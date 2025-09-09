Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru

16:30

Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a venit cu o declarație privind percheziţiile efectuate de poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Partidul a anunțat că a decis să facă propria investigaţie referitor la cele întâmplate, iar primele rezultate confirmă că împotriva formaţiunii se acţionează cu scopul evident de a ne discredita. „Partidul Republican … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei": Poliţia a anunţat că a efectuat circa 60 de percheziţii, însă majoritatea dintre acestea nu i-au vizat pe colegii noştri. Peste 50 de percheziţii noi nu ştim la cine s-au făcut