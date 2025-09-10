Renato Usatîi: Tăiem din birocrație, investim în educație, cultură și sănătate!
Good News, 10 septembrie 2025 17:40
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii…
Acum 30 minute
17:40
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii…
17:30
Chicu, despre votul din Parlament: „Deputații au susținut eliberarea infractorilor fără să înțeleagă proiectul” # Good News
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri,…
Acum 4 ore
14:40
Chișinău găzduiește un seminar dedicat combaterii poluării aerului: soluții, tehnologii și acțiuni urgente # Good News
Un seminar amplu dedicat îmbunătățirii calității aerului a avut loc la Chișinău, reunind specialiști din domeniul mediului, reprezentanți ai autorităților publice, activiști ecologiști, dar și membri ai comunității academice. Evenimentul…
14:30
Ion Ceban acuză PAS: „Gazul se cumpără prin intermediari, banii ajung în buzunare străine” # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie…
14:20
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele "GOST" pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El…
Acum 6 ore
13:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a…
13:10
Republica Moldova intră în premieră pe harta marilor competiții sportive europene, odată cu organizarea Campionatului European de Judo destinat sportivilor sub 23 de ani. Evenimentul se va desfășura între 31…
Acum 8 ore
11:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova au lansat un parteneriat pentru prevenirea și combaterea violenței în școli. Această colaborare vizează crearea unui mediu…
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
Acum 24 ore
21:00
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare" afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023.…
19:20
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei…
18:00
Centrul de Sănătate Nisporeni a făcut un pas important spre modernizarea serviciilor medicale oferite comunității prin dotarea cu un ultrasonograf general performant. Achiziția a fost realizată în cadrul unui proiect…
Ieri
16:40
Chișinău găzduiește forumul economic România–Moldova: consolidarea cooperării bilaterale în centrul dezbaterilor # Good News
Chișinău devine din nou o rampă pentru dialogul economic regional, prin organizarea Forumului Economic România–Republica Moldova, desfășurat sub auspiciile Familiei Regale a României. Evenimentul reunește lideri guvernamentali, reprezentanți ai mediului…
15:30
Întâlnire electorală ALTERNATIVA în sectorul Rîșcani: priorități și soluții pentru comunitate # Good News
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne.…
15:00
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în…
15:00
„Moldova are nevoie de un viitor pe care îl merităm” – mesajul electoral al lui Berlinschii # Good News
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este…
15:00
Doina Nistor: Moldova transformă lecțiile embargourilor rusești în redresare economică și orientare proeuropeană # Good News
Ministra Doina Nistor a subliniat recent importanța consolidării parcursului european al Republicii Moldova, mai ales în contextul lecțiilor dure trase din embargourile impuse de Rusia. „Moldova a învățat cât de imprevizibil…
13:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse…
12:40
Bogatico: „Orașele pierd 50% din impozitul pe venit pentru a întreține consilii inutile” # Good News
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară…
12:20
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că autoritățile din Republica Moldova pregătesc revenirea oligarhului Vladimir Plahotniuc cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, mai exact – în dimineața…
11:30
Chișinău devine nucleul regional al inovației financiare într-o conferință internațională de excepție # Good News
Pe 19 septembrie 2025, Republica Moldova marchează o premieră remarcabilă: Chișinăul găzduiește pentru prima dată o conferință internațională dedicată tehnologiilor financiare, într-un format hibrid — cu participare fizică și online.…
10:10
USAR Moldova participă la exercițiul NATO „BULGARIA 2025” pentru consolidarea capacităților de răspuns la situații de urgență # Good News
În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa de căutare-salvare USAR (Urban Search and Rescue) din Republica Moldova a participat la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență…
8 septembrie 2025
19:10
Municipiul Ungheni a stabilit un nou parteneriat internațional cu orașul Izmit din Turcia, în urma vizitei primarului Vitalie Vrabie la Izmit, unde a fost invitat de Uniunea Mondială de Folclor…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova…
17:10
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe…
16:10
Patru antreprenoare din Republica Moldova au reușit să-și dezvolte afacerile cu ajutorul sprijinului oferit de UN Women, în parteneriat cu autoritățile locale și alți parteneri internaționali. Fie că vorbim despre…
15:50
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste…
15:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre…
14:40
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # Good News
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a…
14:20
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # Good News
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii…
13:00
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # Good News
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă,…
11:40
Consultații medicale gratuite în Criuleni, Cantemir și Ungheni: programul săptămânii 8–12 septembrie # Good News
În perioada 8–12 septembrie 2025, locuitorii din raioanele Criuleni, Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații medicale gratuite, oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondurile…
10:00
Modernizarea sistemului de irigare Criulenii de Sus: investiții franceze și europene pentru agricultură durabilă # Good News
Sistemul de irigare „Criulenii de Sus" din raionul Criuleni va beneficia de o modernizare semnificativă, după ce, timp de ani de zile, a funcționat cu dificultăți din cauza infrastructurii uzate.…
7 septembrie 2025
14:40
„Mă închin muncii sale”: Olesea Stamate, mesaj de la Bookfest după întâlnirea cu Savatie Baștovoi # Good News
Olesea Stamate, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a relatat pe rețelele sociale despre o „întâlnire neașteptată și foarte plăcută" cu ieromonahul Savatie Baștovoi la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, organizat la Mediacor, Universitatea…
14:30
Ion Ceban și Alternativa mută dezbaterea pe etică: „Respectul față de alegători e obligatoriu” # Good News
Liderul Alternativa afirmă că episodul „bîdle" arată ruptura dintre guvernare și cetățeni și promite o campanie axată pe respect și rezultate verificabile. Ion Ceban (Blocul Alternativa) a acuzat duminică PAS de „promisiuni rămase…
13:40
Primăria indică reparații la subterane și amenajări verzi; proiectele punctuale de pe traseu au fost listate pe platforma de proiecte a orașului. Bulevardul Dacia — una dintre arterele-cheie la intrarea în…
13:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră,…
12:40
Candidatul Partidului Nostru cere reformă urgentă în justiție: „Vettingul a devenit un spectacol” # Good News
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma…
10:40
Veste bună pentru economie. Comisia Europeană a virat încă 18,9 milioane € către Republica Moldova prin Facilitatea pentru Reformă și Creștere și, simultan, a lansat un apel direct către mediul de afaceri european să investească…
10:20
Strășeni cere claritate și livrabile: întâlnire cu Alternativa, speranță ancorată în „modelul Chișinău” # Good News
Cetățenii au mulțumit pentru explicații „din prima sursă", au reclamat obstacole la participare și au afirmat că se vor mobiliza pentru ca proiectele funcționale din capitală să fie implementate și…
09:20
Evenimentul mizează pe dialogul direct cu producătorii și pe educația gustului. Curtea Muzeului Național de Istorie s-a transformat, în acest weekend, în cea mai concentrată hartă a terroir-urilor moldovenești: Festivalul Vinului de Autor —…
09:10
ALTERNATIVA își calibrează la Bălți mesajul de campanie: siguranță, modernizare, respect # Good News
Blocul ALTERNATIVA a discutat astăzi cu locuitorii municipiului, prezentând un program de guvernare descris ca „realist, bazat pe oameni". În centrul mesajului — „ALTERNATIVA este!" — trei priorități clare: siguranță, modernizare, servicii publice prietenoase.…
6 septembrie 2025
17:40
66 de companii din Republica Moldova au primit granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin care va genera investiții de 64,6 milioane de lei în economia națională.…
17:20
Batalionul cu destinație specială „Scorpion" al Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) marchează astăzi, 6 septembrie, 24 de ani de la fondare. Cu acest prilej, generalul de brigadă Dumitru Scurtu, a…
17:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, unde a vorbit despre programul electoral al formațiunii și despre…
16:40
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Good News
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru…
16:00
Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine lider pe piața aviatică din Moldova # Good News
Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din Europa și Orientul Mijlociu[1], anunță un nou moment istoric pentru țara noastră: alocarea celei de-a
16:00
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să… Articolul Blocul electoral ALTERNATIVA își prezintă soluțiile pentru depășirea crizei economice apare prima dată în Good News.
4 septembrie 2025
14:10
Ion Chicu: „Moldova a plătit 5,3 miliarde lei doar pe dobânzi. E cât bugetul Chișinăului pe un an” # Good News
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut astăzi o conferință de presă la Ungheni, în cadrul căreia a prezentat date îngrijorătoare privind creșterea datoriei de stat și… Articolul Ion Chicu: „Moldova a plătit 5,3 miliarde lei doar pe dobânzi. E cât bugetul Chișinăului pe un an” apare prima dată în Good News.
13:40
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa,… Articolul Prima eclipsă totală de Lună din ultimii 6 ani, vizibilă din Moldova apare prima dată în Good News.
