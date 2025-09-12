Programul ALTERNATIVA pentru sănătate: acces gratuit la controale, medicamente și servicii stomatologice
Good News, 12 septembrie 2025 11:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din…
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Good News
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor", a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a…
Acum 2 ore
10:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări legislative care stabilesc tichetele de vacanță ca un nou mecanism de sprijin pentru turismul rural. Măsura, care va intra în vigoare în anul fiscal…
Acum 24 ore
22:00
Natalia Băleanu: Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Putem transforma economia într-un motor al dezvoltării! # Good News
Candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, economistă și auditor, Natalia Băleanu a declarat că dezvoltarea economică este una dintre prioritățile principale ale echipei. „Sunt economist și știu cum circulă banii…
22:00
Primarul capitalei: „Republica Moldova are nevoie de pace și dezvoltare, nu de sperietori” # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-o conferință de presă că partidele tradiționale de stânga și de dreapta din Republica Moldova promovează mai mult mesaje populiste și…
18:10
UNICEF a lansat recent un program dedicat familiilor cu copii cu vârste între 0 și 6 ani, care își propune să susțină dezvoltarea timpurie a copiilor și să sprijine părinții…
17:30
Ion Ceban: „În loc să discutăm despre soluțiile pentru oameni, guvernarea dezbate doar interdicțiile mele” # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-un video publicat pe rețelele sociale că discuțiile publice din partea guvernării și a unor instituții sunt concentrate pe subiectul interdicțiilor…
16:30
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații…
16:10
Fără abandon școlar și fără închideri abuzive: Angajamentul Angelei Cutasevici pentru educație # Good News
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și…
13:50
Renato Usatîi critică majorarea vârstei de pensionare: „Sistemul e construit ca să ajungă cât mai puțini la pensie” # Good News
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi,…
13:00
Alexandr Stoianoglo: „Miniștrii trăiesc în lumea lor, apărând doar interesele de partid” # Good News
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie…
13:00
Elevii Liceului „Liviu Deleanu” laudă Ministerul Educației pentru mesele gratuite oferite zilnic # Good News
Peste 1.700 de elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu" din Chișinău beneficiază zilnic de micul dejun gratuit oferit în cadrul cantinei instituției. Această inițiativă face parte din programul Ministerului…
12:10
Angela Cutasevici: „Viitorul Moldovei depinde de calitatea școlilor și respectul față de profesori” # Good News
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil…
Ieri
10:10
Cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești se desfășoară în aceste zile în Chișinău, aducând pe scenă unele dintre cele mai importante trupe teatrale din România și Republica…
10 septembrie 2025
19:10
Ursula von der Leyen: „UE sprijină ferm Ucraina în lupta pentru libertate și reconstrucție” # Good News
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, angajamentul ferm al UE…
17:40
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii…
17:30
Chicu, despre votul din Parlament: „Deputații au susținut eliberarea infractorilor fără să înțeleagă proiectul” # Good News
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri,…
14:40
Chișinău găzduiește un seminar dedicat combaterii poluării aerului: soluții, tehnologii și acțiuni urgente # Good News
Un seminar amplu dedicat îmbunătățirii calității aerului a avut loc la Chișinău, reunind specialiști din domeniul mediului, reprezentanți ai autorităților publice, activiști ecologiști, dar și membri ai comunității academice. Evenimentul…
14:30
Ion Ceban acuză PAS: „Gazul se cumpără prin intermediari, banii ajung în buzunare străine” # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie…
14:20
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele "GOST" pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El…
13:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a…
13:10
Republica Moldova intră în premieră pe harta marilor competiții sportive europene, odată cu organizarea Campionatului European de Judo destinat sportivilor sub 23 de ani. Evenimentul se va desfășura între 31…
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova au lansat un parteneriat pentru prevenirea și combaterea violenței în școli. Această colaborare vizează crearea unui mediu…
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
9 septembrie 2025
21:00
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare" afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023.…
19:20
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei…
18:00
Centrul de Sănătate Nisporeni a făcut un pas important spre modernizarea serviciilor medicale oferite comunității prin dotarea cu un ultrasonograf general performant. Achiziția a fost realizată în cadrul unui proiect…
16:40
Chișinău găzduiește forumul economic România–Moldova: consolidarea cooperării bilaterale în centrul dezbaterilor # Good News
Chișinău devine din nou o rampă pentru dialogul economic regional, prin organizarea Forumului Economic România–Republica Moldova, desfășurat sub auspiciile Familiei Regale a României. Evenimentul reunește lideri guvernamentali, reprezentanți ai mediului…
15:30
Întâlnire electorală ALTERNATIVA în sectorul Rîșcani: priorități și soluții pentru comunitate # Good News
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne.…
15:00
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în…
15:00
„Moldova are nevoie de un viitor pe care îl merităm” – mesajul electoral al lui Berlinschii # Good News
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este…
15:00
Doina Nistor: Moldova transformă lecțiile embargourilor rusești în redresare economică și orientare proeuropeană # Good News
Ministra Doina Nistor a subliniat recent importanța consolidării parcursului european al Republicii Moldova, mai ales în contextul lecțiilor dure trase din embargourile impuse de Rusia. „Moldova a învățat cât de imprevizibil…
13:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse…
12:40
Bogatico: „Orașele pierd 50% din impozitul pe venit pentru a întreține consilii inutile” # Good News
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară…
12:20
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că autoritățile din Republica Moldova pregătesc revenirea oligarhului Vladimir Plahotniuc cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, mai exact – în dimineața…
11:30
Chișinău devine nucleul regional al inovației financiare într-o conferință internațională de excepție # Good News
Pe 19 septembrie 2025, Republica Moldova marchează o premieră remarcabilă: Chișinăul găzduiește pentru prima dată o conferință internațională dedicată tehnologiilor financiare, într-un format hibrid — cu participare fizică și online.…
10:10
USAR Moldova participă la exercițiul NATO „BULGARIA 2025” pentru consolidarea capacităților de răspuns la situații de urgență # Good News
În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa de căutare-salvare USAR (Urban Search and Rescue) din Republica Moldova a participat la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență…
8 septembrie 2025
19:10
Municipiul Ungheni a stabilit un nou parteneriat internațional cu orașul Izmit din Turcia, în urma vizitei primarului Vitalie Vrabie la Izmit, unde a fost invitat de Uniunea Mondială de Folclor…
17:40
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova…
17:10
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe…
16:10
Patru antreprenoare din Republica Moldova au reușit să-și dezvolte afacerile cu ajutorul sprijinului oferit de UN Women, în parteneriat cu autoritățile locale și alți parteneri internaționali. Fie că vorbim despre…
15:50
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste…
15:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre…
14:40
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # Good News
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a…
14:20
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # Good News
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii…
13:00
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # Good News
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă,…
11:40
Consultații medicale gratuite în Criuleni, Cantemir și Ungheni: programul săptămânii 8–12 septembrie # Good News
În perioada 8–12 septembrie 2025, locuitorii din raioanele Criuleni, Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații medicale gratuite, oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondurile…
10:00
Modernizarea sistemului de irigare Criulenii de Sus: investiții franceze și europene pentru agricultură durabilă # Good News
Sistemul de irigare „Criulenii de Sus" din raionul Criuleni va beneficia de o modernizare semnificativă, după ce, timp de ani de zile, a funcționat cu dificultăți din cauza infrastructurii uzate.…
7 septembrie 2025
14:40
„Mă închin muncii sale”: Olesea Stamate, mesaj de la Bookfest după întâlnirea cu Savatie Baștovoi # Good News
Olesea Stamate, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a relatat pe rețelele sociale despre o „întâlnire neașteptată și foarte plăcută" cu ieromonahul Savatie Baștovoi la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, organizat la Mediacor, Universitatea…
14:30
Ion Ceban și Alternativa mută dezbaterea pe etică: „Respectul față de alegători e obligatoriu” # Good News
Liderul Alternativa afirmă că episodul „bîdle" arată ruptura dintre guvernare și cetățeni și promite o campanie axată pe respect și rezult
