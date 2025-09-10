Ursula von der Leyen: „UE sprijină ferm Ucraina în lupta pentru libertate și reconstrucție”

17:20

Batalionul cu destinație specială „Scorpion” al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) marchează astăzi, 6 septembrie, 24 de ani de la fondare. Cu acest prilej, generalul de brigadă Dumitru Scurtu, a… Articolul Batalionul Scorpion sărbătorește astăzi 24 de ani de la fondare apare prima dată în Good News.