Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor

Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate … Articolul Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două persoane – condamnate la închisoare apare prima dată în Punctul pe i.