UE investește în siguranța R. Moldova: unitatea de pompieri din Tomai, modernizată

Pe terenurile agricole din satul Ratuș, Criuleni, roșiile se culeg și în aceste zile, după ce recoltarea a început la sfârșitul lui iulie. Proprietarii unei gospodării spun că anul acesta recolta este mai generoasă, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați - mulți vin direct la sere sau pe ogor, unii chiar ca să-și culeagă singuri tomatele. Datorită sprijinului oferit de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, fermierii au reușit să-și dezvolte infrastructura și să-și extindă afacerea.