Dorin Junghietu: Gazoductul Iași-Ungheni a pus bazele independenței energetice a Republicii Moldova

Una dintre cele mai importante cântărețe ale Rusiei, Alla Pugaciova, a oferit primul său mare interviu de după plecarea din țară, jurnalistei Ekaterina Gordeeva. Tema principală: plecarea din Rusia la scurt timp după începutul războiului și atitudinea sa față de ceea ce se întâmplă. Totuși, pe parcursul celor peste trei ore și jumătate de discuții, Pugaciova a vorbit și despre cei dragi, despre politicieni din diferite epoci, despre soți și relații. De asemenea, artista a vorbit despre cântecele sale și despre ceea ce dorește să lase în amintirea celor care, de-a lungul vieții, au iubit-o sau au detestat-o.