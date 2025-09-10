Renato Usatîi: Tăiem din birocrație, investim în educație, cultură și sănătate!

15:00

Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este… Articolul „Moldova are nevoie de un viitor pe care îl merităm” – mesajul electoral al lui Berlinschii apare prima dată în Good News.