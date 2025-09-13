Prognoza meteo pentru 13 septembrie

18:00

Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor de arestare a membrilor Inima Moldovei.Despre acest lucru a anunțat președinta partidului, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah.„Dosarele penale fabricate la comanda PAS se destramă unul după altul. Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem și care îi va îndepărta pentru totdeauna de la putere”, a declarat ea.