războiului. „Țeava 3.0”: trupele ruse, potrivit bloggerilor ucraineni, au folosit din nou un gazoduct pentru a pătrunde în spatele liniilor Forțelor Armate ale Ucrainei – de această dată la Kupiansk, relatează Meduza-Live.
15:00
Echipa națională de baschet masculin a Germaniei, campioană mondială în exercițiu, este la un pas de a cuceri și titlul european. „Die Mannschaft” a învins Finlanda în semifinale cu 98-86.
14:10
Ceremonie de transfer la Shama: R. Moldova a preluat responsabilitățile Letoniei în UNIFIL # Moldova1
Militarii celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale și-au început oficial misiunea de menținere a păcii în Liban, în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL). Într-o ceremonie desfășurată la baza multinațională din Shama, pacificatorii moldoveni au preluat responsabilitățile de la contingentul leton, în prezența oficialilor ONU și a partenerilor internaționali.
Acum 6 ore
13:30
UE examinează o modalitate „juridic creativă” de a folosi activele rusești înghețate în beneficiul Ucrainei # Moldova1
Comisia Europeană a propus înlocuirea fondurilor transferate către Kiev din activele rusești cu bilete la ordin garantate de Uniunea Europeană, scrie DW, cu referire la Politico, care citează patru surse. Potrivit interlocutorilor publicației, ideea a fost discutată pe 11 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Comisiei Europene cu reprezentanții ministerelor de finanțe ale statelor membre.
12:40
Republica Moldova va beneficia de granturi europene în valoare de circa 2,7 milioane de euro pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața dezastrelor. Fondurile, accesate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, vor fi investite în autospeciale, echipamente de intervenție și instruirea salvatorilor.
12:10
Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația privind soluția cu două state, israelian și palestinian # Moldova1
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
Acum 8 ore
11:40
Mister în jurul lui Statkevici: opozantul eliberat de Lukașenko a dispărut după refuzul de a părăsi Belarusul # Moldova1
Fostul candidat la președinția Belarusului și liderul partidului „Narodnaia Hromada”, Nikolai Statkevici, eliberat de Alexandr Lukașenko pe 11 septembrie, a dispărut după ce a refuzat să plece din țară. Despre aceasta a anunțat „Radio Svoboda”, în cadrul unei conferințe de presă a foștilor deținuți politici la Vilnius. Rudele politicianului afirmă, de asemenea, că nu au nicio informație privind locul unde se află acesta, relatează The Moscow Times.
10:50
ONU a dezbătut incidentele cu drone rusești: SUA promit să apere „fiecare centimetru de teritoriu NATO” # Moldova1
Vineri seara, la solicitarea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU a discutat încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești. În timpul ședinței, ambasadoarea SUA la ONU, Dorothy Shea, aflată în calitate de reprezentant permanent interimar, a condamnat ferm acțiunile Rusiei și a declarat că Washingtonul este pregătit să-și apere aliații din NATO, transmite serviciul rus al BBC News.
10:20
„Să-l suni pe Merz? Nicio problemă! Pe internet se vând numerele cancelarului și ale altor politicieni germani” # Moldova1
Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet. Spiegel a discutat cu un expert în securitate cibernetică din Italia, care a descoperit această scurgere inițial la politicieni italieni, iar apoi a verificat și la cei străini – inclusiv la germani. S-a dovedit că accesul la datele personale ale principalilor politicieni din Germania se poate obține în doar câteva clicuri, scrie DW.
Acum 12 ore
09:10
Propunere în Senatul SUA: Rusia și Belarus să fie recunoscute drept „sponsori ai terorismului” după atacul cu drone asupra Poloniei # Moldova1
Republicanul Lindsey Graham și democratul Richard Blumenthal, care anterior au propus introducerea unor tarife de 500% împotriva țărilor ce cumpără resurse energetice rusești, împreună cu alți doi senatori din ambele partide, au lansat o nouă ofensivă împotriva Rusiei. Deși proiectul lor de lege vizează pedepsirea Moscovei pentru alte crime, inițiativa a fost făcută publică la doar o zi după ce drone rusești au intrat prin Belarus pe teritoriul unui stat NATO, scrie publicația The Moscow Times.
05:50
Maria Bieșu International Opera and Ballet Festival celebrates 90 years since the birth of the legendary soprano.
Acum 24 ore
22:20
R. Moldova a încheiat screeningul la capitolul ce ține de agricultură: avem de implementat 1.500 de norme UE # Moldova1
Republica Moldova a încheiat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening pe capitolul 12, cel legat de agricultură, siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară.
21:40
Artiști celebri din 12 țări vor participa la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Este o ediție aniversară care marchează 90 de ani de la nașterea celebrei soprane Maria Bieșu. Festivalul se va desfășura în perioada 14 septembrie - 5 octombrie.
21:30
Expert, despre cazul Soroca // Bullying filmat, colegi nepăsători. Sistemul trebuie să reacționeze # Moldova1
Violența este rezultatul unor conflicte nerezolvate și semnalul unor nevoi emoționale ignorate, iar soluția este prevenția, avertizează directoarea adjunctă a Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Tatiana Lungu, într-un interviu oferit pentru Moldova 1. Comentând un caz recent din Soroca, experta a reiterat necesitatea unei abordări integrate de educație socio-emoțională în instituții, consilierea psihologică și implicarea părinților și profesorilor pentru a preveni escaladarea acestui fenomen.
21:20
Cioburile din sticlă vor fi reciclate mai eficient în Republica Moldova. La Chișinău a fost lansată o nouă linie tehnologică, capabilă să proceseze un volum mult mai mare de deșeuri sticloase. Investiția marchează un pas important în gestionarea durabilă a deșeurilor și protejarea mediului.
20:50
FSB a început să interzică ieșirea din țară: primul rus blocat la frontieră din cauza citațiilor electronice # Moldova1
Rușilor li s-a început blocarea ieșirii din țară după lansarea registrului electronic de evidență militară și transmiterea citațiilor electronice. Despre primul astfel de caz, petrecut pe 11 septembrie pe aeroportul Șeremetievo, a scris „Controlul de frontieră”, citat de publicația The Moscow Times.
20:20
Doi bărbați din Edineț și Strășeni au fost trimiși în judecată pentru omor și viol, după ce au ucis în bătaie un bărbat și, la câteva luni, unul dintre ei a agresat sexual o tânără. Cei doi locuiau într-un subsol din Chișinău împreună cu victimele.
20:10
Trump a declarat că răbdarea sa „se termină” și a anunțat sancțiuni împotriva băncilor și petrolului rusesc # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că răbdarea sa față de Vladimir Putin „se termină rapid”, iar Rusia ar putea fi vizată de noi sancțiuni care vor afecta sectoarele financiar și energetic ale economiei. „Ea (răbdarea) parcă se epuizează și se epuizează repede”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News, citat de publicația The Moscow Times.
19:50
Decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, transmisă Ministerului Justiției prin Interpol Chișinău # Moldova1
Ministerul Justiției a recepționat vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de autoritățile abilitate privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
19:20
La trei ani și jumătate de la începutul a ceea ce este numit deja de mult „războiul dronelor”, pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a arătat că statele NATO nu s-au pregătit încă pentru acest nou tip de război, scrie The Moscow Times.
18:50
Pe terenurile agricole din satul Ratuș, Criuleni, roșiile se culeg și în aceste zile, după ce recoltarea a început la sfârșitul lui iulie. Proprietarii unei gospodării spun că anul acesta recolta este mai generoasă, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați - mulți vin direct la sere sau pe ogor, unii chiar ca să-și culeagă singuri tomatele. Datorită sprijinului oferit de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, fermierii au reușit să-și dezvolte infrastructura și să-și extindă afacerea.
18:30
R. Moldova a încheiat screening-ul la capitolul ce ține de agricultură: avem de implementat 1.500 de norme UE # Moldova1
Republica Moldova a încheiat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening pe capitolul 12, cel legat de agricultură, siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară.
18:20
Analiză: Rusia și Ilan Șor au sponsorizat masiv propagandă online împotriva parcursului european al R. Moldova # Moldova1
Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, a sponsorizat masiv publicitate politică pe platformele Meta și YouTube, între 30 aprilie și 28 iulie 2025, cu scopul de a submina parcursul european al Republicii Moldova și de a destabiliza climatul politic intern. Constatarea aparține experților WatchDog.MD, Andrei Rusu și Andrei Curăraru, care au analizat reclamele politice sponsorizate în perioada menționată.
18:10
Expert, despre agresarea unei eleve la Soroca: bullying filmat, colegi nepăsători - sistemul trebuie să reacționeze # Moldova1
Violența este rezultatul unor conflicte nerezolvate și semnalul unor nevoi emoționale ignorate, iar soluția este prevenția, susține directoarea adjunctă a Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Tatiana Lungu, într-un interviu oferit pentru Moldova 1. Comentând un caz recent din Soroca, experta a reiterat necesitatea unei abordări integrate de educație socio-emoțională în instituții, consilierea psihologică și implicarea părinților și profesorilor pentru a preveni escaladarea acestui fenomen.
18:00
Meniuri-model pentru alimentarea elevilor, publicate de MEC: produsele cu zahăr, grăsimi și sare în exces, interzise # Moldova1
Cantinele și punctele de comercializare din instituțiile de învățământ trebuie să ofere elevilor doar alimente sănătoase și echilibrate, conform listelor prevăzute în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a făcut publice meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile, care trebuie respectate de instituțiile de învățământ.
18:00
WatchDog: Rusia și Ilan Șor au sponsorizat masiv propagandă online împotriva parcursului european al R. Moldova # Moldova1
Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, a sponsorizat masiv publicitate politică pe platformele Meta și YouTube, între 30 aprilie și 28 iulie 2025, cu scopul de a submina parcursul european al Republicii Moldova și de a destabiliza climatul politic intern. Constatarea aparține experților WatchDog.MD, Andrei Rusu și Andrei Curăraru, care au analizat reclamele politice sponsorizate în perioada menționată.
17:50
R. Moldova a încheiat screening-ul la capitolul ce ține de agricultură: avem de implementat 1.500 de standarde UE # Moldova1
Republica Moldova a încheiat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening pe capitolul 12, cel legat de agricultură, siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară.
Ieri
17:20
Strategie: investiții de 43 de miliarde de euro, până în 2050, în sistemul energetic al R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova își trasează viitorul energetic până în 2050. Noua strategie, prezentată public vineri, 12 septembrie, de Ministerul Energiei urmărește tranziția către un sistem sigur, durabil și competitiv. Scopul acesteia este decarbonizarea industriei și transporturilor, creșterea eficienței și integrarea mai profundă cu piața europeană.
17:10
Republica Moldova își trasează viitorul energetic până în 2050. Noua strategie prezentată astăzi de Ministerul Energiei, urmărește tranziția către un sistem sigur, durabil și competitiv. Scopul acesteia este decarbonizarea industriei și transporturilor, creșterea eficienței și integrarea mai profundă cu piața europeană.
16:50
ELECTORALA 2025 // Clipurile false și mesajele coordonate din mediul online pot influența alegătorii să-și schimbe opțiunea electorală, avertizează experții # Moldova1
Discursurile de ură, manipularea online prin clipuri false cu tentă religioasă și folosirea resurselor administrative în campania electorală sunt principalele provocări pentru scrutinul din 28 septembrie. Experții avertizează că aceste practici pot influența percepțiile alegătorilor și subliniază necesitatea unor măsuri ferme din partea autorităților.
16:40
Autoritățile de la Varșovia au respins declarația președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căreia dronele rusești ar fi putut ajunge pe teritoriul Poloniei din greșeală.
16:20
Tensiuni între locatarii unui bloc și un restaurant din capitală. Oamenii acuză reprezentanții localului de la parter că le invadează casele cu un miros persistent de mâncare. Deși problema durează de un an, discuțiile pe cale amiabilă nu au adus niciun rezultat. Administratorul restaurantului promit că vor instala un sistem de ventilație.
15:50
Rusia continuă atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni și provocând pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative. În regiunea Sumî au fost confirmate trei decese.
15:40
ELECTORALA 2025 // Peste 864 de mii de buletine de vot, tipărite pentru diasporă la parlamentare: cel mai mare tiraj va ajunge în Italia # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat, pe 12 septembrie, startul pentru tipărirea a 864.300 de buletine de vot, destinate secțiilor electorale deschise în străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent.
15:40
ELECTORALA 2025 // Speranță și așteptări: vocea oamenilor din raionul Strășeni înainte de alegeri # Moldova1
O Moldovă în Uniunea Europeană - o speranță care prinde contur în gândurile multor cetățeni, mai ales în pragul alegerilor parlamentare. Ce așteptări au oamenii de la viitor și cât de mult cred în drumul european? Echipa Moldova 1 a mers în satele din raionul Strășeni pentru a afla direct de la ei ce așteaptă de la acest scrutin, cât de informați sunt și dacă mai cred în schimbare.
15:30
ELECTORALA 2025 // Peste 864 de mii de buletine de vot, tipărite pentru diasporă la parlamentare: cel mai mare tiraj, destinat Italiei # Moldova1
Tipărirea a 864.300 de buletine de vot, destinate secțiilor electorale deschise în străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, a fost începută vineri, 12 septembrie, la Chișinău.
15:30
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe Maia Sandu. Șefa statului a fost însoțită de mamă și soră la Vatican # Moldova1
„Situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, a fost subiectul abordat vineri, 12 septembrie, de Papa Leon al XIV-lea, și președinta Maia Sandu, în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului.
15:10
Gheorghe Urschi, internat la IMU. Familia cere transfer la o altă instituție, deși reprezentanții spitalului afirmă că starea maestrului este stabilă # Moldova1
Maestrul Gheorghe Urschi este internat la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Familia umoristului susține că starea acestuia este gravă și solicită transferul către o altă instituție medicală. Reprezentanții instituției medicale nu interzic transferul și recomandă externarea pacientului, însă afirmă că rudele maestrului nu ar fi de acord.
15:10
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe Maia Sandu. Discuții despre Ucraina și relațiile bilaterale # Moldova1
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri, 12 septembrie, în audiență pe președinta Maia Sandu, în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Întrevederea a fost urmată de discuții la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, și arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, responsabil pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale.
15:00
Tichete de vacanță pentru angajații din R. Moldova, de la 1 ianuarie 2026: „Așa vom stimula dezvoltarea turismului intern” # Moldova1
Angajații din R. Moldova își vor putea petrece, începând cu anul viitor, concediile, zilele de naștere sau alte evenimente speciale în pensiunile turistice din țară, în baza tichetelor de vacanță oferite de angajatori.
14:40
Siguranță sporită pentru pacienți și personal: aproape 30 de spitale din țară, dotate cu echipamente moderne de sterilizare # Moldova1
Circa 30 de spitale publice din întreaga țară au fost dotate cu echipamente de sterilizare a instrumentarului medical, în valoare de peste 45 de milioane de lei. Evenimentul de inaugurare a sistemelor de sterilizare a avut loc astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă.
14:10
UE prelungește cu șase luni sancțiunile împotriva persoanelor legate de războiul Rusiei în Ucraina # Moldova1
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri să prelungească cu încă șase luni sancțiunile impuse persoanelor și entităților legate de războiul Rusiei în Ucraina. Decizia a fost anunțată de Danemarca, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, printr-o postare pe platforma X, scrie Reuters.
