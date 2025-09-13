Recoltă bogată de roșii la Criuleni
Noi.md, 13 septembrie 2025 11:00
Pe terenurile agricole din satul Ratuș, raionul Criuleni, roșiile se culeg și în aceste zile, după ce recoltarea a început la sfîrșitul lui iulie.Proprietarii unei gospodării spun că anul acesta recolta este mai generoasă, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați - mulți vin direct la sere sau pe ogor, unii chiar ca să-și culeagă singuri tomatele.{{830600}}Spre deosebire de alte plantații de
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Gânduri! - Think Conference - 14 Septembrie 2025, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" FUN RUN 2025 - 14 Septembrie 2025, 09:00 Chisinau Marathon 2025 - 14 Septembrie 2025, 09:00, Piaţa
Acum o oră
11:00
Pe terenurile agricole din satul Ratuș, raionul Criuleni, roșiile se culeg și în aceste zile, după ce recoltarea a început la sfîrșitul lui iulie.Proprietarii unei gospodării spun că anul acesta recolta este mai generoasă, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați - mulți vin direct la sere sau pe ogor, unii chiar ca să-și culeagă singuri tomatele.{{830600}}Spre deosebire de alte plantații de
11:00
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 s-a produs sîmbătă-dimineaţa în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a anunţat US Geological Survey (USGS).Epicentrul cutremurului a fost situat la 111,7 kilometri est de Petropavlovsk-Kamchatsky şi a avut o adîncime de 39 km, potrivit USGS.Nu au fost raportate imediate victime sau pagube majore, notează Noi.md cu referire la
Acum 2 ore
10:30
După cum a declarat recent ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ziua de 28 septembrie va fi o oglindă în care se va vedea dacă sîntem un popor sau o turmă. Ulterior, el și-a cerut scuze pentru expresia nefericită, dar, cum se spune, gustul amar a rămas.Mi-ar plăcea ca și autoritățile să se uite uneori în această oglindă – mai ales după promisiunile electorale. În caz contra
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:13 septembrie — a 256-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 109 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea punerii în sfînta raclă a Cinstitului brîu al Preasfintei de Dumnezeu Na
10:00
Anul acesta, la Facultatea de fizică, matematică și tehnologii Informaționale (FMTI) a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au fost înmatriculați 69 de studenți la ciclul de licență.La specialitatea de matematică, au fost alocate 30 de locuri bugetare, dintre care 28 au fost ocupate. Iar la specialitatea de fizică au fost 20 de locuri bugetare, 18 fiind ocupate. Potrivit decanului fa
Acum 4 ore
09:30
După o zi de vineri răcoroasă și ploioasă, weekendul va începe cu vreme caldă.Meteorologii prognozează cer variabil. Cu toate acestea, izolat vor cădea ploi slabe.Vîntul va sufla predominant din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +25...+27°C.În centru se așteaptă +23...+25°C, iar în nord termometrele vor indica +18...+20°C.
08:30
Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără Transnistria, iar pentru a rezolva conflictul de pe Nistru, Chișinăul și Tiraspolul trebuie să ajungă la un acord reciproc, fără a asculta sfaturile partenerilor externi.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul talk-show-ului „На грани” difuzat de canalul de televiziu
08:00
Corneliu Popovici: "Așa arată reforma la noi: mai puțină educație, mai multă propagandă" # Noi.md
Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, s-a arătat indignat de un filmuleț, în care apar elevi minori și o profesoară, care, stînd în cantina liceului, aduc laude Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md. Filmulețul a fost publicat în rețelele sociale de Ministerul Educației. În acesta, apar elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” din capitală și o profesoară care
Acum 8 ore
05:30
Guvernul libanez a acordat licență companiei lui Elon Musk pentru a oferi servicii de internet prin satelit în întreaga țară, o măsură menită să atenueze criza infrastructurii de telecomunicații și electricitate.Libanul a aprobat licențierea Starlink, rețeaua de sateliți a companiei SpaceX deținută de Elon Musk, pentru a furniza servicii de internet în toată țara, a anunțat joi tîrziu ministru
04:30
Douăzeci și opt de instituții medico-sanitare publice din țară au fost echipate cu sisteme noi de sterilizare, menite să îmbunătățească siguranța pacienților și să reducă riscul infecțiilor nosocomiale.Evenimentul de inaugurare a avut loc astăzi la Institutul de Medicină Urgentă.Proiectul a fost realizat în cadrul componentei Sănătate a programului „Răspuns de urgență la COVID-19 și spriji
Acum 12 ore
03:30
Parlamentul lansează Săptămîna deschiderii parlamentare: evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii # Noi.md
În perioada 13–20 septembrie 2025, Parlamentul Republicii Moldova organizează o nouă ediție a Săptămînii deschiderii parlamentare, o serie de evenimente menite să promoveze democrația, transparența și implicarea cetățenilor.Programul va fi deschis sîmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cînt, Patrie și Neam” (ediția a III-a), organizată în sc
02:30
MOL și partenerul său O&GD au anunțat identificarea unui nou zăcămînt petrolier important, la o adîncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de localitatea Galgahévíz, aflată lîngă Budapesta.Descoperirea, care survine într-un moment de tensiuni și incertitudini privind aprovizionarea energetică a Europei Centrale, este privită ca un pas semnificativ pentru securitatea energetică a Unga
01:30
Artiști de renume internațional din 12 țări vor urca pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet, care va începe pe 14 septembrie.Evenimentul este dedicat împlinirii a 90 de ani de la nașterea marii soprane Maria Bieșu și propune spectacole relansate într-o viziune contemporană, dar și debuturi
01:00
Călătoriți în Italia în septembrie? Grevele vor perturba activitatea aeroporturilor și gărilor feroviare # Noi.md
Septembrie se anunță dificil pentru turiștii care aleg Italia pentru vacanțe, după ce moratoriul de vară asupra grevelor s-a încheiat și sindicatele au reluat protestele. Acțiunile sindicale sînt programate pentru al doilea și al patrulea weekend din lună, afectînd în special aeroporturile din Milano și principalele companii feroviare naționale, relatează Euronews.După cum transmite Noi.md cu
00:30
A doua ediție a Festivalului Internațional al Premiilor Panda de Aur are loc în perioada 12-13 septembrie la Chengdu, provincia Sichuan, scrie russian.cgtn.comOlivier Grandjean, membru al juriului la categoria Documentar, a subliniat progresele remarcabile pe care industria cinematografică și cea de televiziune din China le-au făcut în ultimele două decenii. Stabilit la Beijing și originar din
00:30
Google Maps lucrează la o funcție nouă care promite să facă deplasările mai simple și mai sigure. În curând, șoferii, bicicliștii și pietonii vor putea vedea indicațiile de traseu direct pe ecranul de blocare al telefonului, sub formă de notificări vizibile în timp real. Astfel, nu va mai fi nevoie să deblochezi dispozitivul pentru a afla următoarea direcție sau ora estimată de sosire.Funcțion
00:00
Un medic anestezist provoca infarcturi la pacienți pentru a-și demonstra abilitățile de resuscitare # Noi.md
În Franța, un medic anestezist, care provoca stop cardiac la pacienții săi pentru a-și umili colegii, a fost trimis în judecată. Informația a fost difuzată de canalul de televiziune France 24.Frédéric Péchier a fost medic anestezist în două clinici din orașul Besançon, în estul țării. În perioada 2008-2017, zeci de pacienți de-ai săi au suferit stop cardiac în circumstanțe suspecte, iar 12 per
12 septembrie 2025
23:30
Dependența francezilor de rețele sociale ar putea afecta economia Franței. Specialiștii estimează că țara ar putea pierde trei procente din PIB până în 2060 deoarece platformele digitale afectează productivitatea, sănătatea mintală și abilitățile în formare ale copiilor.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, studiul a fost realizat la solicitarea Trezoreriei franceze. Cercetătorii
23:00
O mamă din Soroca a tras un semnal de alarmă pe rețelele sociale, solicitînd Primăriei Municipiului să intervină prin publicarea unui orar real al rutierelor.Femeia susține că, odată cu începutul noului an școlar, copiii rămîn blocați în drum, fiind nevoiți să apeleze la taxiuri sau să fie preluați de părinți, transmite Noi.md cu referire la Observatorul de Nord.„Către Primăria Municipiulu
23:00
Superstarul sîrb al tenisului mondial, Novak Djokovici, și-a mutat reședința în Grecia, împreună cu familia, în contextul tensiunilor politice crescînde din Serbia, relatează Greek Reporter.După cum transmte Noi.md cu referire la Digi24, campionul cu 24 de titluri de Grand Slam și-a înscris cei doi copii – Stefan (11 ani) și Tara (8 ani) – la prestigiosul Saint Lawrence College, o școală brita
Acum 24 ore
22:30
De la lansarea inițiativei „O centură, un drum”, peste 40 de milioane de oameni au ieșit din sărăcie.Totodată, prin Inițiativa pentru Dezvoltare Globală, guvernul chinez promovează cooperarea internațională în interesul Sudului Global, sprijinind reducerea sărăciei și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare, a declarat vineri purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Lin Jian, scrie r
22:30
Zeci de încălcări, descoperite la clubul Chelsea privind plățile pentru transferuri în perioada lui Abramovici # Noi.md
Agenția Engleză de Fotbal a acuzat Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenții de fotbal, comise în perioada 2009-2022, cînd proprietar al clubului era Roman Abramovici, scrie The Guardian.Printre acuzații se numără încălcarea regulilor privind interzicerea plăților ascunse pentru asigurarea transferurilor jucătorilor, utilizarea intermediarilor neînregistrați și încheierea de aco
22:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează despre finanțarea mai multor categorii de indemnizații, notează Noi.md.Potrivit instituției, au fost acoperite indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, precum și indemnizațiile paternale în valoare totală de 24,36 milioane lei. . Beneficiarii își vor putea ridica
22:00
Folosirea serviciului de închiriere de biciclete a crescut brusc în Londra pe fondul grevei de mai multe zile a angajaților metroului din capitală, care a paralizat complet funcționarea magistralei subterane.Pe 9 septembrie, 22.800 de persoane au închiriat biciclete aparținînd organizației Transport for London. Aceasta gestionează întregul sistem de transport din Londra. Această cifră depășeșt
21:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 13 Septembrie 2025, 11:00 Moldcell Marathon For Kids 2025 - 13 Septembrie 2025, 12:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Bachata de la zero - 13 Septembrie 2025, 13:00 - 15:0
21:30
ONU a cerut talibanilor să anuleze restricțiile privind accesul angajatelor organizației în Afganistan # Noi.md
ONU a cerut autorităților din Afganistan să ridice restricțiile privind accesul angajatelor organizației în țară.ONU a informat că, cu cîteva zile mai devreme, forțele de ordine afgane nu au permis angajatelor locale și contractorilor organizației să intre pe teritoriul complexelor din Kabul, relatează Oxu.Az. {{834014}}Această restricție s-a extins în scurt timp și asupra birourilor O
21:00
Trump a urmărit meciul de baseball din spatele unui geam antiglonț: semn de alarmă după uciderea lui Kirk # Noi.md
Trump a urmărit meciul de baseball pe stadionul Yankee din New York din spatele unui geam antiglonț, relatează The Daily Beast.Înainte de vizita președintelui SUA, măsurile de securitate la stadion au fost întărite, a menționat portalul, relatează rbc.{{835942}}Echipa președintelui se află în stare de alertă maximă de cînd Charlie Kirk, un aliat al lui Trump, a fost împușcat în timpul un
21:00
Macro-reglementarea și controlul financiar au fost mai active și mai eficiente, în perioada celui de-al 14-lea Plan cincinal. Politicile fiscale și-au sporit și mai mult adaptabilitatea la scenariile economice, devenind mai strategice și mai precise în tactică, devenind o forță importantă în susținerea dezvoltării economice stabile și sănătoase, a declarat Lan Fo'an, ministrul Finanțelor din China
20:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 - 14 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, pe 13-14.09.2025 - Tîrg cu mărfuri
20:30
La Nemțeni, raionul Hîncești, clădirea primăriei a fost modernizată prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, transmite Noi.md.Construită în anii ’80, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare, iar acoperișul deteriorat îngreuna activitatea zilnică a celor 19 angajați și condițiile pentru cetățeni. Investițiile au permis reparația acoperișului și oferă acum spații mai
20:30
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în direct la Fox News că „va lovi Rusia foarte dur cu sancțiuni” și a spus că „îi expiră răbdarea” față de președintele rus Vladimir Putin.Printre posibilele restricții, șeful Casei Albe a menționat sancțiuni împotriva băncilor, petrolului, precum și taxe vamale. Trump a reamintit că a introdus taxe vamale suplimentare de 25% la importurile din India
20:30
CEC își consolidează capacitatea de gestionare a riscurilor electorale înaintea scrutinului din 28 septembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) continuă pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 prin desfășurarea unui nou seminar dedicat gestionării riscurilor asociate procesului electoral. La instruire au participat membri și funcționari ai Aparatului CEC, precum și președinții consiliilor electorale de circumscripție, transmite Noi.md.Obiectivul atelierului a fost dezvoltarea
20:00
Un avion de pasageri Boeing 737 al companiei United Airlines a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul japonez Kansai (lîngă Osaka) după ce s-a declanșat o alarmă privind un posibil incendiu în cala de marfă.Incidentul a avut loc pe 12 septembrie în timpul unui zbor de pe aeroportul Narita din Tokyo către Cebu (Filipine).{{834482}}Avionul și-a schimbat ruta și a aterizat la ora local
20:00
Guvernul Slovaciei, condus de premierul Robert Fico, a prezentat un amplu plan de austeritate în valoare de 2,7 miliarde de euro, menit să stabilizeze finanțele publice.După cum transmite Noi.md cu referire la Digi24, pachetul, detaliat de ministrul Finanțelor, Ladislav Kamenický (Smer-SD), prevede reduceri bugetare dure și majorări de taxe, măsuri care au stîrnit critici din partea opoziției.
20:00
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne
20:00
Serviciul Vamal a anunțat rezultatele controalelor ulterioare desfășurate în perioada 1–12 septembrie 2025, transmite Noi.md.Astfel, în urma verificărilor, instituția a constatat apariția unor obligații vamale suplimentare în valoare totală de 1,483 milioane lei.Potrivit raportului, principalele nereguli identificate țin de încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate, cu aplicarea u
19:30
Procurorii din Cahul vin cu noi amănunte despre cei 2 viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid, notează Noi.md.În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu (în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși ar fi fost adevăratul beneficiar), vineri, jud
19:30
Seniorii din capitală sînt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber, notează Noi.md.Primăria Chișinău invită persoanele de vîrsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”, sîmbătă și duminică, 13 și 14 septembrie, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de
19:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a virat în avans 916 milioane de lei către prestatorii de servicii medicale pentru acoperirea cheltuielilor aferente lunii septembrie, transmite Noi.md.Din suma totală, aproximativ 865 de milioane de lei au fost transferați instituțiilor medicale publice, iar 51 de milioane de lei au ajuns la prestatorii privați.Potrivit CNAM, aceste plăți
19:00
Ordinea publică sub control: carabinierii au desfășurat zeci de misiuni de intervenție la apelurile de urgență 112 # Noi.md
În perioada 5-11 septembrie, au activat 1453 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 480 itinerare, dintre care 44 patrule mixte și 436 patrule independente.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 69 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 900 participanți), unde au fost implicați 568 carabinieri și înregistrate 55
19:00
Donald Tusk i-a răspuns lui Trump: „Atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o întîmplare” # Noi.md
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat dur la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar fi putut fi o greșeală.„Și noi am vrea să credem că atacul dronelor asupra Poloniei a fost o greșeală. Dar nu este așa. Și noi știm asta”, a scris Tusk în X.{{835649}}În noaptea de marți spre miercuri, 10 septe
19:00
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie, o nouă ediție a Săptămînii deschiderii parlamentare, notează Noi.md.Săptămîna deschiderii parlamentare va fi inaugurată sîmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cînt, Patrie și Neam”, ediția a III-a, organizată în scuarul Parlamentului.{{835615}}În perioada 15–19 septembrie, elevi, lic
18:30
În Moldova, meteorologii au anunțat trei coduri de pericol meteorologic – „roșu”, „portocaliu” și „galben” – din cauza nivelului scăzut al apei în rîuri.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 13-19 septembrie 2025, pe rîul Prut (sectorul Costești – Brînză), pe rîul Nistru (sectorul Dubăsari – Tudor), precum și pe majoritatea rîurilor mici din țară se va menține o scurger
18:30
În perioada 5-11 septembrie, au activat 1453 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 480 itinerare, dintre care 44 patrule mixte și 436 patrule independente.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 69 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 900 participanți), unde au fost implicați 568 carabinieri și înregistrate 55
18:30
Putin a permis cetățenilor din Moldova și din alte trei țări să nu mai confirme cunoașterea limbii ruse # Noi.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a introdus modificări la programul de stat privind acordarea de ajutor pentru relocarea voluntară în Rusia. Acum, compatrioții ruși care dețin cetățenia Belarusului, Kazahstanului, Moldovei sau Ucrainei nu mai trebuie să confirme cunoașterea limbii ruse.Aceleași facilități sînt acordate și repatriaților care doresc să participe la acest program în condiții
18:30
În dimineața zilei de 12 septembrie 2025, au fost depistate noi cazuri de vandalism în Parcul-pădure Rîșcani.Persoane necunoscute au deteriorat o bancă și mai multe coșuri de gunoi, au demontat mai multe lespezi din pavajul unei alei.Primăria Chișinău condamnă cu fermitate aceste acțiuni de distrugere și atenționează că deteriorarea intenționată a bunurilor publice este pasibilă de sancțiu
18:00
Agenția de Investiții a anunțat că astăzi la Chișinău a aterizat o cursă absolut specială.În Moldova au ajuns 135 italieni (jurnaliști, bloggeri, turiști), care au cîștigat o călătorie gratuită de 3 zile într-o destinație secretă. Acum cîteva minute ei au aflat unde au aterizat - în Republica Moldova.„De-acum și pînă la plecarea acestora, Agenția de Investiții din Moldova va avea grijă
18:00
Exerciții de protecție civilă la Ungheni: simulări de cutremur, inundații și accidente chimice # Noi.md
La 12 septembrie 2025, în raionul Ungheni s-au desfășurat aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Scenariul a presupus un cutremur major, cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, avînd epicentrul în zona Vrancea (România), care a generat distrugeri semnificative pe teritoriul raionului, transmite Noi.md.
18:00
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Inima Moldovei # Noi.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor de arestare a membrilor Inima Moldovei.Despre acest lucru a anunțat președinta partidului, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah.„Dosarele penale fabricate la comanda PAS se destramă unul după altul. Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem și care îi va îndepărta pentru totdeauna de la putere”, a declarat ea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.