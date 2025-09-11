Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor
11 septembrie 2025 18:30
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de
• • •
EDITORIAL // Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS
După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție
Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de
28.620 de țigarete ascunse, depistate la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni"
Polițiștii de frontieră în cooperare cu omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de țigarete. Cazul a fost înregistrat la 10 septembrie 2025, pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni". Pentru efectuarea formalităților de control, s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare
La 8 noiembrie 2025, intră în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia
Ministerul Afacerilor Externe informează că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Italia vor putea preschimba și permisele de conducere emise după anul 2020 în permise italiene, fără a mai susține examene teoretice sau practice. De aceleași condiții vor beneficia și cetățenii italieni stabiliți în Republica Moldova. Prin noua redacție a
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal în timp ce găzduia un eveniment în Utah
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian. Moartea lui a fost anunţată chiar de preşedintele Donald Trump, în timp ce autorităţile din Utah spun că au în custodie o
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectând o suprafață de circa 3 ari. Ajunși la fața locului,
Guvernarea PAS a descoperit „miracolul economic", în 2024 am avut 8742 de întreprinderi nou-create, „cel mai mare număr din ultimii 10 ani". Și, desigur, imediat a tras concluzia că „economia merge în direcția corectă". Opinia aparține ex-premierului R.Moldova și președintele PLDM, Vlad Filat. Potrivit lui, aceasta nu este economie, este propagandă de manual și manipulare
Irina Vlah – adresare către Ambasadorul Canadei: Are la bază decizia autorităţilor canadeze de a-mi impune sancţiuni mie personal şi de a mă introduce în lista persoanelor sancţionate
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni politicianei. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce
VIDEO // Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane
Așa-numitul„centru de apel" a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților din BPDS "Fulger" şi oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de ani, grupul infracțional fiind activ și în afara Moldovei. Aceștia, contactau persoanele telefonic, cu
Comunitatea sportivă a înaintat Ministerului Educației și Cercetării o petiție prin care semnalează discriminarea ramurilor de sport neolimpice, cauzată de prevederile din actuala redacție a Legii cu privire la educație fizică și sport. Aceștia au atras atenția și asupra condițiilor disproporționate, impuse federațiilor și cluburilor sportive. În cadrul unei conferințe de presă organizată la IPN, comunitatea sportivă
Armata israeliană a declarat, joi, că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le califică drept ripostă la ofensiva israeliană din Gaza. „O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de forţele aeriene israeliene", a declarat armata israeliană pe Telegram, referindu-se la armata aeriană.
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Buiucani, în comun cu polițiștii din BPDS "Fulger" și procurorii, au destructurat activitatea infracțională a doi bărbați de 40 și 42 de ani, originari din capitală, suspectați de comercializarea substanțelor narcotice. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora au fost depistate și ridicate mai multe pachete cu marijuana (aproximativ 300 grame),
În caz de crize – cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Centrul va acționa pe patru direcții
Fabrică clandestină de țigări, la 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. Un bărbat cu cetățenie a Rusiei și Armeniei – reținut
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au deconspirat o nouă fabrică clandestină de țigări, de această dată localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. La fața locului și în alte locații din afara capitalei, oamenii legii au ridicat circa 160.000 de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, materiale
Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei" cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP) și au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Ei consideră că acesta trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta „Inima Moldovei". Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor. În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul Soroca, polițiștii
Ofițerii Direcției Antidrog a INI au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram
În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 27 de ani, originar din Chișinău, care a urcat treptat în ierarhia infracțională: de la simplu curier, până la rolul de depozitar al drogurilor. Acesta primea periodic cantități mari de substanțe narcotice (între 1 și 3 kg), pe care le porționa în doze mici, pregătite pentru
O femeie a fost condamnată la 7 ani de închisoare, obligată să achite peste 160 mii de lei
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința
EDITORIAL // De ce sancţiunile aplicate unor persoane nu sunt relevante în contextul alegerilor # Punctul
În ultimele zile, în spaţiul public au fost mai multe polemici la tema: de ce unele persoane din liste de sancţiuni candidează în alegerile parlamentare, iar altor persoane, care sunt doar asociate cu cei din liste de sancţiuni, li s-a refuzat acest drept? Personal, consider că accentele în astfel de polemici sunt puse greşit, iar … Articolul EDITORIAL // De ce sancţiunile aplicate unor persoane nu sunt relevante în contextul alegerilor apare prima dată în Punctul pe i.
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, cercetată de CNA, PA și SIS, a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Punctul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii – acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un … Articolul Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, cercetată de CNA, PA și SIS, a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei, ofițerii de patrulare au observat un BMW care se deplasa haotic. Mașina a fost imediat stopată, iar la volan se afla o femeie de 35 de ani. Aceasta manifesta un comportament suspect, motiv pentru care polițiștii au escortat-o la Dispensarul Republican de Narcologie. Rezultatul testării a … Articolul Șoferiță testată pozitiv la cocaină, amfetamină și marijuana apare prima dată în Punctul pe i.
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Punctul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită … Articolul Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // VIDEO // PAS vrea să colaboreze cu Plahotniuc pentru a câștiga alegerile parlamentare, susține Renato Usatîi # Punctul
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar … Articolul VIDEO // VIDEO // PAS vrea să colaboreze cu Plahotniuc pentru a câștiga alegerile parlamentare, susține Renato Usatîi apare prima dată în Punctul pe i.
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de introducere ilicită a unor bunuri pe teritoriul Republicii Moldova. În după-amiaza zilei de 07 septembrie 2025, pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului efectuat pasagerilor unui autocar de pe ruta internațională Odesa – Chișinău, la Punctul de … Articolul 112 lanțuri din metal auriu, depistate la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Punctul pe i.
CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit materialelor administrate, unul dintre … Articolul CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Punctul pe i.
Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! # Punctul
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai … Articolul Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! apare prima dată în Punctul pe i.
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au identificat și contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe cu efect psihotrop. Incidentul a fost înregistrat în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua asupra unui … Articolul Tentativă de trafic de droguri, stopată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe apare prima dată în Punctul pe i.
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră apare prima dată în Punctul pe i.
CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență # Punctul
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. … Articolul CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență apare prima dată în Punctul pe i.
CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se … Articolul CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Punctul pe i.
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții desfășurate în dosare de rezonanță și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat mai multe percheziții în dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, dar și în domeniul construcțiilor. În primul caz, 17 persoane sunt suspectate … Articolul Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții desfășurate în dosare de rezonanță și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei apare prima dată în Punctul pe i.
Badantă moldoveancă în Italia, acuzată că ar fi provocat moartea bătrânei. Cadavrul a fost exhumat # Punctul
Moartea unei femei în vârstă din Italia a declanșat o anchetă a Parchetului din Santa Maria Capua Vetere, regiunea Campania, după ce membrii familiei au depus plângere și au reclamat semne de violență asupra corpului victimei. O badanta moldoveancă este cercetată în ancheta demarată de autorități, informează publicația È Caserta. Potrivit plângerii, bătrâna, decedată în … Articolul Badantă moldoveancă în Italia, acuzată că ar fi provocat moartea bătrânei. Cadavrul a fost exhumat apare prima dată în Punctul pe i.
Doi agenți ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante # Punctul
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două persoane, acuzate de comiterea acțiunilor de tratamente inumane și degradante. Potrivit materialelor cauzei penale, la 26 august 2024, învinuiții, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul … Articolul Doi agenți ai unei companii private de pază, trimiși pe banca acuzaților pentru tratamente inumane și degradante apare prima dată în Punctul pe i.
PLDM solicită recuzarea completului desemnat la Curtea Supremă de Justiție pentru garantarea imparțialității # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de recuzare a completului de judecători al Curții Supreme de Justiție. Demersul survine după ce același complet a soluționat anterior un recurs al Comisiei Electorale Centrale, fără citarea și audierea părților, contrar prevederilor Codului administrativ, care obligă instanța să asigure contradictorialitatea atunci când sunt invocate … Articolul PLDM solicită recuzarea completului desemnat la Curtea Supremă de Justiție pentru garantarea imparțialității apare prima dată în Punctul pe i.
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30. Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori. Ajunși la fața locului, angajații … Articolul Intervenția pompierilor IGSU la o fabrică de panificație din municipiul Orhei apare prima dată în Punctul pe i.
Moldovean din Italia, și-a înjunghiat soția în plină stradă și a fugit. Capturat după câteva ore de fugă # Punctul
Un bărbat moldovean de 47 de ani a încercat să îşi omoare soţia, în vârstă de 42 de ani, la Avezzano (provincia L’Aquila), în regiunea Abruzzo. Incidentul s-a petrecut în stradă, iar agresorul a fost identificat şi reţinut câteva ore mai târziu la Roma. Potrivit relatărilor, cei doi soți, ambii moldoveni și rezidenți în Luco … Articolul Moldovean din Italia, și-a înjunghiat soția în plină stradă și a fugit. Capturat după câteva ore de fugă apare prima dată în Punctul pe i.
Șef MAI încătușat de SPIA pentru răpirea mai multor cetățeni ai Ucrainei care au fugit din calea războiului # Punctul
Un șef din cadrul MAI a fost reținut de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI fiind suspectat de răpire de persoane. Operațiunea a avut loc vineri, 5 septembrie, în raionul Soroca, susțin sursele PulsMedia.MD, apropiate anchetei. Potrivit surselor, ar fi vorba despre Mihai Stog, șeful Sectorului de Poliție de Frontieră Cosăuți din cadrul … Articolul Șef MAI încătușat de SPIA pentru răpirea mai multor cetățeni ai Ucrainei care au fugit din calea războiului apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Boris Volosatîi, AUR din Republica Moldova, către aleșii locali: „Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș” # Punctul
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova. În declarația sa, Boris Volosatîi a subliniat că bugetele insuficiente și lipsa investițiilor condamnă comunitățile la stagnare și depopulare, iar singura soluție reală este Unirea cu România. „Dragi primari … Articolul VIDEO // Boris Volosatîi, AUR din Republica Moldova, către aleșii locali: „Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș” apare prima dată în Punctul pe i.
(AUDIO-DOC) // Oleg Gutium: „Directorul AGEPI mi-a propus încheierea unui memorandum pentru a putea toca 230 000 Euro din fonduri europene.” # Punctul
Un nou scandal zguduie Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Potrivit unei înregistrări audio datată cu 27.06.2024, care a fost publicată pe canalul Casa de Nebuni, protagonistul căreia ar fi Oleg Guțium, în care susține că Directorul AGEPI l-a contactat personal pentru a încheia un memorandum-compromis, condițiile acestuia fiind avantajoase reciproc. Potrivit sursei citate, directorul AGEPI i-ar fi promis … Articolul (AUDIO-DOC) // Oleg Gutium: „Directorul AGEPI mi-a propus încheierea unui memorandum pentru a putea toca 230 000 Euro din fonduri europene.” apare prima dată în Punctul pe i.
Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Avem nevoie de o mare clacă națională pentru a ridica țara # Punctul
Politicienii nu trebuie transformați în idoli, iar rolul lor este să lucreze în interesul oamenilor, împreună cu oamenii, susține Olesea Vîrtosu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. Ea propune schimbarea conceptului de politician și implicarea cetățenilor în procesul decizional, inclusiv prin referendumuri, subliniind că doar așa poate fi lăsată în urmă politica … Articolul Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Avem nevoie de o mare clacă națională pentru a ridica țara apare prima dată în Punctul pe i.
Primăria Chișinău are ca prioritate crearea și asigurarea condițiilor la grădinițe pentru creșterea intelectuală a copiilor, dar și pentru dezvoltarea fizică a preșcolarilor din întreg municipiul, inclusiv din suburbii. O premieră, în acest sens, a fost finanțarea proiectelor de construcție a stadioanelor pe teritoriile mai multor grădinițe din suburbii. Investițiile alocate de Primăria Chișinău și-au … Articolul Primăria Chișinău construiește terenuri sportive pentru preșcolari apare prima dată în Punctul pe i.
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor IGSU. În seara zilei de 4 septembrie, pompierii au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 … Articolul Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei unei butelii cu gaz apare prima dată în Punctul pe i.
PLDM a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al CSJ revizuirea deciziei definitive pronunțate la 2 septembrie 2025 # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție revizuirea deciziei definitive pronunțate la 2 septembrie 2025, în dosarul nr. 3ra-633/25, prin care formațiunea a fost exclusă abuziv din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. PLDM subliniază că recursul declarat de Comisia … Articolul PLDM a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al CSJ revizuirea deciziei definitive pronunțate la 2 septembrie 2025 apare prima dată în Punctul pe i.
Polițiștii de frontieră au dejucat tentativa a doi cetățeni străini de a traversa ilegal frontiera de stat, în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 septembrie, când patrula mobilă cu suportul dronei, a observat două persoane cu rucsacuri care se deplasau spre frontiera de stat, pe terenuri agricole. … Articolul VIDEO // Cetățeni străini, reținuți în flagrant la frontiera moldo-română apare prima dată în Punctul pe i.
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două persoane – condamnate la închisoare # Punctul
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate … Articolul Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două persoane – condamnate la închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
În această dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui minor, pe traseul Ivanovca–Cățăleni. Conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată acum câteva zile. În timpul deplasǎrii, băiatul a pierdut … Articolul Un minor a luat motocicleta fratelui și s-a tamponat mortal într-un copac apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Percheziții și ridicări de bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, în cadrul unei cauze penale inițiate în privința persoanelor afiliate organizației criminale „Kitaeț” # Punctul
În perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux, sume … Articolul VIDEO // Percheziții și ridicări de bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, în cadrul unei cauze penale inițiate în privința persoanelor afiliate organizației criminale „Kitaeț” apare prima dată în Punctul pe i.
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei de stat „Leușeni-Albița” au manifestat integritate denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani, pasager într-un autocar cu destinația Germania, a încercat să ofere … Articolul Tentativă de corupere dejucată la Punctul de trecere a frontierei „Leușeni” apare prima dată în Punctul pe i.
Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere # Punctul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar. Șefa statului a subliniat … Articolul Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere apare prima dată în Punctul pe i.
