Un medic anestezist provoca infarcturi la pacienți pentru a-și demonstra abilitățile de resuscitare
Noi.md, 13 septembrie 2025 00:00
În Franța, un medic anestezist, care provoca stop cardiac la pacienții săi pentru a-și umili colegii, a fost trimis în judecată. Informația a fost difuzată de canalul de televiziune France 24.Frédéric Péchier a fost medic anestezist în două clinici din orașul Besançon, în estul țării. În perioada 2008-2017, zeci de pacienți de-ai săi au suferit stop cardiac în circumstanțe suspecte, iar 12 per
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
00:30
A doua ediție a Festivalului Internațional al Premiilor Panda de Aur are loc în perioada 12-13 septembrie la Chengdu, provincia Sichuan, scrie russian.cgtn.comOlivier Grandjean, membru al juriului la categoria Documentar, a subliniat progresele remarcabile pe care industria cinematografică și cea de televiziune din China le-au făcut în ultimele două decenii. Stabilit la Beijing și originar din
00:30
Google Maps lucrează la o funcție nouă care promite să facă deplasările mai simple și mai sigure. În curând, șoferii, bicicliștii și pietonii vor putea vedea indicațiile de traseu direct pe ecranul de blocare al telefonului, sub formă de notificări vizibile în timp real. Astfel, nu va mai fi nevoie să deblochezi dispozitivul pentru a afla următoarea direcție sau ora estimată de sosire.Funcțion
Acum o oră
00:00
Un medic anestezist provoca infarcturi la pacienți pentru a-și demonstra abilitățile de resuscitare # Noi.md
În Franța, un medic anestezist, care provoca stop cardiac la pacienții săi pentru a-și umili colegii, a fost trimis în judecată. Informația a fost difuzată de canalul de televiziune France 24.Frédéric Péchier a fost medic anestezist în două clinici din orașul Besançon, în estul țării. În perioada 2008-2017, zeci de pacienți de-ai săi au suferit stop cardiac în circumstanțe suspecte, iar 12 per
Acum 2 ore
23:30
Dependența francezilor de rețele sociale ar putea afecta economia Franței. Specialiștii estimează că țara ar putea pierde trei procente din PIB până în 2060 deoarece platformele digitale afectează productivitatea, sănătatea mintală și abilitățile în formare ale copiilor.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, studiul a fost realizat la solicitarea Trezoreriei franceze. Cercetătorii
23:00
O mamă din Soroca a tras un semnal de alarmă pe rețelele sociale, solicitînd Primăriei Municipiului să intervină prin publicarea unui orar real al rutierelor.Femeia susține că, odată cu începutul noului an școlar, copiii rămîn blocați în drum, fiind nevoiți să apeleze la taxiuri sau să fie preluați de părinți, transmite Noi.md cu referire la Observatorul de Nord.„Către Primăria Municipiulu
23:00
Superstarul sîrb al tenisului mondial, Novak Djokovici, și-a mutat reședința în Grecia, împreună cu familia, în contextul tensiunilor politice crescînde din Serbia, relatează Greek Reporter.După cum transmte Noi.md cu referire la Digi24, campionul cu 24 de titluri de Grand Slam și-a înscris cei doi copii – Stefan (11 ani) și Tara (8 ani) – la prestigiosul Saint Lawrence College, o școală brita
Acum 4 ore
22:30
De la lansarea inițiativei „O centură, un drum”, peste 40 de milioane de oameni au ieșit din sărăcie.Totodată, prin Inițiativa pentru Dezvoltare Globală, guvernul chinez promovează cooperarea internațională în interesul Sudului Global, sprijinind reducerea sărăciei și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare, a declarat vineri purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Lin Jian, scrie r
22:30
Zeci de încălcări, descoperite la clubul Chelsea privind plățile pentru transferuri în perioada lui Abramovici # Noi.md
Agenția Engleză de Fotbal a acuzat Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenții de fotbal, comise în perioada 2009-2022, cînd proprietar al clubului era Roman Abramovici, scrie The Guardian.Printre acuzații se numără încălcarea regulilor privind interzicerea plăților ascunse pentru asigurarea transferurilor jucătorilor, utilizarea intermediarilor neînregistrați și încheierea de aco
22:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează despre finanțarea mai multor categorii de indemnizații, notează Noi.md.Potrivit instituției, au fost acoperite indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, precum și indemnizațiile paternale în valoare totală de 24,36 milioane lei. . Beneficiarii își vor putea ridica
22:00
Folosirea serviciului de închiriere de biciclete a crescut brusc în Londra pe fondul grevei de mai multe zile a angajaților metroului din capitală, care a paralizat complet funcționarea magistralei subterane.Pe 9 septembrie, 22.800 de persoane au închiriat biciclete aparținînd organizației Transport for London. Aceasta gestionează întregul sistem de transport din Londra. Această cifră depășeșt
21:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 13 Septembrie 2025, 11:00 Moldcell Marathon For Kids 2025 - 13 Septembrie 2025, 12:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Bachata de la zero - 13 Septembrie 2025, 13:00 - 15:0
21:30
ONU a cerut talibanilor să anuleze restricțiile privind accesul angajatelor organizației în Afganistan # Noi.md
ONU a cerut autorităților din Afganistan să ridice restricțiile privind accesul angajatelor organizației în țară.ONU a informat că, cu cîteva zile mai devreme, forțele de ordine afgane nu au permis angajatelor locale și contractorilor organizației să intre pe teritoriul complexelor din Kabul, relatează Oxu.Az. {{834014}}Această restricție s-a extins în scurt timp și asupra birourilor O
21:00
Trump a urmărit meciul de baseball din spatele unui geam antiglonț: semn de alarmă după uciderea lui Kirk # Noi.md
Trump a urmărit meciul de baseball pe stadionul Yankee din New York din spatele unui geam antiglonț, relatează The Daily Beast.Înainte de vizita președintelui SUA, măsurile de securitate la stadion au fost întărite, a menționat portalul, relatează rbc.{{835942}}Echipa președintelui se află în stare de alertă maximă de cînd Charlie Kirk, un aliat al lui Trump, a fost împușcat în timpul un
21:00
Macro-reglementarea și controlul financiar au fost mai active și mai eficiente, în perioada celui de-al 14-lea Plan cincinal. Politicile fiscale și-au sporit și mai mult adaptabilitatea la scenariile economice, devenind mai strategice și mai precise în tactică, devenind o forță importantă în susținerea dezvoltării economice stabile și sănătoase, a declarat Lan Fo'an, ministrul Finanțelor din China
Acum 6 ore
20:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 - 14 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, pe 13-14.09.2025 - Tîrg cu mărfuri
20:30
La Nemțeni, raionul Hîncești, clădirea primăriei a fost modernizată prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, transmite Noi.md.Construită în anii ’80, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare, iar acoperișul deteriorat îngreuna activitatea zilnică a celor 19 angajați și condițiile pentru cetățeni. Investițiile au permis reparația acoperișului și oferă acum spații mai
20:30
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în direct la Fox News că „va lovi Rusia foarte dur cu sancțiuni” și a spus că „îi expiră răbdarea” față de președintele rus Vladimir Putin.Printre posibilele restricții, șeful Casei Albe a menționat sancțiuni împotriva băncilor, petrolului, precum și taxe vamale. Trump a reamintit că a introdus taxe vamale suplimentare de 25% la importurile din India
20:30
CEC își consolidează capacitatea de gestionare a riscurilor electorale înaintea scrutinului din 28 septembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) continuă pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 prin desfășurarea unui nou seminar dedicat gestionării riscurilor asociate procesului electoral. La instruire au participat membri și funcționari ai Aparatului CEC, precum și președinții consiliilor electorale de circumscripție, transmite Noi.md.Obiectivul atelierului a fost dezvoltarea
20:00
Un avion de pasageri Boeing 737 al companiei United Airlines a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul japonez Kansai (lîngă Osaka) după ce s-a declanșat o alarmă privind un posibil incendiu în cala de marfă.Incidentul a avut loc pe 12 septembrie în timpul unui zbor de pe aeroportul Narita din Tokyo către Cebu (Filipine).{{834482}}Avionul și-a schimbat ruta și a aterizat la ora local
20:00
Guvernul Slovaciei, condus de premierul Robert Fico, a prezentat un amplu plan de austeritate în valoare de 2,7 miliarde de euro, menit să stabilizeze finanțele publice.După cum transmite Noi.md cu referire la Digi24, pachetul, detaliat de ministrul Finanțelor, Ladislav Kamenický (Smer-SD), prevede reduceri bugetare dure și majorări de taxe, măsuri care au stîrnit critici din partea opoziției.
20:00
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne
20:00
Serviciul Vamal a anunțat rezultatele controalelor ulterioare desfășurate în perioada 1–12 septembrie 2025, transmite Noi.md.Astfel, în urma verificărilor, instituția a constatat apariția unor obligații vamale suplimentare în valoare totală de 1,483 milioane lei.Potrivit raportului, principalele nereguli identificate țin de încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate, cu aplicarea u
19:30
Procurorii din Cahul vin cu noi amănunte despre cei 2 viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid, notează Noi.md.În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu (în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși ar fi fost adevăratul beneficiar), vineri, jud
19:30
Seniorii din capitală sînt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber, notează Noi.md.Primăria Chișinău invită persoanele de vîrsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”, sîmbătă și duminică, 13 și 14 septembrie, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de
19:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a virat în avans 916 milioane de lei către prestatorii de servicii medicale pentru acoperirea cheltuielilor aferente lunii septembrie, transmite Noi.md.Din suma totală, aproximativ 865 de milioane de lei au fost transferați instituțiilor medicale publice, iar 51 de milioane de lei au ajuns la prestatorii privați.Potrivit CNAM, aceste plăți
19:00
Ordinea publică sub control: carabinierii au desfășurat zeci de misiuni de intervenție la apelurile de urgență 112 # Noi.md
În perioada 5-11 septembrie, au activat 1453 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 480 itinerare, dintre care 44 patrule mixte și 436 patrule independente.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 69 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 900 participanți), unde au fost implicați 568 carabinieri și înregistrate 55
19:00
Donald Tusk i-a răspuns lui Trump: „Atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o întîmplare” # Noi.md
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat dur la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar fi putut fi o greșeală.„Și noi am vrea să credem că atacul dronelor asupra Poloniei a fost o greșeală. Dar nu este așa. Și noi știm asta”, a scris Tusk în X.{{835649}}În noaptea de marți spre miercuri, 10 septe
19:00
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie, o nouă ediție a Săptămînii deschiderii parlamentare, notează Noi.md.Săptămîna deschiderii parlamentare va fi inaugurată sîmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cînt, Patrie și Neam”, ediția a III-a, organizată în scuarul Parlamentului.{{835615}}În perioada 15–19 septembrie, elevi, lic
Acum 8 ore
18:30
În Moldova, meteorologii au anunțat trei coduri de pericol meteorologic – „roșu”, „portocaliu” și „galben” – din cauza nivelului scăzut al apei în rîuri.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 13-19 septembrie 2025, pe rîul Prut (sectorul Costești – Brînză), pe rîul Nistru (sectorul Dubăsari – Tudor), precum și pe majoritatea rîurilor mici din țară se va menține o scurger
18:30
În perioada 5-11 septembrie, au activat 1453 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 480 itinerare, dintre care 44 patrule mixte și 436 patrule independente.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 69 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 900 participanți), unde au fost implicați 568 carabinieri și înregistrate 55
18:30
Putin a permis cetățenilor din Moldova și din alte trei țări să nu mai confirme cunoașterea limbii ruse # Noi.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a introdus modificări la programul de stat privind acordarea de ajutor pentru relocarea voluntară în Rusia. Acum, compatrioții ruși care dețin cetățenia Belarusului, Kazahstanului, Moldovei sau Ucrainei nu mai trebuie să confirme cunoașterea limbii ruse.Aceleași facilități sînt acordate și repatriaților care doresc să participe la acest program în condiții
18:30
În dimineața zilei de 12 septembrie 2025, au fost depistate noi cazuri de vandalism în Parcul-pădure Rîșcani.Persoane necunoscute au deteriorat o bancă și mai multe coșuri de gunoi, au demontat mai multe lespezi din pavajul unei alei.Primăria Chișinău condamnă cu fermitate aceste acțiuni de distrugere și atenționează că deteriorarea intenționată a bunurilor publice este pasibilă de sancțiu
18:00
Agenția de Investiții a anunțat că astăzi la Chișinău a aterizat o cursă absolut specială.În Moldova au ajuns 135 italieni (jurnaliști, bloggeri, turiști), care au cîștigat o călătorie gratuită de 3 zile într-o destinație secretă. Acum cîteva minute ei au aflat unde au aterizat - în Republica Moldova.„De-acum și pînă la plecarea acestora, Agenția de Investiții din Moldova va avea grijă
18:00
Exerciții de protecție civilă la Ungheni: simulări de cutremur, inundații și accidente chimice # Noi.md
La 12 septembrie 2025, în raionul Ungheni s-au desfășurat aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Scenariul a presupus un cutremur major, cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, avînd epicentrul în zona Vrancea (România), care a generat distrugeri semnificative pe teritoriul raionului, transmite Noi.md.
18:00
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Inima Moldovei # Noi.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor de arestare a membrilor Inima Moldovei.Despre acest lucru a anunțat președinta partidului, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah.„Dosarele penale fabricate la comanda PAS se destramă unul după altul. Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem și care îi va îndepărta pentru totdeauna de la putere”, a declarat ea.
18:00
Comisia de evaluare a procurorilor a comunicat vineri, 12 septembrie, rezultatele verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție.În raportul întocmit, Comisia recomandă ca acesta să nu fie admis la evaluarea externă.{{835394}}„Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea
18:00
La data de 12 septembrie 2025, responsabilii IT din cadrul primăriilor și instituțiilor de învățământ din raionul Ialoveni au participat la o sesiune de instruire dedicată siguranței cibernetice, transmite Noi.md.Scopul instruirii a fost consolidarea capacităților instituționale pentru prevenirea și gestionarea incidentelor cibernetice, precum și sporirea nivelului de conștientizare privind pr
18:00
Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat despre plecarea din viață a antrenorului și profesorului Radu Malcic, care și-a dedicat întreaga carieră educării și formării noilor generații la Școala Sportivă Specializată de Judo „Oleg Crețu” și în cadrul clubului Antei Moldova. Colegiii din Federația de Judo a Republicii Moldova sînt în doliu și transmit sincere condoleanțe familiei și
18:00
Procesul de negociere privind Ucraina nu trebuie perceput cu naivitate și nu trebuie așteptate rezultate foarte rapide, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.„Aici, cu siguranță, nu se poate purta ochelari roz și aștepta ca procesul de negociere să dea rezultate foarte rapide”, a spus el.Peskov a amintit cuvintele liderului american Donald Trump, care a remarc
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că bărbatul suspect de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost „cu mare probabilitate” reținut. El a făcut această declarație în direct la Fox News, adăugînd că se așteaptă ca trăgătorul să primească pedeapsa cu moartea.FBI a anunțat anterior o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care ar putea ajuta ancheta. Pentru identifi
17:30
Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță, recent transferat de la Craiova la Dinamo Kiev, se află în centrul unui scandal major în Ucraina.Ultrașii echipei Dinamo Kiev au postat pe rețelele sociale un videoclip de amenințare după ce au descoperit mesaje pro-ruse distribuite anterior de fotbalist. Printre acestea se numără și clipuri pe TikTok cu Vladimir Soloviov, propagandistul Kremlinului, sc
17:30
Statul ar putea redobîndi controlul asupra Portului Giurgiulești și altor active strategice # Noi.md
Alianța „MOLDOVENII” anunță un nou proiect de lege prin care statul ar urma să redobîndească controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești și să declare infrastructura de transport drept activ strategic.Formațiunea consideră că portul, Calea Ferată din Moldova și o companie aeriană națională sînt elemente-cheie pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova.„Țara nu poate să d
17:30
Oamenii de știință avertizează: Pe Pămînt vor avea loc furtuni geomagnetice care vor dura mai multe zile # Noi.md
Perturbările geomagnetice provocate de noua gaură coronală de pe Soare ar tutea dura pînă la șase zile – de sîmbătă, 13 septembrie, pînă marți, 16 august.Despre acest lucru a comunicat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe (IKI RAN) și de Institutul de Fizică Solar-Terestră al Academiei Ruse de Științe (SO RAN).{{835661}}Pămîntu
17:00
Luptătorul moldovean de arte marțiale mixte Serghei Spivac și reprezentantul Bahrainului Shamil Gaziev se vor întîlni pe 22 noiembrie la turneul UFC Fight Night 265 din Doha (Qatar).Informația a fost comunicată de Chosen Advisory.Potrivit Media Sport, Sergei Spivac a disputat ultima sa luptă împotriva lui Valdo Cortez-Acosta în luna iunie a acestui an, la turneul UFC 316. În această luptă,
17:00
Emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma online https://evms.md/ în perioada 8–17 septembrie 2025, a înregistrat un nou succes, atrăgînd un interes crescut din partea populației, informează Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în cele cinci zile de subscriere, persoanele fizice au investit în total 6,88 milioane de lei, fii
17:00
Zeci de șoferi au fost amendați în raionul Căușeni pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră. Acțiunea a avut loc pe 11 septembrie, pe traseul național R26 Bender–Căușeni–Cimișlia, unde polițiștii au folosit pentru supraveghere o dronă.Potrivit Inspectoratului de Poliție, doar într-o oră, 14 conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru două tipuri de abateri: neop
Acum 12 ore
16:30
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pîinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”. „Nu o să mai fie gaz 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie pîinea 16 copeici. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta. Asta e trecut, gata s-o dus. E istorie. sînt două lucruri pe care
16:30
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de corupere, înregistrate în Punctele de trecere a frontierei „Leușeni” și „Tudora”.Prima tentativă a avut loc în Punctul de trecere a frontierei „Leușeni”, în timp ce un cetățean ucrainean în vîrstă de 30 de ani, aflîndu-se la volanul unui autoturism înmatriculat în România, a încercat să ofere mijloace bănești
16:00
Instituțiile de învățămînt general din țara noastră asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile, notează Noi.md.Exemple de meniuri sînt prezentate în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Minis
16:00
Șefa MAI, despre dezinformarea online: "La moment, încă nu avem viteza necesară de reacționare" # Noi.md
"Dezinformarea online este folosită intens în această perioadă. Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice, care este o entitate specializată în cadrul Inspectoratului Național de Investigații analizează, monitorizează și documentează toate aceste conținuturi". Declarația a fost făcută de către ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii "Rezoomat", notează Noi.md."Aces
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.